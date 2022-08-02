Китай-Центральная Азия: второй визит главы МИД КНР за два месяца

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Повестку стран на этой неделе захватили переговоры в рамках Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, который стал поводом для встреч министра иностранных дел и члена Государственного совета Китая Ван И с коллегами и президентами стран ЦА. Это уже второй визит Ван И с начала лета: в прошлый раз чиновник приезжал на встречу министров иностранных дел в формате «Центральная Азия-Китай» 6-9 июня. Мероприятие ШОС, судя по всему, стало очередным поводом для реализации задач по наращиванию связей КНР в регионе, а также подготовкой к крупному сентябрьскому саммиту ШОС, на который ждут главу КНР Си Цзиньпина и с которым страны ЦА связывают большие надежды.

Узбекистан

Одним из наиболее заметных событий прошедшей недели стало заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, состоявшееся в Ташкенте 28-29 июля.

На мероприятии стороны обсудили «позиции наших стран по наиболее важным региональным и глобальным вопросам», включая «обеспечение региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, усиление транспортной взаимосвязанности», сообщил МИД Узбекистана.

По сути заседание было подготовкой к осеннему саммиту ШОС в Узбекистане, на который, как ожидается, приедет и глава КНР Си Цзиньпин. Стороны многого ждут от этого мероприятия. В частности, тот факт, что Си намерен приехать лично, является важным дипломатическим и геополитическим заявлением, особенно учитывая, что он старается избегать личного присутствия на публичных мероприятиях в связи с пандемией (в частности, китайский лидер пропустил встречу «Большой двадцатки» и другие значительные саммиты). Это указывает на повышенный интерес Пекина к региону.

На осеннем саммите, по сообщению узбекского МИДа, планируется принятие нескольких десятков документов, включая «концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности» и «совместные проекты и мероприятия в сферах “зеленой” экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях», а также вопросы расширения ШОС.

Но представители КНР и РУ не стали ждать осени для обсуждения некоторых из этих вопросов.

В частности, 28 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял приехавшую на заседание ШОС делегацию КНР во главе с министром иностранных дел Ван И, написало издание UzDaily. Сообщается, что участники обсудили будущее сотрудничества, предстоящий сентябрьский саммит ШОС, дали положительную оценку инвестициям в экономику Узбекистана, превысившим 10 миллиардов долларов на текущий момент, и уровню торговли. В частности было заявлено, что «с начала этого года объемы взаимной торговли выросли на 35 процентов, и ожидается, что по итогам года показатели товарооборота приблизятся к 10 миллиардам долларов», пишет издание. Ранее Госкомстат РУ сообщал, что за первое полугодие страны наторговали почти на 5 миллиардов, так что прогноз на весь год представляется реалистичным.

Стороны также затронули программы обмена в образовании и медицине, и строительство железных дорог «Китай–Кыргызстан–Узбекистан» и «Термез–Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар», а также ситуацию в Афганистане.

Вслед за этой встречей Ван И провел диалог с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым, где повестка не особо отличалась от предыдущей встречи. Один из наиболее приметных аспектов: «стороны приняли на себя обязательство ускорить подготовку технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги “Китай–Кыргызстан–Узбекистан”», сообщило Global Times, издание Компартии КНР. То же издание добавило, что в регион уже прибыла первая группа китайских экспертов, которая будет заниматься проведением проектно-изыскательских работ для ТЭО. Также китайский министр заверил узбекского коллегу в поддержке Китаем национального суверенитета и стабильности, имея в виду недавние кровопролитные волнения в Каракалпакстане.

Кроме того, 25-26 июля в Ташкенте состоялась конференция «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», в которой приняли участие делегации 20 стран. Спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяйон сказал, что «китайское руководство готово поддерживать реализацию трансрегиональных проектов, которые предлагает Узбекистан. В частности, строительство железных дорог “Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар” и “Западный Китай–Центральная Азия” (т.е. Китай–Кыргызстан–Узбекистан – прим. ред.)», сообщает издание «Независимая газета».

