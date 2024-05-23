Китай-Центральная Азия: высокопоставленные чиновники из КНР нахлынули с визитами в регион

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org. (Выпуск №103: 14-20 мая)

Казахстан

Бюро национальной статистики Казахстана (РК) опубликовало данные по товарообороту за I квартал 2024 года, из которых следует, что Китай занимает уверенное первое место среди торговых партнеров республики. За январь-март Казахстан и КНР наторговали на $6,3 млрд, что составило 20% всей внешней торговли РК. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года китайско-казахстанский товарооборот вырос на 6%. При этом, по статистике Главного таможенного управления КНР, товарооборот и вовсе взлетел до $9,5 млрд. В то же время Россия – некогда главный партнер республики – постепенно сдает позиции. За I квартал 2024-го объем торговли между странами составил $5,6 млрд, упав с $6,1 млрд за аналогичный период годом ранее. Примечательно, что даже весь ЕАЭС не смог подвинуть Китай с первого места среди ключевых партнеров Казахстана, коллективно добившись отметки в $6,1 млрд.

Правда, Токаев считает, что нынешние показатели – не предел. На встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном, прибывшим в республику с официальным визитом, президент Казахстана потребовал в 2,5 раза нарастить товарооборот с Китаем и довести общую сумму до $100 млрд, сообщило издание «Курсив» 16 мая. На встрече Лю с премьером РК Олжасом Бектеновым было отмечено, что только экспорт казахстанских сельхозтоваров в Китай за год взлетел на 84%. Как подчеркнуло агентство «Синьхуа», процитировав товарища Лю, «китайско-казахстанское вечное всеобъемлющее стратегическое партнерство вступило в “золотой период” быстрого развития».

Удастся ли настолько разогнать торговлю – вопрос дискуссионный, однако тот факт, что отношения Казахстана и Китая набирают обороты, подтверждают и другие показатели. Например, за первые четыре месяца 2024 года объем железнодорожных перевозок между РК и КНР вырос на 14% и достиг 10,1 млн тонн, отметил Telegram-канал «Logistan». Кроме того, экспорт грузов из Казахстана в Китай за этот период увеличился на 21% и составил 4,5 млн тонн.

Продолжает РК пользоваться и своим географическим положением. Президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал протокол о транзите российской нефти в Китай, недавно одобренный местным парламентом и предполагающий увеличение доходов страны от транзита. И, как показывает статистика, у республики есть все шансы подзаработать. В апреле 2024-го по нефтепроводам компании «КазТрансОйл» из РФ в КНР прокачали 834,8 тыс. тонн нефти – на 1,6% больше, чем годом ранее. Общий объем транзита за первые четыре месяца превысил 3,3 млн тонн.

На троих Астана, Пекин и Москва обрабатывают не только нефтяные дела. Так, российская компания «Еврохим» и китайская China National Engineering Company заключили контракт на строительство в Жамбыльской области Казахстана химкомбината по производству минеральных удобрений, отметило издание «Восточный экспресс». Ожидается, что предприятие будет построено уже к 2027 году и будет производить не менее 1 млн тонн продукции в год, а общий объем инвестиций составит $1 млрд.

Тем временем в Жетысуской области Китай и Казахстан решили возобновить работы по созданию индустриально-логистического парка площадью 200 гектаров на территории СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», рассказал «Logistan» со ссылкой на издание «LS». Стоимость проекта, который был ранее приостановлен из-за пандемии коронавируса, оценивается в $742,3 млн. Сообщается, что проект будет реализован поэтапно, начиная с 2025 года.

Между тем после товарища Лю в Казахстан с официальным визитом 20 мая прибыл и глава МИД КНР Ван И. По словам министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу, особое внимание на переговорах было уделено «качественному технологическому сотрудничеству». Ван И со своей стороны рассказал о планах локализовать производство китайских электромобилей в республике. Кроме того, китайский гость заявил о готовности КНР нарастить импорт сельхозпродукции из Казахстана – и это после прошлогоднего роста на 84%. По итогам переговоров стороны подписали протокол о создании совещательных органов в сфере сельского хозяйства и инноваций.

Примечательно, что Ван И сделал и политическое заявление. На встрече с президентом Токаевым китайский дипломат пообещал от имени Пекина «оказывать твердую поддержку казахстанской стороне в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности». Правда, товарищ Ван не раскрыл, от кого КНР намерена защищать территориальную целостность Казахстана…

Кыргызстан

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун добрался до Кыргызстана (КР). Глава правительства республики Акылбек Жапаров на встрече с китайским гостем скромно заметил, что Поднебесная «является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана». При этом, как показывает статистика, КНР уже не один из основных, а ключевой партнер КР. Жапаров подчеркнул, что по итогам 2023 года товарооборот между странами составил $19 млрд 804 млн – на 30% выше, чем в 2022-м. «Это не предел, и Кыргызстан готов совместно прилагать усилия к увеличению всех торгово-экономических показателей», – заверил председатель Кабмина.

