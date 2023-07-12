Китай-Центральная Азия: активный поиск новых инвестиций

Представители Казахстана по время экскурсии по одному из заводов в КНР, организованной в рамках визита делегации во главе с министром индустрии и инфраструктурного развития РК. (Фото: gov.kz)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана посетил Китай во главе обширной делегации, а министр торговли и интеграции РК активно рекламировал среди казахстанского бизнес-сообщества развитие экспорта в КНР. Узбекистан обзавелся еще двумя логистическими маршрутами с Китаем. Очередная группа кыргызских студентов получила стипендии на обучение в КНР. Таджикистан обнаружил контрабандный товар на границе с КНР. Студент из Туркменистана выиграл право на участие в крупном форуме в Китае.

Казахстан

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев посетил КНР во главе с крупной делегацией, сообщила 7 июля пресс-служба ведомства. В состав делегации вошли «акимы ряда областей, руководители национальной компании KazakhInvest и АО “Банк развития Казахстана”, а также представители порядка 180 отечественных компаний».

В частности министр принял участие в организованной в Пекине презентации инвестиционной привлекательности Казахстана, сообщило 10 июля «Синьхуа». На мероприятии было более 100 представителей казахских предприятий в сферах добычи полезных ископаемых, промышленности, транспорта, строительства и других, а также более 150 компаний из КНР. Рекламируя инвестиционный потенциал своей страны, Карабаев сказал, что уже реализуются «57 казахстанско-китайских совместных промышленных проектов с общим объемом инвестиций примерно 16 млрд долларов».

В дополнение, министр провел встречу с зампредом Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Ляном, где в частности обсудил финансирование развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Карабаев также встретился с представителями компаний «Shanghai Delong Steel Group», «Dahua» и «Zeekr», где обсудил потенциальное сотрудничество в горнодобывающей отрасли и сфере альтернативных источников энергии, а также запуск производства электромобилей в РК. Кроме того, с компанией «Sany Renewable Energy Co Ltd» была достигнута договоренность о строительстве заводов в РК по производству запчастей для ветряных электростанций.

Тем временем министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин во время своего визита в Актюбинскую область провел встречу с бизнес-сообществом региона, где призвал «всех, у кого есть экспортный потенциал», посетить выставку «Китай-Евразия», которая пройдет в августе в китайском Урумчи, а также ответил на вопросы по поводу организации экспорта продукции, написала 4 июля пресс-служба министерства. Подбадривая местных предпринимателей, Жумангарин заявил, что РК и КНР всячески углубляют сотрудничество, в частности после визита главы СУАР Ма Синжуя активно развивается сотрудничество с Синьцзяном.

Национальный казахстанский холдинг «Байтерек», китайская компания «China International Capital Corporation» и катарский конгломерат «Power International Holding» договорились инвестировать в сельхозпроизводство в РК, сообщила 4 июля пресс-служба «Байтерека». Согласно подписанному трехстороннему меморандуму о взаимопонимании, китайская сторона должна способствовать сбыту казахстанского сырья на китайском рынке, а также заключению производителям из РК «офтейк-контрактов», то есть выкупать еще непроизведенную продукцию. В заметке уточняется, что для Катара Казахстан интересен в первую очередь как возможность выйти на рынок КНР.

Китайская логистическая компания Sinotrans запустила новый грузовой маршрут протяженностью 5200 км, соединяющий Шэньчжэнь и Алматы, говорится в заметке на сайте Международного союза автомобильного транспорта 5 июля. Цель маршрута – упростить «процедуры пограничного транзита», благодаря чему сократить время доставки и расходы.

После саммита в Индии Казахстан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества. Вместе с секретариатом ШОС посольство РК в Пекине провело брифинг, на котором участники обсудили планы РК на 2023-2024 годы в роли представителя, включая обеспечение безопасности, развитие экономики и торговли, углубление культурно-гуманитарных связей и «реформирование ШОС, ее трансформация в практическую и эффективную платформу», сказано в новости МИД РК от 5 июля. В этой связи РК проведет более 80 мероприятий разного уровня.

Взаимные инспекции «объектов контроля» прошли на границе Казахстана и Китая, объявила пресс-служба Минобороны РК 5 июля. Сотрудники силовых ведомств РК и КНР, а также «представители Кыргызстана, России и Таджикистана», проверили «количество вооружения, военной техники и личного состава, расположенных в зоне 100 км от границы», не найдя никаких нарушений взаимных обязательств.

