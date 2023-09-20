Китай-Центральная Азия: в приоритете экономика

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстанские чиновники продолжают активно добиваться наращивания экспорта в Китай и притока инвестиций из КНР, одновременно игнорируя болезненные вопросы, включая притеснения прав этнических казахов в Синьцзяне. В Узбекистан «на разведку» приехали представители одного из крупнейших банков и крупнейшего объединения фирм, работающих в сфере здравоохранения. Кыргызстан тоже пытается наладить сотрудничество с одним из крупных китайских банков и готовится открыть новое торговое представительство в КНР, а Китай тем временем укрепляет свою мягкую силу в этой стране. В Душанбе прошла китайско-таджикистанская образовательная выставка, которая, однако, не привлекла особого интереса со стороны местных абитуриентов. В Туркменистан приехал высокопоставленный китайский чиновник, ответственный сферу международного развития.

Казахстан

Председатель госкомитета по делам национальностей Китая Пань Юэ посетил Казахстан 17-19 сентября с целью «развития двустороннего сотрудничества в межэтнических отношениях» и «обмена опытом между двумя странами». Он провел встречи в МИДе и Минкульте, где говорил о «дружбе и сотрудничестве», но о каких-либо конкретных достижениях по результатам переговоров, кроме некоего расплывчатого «меморандума», не сообщалось. Судя по сообщениям на сайтах казахстанских министерств, а также в СМИ, вопрос притеснения этнических казахов в Китае не поднимался. Эта проблема долго была источником напряженности, но в последние годы официальная Астана стала практически игнорировать ее в пользу развития экономического сотрудничества с Пекином.

В этой связи неудивительно что и на прошлой неделе казахстанские власти проявляли гораздо больше инициативы в экономической сфере. В частности, президент РК Касым-Жомарт Токаев 13 сентября провел встречу с главами компаний «LY iTECH» и «HGTECH Co. Ltd.», являющимися лидерами КНР по производству комплектующих для бытовой электроники, автомобилей и смартфонов. Стороны обсудили «перспективы реализации инвестиционных проектов» в Казахстане, а также «налаживание стабильных поставок редких металлов из Казахстана».

Первый зампремьера РК Роман Скляр 14-15 сентября посетил Китай, где в городе Ляньюньган поучаствовал в церемонии открытия Форума сотрудничества грузовых поездов «Китай-Европа». По сообщению пресс-службы правительства РК, Скляр провел встречу с вице-премьером госсовета Китая Дин Сюэсянем, где тоже поднял вопрос привлечения инвестиций из КНР, а также обсудил «торгово-экономические и транзитно-транспортные» направления сотрудничества». Кроме того, казахстанский чиновник встретился с губернатором провинции Цзянсу Сюй Куньлинем и руководителями корпораций «CRRC Group», «XCMG Group», «Ace Group», «China Xinxin Group» и «China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd». Однако ни о каких конкретных договорах по результатам этих встреч не сообщалось.

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев также побывал на прошедшей неделе в КНР, где 13 сентября принял участие в 8-м саммите «Один пояс, один путь» в Гонконге. На данном мероприятии он тоже призвал китайских партнеров активизировать инвестиции в РК, а также заявил, что Казахстан готов значительно увеличить несырьевой экспорт в Китай «на сумму 1 млрд долларов по 135 товарным позициям, в Гонконг – по 100 товарным позициям на сумму свыше 600 млн долларов», приводит цитату министра пресс-служба правительства Казахстана.

Шаккалиев также провел встречи с главой Гонконга Джоном Ли и Алджерноном Яу, где обсудил вопросы возможность наращивания поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции на рынок Гонконга. Еще одной сферой взаимного интереса казахстанский чиновник назвал электронную коммерцию, отметив, что у Казахстана есть «успешный опыт открытия Национального павильона на международной торговой платформе Alibaba.com», показатели продаж которого за последние 3 года превысили 225 млн долларов.