Между тем на территории Узбекистана с 1 августа восстановили доступ к ряду соцсетей и месенджеров, включая китайский WeChat, сообщило издание Podrobno.uz. Доступ почти ко всем ведущим иностранным соцсетям был закрыт в июле 2021 года, якобы из-за нарушения закона «О персональных данных», в частности отказа производить обработку персональных данных жителей страны на расположенных в Узбекистане серверах. Но затем большинство из них было разблокировано – часть в ноябре 2021-го и часть на этой неделе. Сейчас заблокированным остается только китайский TikTok. «Переговоры с платформой "TikTok" продолжаются, об их итогах будет сообщено дополнительно», – приводит издание слова представителя Агентства информации и массовых коммуникаций РУ.

Казахстан

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Самарканде, где 29 июля провел встречу с главой МИДа КНР Ван И, пишет Синьхуа. Как сообщает агентство, после встречи Ван И заявил о том, что «Китай готов к дальнейшему расширению и укреплению китайско-казахстанского сотрудничества, главной задачей которого является качественное строительство "Пояса и пути"». При этом он отметил, что считает необходимым превратить договоренности, достигнутые между главами двух государств в «ощутимые результаты». Агентство CGTN в своей новости указывает, что Тлеуберди в ответ высоко оценил уровень двустороннего партнерства и отметил, что «важная встреча глав двух государств в феврале текущего года была позитивной, практической и плодотворной».

К слову о «Поясе и пути», строительство транспортной инфраструктуры стало одним из ключевых пунктов повестки стран региона. Видимо реагируя на инициативы Китая и ЕС в этой сфере, Россия намерена вложить 30,8 миллиарда долларов в железнодорожной инфраструктуры в Китае, Казахстане и Монголии, сообщили 28 июля «Ведомости» со ссылкой на презентацию Минтранса РФ. Средства якобы планируется выделить до 2030 года. «На эти деньги планируется построить три новых железнодорожных пункта пропуска через госграницу России с сопредельными странами, 369 км путей на территории России и 3000 км железных дорог в Казахстане, Монголии и КНР», – пишет издание. Однако перспективы этого начинания пока представляются сомнительными: то же издание отметило, что «без поддержки азиатских соседей реализовать [предлагаемую Россией инициативу] будет затруднительно».

Тем временем посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев продолжил встречи с китайскими чиновниками. 27 июля он провел беседу в Пекине с Чжао Инминем, заместителем министра экологии и окружающей среды КНР и сопредседателем казахстанско-китайской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. Они обсудили планы своих стран по достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Кроме того, Нурышев поднял вопрос сохранения экологии в пограничных регионах, в том числе вопрос о необходимости сохранения рек (эта проблема стоит очень остро). В этой связи посол предложил в ближайшем будущем провести 9-е заседание Казахстанско-китайской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, созданной для контроля соглашения между правительством РК и правительством КНР о сотрудничестве в области окружающей среды.

В Гонконге 27 июля открылась фотовыставка в честь 30-летия установления дипломатических отношений Казахстана и Китая, сообщает агентство «Хабар 24». «Генконсул Рашид Еришев рассказал об основных вехах становления сотрудничества между двумя странами. Посетители смогли увидеть природное и культурное многообразие нашей республики, а также насладиться игрой на национальных инструментах двух стран – домбре и пипе», – пишет издание.

29 июля издание DKNews опубликовало статью посла КНР в Казахстане Чжан Сяо, написанную в честь 95-летия Народно-освободительной армии Китая, в которой автор замечает, что «углубление китайско-казахстанского военного сотрудничества имеет стратегическое значение» для региона. В тексте сказано, что страны несут «ответственность за поддержание мира и развития во всем мире». В связи с этим страны всячески поддерживают сотрудничество в военной сфере – проводят «обмены делегаций высокой категории, совместные военные учения, международные миротворческие операции». Посол напомнил, что в «апреле этого года член Госсовета и министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ посетил Казахстан и достиг ряд договоренностей с министром обороны РК Р. Жакслыковым по развитию отношений военного сотрудничества».

С 7 августа Air China открывает еженедельный прямой рейс Нур-Султан – Чэнду, сообщила 27 июля пресс-служба международного аэропорта Нур-Султана. Чэнду – столица китайской провинции Сычуань с населением более 20 миллионов жителей.

