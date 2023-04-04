Китай-Центральная Азия: активные контакты

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

В Казахстане прошла большая китайско-казахстанская правительственная конференция с участием главы Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, на которой был принят ряд касающихся развития региона документов. На той же неделе в Костанае запустили производство китайских автомобилей, а казахстанские фуры на границе с КНР решили пропускать без очереди. Глава СУАР также посетил Узбекистан и Кыргызстан. В РУ при поддержке Китая будут строить ветряные и солнечные электростанции. Узбекистанский институт опубликовал исследование об экономических отношениях с КНР. В Таджикистане в китайско-таджикской промышленной зоне начали строительство комбината по производству электролитов. Туркменистан налаживает связи с китайским нефтяным вузом.

Казахстан

В Алматы 28 марта состоялся 2-й Дружественный диалог приграничного сотрудничества Казахстана и Китая. Он прошел в рамках первого приезда в РК секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая и члена Политбюро ЦК КПК Ма Синжуя, говорится на сайте премьер-министра РК. Участники подписали «16 двусторонних документов, из них 5 коммерческих на сумму 565,4 млн долларов». С полным списком подписанных документов можно ознакомиться здесь.

В частности, на встрече выступил заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, заявив, что РК может поставлять в КНР 135 видов товаров больше чем на 1 млрд долларов, включая мясо и «другие виды высокомаржинальных товаров», но для поставок мяса в КНР нужно «устранить ограничения на экспорт», а в отношении других видов продукции необходимо ускорить «подписание и согласование протоколов» с требованиями для экспорта, чему может помочь приезд «специалистов Главного таможенного управления КНР в Казахстан для проведения инспекции».

Жумангарин также высказался о готовности РК к поставкам пшеницы в КНР в размере «1 млн тонн и выше», сказано в новости на сайте премьер-министра. Вице-министр «предложил создать Подкомитет по сельскому хозяйству между РК и КНР для оперативного решения вопросов взаимной торговли». В рамках 2-го Дружественного диалога приграничного сотрудничества Казахстана и Китая «были подписаны первые контракты на поставку зерновых грузов в количестве 50 000 тонн в зерновозах на новый зерновой терминал, расположенный в пределах СЭЗ Алашанькоу», сообщает компания «Астық Транс», которая занимается доставкой грузов. Казахстан уже отправил первый поезд с зерном в Китай.

Участники «Диалога» вернулись к обсуждению модернизации пограничной инфраструктуры на территории Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и Свободной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота». МЦПС, скорее всего, возобновит свою работу в первой половине 2023 года, говорится в заметке издания «Kapital.kz» со ссылкой на слова Жумангарина. Кроме этого, в новости на сайте премьер-министра сказано, что страны откроют «третий железнодорожный переход между Казахстаном и Китаем в районе автомобильного пункта пропуска “Бахты (РК) – Чугучак (КНР)”». Сейчас идет разработка технико-экономического обоснования ветки «Бахты – Аягоз» на территории РК, в июне она должна завершится, сообщило издание inbusiness.kz 31 марта со ссылкой на Мининдустрии РК. Также страны планируют построить торговые терминалы в китайском городе Урумчи и казахском Алматы. Мининдустрии в новости от 29 марта отметило, что у РК и КНР также есть желание увеличить число авиарейсов. Авторы новости пишут, что планы СУАР по части торгово-экономической деятельности переходят «от прежней замкнутости – к открытости и сотрудничеству».

Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев провел встречу с китайскими экспертами, «специализирующимися на вопросах Евразии» в Китайской академии общественных наук, написала 28 марта пресс-служба посольства. В ходе встречи Нурышев ознакомил собравшихся с итогами парламентских выборов, а также поддержал диалог в формате «Центральная Азия – Китай», который пройдет в Китае в мае текущего года. В этом контексте он отметил, что казахстанская сторона ожидает, что в ходе государственного визита Касым-Жомарта Токаева в КНР будут достигнуты «новые прорывные договоренности». Китайские эксперты поддержали политические инициативы президента РК, а также отметили, что КНР и Казахстану «важно оказывать твердую взаимную поддержку».

Производство китайских автомобилей Jetour запустили на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, написало 31 марта агентство «Китайские автомобили» со ссылкой на представителей компании. Издание утверждает, что продажи стартуют уже в мае. «В рамках договоренностей официальным дистрибьютором бренда Jetour в Республике Казахстан стала компания Jetour Qazaqstan, которая с 2023 года займется созданием сети дилерских центров по всей стране», – цитирует агентство пресс-службу представительства. Также сообщается, что первые дилерские центры откроются в РК в начале второго квартала текущего года.

