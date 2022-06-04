Китай-Центральная Азия: выгодное партнерство, вопросы безопасности и спорная политика

Администрация порта Актау заявила о почти двукратном росте перевозок с февраля по апрель и спрогнозировала шестикратный рост до конца года. (Фото: АБР, CC BY-NC-ND 2.0, tinyurl.com/2et4a9e5)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

В адрес Китая с новой силой звучат обвинения в нарушении прав человека, в частности мусульман Синьцзяна, включая уйгуров и представителей народов Центральной Азии.

При этом в сферах экономики, политики и безопасности отношения Китая со странами ЦА продолжают развиваться, хотя и сталкиваясь с различными проблемами, включая обвинения в неравноправности сотрудничества.

Казахстан

Мир вновь заговорил о нарушении прав человека в Китае. Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека, посетила Китай 23-28 мая. Бачелет отдельно планировала приехать в несколько городов Синьцзян-Уйгурский автономного района Китая. В конце своего визита во время пресс-конференции 28 мая комиссар заявила, что очень обеспокоена политикой Китая в отношении прав уйгуров и других мусульман в Синьцзяне, включая представителей народов Центральной Азии.

Также на днях в результате крупной утечки документов вскрылось множество новых подробностей о жестких методах, используемых китайскими властями в рамках репрессий в отношении представителей мусульманских меньшинств. Многочисленные документы и фотографии также опровергают официальную версию по поводу причин существования центров, называемых китайскими властями «профессионально-техническими учебными заведениями», но в действительности функционирующих как колонии строгого режима.

В качестве одного из последних примеров издание Meduza 31 мая опубликовало истории родственников китайских казахов, которые оказались в лагерях Синьцзяна и потеряли связь с близкими. Они выходят на протесты к консульству КНР в Алмате с февраля 2021 года, пытаясь добиться внимания властей.

На этом фоне, вероятно, неудивительно, что продолжается переезд этнических казахов из КНР в Казахстан. По сообщениям СМИ со ссылкой на Министерство труда РК, с начала 2022 года свыше 5,6 тыс. казахов из других стран получили статус «кандасов» (т.е. переселенцев по казахстанской программе возвращения соотечественников). Переселенцы из Китая оказались на втором месте по количеству участников программы.

Есть проблемы и в экономической сфере. Так, казахстанские экспортеры вновь сообщили о проблемах с поставками в КНР. В частности, издание ElDala.kz пишет о запретах на погрузку казахстанского зерна в Китай сначала с 15 по 20 мая, а потом дополнительно с 1 по 5 июня. Хотя Национальная ассоциация экспортеров KazGrain адресует свои претензии Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК и ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», а «представители китайских компаний заверили членов Ассоциации, что никаких преград со стороны Китайской железной дороги на данный момент не существует», примечательно, что запрет действует только в отношении Китая, но не других государств. Причина объявления последних запретов не вполне ясна, но ранее китайская сторона вводила многочисленные условия и ограничения на прием грузов из Казахстана. Казахстанские экспортеры при этом утверждали, что Китай не пропускает их товары, поскольку заинтересован в транзитном коридоре, а не в поставщиках.

Китай, судя по всему, действительно рассматривает Казахстан как выгодную транзитную зону, особенно после начала войны в Украине. На фоне деприоритизации Китаем перевозки товаров в Европу через Россию наблюдается многократный рост перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), пролегающему из Китая в Европу по территории Казахстана и стран Кавказа. Администрация казахстанского морского порта Актау, ключевого узла ТМТМ, заявила о почти двукратном росте перевозок с февраля по апрель и спрогнозировала шестикратный рост до конца года. Ранее о схожих ожиданиях сообщала Ассоциация ТМТМ.

Подкрепляя эти прогнозы, 30 мая был запущен первый поезд по ТМТМ из крупного и быстро растущего порта «Нанша» (часть порта Гуанчжоу), в то время как ранее предполагалось, что маршрут будет обслуживать только Ляньюньганский порт. Состав, нагруженный кондиционерами, ЖК-экранами и осветительными приборами, должен приехать в Европу через 15 дней.

Правда, несмотря на резкий рост интереса к этому маршруту, здесь также наблюдаются значительные проблемы, в основном в связи с неразвитостью инфраструктуры.

Переходя к событиям в сфере политики, в преддверии референдума о внесении поправок в Конституцию Казахстана посольство РК в Китае в онлайн-формате провело круглый стол с участием представителей Госсовета КНР и ведущих китайских аналитических центров. Посол Казахстана Шахрат Нурышев рассказал участникам о политических реформах и значении референдума и выслушал оценку этих планов со стороны КНР. В частности, директор Института социального развития Европы и Азии Центра развития Госсовета КНР Ли Юнцюань заявил: «Предстоящая конституционная реформа Казахстана в основном предполагает реформы в политической сфере. В свое время реформы Китая также начинались с политики. В этой связи, мы твердо верим, что такого рода изменения будут способствовать политической и социальной стабильности, а также развитию Казахстана и региона в целом». Стороны также отметили «широкие перспективы взаимодействия между двумя странами, высоко оценили текущий уровень сотрудничества, а также выразили надежду на расширение контактов».

