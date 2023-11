Китай-Центральная Азия: встреча премьер-министров стран ШОС

Неделя была посвящена прошедшему в Кыргызстане 22-му заседанию Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также подведению итогов форума «Пояс и путь» в Китае. В Казахстане также активизировались регионы – акиматы двух областей сообщили о проектах с Китаем. Узбекистан отметился несколькими соглашениями и контрактами с КНР, а также новой статистикой. Таджикистанские СМИ рассказали о встрече премьер-министра страны с Ли Цяном. В Туркменистане провели 28-ю конференцию «Нефть и газ Туркменистана – 2023», которую посетили представители китайской компании CNPC. А зампред туркменистанской энергетической госкомпании во время конференции привел некоторые подробности переговоров с КНР о строительстве 4-й нитки газопровода Туркменистан-Китай.

Кыргызстан

В Кыргызстан на 22-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приехал премьер Госсовета КНР Ли Цян. Перед заседанием, 25 октября, он встретился с президентом Садыром Жапаровым и премьером Акылбеком Жапаровым. Стороны поговорили о развитии связей в сферах экономики, безопасности и культуры. Одним из пунктов повестки было строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», но Ли лишь отметил, что идет «работа по согласованию финансовой модели реализации данного проекта». Кыргызский премьер также всячески предлагал китайскому коллеге профинансировать ремонт автомобильных дорог в КР, а также строительство еще одного КПП и лаборатории на границе с КНР для проверки сельскохозяйственных товаров КР, но Ли отделался лишь тем, что «выразил готовность» обсуждать эти вопросы.

В итоге стороны подписали ряд документов, но большинство из них касалось совместной разработки угольных месторождений (в которые китайская сторона согласилась вложить в общей сложности $133 миллиона в обмен на 70 процентов всего произведенного угля), а также строительства солнечных и ветровых электростанций.

Затем, 26 октября, прошло само заседание глав правительств стран ШОС, на котором Акылбек Жапаров выступил с речью как председатель совета глав организации, ее приводит пресс-служба Кабмина КР. Он призвал страны вернуться к вопросу создания банка и фонда ШОС, которые «оказывали бы непосредственное содействие в реализации совместных проектов и дальнейшего постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов ШОС». Он сделал в своей речи акцент на торговом сотрудничестве стран ШОС, которые в 2022 году занимали в товарообороте КР 79%, а с января по июнь 2023 года 55%. Для роста торгового сотрудничества глава Кабмина КР предложил создать «общий экономический рынок», развивать электронную коммерцию и «зеленую экономику», продолжать проект железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» для развития транспортной системы стран.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян, который также выступил на заседании глав правительств ШОС, назвал четыре необходимых вектора развития для стран-участниц ШОС – это региональная безопасность и борьба с терроризмом, экономическое развитие и «бесперебойный характер производственно-сбытовых цепочек», продвижение китайской инициативы «Один пояс, один путь» в странах ШОС и укрепление дружбы между жителями стран организации. Информагентство «Синьхуа» опубликовало тезисы Ли Цяна 26 октября.

В это время в Китае проходил Международный форум по судебному сотрудничеству «Морской шелковый путь», который организовал Верховный народный суд КНР. В событии участвовала делегация Верховного суда Кыргызстана во главе с председателем Замирбеком Базарбековым, говорится в заметке ведомства от 26 октября. С его слов КР заинтересована в зарубежном опыте работы судебных систем, а сейчас «судебная система Кыргызстана является стержнем правового государства и гарантом законности в обществе». Накануне, 25 октября, прошла встреча Базарбекова с главным судьей, председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем, где стороны обменялись опытом.

Президент КР Садыр Жапаров подписал закон «о взаимном создании культурных центров» с Китаем, объявила пресс-служба лидера 24 октября. Цель соглашения – «популяризация национальной культуры». В таком формате «двусторонний обмен по линии культурных центров имеет ряд особенностей, которые связаны прежде всего с пропагандой собственной культуры и созданием позитивного образа страны за рубежом», говорится в заметке.

Председатель правления кыргызстанского OAO «РСК Банк» Уланбек Ногаев обсуждал выдачу кредита для развития проектов Китая и стран ЦА в разных сферах с президентом Государственного банка развития Китая (ГБРК) Тан Цзионгом, написал в своем Instagram сам Ногаев. «Одним из важных вопросов будет открытие кредитной линии для РСК Банка в юанях и долларах», – сказал он. Встречипрошли также с представителямиBank of China, Bank of Communication и Industrial and Commercial Bank of China, добавил он.