После посещения Гонконга Шаккалиев посетил китайскую провинцию Хубэй, где в столице региона, городе Ухань, 15 сентября принял участие в круглом столе с бизнесменами из КНР, а также с «Ассоциацией предпринимателей провинции Хубэй». Арман Шаккалиев сказал, что его страна готова создать самые благоприятные условия для инвесторов: «Если есть целенаправленный интерес к определенной области Казахстана, мы готовы оперативно на местах отработать все возникающие вопросы по инвестпроектам и связанным с ними процессам». Однако по итогам встречи участники договорились лишь «определить перспективные проекты для скорейшей реализации и достижения быстрых результатов».

Кроме того, в Ухане под руководством Шаккалиева прошла «Торговая миссия казахстанских товаропроизводителей», рассказала 16 сентября пресс-служба правительства РК. Делегация сумела договориться об экспорте в КНР муки, яичной лапши, растительных масел и других товаров на сумму 28 млн долларов.

Также в ходе совещания с участием главы МЧС Казахстана было заявлено, что «совместно с агентством по землетрясениям и институтом геофизики КНР прорабатывается вопрос по установке [в РК] пяти комплексных сейсмостанций за счет китайской стороны». Кстати, это будет уже не первая китайская научная станция, расположенная на территории Центральной Азии – в начале лета КНР запустила климатическую станцию в таджикском Шаартузе.

Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев провел встречу с ректором Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэном, написал 12 сентября «Деловой Казахстан». Участники обсуждали возможности совместного развития высшего образования, в том числе наращивание в КНР числа учащихся из РК. Дуань в частности выразил готовность увеличить количество грантов для казахстанских студентов.

Тем временем первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью «Российской Газете» 12 сентября дал понять, что с российской инициативой с поставками газа в Китай через Центральную Азию возникли очередные проблемы. «Говорить о транзите пока еще преждевременно», – сказал он, тут же попытавшись заверить, что с потенциальными центральноазиатскими партнерами «идет активная [переговорная] работа».

Узбекистан

Руководство Центрального банка Узбекистана 11 сентября провело встречу с представителями руководства Bank of China, одного из «Большой четверки» крупнейших банков КНР, также входящего в топ-10 крупнейших банков мира. Как написала пресс-служба ЦБ РУ, китайскую сторону интересовали «возможности банковской системы Узбекистана и правовые документы по доступу к ней». В заметке говорится, что ЦБ предоставил всю необходимую информацию и ответил на вопросы гостей. Участники также обсудили возможности финансового сотрудничества.

Директор агентства развития фармацевтической отрасли Узбекистана провел встречу с представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту лекарственных средств и изделий медицинского назначения (CCCMHPIE), которая объединяет более 2400 корпораций, работающих в этой сфере, написало 18 сентября агентство «УзА». В частности обсуждалась «организация импорта и экспорта на выгодных условиях», а также узбекская сторона пообщались с рядом отдельных китайских компаний, включая «China Meheco Group Co., Ltd.» и «Beijing Yiyuanli Biotechnology Co., Ltd.».

Заместитель премьер-министра Узбекистана Зулайхо Махкамова во главе делегации посетила КНР, чтобы принять участие в форуме «Китай – Центральная Азия» в провинции Фунцзянь, написало 12 сентября информагентство «Дунё». Сообщается, что в ходе визита участники встретились с зампредседателя Народного политического консультативного совета Китая Шэнь Юэюэ и секретарем парткомитета провинции Фуцзянь Чжоу Цзуи, а также посетили «центры общественных работ города Сямэнь по уходу за малообеспеченными семьями и центры общественных работ Цзинань», где среди прочего ознакомились с опытом борьбы с бедностью. Узбекистан не раз отмечал, что намерен ориентироваться в этом вопросе на опыт КНР.

В посольстве РУ в Пекине прошла презентация потенциала Узбекистана в сферах гастро- и эко-туризма, в которой приняли участие около 100 турфирм из КНР, сообщило 13 сентября агентство «Дунё». Участникам были презентованы национальные блюда, песни и танцы Узбекистана. Кроме того, «отмечалось, что в октябре этого года в Самарканде пройдет 25-е юбилейное заседание Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО)».

