Китай-Центральная Азия: все едут в КНР

Делегация по главе с вице-премьером Казахстана Сериком Жумангариным во время посещения офиса телекоммуникационного гиганта «Huawei» в Китае. (Фото: gov.kz)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

В Китае прошла крупная деловая выставка, привлекшая компании из всех стран Центральной Азии, а также ряд крупных чиновников. Кроме того, высокопоставленные представители стран ЦА посетили Китай и отдельно от вышеупомянутого мероприятия. В частности, вице-премьер Казахстана посетил несколько промышленных центров КНР в поисках вариантов сотрудничества, и со схожей миссией в Китай отправился председатель верхней палаты парламента Таджикистана. Тем временем Узбекистан готовится отправить 200 заместителей глав областей, районов и городов в КНР для изучения китайского опыта в вопросах борьбы с бедностью, а также договорился с Китаем об организации онлайн-тренингов для еще почти 10 тыс. узбекских чиновников.

Центральная Азия

В Синьцзяне 17-22 августа прошел ЭКСПО «Китай-Евразия: товары и торговля 2023», целью которого было налаживание деловых и прочих связей КНР со странами евразийского региона, пишет «Синьхуа». На мероприятии были представлены компании из 40 государств, в том числе всех пяти постсоветских стран Центральной Азии.

Главное таможенное управление КНР опубликовало данные по импорту природного газа за июнь 2023 года, их приводит издание «Репортер» 21 августа. Суммарно в июне в Китай по газопроводу и в сжиженном виде поступило 13,4 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем (предыдущий рекорд был поставлен в мае). Главными поставщиками трубопроводного газа стали Туркменистан с 2,69 млрд кубометров газа, Россия – 1,9 млрд, Казахстан — 610 млн, и Узбекистан — 370 млн.

Казахстан

Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин на прошлой неделе посетил крупнейшие китайские промышленные центры КНР. В рамках визита чиновник пообщался с рядом представителей китайских властей, включая главу СУАР Ма Синжуя и секретаря парткома провинции Шаньдун Линь У. Ма недавно посещал Казахстан, а Линь намерен сделать этом в сентябре.

Также казахстанский вице-премьер в Шэньчжэне посетил круглый стол, посвященный развитию отношений между крупным бизнесом КНР и РК, и казахстанско-китайский бизнес-форум, а в Урумчи принял участие в церемонии открытия ЭКСПО «Китай-Евразия: товары и торговля 2023».

Кроме того, Жумангарин отдельно пообщался с представителями ряда крупнейших компаний Китая, включая телекоммуникационный гигант «Huawei»; ведущую онлайн торговую платформу JD.com; крупный государственный финансово-банковский и инвестиционный конгломерат «CTIC Group»; специализирующуюся на техническом консалтинге, медицине, торговле и инжиниринге группу госкомпаний «Genertec»; горнодобывающую компании «Amer International Group»; а также занимающуюся производством продуктов питания и медициной «Wanlin Group». На встречах обсуждались возможности для сотрудничества, включая существующие и планируемые проекты этих компаний в Казахстане, но о каких-то крупных новых соглашениях не сообщалось.

Вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции РК обсуждали на встрече представителей Минсельхоза РК и Главного таможенного управления КНР в посольстве Китая в Казахстане. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза 17 августа, представитель казахстанского ведомства Бауржан Абызбаев заявил о том, что министерство готово провести «аудит системы ветеринарной службы», а также казахстанских предприятий с дальнейшим их включением в реестр экспортеров. Также глава Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК Берик Манасов обсудил с представителями китайской таможни «возможность увеличения экспорта рапса, гороха, чечевицы».

Экспорт пшеницы из Казахстана в Китай увеличился больше чем в 12 раз, сообщил 16 августа «АПК-Информ» со ссылкой на данные официальной статистики. За 10 месяцев 2022-2023 маркетингового года РК поставил в КНР 273,06 тыс. тонн пшеницы, что выше 22,38 тыс. тонн, отправленных в 2021/2022 году, но ниже аналогичного показателя 2020-2021 года, когда в Китай было отгружено 301,25 тыс. тонн. Вероятно, это связано с рядом проблем, с которыми сталкиваются казахстанские экспортера. Кроме того, по данным госкомпании «QazTrade», средняя стоимость пшеницы, отправленной в КНР из РК, составила 270 долларов за тонну, что на 13% ниже прошлогоднего показателя в 310 долларов за тонну.

Кыргызстан

Глава Кабинета министров КР Акылбек Жапаров осуществил поездку в Синьцзян, которая началась 16 августа, пишет пресс-служба Кабмина. Визит был приурочен к проведению ЭКСПО «Китай-Евразия: товары и торговля 2023», где Кыргызстаном было подписано 29 документов о сотрудничестве на более чем 1 млрд долларов.

