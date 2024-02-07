Китай-Центральная Азия: в поисках новых транспортных маршрутов

Казахстан

Китайские и казахстанские железнодорожники спланировали работу на 2024 год. Как сообщила пресс-служба «Казахстанских железных дорог» 5 февраля, в 2024 году они планируют удержать объемы перевозок ЖД-транспортом на уровне 2023 года, а также объединить усилия «по развитию инфраструктуры на приграничном переходе “Достык – Алашанькоу”». Кроме этого, стороны решили увеличить поставки агропродукции Казахстана в КНР, модернизировать «средства сигнализации и автоматики» и инфраструктуру «Мойынты – Достык» и провести «широкомасштабные путевые работы». По итогам 2023 года ЖД-транспортом между странами было отправлено более 28 млн тонн грузов, рост на 22% по сравнению с 2022-м. При этом экспорт из РК в КНР составил 12,6 млн тонн, рост на 35% по сравнению с 2022 годом (в основном за счет роста поставок сельхозпродукции, цветных металлов и кокса).

Казахстан продолжает развивать свой потенциал транзитной страны в международных транспортных маршрутах. 2 февраля издание «Railway Supply» со ссылкой на «Торговый порт Баку» рассказало о прибытии контейнеров в порт столицы Азербайджана, отправленных поездом из китайского Сианя через порт Актау в Казахстане. В Баку контейнеры транспортировали с прибывшего судна «на железнодорожные платформы для последующего транзита в грузинский порт Поти». В 2024 году будет отправлено 100 поездов из Сианя в Актау и следом в Баку.

Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта РК планирует запросить у КНР в 2024 году 200 тысяч бланков-разрешений на перевозку грузов в КНР для отечественных перевозчиков, передает пресс-служба Минтранса РК 3 февраля. Председатель комитета Алтай Али заметил, что в 2023 году было получено 113 тысяч проездных документов, но «многим перевозчикам не хватило бланков».

Продолжая череду статей, подводящих итоги года по торговле с КНР, издание «АПК-Информ» 2 февраля опубликовало данные по экспорту масла и масличных культур Казахстана в КНР в 2023 году со ссылкой на «Oil World». В прошлом году в КНР было отправлено 833 тыс. тонн данного вида продукции, в 2022 году показатель равнялся 523 тыс. тоннам. В разбивке показателей по видам продукции видно, что экспорт каждого товара вырос: поставки льна составили «до 306 тыс. тонн против 174 тыс. тонн в 2022 г.», подсолнечника отправлено в размере «206 тыс. тонн против 191 тыс. тонн», экспорт подсолнечного масла составил «138 тыс. тонн против 76 тыс. тонн в 2022 г.». Впервые в КНР из РК в 2023 году отправился шрот (продукт, получаемый в ходе производства масла): «в 2023 г. было отгружено 2 тыс. тонн соевого шрота и 10 тыс. тонн рапсового шрота», сказано в новости.

Казахстан планирует заняться созданием «договорной базы» и регуляцией использования трансграничных рек с КНР и Узбекистаном, написал «Zakon.kz» 30 января. «На 2024-2030 годы предусмотрено подписание соглашений между правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, а также между Казахстаном и КНР о вододелении на трансграничных реках», – заявил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Казахстан развивает сотрудничество с КНР в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), объявило 31 января АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» («КазЦентр ЖКХ»), которое подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией «THT Heat Exchange Technology, INC.». Последняя занимается «декарбонизацией и системами улавливания углекислого газа», сказано в новости. Совместные проекты планируется направить на «повышение энергоэффективности» ЖКХ Казахстана и развитие энергосберегающих технологий.

Узбекистан

Китай стал одним из крупнейших иностранных кредиторов Узбекистана, заявил на пресс-брифинге 31 января замруководителя департамента Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Иззатбек Джураев. Узбекистан в 2023 году привлек международные кредиты на сумму 2,8 млрд долларов, большую часть которых предоставили Азиатский банк развития (615,6 млн), Всемирный банк (552,4 млн) и КНР (398,8 млн). Львиная доля кредитов была освоена в сферах энергетики (871,8 млн), транспорта (473,3 млн), и сельского и водного хозяйства (299,7 млн).