Тем не менее, несмотря на «высокий уровень сотрудничества», на этой неделе появилась новость о том, что Пекина отклонил просьбу Казахстана вернуть гражданку РК Акжаркын Турлыбай, осужденную в КНР за контрабанду наркотиков. По данным казахстанских властей, Китай объяснил отказ тем, что женщина была приговорена к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение, хотя Казахстан не предлагает ее отпустить, а лишь просит о том, чтобы она отбывала срок на родине.

Таджикистан

Как мы сообщали ранее, 26-27 мая в Душанбе прошел региональный саммит безопасности по Афганистану с участием представителей Таджикистана, Китая и ряда других стран региона, где стороны обменялись мнениями по обстановке в регионе и переживаниями об исходящих с афганской территории вызовах и угрозах. Однако ни о каких конкретных инициативах по результатам саммита объявлено не было.

В частности, на пресс-конференции 30 мая представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал итоги саммита в самых размытых выражениях, заявив, что «Развитие ситуации в Афганистане, особенно проблема с безопасностью, оказывает большое влияние на стабильность во всем регионе. Инициатива глобальной безопасности, недавно выдвинутая президентом Си Цзиньпином, подчеркивает важность нового видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и совместного поддержания мира и безопасности. Китай готов уважать этот дух, работать совместно со странами региона и поддерживать Афганистан в системном ответе на вызовы в стране».

Между тем в середине мая на границе Таджикистана с Китаем и Афганистаном возобновился еще один конфликт – кровавые столкновения между таджикскими силовиками и жителями Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). 31 мая стало известно о том, что силовики убили еще пятерых жителей ГБАО, которые, по утверждению властей, были членами «организованной преступной и террористической группы». Предполагается, что в целом с момента начала операции погибло свыше 40 человек.

Тем временем Китай и Таджикистан договорились о возобновлении перелетов после двухлетнего перерыва в авиасообщении между двумя странами. Первый c апреля 2020 года рейс – по направлению Душанбе-Урумчи-Душанбе – должен состояться 23 июня.

Кыргызстан

В Кыргызстане не утихают разговоры о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Однако, хотя 20 мая глава Кабмина Акылбек Жапаров уверенно заявлял, что строительство должно начаться осенью 2022 года, на этой неделе президент Кыргызстана Садыр Жапаров назвал другие сроки: «Даст Бог, мы начнем в следующем году, если проект будет завершен в этом году».

Несколькими днями ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, также активно выступающий за скорейшую реализацию проекта, лишь расплывчато отметил, что стороны рассчитывают приступить к работам «в ближайшее время».

Тем временем 31 мая издание EU Reporter опубликовало статью, в которой сообщило, что Китай готов выделить кредит в 2 миллиарда долларов на финансирование строительства. Между тем ранее стоимость проекта оценивалась минимум в 4,5 миллиарда.

Однако Кыргызстан, возможно, не готов на большие вложения. Экономист Азамат Акенеев считает, что Кыргызстан планирует вложиться землями: «Основной вклад Кыргызстана будет заключаться в предоставлении земли под эту дорогу. Сомневаюсь, что мы можем выделить значительную сумму. Финансирование, скорее всего, будет осуществляться другими участниками. Но в этом случае трудно ожидать, что дорога будет принадлежать нам, и доходы будут поступать в Кыргызстан».

Тем временем президент Садыр Жапаров выразил потенциальную открытость для новых кредитов. В частности, в беседе с Генсеком ШОС Чжан Мином во время визита последнего в Бишкек кыргызский лидер всячески подчеркивал важность проекта железной дороги, а также высказался за выделение дополнительного финансирования для реализации в регионе различных проектов путем открытия Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС.

Между тем 31 мая Минфин Кыргызстана опубликовал данные о структуре государственного внешнего долга страны на март 2022 года. Китай оказался крупнейшим заемщиком кыргызских властей, которому они задолжали свыше 1,8 миллиарда долларов.

В понедельник, 29 мая, в кыргызском городе Джалал-Абад на территории китайско-кыргызского металлообрабатывающего завода взорвалась печь. Сразу после этого появилась новость о трех пострадавших. На следующий день стало известно, что травмы получило семеро, среди них было двое граждан Китая.

Из-за пандемии коронавируса Китай отказался проводить у себя футбольный Кубок Азии-2023. Кыргызстан в списке стран, куда может переехать турнир, правда, шансов у него практически нет. Среди стран-претендентов лидирует хозяин ЧМ-2022 Катар, у которого для азиатского турнира уже готова вся инфраструктура.