В Узбекистан с коммерческой целью за первые восемь месяцев 2023 года въехало около 700 граждан Китая, написал 15 сентября официальный телеграм-канал агентства по статистике Узбекистана. Всего за этот период с бизнес-целями въехало 36,8 тысяч человек. На первом месте по этому показателю находится Туркменистан (21,4 тыс. человек), следом идет Таджикистан (9,3 тыс. человек), на третьем месте находится Афганистан (1,1 тыс. человек). Китай занимает 4-е место.

Посол Китая в Узбекистане Юй Цзюнь 14 сентября опубликовал авторскую колонку на сайте информагентства «Podrobno.uz», в которой подвел промежуточные итоги двустороннего и регионального сотрудничества. В статье нет ничего особо нового, но эта попытка попиарить Китай и расширить его влияние вполне вписывается в реноме посланника Пекина, который вступил в должность в июле, но с тех пор развил бурную деятельность, успев, в частности, встретиться со многими высшими чиновниками страны.

Кыргызстан

Посол КНР в КР Ду Дэвэнь и заместитель председателя Кабмина КР Бакыт Торобаев 12 сентября встретились с представителями бизнеса из КНР, включая «Чайна роад» и «Zijin Mining», передает посольство КНР в КР. Посол отметила активность отношений между странами, а Торобаев узнал «трудности» китайских бизнесменов: «Он заявил, что соответствующие органы правительства Кыргызстана основательно изучат соответствующие вопросы и будут активно содействовать в их координации и решении». Какие именно трудности беспокоят компании из КНР, не уточняется.

Минэкономики и коммерции КР рассказало 15 сентября о встрече своего торгового представителем в КНР Жусубали Торомаматова с руководствомсианьского отделения «Shanghai Pudong Development Bank». Торомаматов сделал акцент на желании страны использовать «механизмы для расчета в китайских юанях» и использовать в торговле только банковские переводы. Шанхайский банк готов к таким планам КР и может рассмотреть «возможности открытия филиала на территории Кыргызстана и предоставления банковских счетов кыргызским предпринимателям».

Кроме того, Торомаматов 16 сентября обсудил предстоящее открытие Торгового дома Кыргызстана с руководством квартала Цин Няньлу города Сиань. Кыргызстана рассчитывает, что это придаст импульс развитию онлайн и офлайн-торговли с КНР. Китайская сторона пообещала всяческое содействие с раскруткой дома.

Не забывает Китай и о мягкой силе. В частности, в Кыргызстан приехали офтальмологи из Китая для проведения 600 операций по удалению катаракты, сообщил «Вечерний Бишкек» 14 сентября со ссылкой на посольство КНР. Среди них Бао Юнчжэнь, заместитель заведующего отделением офтальмологии Народной больницы при Пекинском университете. Китай объявил в 2022 году, что проведет ряд таких операций для стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Кроме того, в Бишкеке «благодаря жителям его города-побратима Циндао из китайской провинции Шаньдун» открыли мини-сквер, стилизованный под уголок Китая, включая элементы китайской архитектуры и лендскейпинга.

Таджикистан

В стране прошла образовательная выставка «Китай (Шэнси) – Таджикистан» с презентациями более 30 университетов из КНР, сообщило нацагентство «Ховар» 12 сентября. Правда, она, судя по всему, не привлекла особого внимания: согласно статье, посетили ее лишь «десятки молодых людей». Кроме выставки представители китайского города Шэньси приняли участие в других мероприятиях по «обмену опытом и налаживанию межвузовского сотрудничества» с 11 по 13 сентября.

Туркменистан

Замминистр иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев 11 сентября провел встречу с зампредом Агентства по сотрудничеству в области международного развития КНР Дэном Боцином, говорится в заметке пресс-службы МИД Туркменистана. Стороны обсудили сотрудничество в нефтегазовом секторе, образовании, здравоохранении и других областях, но о конкретных договоренностях по результатам переговоров не сообщалось.