Китай и Кыргызстан за восемь месяцев 2023 года достигли товарооборота сельхозпродукции в 55,4 млн долларов: экспорт в КНР составил 3,2 млн долларов, импорт в Кыргызстан – 52,2 млн долларов. За весь 2022 год весь объем торговли сельхозтоварами между странами достиг 47,4 млн долларов. Данные сообщил кыргызстанский Минсельхоз 25 ноября.

Казахстан

Китай продолжает усилия по продвижению своей мягкой сили. В частности, казахстанские СМИ приняли участие в пресс-туре, организованном в Пекине китайской медиакорпорацией «Жэньминь жибао», где поучились у этой контролируемой Компартией Китая организации «правильно» выстраивать работу СМИ.

Кроме того, 24 октября «Деловой Казахстан» опубликовал интервью посла КНР в Казахстане Чжан Сяо, в котором тот поделился своим мнением о прошедшем в Пекине форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», а также о сотрудничестве двух стран. «Деловой Казахстан» является партнером ряда китайских государственных изданий, а также издает спецпроекты «Шёлковый путь» и «Окно в Китай». Напомним, что несколько недель назад казахстанское деловое издание «Atameken Business» заключило договор с «Голосом Китая» о совместном создании материалов о КНР.

Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй в статье в издании «Жэньминь жибао» от 25 октября также прокомментировала некоторые итоги форума «Пояса и пути». В частности, она упомянула начало действия 30-дневного безвизового режима между КНР и Казахстаном с 10 ноября, а также вступление в силу «Конвенции об отмене требования легализации для иностранных официальных документов», согласно которой «официальные документы, выданные Китаем и Казахстаном, могут быть отправлены друг другу для использования при оформлении только дополнительного сертификата (апостиля), без необходимости консульской легализации <...>», что должно облегчить сотрудничество бизнеса двух стран.

Тем времен, Минтруда и социальной защиты населения РК 30 октября привело свежую статистику по числу занятости легальных трудовых мигрантов в стране на 1 октября. Китай остается лидером по числу специалистов, получивших разрешение на работу в РК – это 3944 человек или 27,8% от общего числа в 14 534 граждан, приехавших на работу в РК из-за границы.

В казахстанской области Жетысу рядом с китайской границей открылся «мультимодальный железнодорожный транспортно-логистический комплекс «Евротранзит терминал Достык» («ЕТТ Достык» – прим. ред.)», сообщило издание «Хабар24» в материале от 24 октября. С открытием комплекса через терминал сможет проходить в два раза больше грузов транзитом между КНР и Европой. Директор терминала Сергей Гордиенко рассказал, что терминал занимает площадь в 18 га, его вместимость – 1600 контейнеров или 15 поездов с грузом. Начальник станции «Достык» Максат Мамбеткулов добавил, что мощность всей станции возрастет до 18-20 поездов в сутки. А также упомянул строительство вторых ЖД-путей на участке «Достык – Мойынты» на границе с КНР, после запуска которых рост потока грузов может возрасти в 2,5 раза.

В это же время издание «LS» 24 октября со ссылкой на акимат области Жетысу рассказало о планах по созданию еще одного торгового хаба. Планируется, что он будет находиться в специальной экономической зоне МЦПС «Хоргос», займет площадь в 50 га, строительство обойдется в 19 млрд тенге и должно завершится в 2024-2025 годах. В результате «сроки доставки товаров из Китая в Казахстан могут сократиться до трех дней», сказано в публикации.

Акимат Улытауского района Казахстана 27 октября рассказал о партнерстве с китайской компанией SinoHydro, которая инвестирует в строительство «ветровой электростанции мощностью 3,4 млрд кВт в год» на участке в 20 тыс. га и «завода по производству металлических опорных башен для ветроэлектростанций» на территории в 20 га. Реализовывать проекты, которые должны внести свой вклад в процесс «достижения углеродной нейтральности в Казахстане до 2060 года», вместе с китайской компанией будет ТОО «ТехноГруппСервис» с участием акимата области.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» («Казахстанские железные дороги», КТЖ) вместе с Сухим портом китайского города Сиань планируют построить новый логистический терминал и «современную платформу транспортно-логистических услуг и электронной коммерции в г. Алматы», объявила пресс-служба казахстанского перевозчика 27 октября. Новая инфраструктура должна повысить мощности терминала, увеличить время обработки грузов и закрыть высокий спрос в сфере электронной коммерции. «На территории терминала площадью 10 гектар планируется построить современные склады с применением технологии регулирования температурного режима (1400 м2), склады класса “А” для хранения тарно-штучных грузов и грузов электронной коммерции (36 000 м2). Китайской стороной предложено использование возможностей роботизированного складирования», – сообщается в заметке, где также упоминается, что грузы в терминал смогут поступать со всех территорий КНР.