Узбекистан

Глава АО «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов и председатель правления «China Southern Power Grid International (HK) Co., Ltd.» Чжан Танжи подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся строительства к 2030 году трех ГЭС общей мощностью 820 МВт и стоимостью в 1,64 млрд долларов, объявила пресс-служба Минэнерго РУ 5 июля. В меморандуме указано, что стороны создадут совместную рабочую группу, которая разработает технико-экономическое обоснование трех станций.

На прошедшей в Риме 43-й конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов провел встречу со своим китайским коллегой Тан Чжэньцзяном, рассказала пресс-служба узбекистанского ведомства 3 июля. На встрече участники обсуждали возможность финансирования научных проектов, посвященных «выращиванию сельскохозяйственных культур на засоленных и засушливых землях». Воитов также предложил коллеге совместно организовывать образовательные курсы для узбекских специалистов и уже в этом году запустить совместный агроинновационный парк.

Узбекистан продолжает оптимизировать транспортные маршруты с Китаем и соседними государствами. В частности, контейнерный поезд по укороченному маршруту «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» был отправлен 4 июля из китайского Лангфана, передает пресс-служба Минтранса РУ. Груз стройматериалов пройдет через Кашгар (Китай), затем с перевалкой на автомобильном транспорте дойдет до Оша (Кыргызстан), после чего вновь по железной дороге будет доставлен в Ташкент. В заметке отмечается, что это рекордно короткий сухопутный маршрут: время в пути – 12 дней, расстояние – 6000 км.

Другой контейнерный поезд по новому мультимодальному маршруту «Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Афганистан» отправился из Ланьчжоу 5 июля, пишет пресс-служба ОАО «Узтемирйулконтейнер». Состав с товарами народного потребления пройдет более 6500 км за 16-18 дней. Из Ланьчжоу поезд проследует до Кашгара, затем автомобильным транспортом груз до Оша, а далее снова ЖД-транспортом через Узбекистан до станции «Хайратон» в Афганистане.

Лидер КНР Си Цзиньпин поздравил президента РУ Шавката Мирзиёева с победой на выборах, добавив, что «готов работать с Мирзиёевым для содействия устойчивому развитию китайско-узбекистанского всестороннего стратегического партнерства и дальнейшей активизации строительства китайско-узбекского партнерства с общим будущим», пишет «Синьхуа» в новости от 10 июля.

Кыргызстан

Министерство образования и науки КР 6 июля привело на сайте список 10 кыргызстанских граждан, получивших стипендии на учебу в Китае в рамках программы стипендии ШОС, а 10 июля опубликовало имена студентов, которые поедут учиться в КНР по стипендиальной программе правительства Кыргызстана. Несколькими днями ранее Китай объявил имена 10 студентов из КР, которые получили стипендии на обучение в китайских вузах в рамках стипендиальной программы для СНГ.

О последних 10 стипендиях посол КНР Ду Дэвень лично сообщила министру образования и науки Кыргызстана Каныбеку Иманалиеву в ходе встречи, где также обсуждалось учреждение мастерских Лу Баня в Кыргызстане. Вслед за этой новостью 9 июля «Вечерний Бишкек» сообщил о старте подготовки к открытию мастерской Лу Баня «по применению цифровых технологий в техническом обслуживании индустриальных машин» в сотрудничестве с Техническим университетом им. Раззакова. Формально подобные заведения – это центры культурного обмена и образования, где разные специалисты могут повысить квалификацию в своей сфере, но также они считаются инструментами международного влияния и мягкой силы Китая.

Нурланбек Шакиев, депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана, также провел встречу с Ду Дэвэнь на тему дипломатических отношениях стран, межпарламентского взаимодействия и проделанной на этом уровне работе, сообщил «Кабар» 4 июля. Посол рассказала о существующих «депутатских группах дружбы для сотрудничества» в парламентах стран, а Шакиев также затронул вопрос торговли.

Таджикистан

В Душанбе прокуратура остановила контрабанду незарегистрированного товара из КНР стоимостью более 2 млн сомони (182 000 долларов), сообщил «Sputnik» 10 июля со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Таджикистана. Отмечается, что на складах в столице незаконно хранилась электроника и бытовая техника. Напомним, что таможенные данные КНР и РТ за 2022 года расходятся на 1,4 млрд долларов, мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.

Туркменистан

Представитель Туркменистана принял участие в международном форуме, прошедшем в китайских городах Чанша и Нанкин, пишет 7 июля издание «Туркменистан. Золотой век». Он получил такую возможность «благодаря уверенной победе в тематическом конкурсе». Форум организован ЮНЕСКО совместно с Национальной комиссией КНР по делам ЮНЕСКО. на мероприятии участники совместно обсудили «значение Шелкового пути и его современную роль».