Телеграм-канал «Tradereport.Kz» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК 2 апреля сообщил данные по экспорту легковых автомобилей из КНР в РК за январь-февраль 2023 года. Экспорт составил «4 959 штук на сумму 83,3 млн долларов, что в 9,6 раз больше, чем в прошлогоднем периоде», сказано в публикации. За первые два месяца 2022 года КНР отправила в РК всего 515 машин.

Ассоциация производителей и экспортеров сена и кормов, в которую входят казахстанские и российские производители, заключила с китайским трейдером «Шэньси ШаньХа Группа» соглашение на поставку 700 тыс. тонн сена, сообщило 31 марта агентство «ElDala» со ссылкой на пресс-службу ассоциации. Согласно приведенным данным, китайская компания обязуется обеспечить спрос на 700 тыс. тонн «искусственно обезвоженной люцерны (сена) в виде тюков или гранул на территории Китайской Народной Республики». «Емкость китайского рынка сена люцерны по итогам 2022 года составляет около 7 млн тонн, из которых порядка 30% приходится на импортные поставки», – приводит издание комментарий председателя правления «Шэньси ШаньХа Группа» Хэ Чэн.

Казахстанская Национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен» 31 марта опубликовала на своем сайте «Регламент по внеочередному пропуску фур в КНР» через таможенный пункт «Нур Жолы – Хоргос». Исходя из содержания документа, для упрощения пересечения границы перевозчики должны отправлять пакет документов на электронную почту филиала НПП, после чего на «Нур Жолы» формируется «белый лист», что позволяет грузовикам проходить таможенный контроль вне очереди и быстрее доставлять грузы в Китай. Сейчас уже более 60 грузовиков получили разрешение на пересечение границы. «Также вне очереди в сторону КНР выедут более ста порожних автотранспортных средств, которые в последующем ввезут в РК оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестиционных проектов и задач, имеющих государственное значение», – говорится в заметке.

3 апреля было объявлено, что Алматы станет «культурной и туристской» столицей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2023 и 2024 годах, говорится в новости Минкультуры и спорта страны. Страны-участницы организации, в том числе Китай, поддержали это решение. РК планирует провести 14 событий за время пребывания в данном статусе.

Узбекистан

Китай и Узбекистан за последние 5 лет удвоили товарооборот, утверждается в исследовании Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ), опубликованном 3 апреля. Исходя из приведенных данных, объем торговли между странами в 2017 году составлял 4,8 млрд долларов, тогда как к концу 2022 года он достиг 8,9 млрд долларов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 марта провел встречу с главой Синьцзян-Уйгурского автономного округа (СУАР) Ма Синжуем, пишет пресс-служба администрации президента РУ. На встрече обсуждалось сотрудничество в области возобновляемой энергетики и транспортной инфраструктуры, а также создание «промышленных парков и сельскохозяйственных кластеров в регионах Узбекистана с участием ведущих китайских компаний». Среди прочего стороны сошлись в необходимости «ускорения проекта строительства железной дороги “Узбекистан – Кыргызстан – Китай”». Напомним, глава СУАР на прошлой неделе уже посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и другими официальными лицами.

В тот же день в Ташкенте прошла церемония подписания «двусторонних соглашений о взаимодействии в сферах энергетики и торговли» между РУ и КНР, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, выступившего организатором мероприятия. Среди подписанных документов, в частности, был «Меморандум о взаимопонимании по строительству солнечных электростанций в Навоийской и Ферганской областях» между узбекистанским Минэнерго и китайской «Huadian Xinjiang Power». Кроме того, были подписаны «меморандумы о сотрудничестве в области торговли, возобновляемой энергетики и соглашения об установлении партнерских отношений между Ташкентской областью и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР». Среди прочего, стороны провели презентации инвестиционного потенциала своих регионов.

Днем ранее, 28 марта, Министерство энергетики РУ подписало меморандум о взаимодействии с китайскими компаниями «China Huadian Overseas Investments», «CNEEC» (China National Electric Engineering Company) и «SANY Renewable Energy», пишет пресс-служба узбекистанского ведомства. Сообщается, что китайские компании заинтересованы в строительстве «ветряных электростанций мощностью до 1000 МВт в Джизакской области». После подписания документа китайская сторона изучит предполагаемое место строительства, а также бюрократическую готовность Узбекистана к подобным сделкам, после чего планирует подписать «соглашение на строительство ветроэлектростанции». По предварительной информации, «China Huadian Overseas Investments» хочет привлечь на проект инвестиции в размере 1 млрд долларов.

В Узбекистан доставляют китайские ветрогенераторы для строящихся в Бухарской области ветровых электростанций мощностью 500 МВт каждая, сообщила 30 марта пресс-служба Минэнерго РУ. Всего китайский производитель «Envision» поставит 158 турбин. Строительство ведет саудовская компания «ACWA Power». Предполагается, что станции начнут работу в конце 2024 года и будут генерировать 3,6 млрд кВт/ч в год, что позволит сэкономить 1,1 млрд кубометров природного газа в год.