Кыргызстан

30 июля Ван И в рамках своего визита в страны ЦА также посетил Кыргызстан, где провел встречи с президентом Садыром Жапаровым и своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Повестка обеих встреч была схожа: укрепление экономических отношений между странами; проект строительства железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан», по которому президент предложил «подписать соответствующий документ» на саммите ШОС в сентябре; начало работ по строительству Обводного Чуйского канала-2 (ОЧК-2). «Мы заинтересованы развивать взаимную торговлю и продвигать совместные инвестиционные проекты. Торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать сопряжение нашей страновой Стратегии развития с инициативой китайской стороны “Один пояс – один путь”», – приводит слова Садыра Жапарова пресс-служба администрации президента КР. Позже Жапаров сообщил, что Китай полностью профинансирует ОЧК-2 за счет гранта.

На встрече с Жээнбеком Кулубаевым отдельно поднималась тема «повышения уровня товарооборота и увеличения объемов грузопотока, оптимизации работы пунктов пропуска на границе, экспорта кыргызской сельскохозяйственной продукции в Китай», сообщает пресс-служба МИДа Кыргызстана. На пресс-конференции по итогам встречи Ван И – как и в Узбекистане – заявил, что китайская сторона хочет ускорить реализацию проекта строительства железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан».

26 июля в онлайн формате прошло 15 заседание межправительственной кыргызско-китайской Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщила пресс-служба Кабмина КР. Стороны обсудили возможности для развития торговли и промышленной кооперации, а также совместные мегапроекты, включая строительство железной дороги «Китай–Узбекистан–Кыргызстан», ОЧК-2 и альтернативной дороги Север–Юг. Кроме того, затрагивались вопросы развития электронной коммерции. В частности, кыргызской стороной было предложено открытие филиала компании Alibaba Group «для стимулирования экономического роста, интернет-коммерции и увеличения взаимного товарооборота». По итогам встречи стороны подписали некую «программу среднесрочного и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества ... до 2030 года», но содержались ли в программе какие-либо конкретные проекты и обязательства, неясно.

Кроме того, торговое сотрудничество между Кыргызстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным округом обсуждалось 1 августа на 11-ом заседании Координационной группы «Кыргызстан-СУАР КНР», передает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР. Последний раз в таком составе стороны собирались в 2019 году. В ходе переговоров, прошедших в режиме онлайн, участники подчеркнули, что преодолели последствия пандемии и «приложили активные усилия для реализации протокола 10-го заседания». Как результат, было подписано Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между свободной экономической зоной «Нарын» КР и администрацией Кашгарской (государственной) комплексной бондовой зоны Китая, направленное на «укрепление торгово-экономического сотрудничества, содействие развитию приоритетных отраслей экономики, сельскохозяйственной продукции и международной электронной торговли».

Туркменистан

Туркменистан хоть и отсутствовал в повестке Совета министров ШОС, так как страна не входит в организацию, но тоже провел встречу с представителями КНР. 28 июля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов поучаствовал в переговорах с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Туркменистане Цянь Найчэном. Участники обсудили «сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», сообщается на сайте МИДа Туркменистана, уделив особое внимание «вопросам укрепления межпарламентского сотрудничества».

Таджикистан

После участия в Совете министров ШОС глава китайского МИДа посетил столицу Таджикистана Душанбе и 1 августа провел встречу с президентом страны Эмомали Рахмоном, на которой стороны коснулись вопросов «развития связей в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, “зелёных технологий” и транспорта», говорилось в сообщении пресс-службы главы РТ. В сообщении также утверждалось, что «за первое полугодие текущего года взаимный товарооборот между двумя странами увеличился почти на 82% и составляет более 19% от общего объема внешнеторгового оборота Таджикистана» и «Китай прочно удерживает позицию одного из крупнейших торговых и инвестиционных партнёров Таджикистана».

Ранее, 28 июля, глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода встретился с генеральным директором таджикистанско-китайской компании «ТАЛКО Голд» Ли Феном, сообщает пресс-служба главы области. В ходе беседы обе стороны отметили активное развитие в сфере горно-добывающей промышленности между странами в последние годы. Особое внимание глава области уделил поручениям президента Эмомали Рахмона по эффективному использованию природных ресурсов, наращиванию объемов производства, а также созданию новых рабочих мест.

Между тем китайские финансовые вливания, включая инвестиции в горнодобывающей отрасли, вызывает множество вопросов и сомнений.