И в этом он, вероятно, прав, учитывая, с каким рвением Кыргызстан наращивает закупки из Китая. Например, одни только поставки легковых автомобилей в апреле 2024 года из КНР взлетели в 2,5 раза по сравнению с апрелем 2023-го, отметил Telegram-канал «Logistan». В минувшем месяце из Поднебесной в Кыргызстан отправили 2,8 тыс. легковушек на $69 млн – то есть на 1,7 тыс. автомобилей больше, чем год назад в аналогичном месяце.

Агентство «Синьхуа» 20 мая, в свою очередь, подчеркнуло, что по итогам переговоров Лю, в том числе с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, была достигнута договоренность «развивать высококачественное сотрудничество в рамках “Пояса и пути” и укреплять сотрудничество в рамках многосторонних механизмов». Больших успехов в отношениях странам удалось добиться «при личной заботе и прямом содействии глав двух государств», в характерной манере заявил Лю.

Зашла речь и о многострадальном проекте по строительству железной дороги Кыргызстан-Узбекистан-Китай. Издание «24.kg» обратило внимание, что вице-премьер Госсовета КНР, сославшись на Си Цзиньпина, «констатировал» необходимость «активизировать вопросы согласования проекта строительства», ведь переговоры по этому вопросу «идут 20 лет, и настало время практической реализации». Также сообщается, что Пекин и Бишкек «хотят создать совместный инвестиционный фонд». Поскольку общественность оставили без подробностей по данной инициативе, остается только надеяться, что переговоры не застопорятся.

Впрочем, то, какими темпами Китай осваивает рынки Центральной Азии и кыргызстанский, в частности, говорит о хороших шансах сторон управиться быстрее, чем с железной дорогой. Для углубления торговли КР и КНР, например, начали полевые работы по открытию нового пункта пропуска на границе «Бедел». Договоренность о возведении нового КПП была достигнута между Садыром Жапаровым и Си Цзиньпином год назад – в мае 2023-го. Лю Гочжун, кстати, заявил своим кыргызстанским коллегам, что «Бедел» хорошо бы открыть уже в нынешнем году, и напомнил, что «крупномасштабный рынок Китая открыт для экспорта кыргызстанской сельскохозяйственной продукции», будто намекая на необходимость исправления перекоса в двусторонней торговле, где $22 млн экспорта из КР в КНР в этом году неприглядно контрастируют с $4,1 млрд китайского импорта в республику.

Узбекистан

После того, как в Узбекистане на прошлой неделе побывал Лю Гочжун, динамика политических новостей об отношениях Ташкента и Пекина несколько снизилась. Тем не менее без анонсов различных бизнес-проектов не обошлось. В частности, как сообщил «Logistan», китайская компания Hebei Machinery Group и Алмалыкский горно-металлургический комбинат учредили совместное предприятие Eltech industrial, которое должно построить в пригороде Ташкента завод по производству 282 видов запасных частей для карьерных самосвалов. Стоимость проекта, под который отдадут площадь в 1,9 гектара, оценили всего в $23 млн. Однако сроки запуска производства озвучивать пока не стали.

Тем временем замглавы «Узбекнефтегаза» Одил Темиров заявил, что Бухарский нефтеперерабатывающий завод с ноября-декабря собирается больше производить бензина Аи-91 и выше в рамках плана по отказу от выпуска Аи-80 с начала 2025 года. Издание «Gazeta.uz» указывает, что выпуск высокооктановых марок Аи-92 и Аи-95 в объеме 60% и 40% соответственно станет возможным благодаря модернизации Бухарского НПЗ. Сейчас 85% продукции, которая производится на этом НПЗ, приходится на Аи-80. Примечательно, что модернизация завода ведется в том числе совместно с China National Petroleum Corporation (CNPC). Темиров заверил, что частично проект будет финансироваться за счет китайских инвестиций. До этого, как сообщило 16 мая издание «UzDaily», руководство «Узбекнефтегаза» провело переговоры в Ташкенте с компанией CNODC, аффилированной с CNPC, главной темой которых стало обсуждение перспектив освоения месторождений в республике.

Между тем «Uz.Daily» рассказало 20 мая, что китайская компания Henan Fuhang New Material Technology собирается начать производство стройматериалов в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана. Регион посетил китайский бизнесмен Чэнь Бинь, которому хоким Файзелла Юсупов, конечно же, поведал о потенциале своего района. Рассказы Юсупова, вероятно, впечатлили Чэня, и он задумался над налаживанием производства «современных рулонных панелей из нержавеющей стали, строительной арматуры, а также более 30 видов строительной продукции», утверждает издание.

Кроме того, еще 14 мая издание «Kun.uz» сообщило, что хокимият Сурхнадарьинской области обратился к китайской компании Hunan Industrial Equipment Installation Co. Ltd с просьбой проинвестировать строительство платной автодороги параллельно трассе Бишкек-Душанбе-Термез. По итогам беседы представителей компании с местным хокимом Улугбеком Косимовым «была достигнута договоренность о совместной работе по доработке проекта с привлечением специалистов».