Внутри Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» на границе с КНР Министерство внутренних дел РК остановило «деятельность притонов и подпольных казино», которые маскировались под отель и «оздоровительный центр», говорится в посте на странице МВД РК. «Криминальный бизнес был направлен на вовлечение гражданок Казахстана в сексуальное рабство», – заявил представитель министерства на видео.

Узбекистан

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС, в рамках которого выступил с предложением «принять новую программу экономического диалога в целях развития высоких технологий», рассказала «Gazeta.uz» 26 октября. Программа будет охватывать направления «инновационного развития, цифровизации и роботизации, искусственного интеллекта» и других. Кроме того, важное место в программе уделяется проекту строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». «Выступаем за наращивание мультимодальных перевозок по данному маршруту, а также через Афганистан в направлении портов Ирана и Пакистана с выходом на рынки Южной Азии и Ближнего Востока», – заявил глава правительства Узбекистана.

Председатель Сената Олий Мажлиса РУ Танзила Нарбаева 28 октября провела встречу с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином, приехавшим в РУ. На встрече обсуждались вопросы торгово-экономического и межпарламентского сотрудничества, а также «культурно-гуманитарного обмена». Как пишет пресс-служба узбекистанского сената, стороны договорились «чаще проводить в Китае Дни культуры Узбекистана и наоборот», а также «активизировать деятельность культурных центров».

Позже в тот же день прошла трехсторонняя встреча между Ху Хэпином, генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили и министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азизом Абдухакимовым, сообщила пресс-служба правительства РУ. Ху назвал Узбекистан «стратегическим партнером в сфере туризма» и выразил интерес в реализации предложений, выдвинутых президентом Шавкатом Мирзиёевым на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН, которая прошла 16 октября в Самарканде. Он также отметил, что «готов расширять сотрудничество в разработке специальных туристических продуктов и маршрутов для китайских туристов, подготовке кадров и гидов».

Центр передовых технологий при Министерстве высшего образования РУ и китайская корпорация «Guangzhou Youdi Biotechnology Co., Ltd.» 23 октября подписали соглашение о сотрудничестве, написала пресс-служба узбекистанского ведомства. В ходе встречи, предвосхитившей церемонию подписания, стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере высшего образования, а именно «налаживание сотрудничества между университетами, научными учреждениями и лабораториями».

Крупная узбекистанская энергетическая компания «Узбекэнерготаъмир» заключила соглашение с рядом ведущих китайских энергокорпораций, в рамках которого стороны планируют совершенствовать энергетическую систему Узбекистана, объявила 25 октября пресс-служба АО «Тепловые электрические сети». «China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd.» поможет узбекистанской компании построить и модернизировать «высоковольтные электрические сети» и подстанции в различных регионах РУ. А компания «China National Technical Import and Export Corporation» («CNTIC») создаст для Ташкента «дополнительные мощности» в электрической и тепловой энергетике. Наконец, «Xian XD Electric Engineering Company Limited» поможет локализовать энергоустановки для электростанций. Стороны также договорились работать над повышением квалификации специалистов АО «Узбекэнерготаъмир».

Хоким (губернатор) Ферганской области РУ Хайрулло Бозоров провел встречу с представителем китайской девелоперской компании «Jilin Zhong Tian» Чжао Вэем, основателем «Huizhenshi» Сунь Цзи и директором компании Лу Шу Бо, сообщила 23 октября пресс-служба хокимията области. На встрече с «Jilin Zhong Tian» хоким обсудил строительство пятизвездочного отеля, ТРЦ и жилых домов на территории области. С компанией «Huizhenshi» были обсуждены перспективы строительства 12-этажных жилых построек с торговыми центрами «с учетом высоких стандартов Китая». Предполагается, что инвестиции компании «Huizhenshi» в этих проектах составят от 50 до 90 млн долларов.

Объем поставок китайских автомобилей в Узбекистан за первые 9 месяцев этого года составил 65,3 тысячи единиц, сообщило 24 октября издание «Spot.uz» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. По сообщению издания, это в 5,8 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом стоимость завезенных машин составила 1,2 млрд долларов. Отмечается, что средние цены на китайские машины, работающие на минеральном топливе, выросли на 2,4% по сравнению с прошлым годом, а на электрокары на 12,6%.