В частности Жапаров встретился с главой СУАР Ма Синжуем, где обсудил строительство железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан», запуск в эксплуатацию новой инфраструктуры на приграничных КПП «Иркештам» и «Торугарт», открытие нового КПП «Бедель», строительство автодороги «Барскоон–Учтурфан–Ак-Суу» и ГЭС на реке Сары-Джаз, а также ряд потенциальных проектов в сфере туризма, энергетики, зеленой экономики, почтовой связи и электронной коммерции. В итоге стороны подписали несколько совместных документов, вошедших в вышеупомянутый список из 29 соглашений.

Кроме того, Жапаров провел отдельные встречи с занимающимися возобновляемыми источниками энергии компаниями «Xinjiang Goldwind Science and Technology Co. Ltd» и «Gree Altairnano New Energy Inc», по результатам которых тоже были подписаны документы. В дополнение премьер пообщался с представителями автогигантов «BYD Co Ltd» и «Chongqing Changan Automobile Company Limited», а также производящей воду и напитки компании «Qingdao Laoshan Mineral Water Co. Ltd» и животноводческого холдинга «Xingjian Hualin», но о каких-то крупных договоренностях по итогам встреч не сообщалось.

Кроме того, в своем выступлении на ЭКСПО Жапаров сделал упор на выгодную позицию Кыргызстана как торгового «окна» в Европу, КНР и ЕАЭС, пригласив китайский бизнес инвестировать в КР.

Таджикистан

Председатель верхней платы парламента Таджикистана Рустам Эмомали – сын и предполагаемый наследник президента Эмомали Рахмона – 20 августа отправился в официальную поездку в КНР, пишет «Sputnik» со ссылкой на пресс-службу Высшего собрания РТ. На следующий день чиновник провел встречу в Пекине с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Обсуждалось укрепление межпарламентского взаимодействия, был подписан ряд документов: «о строительстве и реконструкции дороги и четырех новых эстакад в Душанбе», «о ремонте пограничного перехода Таджикистана и Китая “Кульма-Карасу”» и «о передаче республике коммунально-строительных транспортных средств». Кроме того, поднимались вопросы совместной борьбы против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и т.д. В финале встречи Эмомали пригласил китайского чиновника посетить Таджикистан, он согласился.

Таджикистан готов вложить 227 млн долларов в строительство дорог в Горно-Бадахшанской автономной области, написал ТАСС 18 августа со ссылкой на пресс-службу президента Рахмона, где также уточнили, что эти дороги «будут использоваться как часть транспортного коридора от Китая до Европы». Где Душанбе намерен взять подобную сумму, не уточняется.

В Горно-металлургическом институте Таджикистана начал работать Учебный центр РТ и КНР, об этом 20 августа рассказало ИА «Ховар» со ссылкой на пресс-службу вуза. По опубликованной информации, институт заключил двустороннее соглашение с Нефтегазовым университетом КНР, в соответствии с которым таджикистанские студенты два года учатся в Горно-металлургическом институте, а затем два года в китайском вузе. Обучение в Китае будет бесплатным, дипломы будут получены в КНР.

Узбекистан

Министр занятости и сокращения бедности Бехзод Мусаев провел встречу с послом КНР в РУ Юй Цзюнем, сообщила 16 августа пресс-служба министерства. На встрече участники обсуждали способы сокращения бедности и те меры, которые реализуются в Узбекистане сегодня. Стороны договорились об организации двухнедельного онлайн-тренинга «Сокращение бедности на основе китайского опыта». В нем примут участие 9400 помощников хокимов (глав администраций областей, районов и городов – прим.ред.). Кроме того, 200 помощников хокимов посетят КНР для обмена опытом по этому вопросу. Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в середине мая этого года поручил правительству разработать комплекс мер, направленных на сокращение бедности, взяв за основу именно опыт КНР.

В Урумчи на ЭКСПО «Китай-Евразия: товары и торговля 2023» был размещен в том числе павильон Узбекистана, пишет агентство «Дунё». Производители из РУ представили на стендах «фруктовые соки, сухофрукты, зернобобовые продукты, подсолнечное масло, минеральную воду, шафран, текстиль и изделия народных промыслов».

Представители китайской провинции Цзянсу посетили Узбекистан 12-14 августа, сообщила пресс-служба «Ўзтемирйўлконтейнер», являющейся оператором контейнерного парка «Узбекистанских железных дорог». Делегация осмотрела ряд логистических центров в Ташкенте, Самарканде, Фергане и Андижане, после чего предложила варианты транзитных перевозок грузов из КНР в Европу через территорию Узбекистана, а также обсудила возможность создания новых логистических центров на территории РУ.