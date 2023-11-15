Китай-Центральная Азия: безвизовый режим, железные дороги и корень солодки

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

В китайском Сиане прошло 21-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где представители Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана также провели двусторонние встречи. Тем временем вступил в силу безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Представитель очередного китайского региона приехал в РК налаживать партнерские отношения, а Токаев предрек стабильный рост транзита российской нефти в КНР через РК. Узбекистанские компании отправят корень солодки в КНР. Глава Кыргызстана заявил о значимости дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» на новую аудиторию, выступая на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Глава Таджикистана сделал почти то же самое, прорекламировав проект железной дороги, соединяющий Китай, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турцию. В Туркменистане заинтересовались развитием электронной коммерции с КНР.

Центральная Азия

В китайском Сиане прошло 21-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем принимали участие представители Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Беларуси, Индии и других стран.

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов на полях мероприятия провел встречу с генпрокурором КНР Ин Юном, на которой обсудил «актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, передачи осужденных, а также возврата незаконно выведенных активов», написала 8 ноября пресс-служба казахстанского ведомства.

Генпрокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев вместе с коллегами также посетил Сиань. У делегации прошла встреча с Ин Юном, сообщила кыргызстанская Генпрокуратура 11 ноября, добавив, что стороны обсудили сотрудничество «в обмене опытом и проведении совместных обучающих мероприятий, в оказании правовой помощи по уголовным делам, а также переводе осужденных на территории Китая граждан Кыргызской Республики и улучшение условий исполнения наказания».

Глава прокуратуры Узбекистана Нигматулла Юлдашев выступил с докладом о «роли органов прокуратуры Узбекистана в развитии страны», с акцентом на защиту прав граждан и бизнеса, его выступление освещала пресс-служба ведомства.

Генпрокуроры КНР и Таджкистана Юсуф Рахмон и Ин Юн на двусторонней встрече обсудили аспекты соблюдения безопасности, юридической взаимопомощи, экстрадицию преступников, способы предотвращения киберпреступлений, терроризма и торговли наркотиками, написала Генпрокуратура РТ 7 ноября.

Также 8 ноября в Пекине начала работу «сеть сотрудничества между административными академиями Китая и стран Центральной Азии», план по ее созданию утвердили на майском саммите «Китай-Центральная Азия» в Сиане, передает «Синьхуа». Основные задачи формата – развитие контактов административных академий стран ЦА и КНР, «активизация обменов» и общих проектов, качественное обучение госслужащих.

Казахстан

10 ноября вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между РК и КНР, сообщила пресс-служба казахстанского МИДа. Согласно соглашению, граждане двух стран «освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей». При этом срок пребывания ограничен 30 днями, а суммарно – 90 днями в течение 180 дней. Соглашение не включает в себя посещение таких административных районов КНР, как Гонконг и Макао. О первой группе казахстанских туристов, посетивших китайский Урумчи по новым правилам, 10 ноября написало агентство «Синьхуа».

Казахстанский Минтранс работает над «увеличением количества рейсов из Казахстана в Китай и обратно» в связи с вступлением в силу безвизового режима между странами, объявила 10 ноября пресс-служба Комитета гражданской авиации РК. Казахстанские и китайские авиакомпании планируют увеличить количество еженедельных рейсов между странами суммарно с 27 до 84.

В январе-октябре этого года грузоперевозки между Китаем и Казахстаном выросли на 22% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составили 23,6 млн тонн. Как сообщила 10 ноября пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы» («Казахстанские железные дороги», КТЖ), поставки грузов из КНР стали больше на 8%, составив 9,1 млн тонн. В обратном направлении отправлено 14,5 млн тонн, рост составил 32%. Кроме того, «для развития экспортных перевозок казахстанской продукции ведется строительство вторых путей участка “Достык – Мойынты”, после чего его пропускная способность увеличится в 5 раз», а также ЖД-линии «Бахты – Аягоз», который увеличит пропускную способность между странами еще на 20 млн тонн в год.

