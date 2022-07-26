Китай-Центральная Азия: в воздухе запах больших денег

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Европа заявляет о необходимости развития торговых маршрутов в обход России, сообщая о значительных инвестициях в данную инициативу. Китай в этом году полностью остановил инвестиции в России в рамках транспортного мегапроекта «Один пояс, один путь», тоже предпочитая вкладывать в альтернативы. При этом и КНР, и ЕС проявляют большой интерес к маршрутам через Центральную Азию, и страны региона стараются извлечь из этого максимальную выгоду.

В середине прошлой недели состоялась 4-я консультативная встреча глав ЦА, где участники озвучили свои планы и взгляды на развитие региона, включая транспортную инфраструктуру. В дополнение, государства региона предпринимают самостоятельные шаги по привлечению средств на эти цели из третьих стран.

Кроме того, ведомства стран ЦА отчитались об итогах взаимодействия с Китаем, включая торговый оборот, пограничные вопросы и прочие аспекты.

Казахстан

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о намерении вложить до 100 миллионов долларов в облигации АО «Казахстанские железные дороги», крупнейшего казахского перевозчика. Деньги предназначены на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). «До недавнего времени до 95% грузовых перевозок между Китаем и Европейским Союзом (ЕС) проходило через Северный коридор (через Россию и Беларусь – прим. ред.). Но поскольку международные перевозчики все чаще ищут альтернативы Северному коридору, спрос на перевозки по Срединному коридору (ТМТМ – прим. ред.), который связывает Казахстан с Азербайджаном, Грузией и Турцией через Каспийское море, значительно увеличился» т.к. «Срединный коридор является одной из немногих реалистичных альтернатив для железнодорожных перевозок между Китаем и Европой», – сказано в заявлении от 25 июля на сайте банка.

Ранее Китай неоднократно демонстрировал повышенный интерес к реализации транспортных проектов в регионе.

Все это создает большие возможности для региона, и лидеры стран ЦА стараются их не упустить. В частности, 20 и 21 июля в Кыргызстане прошла 4-я консультативная встреча глав Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, где президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил свой взгляд на отношения стран ЦА, в которых по его мнению одна из главы задач – «укрепление регионального сотрудничества и повышение роли Центральной Азии на мировой арене», написала «Парламентская газета» в пятницу 22 июля. В этой связи глава РК в частности подчеркнул необходимость воспользоваться повышенным интересом к региону в связи с международной напряженностью и разрушением транспортных цепочек из-за войны России в Украине: «Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии на стыке России, Китая, Южной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает». Он также отметил, что «рано или поздно период геополитической конфронтации закончится, а возведенные мосты останутся».

Кроме ТМТМ президент также поддержал стройку новой дороги вдоль Каспийского моря из Туркменистана до Казахстана «Туркменбаши-Гарабогаз-граница Казахстана».

В том же ключе Токаев высказался 24 июля в Джидде (Саудовская Аравия) на саудовско-казахстанском инвестиционном круглом столе с лидерами бизнеса принимающей страны, сообщает пресс-служба президента РК. В своей речи президент несколько раз заявил, что инвестиции в Казахстан могут быть выгодными из-за близости страны к рынку Китая и в связи с активно развивающимися отношениями с КНР в целом. «Расширение транзитных и логистических возможностей было ключевым вопросом на встрече по планам расширения Транскаспийского маршрута, соединяющего Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию», – пишет издание Astana Times. Также Токаев посчитал важной зоной инвестиционного сотрудничества добычу металлов: «Учитывая нашу близость к быстро развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это отличная инвестиционная возможность. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов», – сказал президент.

22 июля заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсунов и посол КНР в Казахстане Чжан Сяо на совместной встрече договорились провести саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в октябре 2022 в Нур-Султане, «а в следующем году осуществить ряд совместных мероприятий по случаю 10-летия инициативы Пекина “Один пояс, один путь”», сообщил МИД Казахстана.

Между тем на пропускном пункте «Алаколь» на границе Казахстана с Китаем в пробку встало более 500 грузовиков. В пробке, помимо казахских, стоят российские и белорусские грузы, сообщил областной акимат Жетысуской области в Facebook 24 июля. В посте сказано, что если раньше грузопоток составлял с 10-15 грузовиков в день, то теперь цифра выросла в несколько раз. Чтобы избежать ухудшения ситуации на границе, увеличили рабочий день на 3 часа, а с 25 июля добавили еще 8 человек на смену, в связи с чем очередь должна уменьшиться через 2-3 дня. «Сейчас ведется активная работа по расширению пропускной способности: в июне текущего года началось строительство нового пункта пропуска. Он позволит перемещать “туда-обратно” порядка 1200 автотранспортных средств в сутки. Запланированные сроки строительства – полтора года», – добавляют авторы публикации.

В Алматы прошел международный научный симпозиум Китая и Казахстана в честь 30-летия сотрудничества, за время которого торговля между странами выросла «почти в 60 раз» и «достигла почти 22 миллиардов долларов», сообщается на сайте Almaty.tv 25 июля. «На юбилейной встрече участвовали представители министерств и ведомств, и ведущих "аналитических центров" КНР и Казахстана», – сказано в новости.

Узбекистан

Все министры иностранных дел стран-участниц ШОС к 25 июля подтвердили свое очное участие в заседании Совета министров 28-29 июля в Ташкенте, сообщается на сайте ТАСС. Накануне, 24 июля, в Ташкенте провел встречу Совет национальных координаторов стран-участниц ШОС, на которой обсуждалась подготовка к ближайшему заседанию министров, в том числе документация к встрече.