Таджикистан

В Таджикистан, где с нетерпением ждут председателя КНР Си Цзиньпина, приехал с официальным визитом глава МИД Китая Ван И. Как сообщило агентство «Ховар», в первый же день поездки, 18 мая, Ван И встретился с президентом республики Эмомали Рахмоном. Участники беседы отметили, что Китай – один из крупнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана, а «отношения дружбы и всестороннего стратегического партнерства между странами» растут. Свидетельством этого, видимо, должна была стать озвученная цифра по китайским инвестициям в таджикистанскую экономику, которая за последние десять лет составила $3,8 млрд. В ходе беседы Рахмон выразил заинтересованность Таджикистана в реализации совместных с КНР проектов, связанных с «зеленой» и «цифровой» экономикой, искусственным интеллектом и созданием в республике производств с использованием «зеленых технологий».

На следующий день Ван И встретился со своим непосредственным коллегой Сироджиддином Мухриддином. На ней, как подчеркнуло агентство «Синьхуа», китайский министр заявил, что КНР и Таджикистан «будучи странами разных размеров с разными национальными условиями, неизменно уважают друг друга, доверяют друг другу и относятся друг к другу как к равным партнерам». Зачем было подчеркивать разные масштабы двух стран, не вполне понятно, но вряд ли в Душанбе обиделись, тем более что Ван И пообещал сделать «все возможное, чтобы помочь Таджикистану ускорить процесс индустриализации, повысить уровень экономического и социального развития, выйти на путь успешного развития и подъема». Он также подчеркнул, что Пекин и Душанбе «должны и впредь твердо поддерживать друг друга в международных делах».

Кроме того, Ван И отметил, что объем двусторонней торговли в прошлом году вырос более чем на 50%, и выразил надежду, что «Китай станет крупнейшим торговым партнером Таджикистана». Среди прочего Пекин поддержал инициативу Таджикистана создать в Душанбе Антинаркотический центр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также предложил создать «площадку упрощенных процедур для выдачи многократных виз на десятилетие в отношение краткосрочных поездок таджикских граждан» в Китай. Дипломат также поприветствовать решение Душанбе ввести безвизовый режим для граждан КНР старше 55 лет, желающих посетить Таджикистан сроком до 14 дней.

Мухриддин, в свою очередь, назвал КНР важным стратегическим партнером Таджикистана и заверил, что республика «намерена неуклонно придерживаться принципа одного Китая, и эта позиция никоем образом не поколеблется». По итогам переговоров была подписана программа сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2025-2026 годы.

Примечательно, что 19 мая на сайте информационного таджикистанского агентства «Avesta» появился материал под заголовком «Принцип одного Китая не подлежит сомнению». От чьего имени издание опубликовало от первого до последнего слова комплементарную по отношению к КНР статью, которая заканчивалась утверждением, что «Тайвань обязательно вернется в лоно Родины», совершенно непонятно. Но очевидно, что наказ Ван И Мухриддину «твердо поддерживать в международных делах» друг друга в Душанбе восприняли без оговорок.

Туркменистан

На мероприятия по случаю 300-летия со дня рождения поэта и мыслителя Махтумкули Фраги в Туркменистан прибыла китайская делегация во главе с зампредседателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР (консультативный орган при парламенте КНР) Шэнь Юэюэ. Несмотря на то, что уровень делегации оказался, мягко говоря, не слишком высокий, Шэнь 18 мая была принята президентом республики Сердаром Бердымухамедовым, сообщило издание «Туркменистан. Золотой век». Правда, довольно пространный отчет о переговорах главы государства с китайской гостьей не содержал конкретики и был наполнен взаимными любезностями. Среди прочего Бердымухамедов признался, что «с теплотой вспоминает встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визитов в Китай в прошлом году».

До этого Шэнь встретилась с матерью президента Туркменистана и супругой Гурбангулы Бердымухамедова, председателя Халк Маслахаты – «высшего органа народной власти», Огулгерек Бердымухамедовой в преддверии форума «Мир туркменских и китайских женщин». Во время этих переговоров также нашлось место для воспоминаний представителей правящего семейства о поездках в Китай. В частности, внучка Гурбангулы Бердымухамедова рассказала, как в ходе турне в КНР ей подарили игрушечную панду, что «вдохновило ее на создание орнамента и вышивки».

Попала Шэнь на прием и в Меджлис Туркменистана – однопалатный парламент – к председателю органа Дунягозел Гульмановой. Как и по итогам других переговоров, общественности представили красивые, но пространные заявления, восхваляющие туркмено-китайскую «дружбу», но не дающие никакой конкретики.

Тем временем пока в Ашгабате вспоминали былые дни и рисовали красочное будущее туркмено-китайских отношений, делегация чиновников Туркменистана посетила город Ош в Кыргызстане, сообщило кыргызстанское министерство транспорта и коммуникаций 15 мая. Целью визита представителей туркменского правительства стало изучение маршрута для перевозки грузов по мультимодальному коридору «Страны АТР-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-страны Евросоюза». Из Кыргызстана туркменские чиновники отправились в город Кашкар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР – изучать уже китайскую часть маршрута.