Китай-Центральная Азия: вокруг стандартных тем

Один из проблемных вопросов в отношениях между Китаем и Казахстаном – усыхание казахстанского озера Балхаш в результате повышенного потребления Китаем воды из реки Или. (Фото: Алексей Тараканов, CC BY-SA 2.0, tinyurl.com/4v2cc95b)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан продолжает вкладываться в топливную инфраструктуру с Китаем и налаживать расчеты в юанях, но не обходится и без проблемных тем – от задержки грузов и связанного с этим негодования бизнеса, до экологических вопросов и ситуации с нарушением прав человека в Синьцзяне. Кыргызстан концентрировался на вопросах привлечения китайских инвестиций, а также займа у Всемирного банка на совместный с КНР и РУ проект. В результате китайских вложений в Узбекистан был построен агрологистический комплекс. Таджикистан и Туркменистан на прошлой неделе ограничились обменом поздравлений с Китаем.

Казахстан

АО «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» стал клиринговым банком страны по операциям в юанях, сообщил Нацбанк Казахстана 4 октября. Решение принято в рамках меморандума о взаимопонимании между Нацбанком РК и Народным банком Китая, подписанного 20 сентября этого года. «Развитие клиринговой инфраструктуры по операциям в юанях является важным этапом для укрепления взаимодействия между Казахстаном и Китаем. Деятельность клирингового банка придаст новый импульс расчетам в национальных валютах, будет способствовать развитию взаимной торговой и инвестиционной деятельности», – говорится в сообщении.

5 октября Национальная палата предпринимателя «Атамекен» провела обсуждение срочных мер «для ускорения доставки грузов в Казахстан» из китайского порта Циндао. В обсуждении принимали участие «представители бизнеса, железнодорожников, МИД РК и МИИР РК». В Казахстан сейчас не может попасть 6 тысяч контейнеров, «из них 600 стоят уже с июля», сообщается на сайте ElDala.kz. С одной стороны, заместитель руководителя «Казахстан Темир Жолы-Грузовые перевозки» («КТЖ-ГП») Нуржан Кельбуганов заявил, что «на октябрь согласована доставка более 12 тысяч контейнеров через “Алтынколь” (перегрузочная станция – прим. ред.), также более 5 тысяч через станцию “Достык”». Но представители бизнеса в ходе разговора отметили, что Китай активнее пропускает транзитные грузы, идущие в Европу. Издание пишет, что казахские перевозчики получают больше дохода за транзитные грузы, чем за внутренние, но в то же время приводит слова одного из участников встречи: «Проект “Один пояс – один путь” – это сыр в мышеловке. Ведь то, что Казахстан заработает на транзите грузов из Китая, страна потеряет через ущерб отечественному бизнесу». Представитель компании «КТЖ-ГП» в Пекине Ерик Аубакиров сказал, что «вместе с посольством Казахстана в Китае отрабатываются все списки застрявших в порту грузов. Однако поток вырос настолько, что инфраструктура не справляется. Причем, не только в Казахстане, но и в самом Китае. Из-за этого идет замедление грузопотоков». В итоге участники встречи пришли к тому, что решить вопрос можно только на правительственном уровне. Ранее Казахстан также неоднократно жаловался на препоны для экспорта из РК в КНР.

Во время визита в Карагандинскую область 5 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность по поводу будущего крупнейшего озера своей страны, не упомянув при этом, что его судьба в значительной степени зависит от действий Китая. Самой большой проблемой, с которой сталкивается Балхаш, является повышенное потребление воды вдоль китайских участков реки Или, на которую приходится 70 процентов стока в озеро.

Древесину из Туркестанской области Казахстана передадут на строительство «наземных объектов магистрального газопровода Казахстан-Китай», пишет издание informburo. В постановлении на сайте «Открытые НПА» от 3 октября сказано, что общая площадь передаваемого товариществу «Азиатский Газопровод» участка, которое осуществляет стройку – 57,6 гектара, где 10,5 покрыты лесом. Взамен организация выплатит в республиканский бюджет более 1,9 миллиона тенге за территории и более 45,7 тысячи тенге за потери лесных угодий.

6 октября на 51-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) состоялось голосование по проведению обсуждения «ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». В итоге, 11 представителей государств воздержались, 17 проголосовали «за», 19 – «против» проведения дебатов. В числе последних были Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ. Ранее директор Human Rights Watch обратился к Казахстану c призывом содействовать проведению дебатов.

Шестой по счету саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдет в Астане 12-13 октября, сообщается на официальном сайте организации. В мероприятии примут участие «11 глав государств – Азербайджан, Ирак, Иран, Катар, Кыргызстан, Палестина, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, – 1 вице-президент – Вьетнам, – 1 заместитель председателя – Китай, – и 5 министров», сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 10 октября. Он также отметил, что «в ходе Саммита планируется принятие ряда документов и решений», а общее количество прибывающих делегаций – более 50.

Кыргызстан

Привлечение китайских инвестиций в кыргызскую экономику обсудили посол КР в Китае Актилек Мусаева и директор Агентства по инвестициям КР Умбриэль Темиралиев, написала 4 октября пресс-служба агентства. Стороны сошлись во мнении, что одной из первоочередных задач, которые нужно решить – упрощение визового режима для инвесторов, «создание совместных сельскохозяйственных и технопарков, а также упрощение процедуры получения юридического статуса и получения консультационных услуг в одном месте в возможно кратчайшие сроки». При этом Темиралиев отметил, что необходимо помнить и об «интересах местных производителей и при формировании структуры взаимодействия, сохранять сбалансированный подход».

Кыргызстан запросил поддержки Всемирного банка для реализации своих инфраструктурных проектов: железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и Камбаратинской ГЭС-1. Несмотря на то, что в официальных сводках упоминание проектов сведено к минимуму, несколько кыргызстанских СМИ в своих публикациях от 5 октября (1, 2) приводят именно такие данные. По их информации, в своей речи на первом Бишкекском экономическом форуме первый заместитель председателя кабинета министров КР Адылбек Касымалиев предложил Всемирному банку присоединиться к проектам строительства железной дороги и ГЭС. В ответ на это управляющий директор Всемирного банка по операциям Аксель ван Тротсенбург сообщил о намерении предоставить Кыргызстану 600 миллионов долларов. «Для нас крайне важно выслушать предложения от всех заинтересованных сторон: правительства, гражданского общества и экспертного сообщества. Для того чтобы выработать стратегию партнерства. В рамках ее в ближайшие пять лет мы планируем выделить Кыргызстану 600 миллионов долларов», – заявил банкир, также упомянув, что за последние 30 лет ВБ выделил КР финансовую помощь в общей сложности на 2,7 миллиарда долларов США.

Узбекистан

Китайские инвесторы построили агрологистический комплекс и высадили плантацию черешни в Ферганской области, пишет EastFruit. Комплекс включает в себя «холодильники общей емкостью 1500 тонн, линию сортировки и сушки по переработке 5000 тонн фруктов в год». Также на территории 16,4 гектара разбит сад плодоносной черешни. На текущий день реализована первая часть проекта, стоимостью 1,5 миллиона долларов. Вторая часть обойдется еще в 3 миллиона долларов. В нее входит создание мощностей для увеличения текущих объемов втрое – до 1500 тонн фруктов в год, что позволит «увеличить объем выпуска фруктовых чипсов и сушеных фруктов и построить линию производства фруктовых соков».

Таджикистан и Туркменистан ограничились на прошлой неделе обменом поздравлений с Китаем. Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем, а президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправил Пекину поздравление с Днем провозглашения КНР.