Узбекистан в 2023 году импортировал из Китая 3,1 млн мобильных телефонов, сообщил 4 февраля телеграм-канал главы пресс-службы Агентства по статистике РУ. КНР занимает в рейтинге первое место, обойдя Вьетнам (276,8 тыс. единиц) и Индию (37,2 тыс.). В сравнении с 2022 годом рост импорта по этому показателю составил 13,7%.

Посол Китая в Узбекистане Юй Цзюнь принял участие в организованном посольством приеме в Ташкенте, приуроченном к Новому году по китайскому календарю. О прошедшем 2 феврале мероприятии пишет пресс-служба дипломатического ведомства. В ходе своего выступления посол подвел некоторые итоги развития отношений между двумя странами и прокомментировал недавнюю поездку президента РУ Шавката Мирзиёева в КНР, о которой мы писали в прошлом дайджесте.

Кыргызстан

Председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР Эркин Тунияз во время своего доклада на Собрании народных представителей СУАР КНР заявил, что в текущем году ожидается открытие КПП «Бедель» на китайско-кыргызстанской границе, его слова приводит агентство «Синьхуа» в статье от 30 января. Также в докладе говорилось, что «в 2024 году Синьцзян ускорит строительство инфраструктуры на погранпереходах и создание "умных пунктов пропуска", непрерывно оптимизируя процесс таможенного оформления и повышая возможности таможенной очистки грузов».

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев встретился с послом КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь, чтобы обсудить вопросы сотрудничества стран в сфере энергетики, написала пресс-служба кыргызстанского ведомства 1 февраля. Глава министерства рассказал послу о сотрудничестве с китайскими компаниями, а также работе над упрощением законодательства страны, направленного на иностранных инвесторов. В ответ Ду добавила, что ряд крупных компаний из КНР заинтересованы в «строительстве гидроэлектростанций и солнечно-ветряных электростанций». В завершении встречи стороны обменялись памятными знаками и грамотами, ни о каких конкретных договоренностях не сообщалось.

Таджикистан

Министр энергетики и водных ресурсов РТ Далер Джума в ходе пресс-конференции 1 февраля заявил, что причиной задержки строительства нитки «D» газопровода «Центральная Азия – Китай» являются «разногласия в ценообразовании между странами-участницами проекта», пишет ИА «ASIA-Plus». Он отдельно подчеркнул, что вопросы возникли не с Таджикистаном, а с другими странами-участницами проекта.

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завкизода Завки Амин 29 января провел встречу с послом КНР в РТ Цзи Шуминем, в рамках которой был подписан документ о получении гранта на строительство зала заседаний в новом здании правительства РТ, написала пресс-служба таджикистанского ведомства. Случившееся – результат договоренностей, достигнутых в конце августа 2023 года, когда председатель парламента Рустам Эмомали посетил КНР с официальным визитом (подробности здесь).

Туркменистан

Глава МИД республики Рашид Мередов встретился с зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Хао Минцзином, который посетил Казахстан. Исходя из новости МИД РТ от 29 января, на встрече обсуждались текущие дела – работа «Программы о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики на 5 лет (2021-2025 гг.)», связи между лидерами и сотрудничество МИД стран, а также межпартийные и межпарламентские связи. О конкретных действиях для развития сотрудничества ведомств речи на встрече не шло.

Хао также встретился с председателем Меджлиса (парламента) Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, объявило госагентство «Туркменистан: Золотой век» 29 января. Китайская делегация узнали о работе туркменистанского парламента, оценив «конструктивное» устройство органа власти. Внимание на встрече уделили «политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферам» сотрудничества стран, но ни о каких конкретных договоренностях не сообщалось.

Туркменская делегация, в состав которой вошли представители Министерства образования и агентства «Туркменарагатнашык», участвовала во Всемирной конференции по цифровому образованию 29-31 января 2024 года в Шанхае, говорится в новости «Туркменарагатнашык» от 2 февраля. Китай на событии был образчиком внедрения цифровых образовательных технологий, а Туркменистан показал «отчеты о развитии цифрового образования в мире и о сотрудничестве с другими странами», уточняется в сообщении.