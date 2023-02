Китай-Центральная Азия: всплеск активности

Посол РК в КНР провел несколько встреч с китайскими коллегами, а посол КНР в РК обсудил инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество с замминистра иностранных дел РК. Посол КНР в Узбекистане заканчивает свою работу в стране чередой встреч. Также Узбекистан поделился данными о взаимной торговле с КНР по некоторым товарам. Кыргызстан опубликовал информацию по импорту одежды из КНР и не упустил очередную возможность поговорить о проекте железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Таджикистан впервые за три года отправляет в Китай свои грузовики и анонсирует запуск авиасообщения. Тем временем активность в регионе стала проявлять и Россия, пытающаяся, в частности, прорубить «газовое окно» в Китай через ЦА.

Казахстан

Заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш провел встречу с послом КНР в Казахстане Чжаном Сяо, написала 2 февраля пресс-служба казахстанского ведомства. Сообщается, что в ходе встречи участники обсудили «состояние и перспективы развития казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства». Отдельное внимание казахстанская сторона уделила «торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству в постпандемийный период». Также подчеркивается, что участники отметили «положительную динамику роста показателя двустороннего товарооборота, который в 2022 году составил 24,1 млрд долларов США». Правда, эта цифра на 7 млрд долларов ниже той, о которой отчиталась китайская таможня, заявившая что страны наторговали на 31,17 млрд.

Между тем посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с председателем Госкомитета КНР по делам национальностей Пань Юэ, написала 1 февраля пресс-служба МИД РК. Нурышев обратил внимание собеседника на «необходимость создания благоприятных условий для свободных поездок между двумя странами граждан КНР казахской национальности», а также заявил о готовности Казахстана «выделять стипендии для обучения кандасов в вузах РК» и организовывать тематические мероприятия. Пань Юэ со своей стороны «поддержал предложения казахстанской стороны». Ключевым итогом встречи стала «договоренность о содействии в воссоединении семей, оставшихся по разные стороны границы в период пандемии». Обращение с этническими казахами в Китае, особенно отправка их в так называемые «лагеря перевоспитания» (а фактически колонии строгого режима), в том числе за трансграничное общение, является одним из проблемных вопросов в отношениях между Пекином и Астаной.

Затем 3 февраля Нурышев встретился с заместителем секретаря партийного комитета, заместителем мэра города Ляньюньган Ян Синьчжунь. Стороны обсуждали «транзитно-транспортную сферу, а также наметили планы сотрудничества в сфере инвестиций и электронной торговли», сообщил МИД РК 3 февраля. Посол отметил рост ЖД-перевозок из РК в КНР в 2022 году (мы писали об этом ранее) и «особую роль казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньган», который работает с 2015 года. Нурышев также сказал о задержках в поставках некоторых грузов «из Китая и стран Восточной и Юго-Восточной Азии, идущих транзитом через КНР», и попросил обратить особое внимание на этот процесс. Ян Синьчжунь говорил о планах на 2023 год: развитии порта Ляньюньган и инициативы «Один пояс, один путь», а также готовности компаний города инвестировать в совместные с РК проекты в сфере электронной торговли.

Издание LS 4 февраля рассказало об инвестиционных проектах в Жамбылской области. Китайские компании участвуют в запуске производства по выпуску вакцин для животных, стоимость которого – 11,5 млрд тенге. Работу на нем смогут получить 49 человек. Еще одна совместная с китайскими инвесторами инициатива – компания по «переработке цинково-свинцовых отходов металлургического производства», общая стоимость которой 10 млрд тенге, она поможет создать 200 рабочих мест. О сроках реализации этих проектов не сообщается.

Reuters написал об увеличении поставок нефти из Казахстана в обход России, приведя данные поставок в сторону КНР. В новости от 2 февраля издание пишет о том, что «экспорт нефти из Казахстана по маршрутам, отличным от России, в прошлом году достиг 1,80 млн тонн (36 000 баррелей в сутки), что на 638 000 тонн больше, чем в 2021 году». В Китай из РК было доставлено 1,26 млн тонн топлива. Что касается основного маршрута поставок через РФ – Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) – поставки по нему в 2022 году упали по сравнению с 2021 году «на 1% до 51,99 млн тонн, что составляет более 80% от общего объема поставок нефти из Казахстана».

Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал о переговорах Казахстана и России по «газификации северных и восточных регионов [РК] российским газом», сообщил «КоммерсантЪ» 1 февраля. Одним из вариантом оплаты может быть «организация поставок газа из России в Казахстан в обмен на прокачку в направлении Узбекистана и Китая». Россия, потеряв европейский рынок газа, активно ищет новые рынки, в том числе пытаясь наладить поставки в Казахстан и Узбекистан, а также через них транзитом в Китай.

Российская инвестиционная компания АФК «Система» может купить завод Volkswagen в РФ, а также «привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur», акциями которой владеют китайские компании. Коммерсант в новости от 6 февраля пишет, что «основным владельцем (51%) группы в 2020 году была C&J Ned Auto B.V., которой владеют китайские China National Machinery Import & Export Co., Ltd и Anhui Jiangqi Investment Co., Ltd».

Машины из Китая начали поставлять в Россию через Казахстан в контейнерах по железной дороге. Российская компания FESCO «организовала отправку новых электромобилей из китайского города Гуанчжоу в Москву через погранпереход Хоргос - Алтынколь (Китай-Казахстан)», сообщил «Интерфакс» 31 января. Маршрут занимает 14 дней, с февраля составы будут включать себя «50 сорокафутовых контейнеров» и будут отправляться раз в месяц.

В РФ был запущен еще один ЖД-состав. Экспресс-поезд направления Китай-Европа по новому маршруту из китайского Ханьданя в Москву пересек КПП «Хоргос» на казахстанско-китайской границе, сообщило 2 февраля агентство CRI-online. В заметке говорится, что поезд с 41 контейнером автозапчастей и оборудованием на общую стоимость 2 млн долларов преодолеет маршрут за 15 дней. «В настоящее время международный сухопутный порт Ханьдань открыл четыре направления железнодорожных маршрута в Центральную Европу и Центральную Азию, включая Россию, Монголию, Казахстан, Узбекистан и другие страны», – прокомментировал новость директор международного сухопутного порта в г. Ханьдань Чжан Цзяньмин.

Узбекистан

Посол КНР в Узбекистане Цзян Янь завершает свою дипломатическую миссию в стране. Дипломат подвела итоги пятилетней работы в авторской статье, вышедшей 3 февраля сразу в нескольких узбекистанских СМИ. 4 февраля статья была опубликована на сайте посольства. В тексте, озаглавленном «Пусть вечно процветает дружба Китая и Узбекистана!», посол подчеркнула, что за время ее работы страны добились «плодотворных результатов в практическом сотрудничестве». Так, в частности, «товарооборот двух стран сохранил тенденцию к росту, удвоившись с 4,96 млрд долларов США в 2017 году до почти 10 млрд долларов США в 2022-м».

В день выхода статьи Цзян Янь встретилась с и.о. министра иностранных дел РУ Бахтиёром Саидовым, который заявил, что «сегодня узбекско-китайские связи вышли на беспрецедентно высокий уровень, приобрели системный и интенсивный характер», написала пресс-служба МИД РУ. На следующий день посол встретилась с председателем Сената РУ Танзилой Нарбаевой, сообщило 5 февраля агентство «Дунё». Стороны обменялись мнениями по поводу «укрепления и развития межпарламентского взаимодействия», «активизации деятельности межпарламентской группы сотрудничества, а также налаживании регулярного обмена визитами парламентских делегаций двух стран». Кто сменит Цзян Янь на посту посла, а также дата ее ухода официально пока не названы.

Китай лидирует на рынке поставок автомобилей в Узбекистан, объявила 3 февраля пресс-служба Госкомстата РУ. По сообщению ведомства, за 2022 год из Китая в страну импортировано 11 159 автомобилей. Второе и третье место занимают Корея (9 414 автомобилей) и Казахстан (7208 автомобилей).

