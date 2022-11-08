Китай-Центральная Азия: вызывающий сомнения рост торговли

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Многие страны региона отчитались о результатах торговли с КНР в текущем году. Общая черта отчетов – значительный рост показателей, но насколько – не всегда понятно. Казахстан поддерживает контакты с КНР в самых разных сферах, но приоритетными остаются торговля и развитие новых маршрутов: от переговоров с представителями китайского портового города Циндао до участия в V Китайской международной выставке импортных товаров. Узбекистан тоже обсуждал сотрудничество с представителями города Циндао, а именно взаимодействие в рамках Пилотной зоны «Китай – ШОС», а также инвестиционные перспективы с китайским инженерно-строительным гигантом China National Chemical Engineering Corporation. Кыргызстан рассказал о росте импорта товаров из Китая в Кыргызстан, а посол КНР Ду Дэвэнь сообщила о решении Китая выделить гуманитарную помощь области, которая пострадала в результате кыргызско-таджикского конфликта. В Таджикистане также рассказали о поставках безвозмездной помощи в страну в первых трех кварталах 2022 года, лидерство в них занимает Китай.

Казахстан

Министерство торговли и интеграции РК 7 ноября опубликовало обзор внешней торговли страны за январь-август 2022 года. По данным министерства, Китай занимает второе место между Россией и Италией с общим товарооборотом в 15,4 миллиарда долларов: импорт из КНР в Казахстан вырос на 23,7% до 6,5 миллиарда долларов, а экспорт в КНР на 44,9% до 8,9 миллиарда долларов в сравнении с тем же периодом прошлого года. Однако эти цифры, похоже, не вполне согласуются с данными посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышева, сказавшего неделей ранее (по сообщению издания inform.kz), что товарооборот РК и КНР за девять месяцев 2022 года достиг 23,2 миллиарда долларов. Либо в сентябре объем торговли пережил феноменальный рост сразу почти на 8 миллиардов долларов, либо где-то закралась нестыковка. Кроме того, издание «КазТАГ» со ссылкой на Минторг РК уточнило, что хотя экспорт в Китай вырос в денежном выражении, его доля в общем объеме казахстанского экспорта немного сократилась за счет более быстрого роста на других направлениях.

На прошедшей неделе не обошлось без обсуждения транспортных коридоров в контексте разных форматов взаимодействия РК и КНР. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Совета глав правительств стран ШОС 1 ноября высказался с предложением объединиться, чтобы обеспечить «продовольственную безопасность» и «развивать транспортные коридоры», сообщила пресс-служба Кабмина РК. Премьер также отметил, что «возрастает роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем».

Пресс-служба Air Astana 3 ноября объявила о возобновлении полетов в Пекин, сообщает Kazpravda.kz. Если ранее авиасообщение между странами после пандемии запускали китайские компании, то теперь к ним присоединились казахские перевозчики. Тем не менее ковидные меры сохраняются: «Пассажиры, направляющиеся в Пекин, должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в город. Все пассажиры, в том числе транзитные, следующие в Китай, обязаны получить код здоровья, выданный Посольством КНР в Казахстане или Генеральным консульством КНР в Алматы», – приводит издание цитату пресс-службы.

Китайский порт Циндао предложил казахстанским компаниям выход на Азиатско-Тихоокеанский рынок, написала 4 ноября пресс-служба компании «KAZAKH INVEST», организовавшая встречу с делегацией из КНР. Директор административного департамента «Qingdao Port International Container Development» Сюй Сян отметил, что «мультимодальный международный порт находится на берегу Желтого моря с выходом на крупнейшие мировые рынки». Он также «предложил возможность экспорта казахстанской продукции через порт Циндао в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», подчеркнув, что по объему грузоперевозок порт Циндао занимает четвертое место в мире. Представители делегации также предложили сотрудничество в «агропромышленном комплексе, машиностроении, транспортно-логистической отрасли, в сферах возобновляемой энергетики и строительства инфраструктурных объектов». В ответ заместитель председателя правления «KAZAKH INVEST» Жандос Темиргали подтвердил необходимость «диверсификации торговых путей», в частности, через использование Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Из Акмолинской области в Китай отправлено 90 контейнеров растительного масла, сообщила 2 ноября пресс-служба «Казахстанских железных дорог». В заметке отмечается, что доставка организована в специальной таре – флекси-танках (одноразовых контейнеров, представляющих из себя емкости для наливных грузов), которая может позволить увеличить поставки в КНР.

Двадцать пять казахстанских компаний принимают участие в V Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE), которая проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае, сообщил Минторг РК 7 ноября. В основном на мероприятии представлены казахские предприятия агропромышленного сектора. Презентация казахского павильона состоялась 5 ноября. В этом году в шанхайской выставке принимают участие делегации из 145 стран, включая другие государства Центральной Азии. В 2021 году по итогам события участники заключили контрактов на общую сумму более 70 миллиардов долларов, пишет Kazinform.

Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй дала интервью изданию «Комсомольская правда» в Казахстане, в котором рассказала о текущем экономическом сотрудничестве, экспорте казахских товаров в Китай, типах виз для посещения обеих стран.

Выпускники вузов КНР при поддержке посольства Китая в Казахстане провели благотворительную акцию по раздаче продуктовых наборов «уязвимым слоям населения города Астаны», об этом 4 ноября опубликовал новость «Деловой Казахстан». В рамках акции, которая проходит уже во второй раз, волонтеры закупили, сформировали и раздали 100 продуктовых корзин. Получателями стали дома престарелых, многодетные и малообеспеченные семьи, а также «центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Узбекистан

Товарооборот между КНР и Узбекистаном за первые девять месяцев этого года достиг 6,8 миллиарда долларов, в то время как за весь 2021 год он составил 7,4 миллиарда долларов, сообщило Министерство инвестиций и внешней торговли РУ. Правда, ранее ожидалось, что «по итогам [2022] года показатели товарооборота приблизятся к 10 миллиардам долларов», но теперь эти планы представляются несколько оптимистичными, если только в последние месяцы года не удастся значительно увеличить темпы роста торговли.

В том же сообщении министерства говорится, что 3 ноября Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра и министр инвестиций и внешней торговли РУ, провел встречу с Вень Ганом, заместителем секретаря парткома, генеральным директором и членом правления китайской инженерно-строительной компании China National Chemical Engineering Corporation, для обсуждения «перспектив участия корпорации в реализации совместных проектов в таких сферах, как “зелёная” энергетика, транспорт, инфраструктурное развитие и др.».

Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 4 ноября провел встречу с вице-мэром китайского города Циндао Лю Цзяньцзюнь, пишет пресс-служба МИД РУ. Представители стран обсуждали «налаживание сотрудничества между Пилотной зоной “Китай – ШОС” в г. Циндао и Индустриальной зоной “Узбекистан – ШОС” в г. Самарканде» и другие вопросы взаимодействия. Норову во время встречи «присвоили звание “Почетного гражданина города Циндао” за вклад в развитие Пилотной зоны “Китай – ШОС” во время работы в качестве Генерального секретаря ШОС в 2019-2021 гг.».

Кыргызстан

«Импорт товаров из Китая в Кыргызстан за 9 месяцев 2022 года составил 2 млрд 807 млн долларов США. По сравнению с 9 месяцами 2021 года объем импорта товаров в стоимостном выражении увеличился на 2 млрд 001,6 млн долларов или на 348,5%», – сообщило информационное агентство «Кабар» 3 ноября со ссылкой на Государственную таможенную службу КР. Сообщение вызывает целый ряд вопросов. Например, надежны ли эти данные? Рост «на 2 млрд 001,6 млн долларов до 2 млрд 807 млн долларов» – это около 250%, а не 348,5%, как утверждается в заметке, т.е. где-то в этих данных содержится ошибка: если хотя бы часть этих цифра верна, то рост составил либо заметно меньше 348,5%, либо заметно больше «2 млрд 001,6 млн долларов». Кроме того, не сообщается, чем был вызван такой огромный скачок (о резком росте месяцем ранее сообщал и Нацкомстат КР). Действительно ли импорт вырос так заметно? Или увеличение цифр объясняется не ростом объемов торговли, а более полным их учетом в результате борьбы с контрабандой?

2 ноября на встрече с министром иностранных дел КР Азизибеком Мадмаровым посол КНР в стране Ду Дэвэнь сообщила, что «китайская сторона приняла решение выделить 100 тысяч долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей Баткенской области, которые пострадали в результате вооружённого конфликта на кыргызско-таджикской границе», написала пресс-служба МИД КР. Также участники обсуждали общие вопросы сотрудничества, а именно результаты визита министра иностранных дел Вана И в Кыргызстан (тогда стороны обсуждали, в частности, строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»).

Таджикистан

Таджикистан также получал гуманитарную помощь от Китая, который за период с января по сентябрь 2022 года обеспечил почти треть (32,5%) общего ее объема, составившего свыше 110 млн долларов, сообщила «Авеста» 3 ноября со ссылкой на таможенную службу РТ. На втором месте США, предоставившие 30,1% всей безвозмездной помощи, а на третьем – Индия с 5,4%. «За указанный период в Таджикистан в качестве гуманитарной помощи поступили мука, растительное масло, лекарства, медикаменты, продовольственные товары и многое другое», – говорится в заметке.