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев встретился в Пекине с заместителем руководителя Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Сунь Юйнин, написала 8 ноября пресс-служба казахстанского ведомства. По итогам переговоров ГТУ КНР «выразило готовность снять имеющиеся ограничения на поставки термически обработанной мясной продукции из Казахстана», говорится в сообщении. Представители ГТУ выразили готовность посетить РК, чтобы оценить «ветеринарную службу Казахстана по контролю болезней ящура и гриппа птиц». Напомним, из-за обнаружения ящура в Казахстане в 2021 году поставки говядины и баранины в замороженном виде в Китай были прекращены, хотя в 2019 году экспорт мяса в КНР достиг 13,5 млн долларов, мы писали об этом ранее.

Тем временем АО «НК «Продкорпорация» договорилась поставить китайской «C.P.Trading» 200 тысяч тонн зерна поставит. Соглашение об этом, а также меморандум о сотрудничестве между компаниями, подписаны 7 ноября на 6-й Китайской международной импортной выставки, пишет пресс-служба казахстанской нацкорпорации.

Сделки по поставкам масложировой продукции (МЖП) из РК в КНР на общую сумму в 28 млн долларов были подписаны на международной выставке «China International Import Expo», прошедшей с 5 по 10 ноября в Шанхае. Как сообщщило 7 ноября издание «OleoScope» со ссылкой на «АПК-Информ», больше всего МЖП в Китай направит ТОО «Qazaq-Astyk Group», «компания заключила контракт на сумму $14,1 млн». Другим крупным экспортером станет ТОО «Сей-Нар» (4,2 млн долларов). Всего же, по данным «Eldala», во время выставки казахстанские фирмы подписали соглашений на 74 млн долларов.

Нацкомпания «Казатомпром» заключила контракт на поставку урана с китайской «China National Uranium Corporation Ltd.», дочерней компанией «China National Nuclear Corporation», что поможет Китаю обеспечить растущий спрос на «чистую, безуглеродную электроэнергию», написала 9 ноября пресс-служба казахстанской корпорации. Условия сделки, включая объемы поставок и их стоимость, не раскрываются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Известия» накануне встречи с главой РФ Владимиром Путиным 8 ноября заявил, что по его представлению до 2033 года через территорию РК в Китай пройдет более 100 млн тонн российской нефти. Он также подчеркнул, что «порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории» через «Каспийский трубопроводный консорциум». После встречи Токаев вновь отметил, что развитие транзита российской нефти в Китай через Казахстан «представляется важным». Комментарий главы РК приводит ТАСС 9 ноября.

Глава Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, выступая на 19-м межрегиональном форуме Казахстана и России в Костанае, заявил, что его регион «обладает всеми условиями для того, чтобы стать транзитным хабом между Россией и Китаем». Об этом 9 ноября пишет «Синьхуа». Кошербаев отметил, что область граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР, являясь «одним из его главных торговых партнеров», кроме того, расстояние от российских погранпереходов до китайской границы глава региона назвал «самым коротким автомобильным путем из центральной и западной России в Китай». Кроме географических преимуществ Кошербаев выделил отлаженную логистику и неплохие перспективы развития Восточно-Казахстанской области.

Председатель комитета Мажилиса РК по международным делам, обороне и безопасности Айгул Куспан провела встречу с председателем Народного политического консультативного совета Нинся-Хуэйского автономного района КНР Чэнь Юнем, сообщила 9 ноября пресс-служба Мажилиса. Участники встречи обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, культуре и образовании. Заявленная цель визита китайского чиновника – «содействовать налаживанию сотрудничества и обмену опытом между Нинся и Казахстаном» по поручению Си Цзиньпина. О конкретных договоренностях по результатам встречи не сообщалось.

Вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки во главе делегации принял участие в 10-м заседании Подкомитета по научно-техническому сотрудничеству Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству, прошедшем в китайском городе Чунцин. Как сообщила пресс-служба казахстанского министерства 8 ноября, с китайской делегацией во главе с замминистра науки и технологий Китая Чжан Гуанцзюнь удалось обсудить вопросы научно-технического и инновационного развития в РК и КНР. Китайская сторона продемонстрировала гостям действующие «научные и инновационные центры и лаборатории», в рамках встречи были обсуждены «вопросы применения искусственного интеллекта в развитии городов и биомедицинских технологий».

Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев встретился с главой Государственного художественного музея Китая У Вэйшанем и обсудил организацию взаимных дней культуры, а также расширение гуманитарных обменов между странами. Как говорится в сообщении пресс-службы казахстанского посольства от 9 ноября, китайский культурный деятель сообщил о планах музея «расширить направления сотрудничества с казахстанскими учреждениями в области культуры, а также о готовности к реализации совместных проектов двух стран».

Узбекистан

Очередное – уже 71-е – узбекистанское предприятие получило разрешение на экспорт солодки в КНР, пишет пресс-служба Агентства карантина и защиты растений РУ 9 ноября. Этого удалось добиться благодаря ряду принятых решений агентством и Ассоциацией производителей солодки при Национальной организации по карантину и защите растений КНР.

В сентябре Узбекистан экспортировал в Китай газ на 41,6 млн долларов, такие данные со ссылкой на главное таможенное управление КНР приводит «Gazeta.uz» в публикации от 7 ноября. С начала года РУ поставила голубого топлива на общую сумму 412,2 млн долларов, что почти в два раза меньше, чем в том же периоде прошлого года – 767,68 млн долларов.

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который прошел в Ташкенте, высказался о значении проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Он акцентировал, что особое значение проект может иметь для стран-членов организации, превратившись в двигатель торгового и транзитного развития: «Данный проект в значительной степени повысит торгово-экономические и транзитные возможности нашего региона, связав около 4 млрд человек и расширив географию грузоперевозок из Азии через Турцию в Европу, Ближний Восток, Иран, а также страны Персидского залива и Северной Африки», – слова президента приводит «Sputnik Узбекистан» 9 ноября. В ОЭС входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Турция, Азербайджан, Афганистан, Иран и Пакистан.

Кыргызстан продолжает испытывать трудности с поиском средств на покрытие своей доли в проекте строительства железной дороги, и всячески пытается привлечь к проекту внешнее финансирование.

Таджикистан

На саммите ОЭС в Ташкенте президент республики Эмомали Рахмон напомнил о прошедшем в сентябре совещании рабочей группы представителей Китая, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции. Оно посвящалось маршруту, соединяющему страны по железной дороге. Такой формат сотрудничества стран получил название «К+ТУТИТ». «Скорейший ввод в эксплуатацию и эффективное использование этого направления, которое было разработано в рамках нашей организации, может придать дополнительный импульс увеличению грузоперевозок между нашими странами», – передает его слова издание «РЖД-партнер» со ссылкой на ТАСС в публикации от 9 ноября.

ООО «Горно-промышленная компания Таджикистана и Китая» вошла в список крупных организаций-должников по налоговым выплатам в Таджикистане. Эта и другие компании не выплатили 349 млн сомони налогов, написал «Sputnik Таджикистан» 12 ноября со ссылкой на слова зампредседателя Налогового комитета Таджикистана Назима Меликзоды, уточнив, что «основными причинами просрочки платежей, согласно плану данных крупных предприятий, в этот период, как и в предыдущие годы, стали необеспечение перспективности показателей этих компаний».

Туркменистан

«Развитие телекоммуникационных и информационных технологий», а также электронную торговлю обсудила китайская компания «JD.com Incorporation» и Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана «Туркменарагатнашык», сообщила 10 ноября пресс-служба туркменистанского агентства. Компания «Туркменарагатнашык» и ее председатель Хаджымырат Худайгулыев заинтересованы в новейших разработках китайских коллег. Встреча прошла в рамках 16 Международной выставки и научной конференции Türkmentel-2023. Во время нее также был подписан «меморандум о взаимопонимании» с китайской «ELINC China Co. Ltd», объявила пресс-служба «Туркменарагатнашык» 10 ноября.

Между тем Туркменистан входит в различные списки худших из худших по свободе интернета, а также плетется в хвосте рейтинга по скорости подключения.