Китай занимает второе место по количеству компаний на территории Узбекистана, об этом 25 октября написал телеграм-канал главы пресс-службы Нацстаткома РУ. По опубликованным данным, на 1 октября в Узбекистане числилось 1960 китайских компаний. Первое место в списке занимает Россия с 2850 компаниями, третье – Турция с 1736 компаниями. Всего же в РУ действовали 12851 компания с участием иностранного капитала.

Схожие цифры назвал посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь на пресс-брифинге 27 октября, посвященном завершению 3-го форума международного сотрудничества «Пояс и путь» (сжатую версию встречи публикует пресс-служба диппредставительства). Среди прочего дипломат поделился с собравшимися рядом цифр. Так, «с 2017 года совокупные инвестиции Китая в Узбекистан увеличились в 4 раза и достигли 11 млрд долларов», а количество китайских компаний в стране «превысило 1 900», слова Юй Цзюня приводит «UZ Daily». «Newshub» со ссылкой на «Kun.uz» передает, что посол также заявил о том, что у Китая «есть сильное желание» упростить визовый режим, в связи с чем «китайская сторона сейчас изучает этот вопрос» – «сначала будет облегчена процедура получения визы, а потом уже и все остальное».

Выставка «Шедевры природы Узбекистана и Китая» открылась 28 октября в Государственном музее истории Узбекистана, сообщила пресс-служба Минэкологии РУ. В мероприятии открытия приняли участие представители правительства Узбекистана, а также китайские деятели сферы культуры и предпринимательства. В экспозицию выставки вошли работы «выдающихся художников двух стран», которые были написаны в сентябре этого года во время выездных пленэров.

Таджикистан

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече с председателем Госсовета Китая Ли Цяном поговорил о готовности китайской стороны к совместной работе над «глобальными» инициативами развития, безопасности и цивилизации, «чтобы более эффективно реагировать на глобальные вызовы и способствовать общему развитию и процветанию», сообщило «Синьхуа» 26 октября. Китай готов работать с Таджикистаном в сфере «транспортной инфраструктуры, гражданской авиации, "зеленой" экономики и цифровой экономики, а также углублять гуманитарные обмены, включая спорт, культуру, образование и межрегиональное сотрудничество». «Sputnik Таджикистан» в новости 27 октября написал, что на встрече «был затронут и вопрос увеличения пропускной способности перехода “Кульма – Карасу”».

Заместитель председателя Душанбе Абдурахмон Абдурахмонзода 25 октября встретился с консультантом посольства КНР по торгово-экономическим вопросам Сунь Хэ для обсуждения строительства новых дорог в столице Таджикистана, 25 октября новость опубликовал «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на отдел информации аппарата главы Душанбе.

Туркменистан

Зампред госконцерна «Туркменгаз» Мурад Арчаев по итогам 28 конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2023» рассказал, что маршрут 4-й нитки газопровода Китай-Центральная Азия, которая пройдет из Туркменистана в Китай через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, согласован с КНР, передал «SNG.Today» 28 октября. Хотя зампред добавил, что переговоры с китайскими партнерами еще идут и их завершение и подписание контрактов только предстоит в конце 2023 года или в начале 2024. После этого строительство газопровода и развитие месторождения «Галкыныш» займет еще 4-5 лет. А также Арчаев добавил: «Строительством за территорией Туркменистана занимаются наши китайские партнеры, поэтому, более детально прокомментировать сегодняшний статус данного строительства не представляется возможным». Ранее китайское государственное издание China Daily заявляло, что строительство «идет полным ходом», и, более того, что CNPC планирует ускорить работы, но никаких подробностей приведено не было.

Китайские коллеги также выступили на конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2023». Президент CNPC Хоу Цицзюнь назвал Туркменистан и Китай «важными игроками на международном энергетическом рынке» и предложил «активней создавать новые точки роста в энергетической сфере», написал 26 октября госконцерн «Туркменгаз». Торговля газом за все последние годы (по состоянию на сентябрь 2023-го), по данным Хоу, достигла 76 млрд долларов. Он также прокомментировал актуальную сейчас тему для региона о стремлении к углеродной нейтральности: «В будущем мировая экономика будет по-прежнему зависеть от ископаемых источников энергии в течение довольно долгого периода», и быстро переход на «зеленую» энергетику не осуществить.