Другая цифра, которой пресс-служба Госкомстата поделилась 6 февраля, касается импорта мандаринов за 2022 год. В этом рейтинге КНР занимает 2 место с показателем 5,8 тыс. тонн. Первое и третье места соответственно заняли Пакистан (51,1 тыс. тонн) и Турция (4,3 тыс. тонн). В заметке также подчеркивается, что «Узбекистан импортировал 63,6 тыс. тонн мандаринов из 12 зарубежных стран на сумму 15,8 млн долларов США», что на 28,3 тыс. тонн больше, чем в 2021-м.

Экспорт узбекистанской красной фасоли на китайский рынок будет возрастать, заявило 31 января агентство «Дунё». По данным, приведенным в заметке, за последние четыре месяца прошлого года в КНР было поставлено 2 тыс. тонн красной фасоли. Причем, поставки осуществили более 80 узбекистанских предприятий. Причиной роста поставок называется вступление в силу межведомственного протокола «О требованиях надзора, карантинных и фитосанитарных условиях при экспорте узбекской фасоли из Узбекистана в Китай», подписанного во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в РУ в сентябре 2022 года в период проведения саммита ШОС.

Кыргызстан

О проекте строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» вновь говорил глава Кабмина КР Акылбек Жапаров, сообщило 3 февраля агентство Kabar. В своей речи на заседании Евразийского межправительственного совета Жапаров упомянул, что «по началу строительства» железной дороги «идет активная работа». Он подчеркнул, что проект «откроет новые возможности для поставок товаров Евразийского экономического союза в страны Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Кыргызская Республика готова работать со всеми партнерами по реализации совместных проектов во всех отраслях экономики».

Китай стал лидером по экспорту одежды в Кыргызстан, написало 6 февраля агентство Kabar ссылкой на Нацстатком КР. По приведенной в заметке информации, КНР отправил в Кыргызстан 11,42 млн комплектов одежды на общую сумму 746 тыс. долларов. Правда, насколько эти цифры соответствуют действительности, не вполне понятно: как мы упоминали ранее, данные КНР и КР по взаимной торговле разительно отличаются.

Таджикистан

Таджикистанские грузовики впервые за три года въехали на территорию КНР, сообщила 30 января пресс-служба Минтранса РТ. Ранее въезд в Китай был ограничен в связи с пандемией коронавируса с 2020 года, поэтому грузы из Китая доставлялись лишь до границы, где затем перегружались на таджикистанские машины. При этом, как отмечает агентство ASIA-Plus в своей новости от 31 января, «во время приема и передачи грузов таджикские грузополучатели должны были отдельно платить за контейнер, реальную стоимость которого, по словам таджикских поставщиков, завышали более чем в 5 раз». Глава Минтранса Азим Иброхим в комментарии изданию Sputnik в новости от 1 февраля сообщил, что ожидает «существенного увеличения объема торговли с КНР». Правда, «увеличения» по отношению к какой цифре, неясно: в данных Китая и Таджикистана по торговле, похоже, наблюдаются значительные нестыковки.

Снятие ограничений также коснулось и авиасообщения между Таджикистаном и КНР. Генеральный директор авиакомпании «Сомон Эйр» Абдулкосим Валиев на пресс-конференции 1 февраля заявил, что прямое авиасообщение с Китаем будет восстановлено уже 8 февраля, его слова приводит агентство Avesta в заметке от 1 февраля. «В настоящее время полеты по указанному направлению осуществляются один раз в неделю китайской авиакомпанией. С февраля месяца полеты будут осуществляться на паритетной основе», – говорится в заметке. По словам Валиева, в феврале рейс будет выполняться один раз в неделю, в марте компания планирует увеличить частоту до двух раз. Также глава «Сомон Эйр» заявил, что авиаперевозчик планирует закупить новые самолеты, которые в дальнейшем позволят открыть новые направления: «Душанбе – Сиянь, Гуанчжоу и другие города КНР».