Замминистра высшего образования, науки и инноваций Шахло Турдикулова возглавила делегацию, которая посетила Институт микробиологии Китайской академии наук, сообщила 30 марта пресс-служба узбекистанского ведомства. Чиновница обсудила с директором института Хуа Сиангом вопросы создания противоковидных вакцин нового поколения и организации стажировок узбекистанских ученых. Кроме того, она приняла участие в церемонии открытия совместной узбекистанско-китайской лаборатории на базе института, а позже встретилась с представителем Китайского агентства международного развития и сотрудничества (CIDCA) Денг Бокингом, с которым обсудила перспективы инновационного сотрудничества между двумя странами.

Министр энергетики РУ Журабек Мирзамахмудов провел встречу с вице-президентом Huawei Digital Power по Ближнему Востоку и Центральной Азии Яо Цзином, сообщило 28 марта Минэнерго РУ. Речь на встрече шла о «развитии сферы возобновляемой энергии в Узбекистане», а именно о «внедрении цифровых технологий для солнечных установок» разного масштаба. Кроме того, стороны обсудили возможность создания в РУ «производства инверторов для солнечных установок и зарядных устройств для электромобилей». Напомним, что Мирзамахмудов посещал штаб-квартиру Huawei в Китае в середине февраля.

10 автобусов китайской марки Yutong поступили в распоряжение Минтранса РУ и будут использованы на маршруте «Бухара – Ташкент – Бухара», написала 31 марта пресс-служба узбекистанского ведомства. В сообщении говорится, что автобусы поспособствуют «увеличению туристического потенциала региона» и позволят перевозить по маршруту «дополнительно 550 пассажиров в сутки». Об условиях, на которых получены автобусы, в заметке не говорится.

Кыргызстан

Вслед за Узбекистаном глава СУАР Ма Синжуй посетил Бишкек, где встретился с президентом Садыром Жапаровым и главой Кабмина Акылбеком Жапаровым, написала 30 марта пресс-служба администрации президента КР. Глава государства отметил постоянно растущий уровень товарооборота между Кыргызстаном и СУАР и подчеркнул необходимость развития транспортной системы, налаживания «взаимовыгодных условий в торговле». В этом он выделил проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», который, по его мнению, положительно скажется на отношениях стран. Ма в свою очередь назвал Кыргызстан «крупным партнером СУАР», добавив, что «объем взаимной торговли уже достиг отметки в 1 млрд долларов». За какой срок приводится эта цифра глава СУАР не уточнил. В финале Ма озвучил предложения по взаимодействию с КР «в сфере энергетики, медицины, культуры и туризма».

Также 30 марта, по итогам переговоров Ма Синжуя с главой Кабмина КР Акылбеком Жапаровым, был подписан ряд документов, список приводит пресс-служба ведомства. Ключевые документы касаются энергетического сотрудничества: «меморандум о намерениях экспорта электроэнергии в Китайскую Народную Республику» и «меморандум о намерениях строительства ЛЭП 500КВ Кыргызстан-Китай и малых ГЭС». Кроме того, стороны подписали соглашения, касающиеся создания «делового совета "СУАР КНР — Кыргызстан"», сотрудничества с синьцзянской больницей, контракт на покупку китайских автомобилей и протокол о намерении «установления побратимских связей между Иссык-Кульской областью и СУАР». Подробностей по содержанию документов опубликовано не было.

Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в церемонии запуска второй очереди металлургического комбината по производству свинца, серебра и меди в Промышленной зоне Таджикистана и КНР в городе Истиклол, написала 30 марта пресс-служба администрации главы государства. Согласно плану, предприятие за год будет производить 30 тыс. тонн электролитического свинца, 50 тонн электролитического серебра и 600 тонн медного штейна «на сумму 104,1 млн сомони в год». Также сообщается, что Таджикско-китайская горнопромышленная компания в 2023-2026 годах инвестирует порядка 400 млн долларов в «реализацию различных проектов в стране».

Туркменистан

Посол Туркменистана в КНР Парахат Дурдыев провел встречу с ректором Китайского нефтяного университета Ву Сяолин в Пекине, сообщило 29 марта агентство «Orient». Дипломат поделился информацией об «обширных государственных программах» Туркменистана, подчеркнув важность подготовки специализированных кадров «для топливно-энергетического комплекса страны». В ответ Ву рассказала о грядущем 70-летии университета и пригласила к участию в праздновании представителей из Туркменистана. Участвовавшая во встрече начальник международного отдела университета Янь Вэй высказала интерес в посещении Туркменистана для поиска возможностей «расширении спектра предоставляемых учебных программ».