Тем временем Главное таможенное управление КНР опубликовало данные о торговле газом с Узбекистаном за первое полугодие, сообщил в среду ТАСС. Всего за это время Узбекистан получил 404 миллиона долларов за свою продукцию – в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2021 года. «Узбекистан входит в первую пятерку поставщиков газа по трубопроводам для китайской экономики. Лидером здесь с большим отрывом остается Туркменистан», – говорится в заметке. Напомним, в мае мы писали о том, что Узбекистан вновь начал поставки газа в Китай несмотря на свое январское заявление об их прекращении ради покрытия внутреннего спроса и сдерживания цен. Согласно планам Ташкента, поэтапное прекращение поставок завершится к 2025 году.

Госкомстат Узбекистана 20 июля выпустил доклад с данными о внешнеторговом обороте с января по июнь 2022 года. Главным торговым партнером РУ по-прежнему является Китай: импорт из КНР составил 3,3 миллиарда долларов, а экспорт – 1,3 миллиарда. На втором месте оказалась Россия, а далее с большим отрывом – Казахстан, Турция и Южная Корея.

Узбекские машины будут производить в Кыргызстане, в Сокулукском районе Чуйской области, чтобы выстроить более легкую логистику с Китаем, сказал министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев в интервью Podrobno.uz. «Ранее представители "Узавтосаноат" заявляли, что Кыргызстан – это один из приоритетных рынков для расширения производства, так как автотранспортный коридор “Китай-Кыргызстан-Узбекистан” сокращает время в пути для комплектующих, и, естественно, сборка авто в этой стране может обходиться дешевле», – написал Podrobno.uz 20 июля.

Кыргызстан

На 4-й консультативной встрече стран ЦА президент КР Садыр Жапаров, как и его казахстанский коллега, отметил необходимость развития логистических путей: «Важным проектом является строительство железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”, успешная реализация которого в значительной мере повысит международный торгово-инвестиционный и транзитный потенциал Центральной Азии», – написал портал «Газета.uz» 21 июля.

По мнению президента Кыргызстана, этот маршрут может «превратить Ферганскую долину в оазис Центральной Азии, – пишет издание Vesti.kg 21 июля. – Это возможно сделать за счет строительства транспортных путей, в частности, железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”, а также развития экономического и энергетического сотрудничества между нашими странами».

Таджикистан

Таможенная служба Таджикистана опубликовала данные об экспорте золота в первом полугодии 2022. Ведомство подсчитало, что Китай купил у страны драгоценного металла на 104,8 миллиона долларов и занял второе место среди импортеров. Первым стала Швейцария с общей суммой импорта в денежном эквиваленте в 411,2 миллиона долларов. Новостное агентство Trend в новости за 23 июля дополняет, что «в Таджикистане функционируют 18 золотодобывающих компаний, которые с каждым годом увеличивают объемы производства. Одним из крупнейших золотодобывающих предприятий является таджикско-китайское СП "Зарафшон". На его долю приходится 70 процентов от общего объема добычи золота в Таджикистане».

На пресс-конференции 20 июля председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана Ориф Ходжазода дал большую сводку о процессе установления границ страны с соседями – Кыргызстаном, Узбекистаном, Афганистаном и Китаем, сообщило издание ASIA-Plus. КНР – единственная страна, у которой с Таджикистаном не осталось зон для пограничного урегулирования: «По данным МИД Таджикистана, сотрудничество с Китаем в этом вопросе происходит в рамках соглашений о госгранице от 13 августа 1999 года и от 17 мая 2002 года, Протоколу о демаркации госграницы от 27 апреля 2010 года, а также соответствующих соглашений о режиме государственной границы и пунктах пропуска», – дополняет СМИ.

Однако подобная ситуация, возможно, недешево обошлась Таджикистану. Оппоненты властей указывают на один случай, вокруг которого разгорелись жаркие споры: в 2011 году Таджикистан передал Пекину около 1100 квадратных километров земли, в результате чего территория Таджикистана заметно сократилась – с 143,1 тысячи до 142 тысяч квадратных километров. Более того, местное новостное издание Your.tj обнаружило, что площадь Таджикистана сейчас составляет всего 141 400 квадратных километров, а это указывает на потерю с тех пор еще 600 квадратных километров территории (кусок земли чуть меньше площади Сингапура). Неясно, куда делся этот участок земли, но прецеденты дают возможность предположить, что вероятнее всего он отошел к Китаю.

Туркменистан

По данным Главного таможенного управления КНР, Туркменистан поставил в Китай природного газа на сумму 4,51 миллиарда долларов (рост в 1,5 раза), пишет ТАСС. Страна по-прежнему остается мировым лидером по поставкам трубопроводного газа в КНР.

На 4-й консультационной встрече стран ЦА президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил о своем интересе расширять сотрудничество в сфере энергоресурсов и готовности «рассмотреть вместе с партнерами возможности для существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации», – приводит слова президента издание «Туркменистан – Золотой век». Сердар Бердымухамедов сослался на уже воплощенный проект при участии нескольких стран ЦА – газопровод «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай» и, вероятно, имел в виду строительство четвертой ветки этого трубопровода, которая позволила бы еще больше нарастить поставки в КНР. Однако перспективы этого проекта пока представляются туманными.