Китай-Центральная Азия: в Узбекистане построят крупный автозавод

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Министры транспорта ЦА собрались в Пекине, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Узбекистан заключил договор с одним из крупнейших производителей электомобилей BYD о строительстве автозавода мощностью 300 тыс. машин в год. Казахстан налаживает сотрудничество с китайскими вузами. Кыргызстан заключил с КНР новых соглашений на 150 млн долларов. Таджикистан и Китай будут развивать традиционную медицину. Посол КНР в Туркменистане выпустил статью о сотрудничестве двух стран.

Центральная Азия

На полях прошедшего 25-26 сентября в Пекине Глобального форума по устойчивому транспорту прошла первая встреча министров транспорта Китая и стран Центральной Азии. «На заседании обсуждались вопросы развития транспортно-коммуникационного сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии, создания коротких и удобных транспортных коридоров, увеличения транзитных перевозок», – сообщил Минтранс РУ. По результатам был подписан меморандум о взаимопонимании. Представители Казахстана, Узбекистана и Туркменистана также провели индивидуальные встречи с китайскими чиновниками.

Узбекистан

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана подписало инвестиционное соглашение о строительстве завода по созданию электромобилей с китайской компанией BYD, которая в 2022 году стала мировым лидером по продажам электромобилей, потеснив Tesla. «Согласно документу, компанией BYD Auto и АО “Узавтосаноат” будет создано совместное предприятие “BYD Uzbekistan Factory” по выпуску электрических и гибридных автомобилей в нашей стране. Планируемый объем производства на первом и втором этапе реализации инвестиционного проекта составит 50 тыс. единиц, а с завершением третьего этапа показатель достигнет 300 тыс. автомобилей», – объявил Мининвест 26 сентября. Завод по производству полного цикла автомобилей, включая этапы сварки, покраски и сборки, скоро начнет работу в Джиззакской области, где для этой цели уже оборудуют помещения. Соглашением «предусматривается внесение прямых иностранных инвестиций китайской компании в реализуемый проект», но о конкретных сроках реализации проекта, его стоимости и прочих деталях не сообщается. После подписания договора приехавшего в Узбекистан президента BYD Вана Чуаньфу принял президент РУ Шавкат Мирзиеев, пообщавшийся с ними о локализации производства запчастей для завода, а также организации экспорта продукции.

Кроме того, Китай отправил в РУ электробус длиной в 18 метров, его приняли представители компании АО «Тошшахартрансхизмат», пресс-служба которой сообщила о торжественной церемонии 25 сентября. Это новый для столицы страны вид транспорта, другие электрические автобусы не столь большие. После тестирования власти Ташкента смогут принять решение о большем заказе на автобусы такого типа, написал «Kun.uz» 27 сентября со ссылкой на директора проектного офиса комплексного развития транспортной системы города Ташкента Мурада Обидова.

Тем временем губернатор китайской провинции Цзянсу Сюй Куньлинь посетил узбекский город Карши, где прошел торгово-экономический, инвестиционный и туристический форум двух стран, написал 25 сентября телеграм-канал Мининвеста РУ. В рамках него состоялись встречи между 250 «инвесторами, представителями министерств и ведомств» РУ и КНР. О конкретных договоренностях не сообщается.

Казахстан

Фуданьский университет КНР и Казахстанский национальный университет (КазНУ) имени аль-Фараби подписали соглашение о сотрудничестве, написал «Деловой Казахстан» 28 сентября. В рамках договора предполагается «обмен студентами и преподавателями по академической мобильности, реализация двудипломного образования, совместных научных проектов, подготовка научных статей». Фуданьский университет КНР неизменно входит в рейтинги 100 лучших университетов мира.

КазНУ также посетила делегация во главе с директором Китайского центра трансфера технологий государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Лю Хунчжи, говорится в заметке пресс-службы университета, опубликованной 26 сентября. В ходе встречи представители центра предложили «проекты наших партнеров – китайских компаний, которые заинтересованы в открытии совместных научно-исследовательских лабораторий» на базе КазНУ. По итогам встречи стороны подписали меморандум.

Помимо этого, Академия логистики и транспорта РК и Нанкинский профессиональный институт транспортных технологий КНР подписали соглашение о «совместной подготовке специалистов для транспортно-логистической отрасли, академическом обмене ППС и обучающихся, организации летних и зимних школ профессионального развития и трансферте инновационных технологий транспорта и железнодорожного машиностроения», сообщил «Forbes.kz» 26 сентября.

О намерении закупить у КНР крупные объемы авиатоплива сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев, его слова приводит «Infromburo.kz» 28 сентября. Говоря о развитии транзита авиагрузов над территорией Казахстана, он отметил, что стране «критически не хватает авиатоплива», которое сейчас закупается в России. На данный момент потребность составляет 1,3 – 1,35 млн тонн, в связи с чем ведутся переговоры с «китайской компанией, которая обеспечивает авиатопливом 97% китайского рынка». В ближайшее время представители трех китайских нефтеперерабатывающих заводов из Синьцзян-Уйгурской автономной области прибудут в РК, чтобы оценить возможность доставки топлива.

Празднование 74 годовщины образования КНР прошло 25 сентября в Алматы, рассказывает «Деловой Казахстан». Более 400 гостей собрал торжественный прием Генконсульства КНР в РК. В ходе мероприятия были представлены достижения китайской науки и автопрома последних лет, а затем перед гостями выступила генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй. По ее словам, «с января по август текущего года объем торговли между двумя странами превысил 25,23 млрд долларов, увеличившись на 24,7% в годовом исчислении».

Кыргызстан

Зампред Кабмина КР Бакыт Торобаев посетил Пекин, где принят участие во встрече деловых кругов двух стран, организованной Нацагентством по инвестициям КР при поддержке Ассоциации иностранных предприятий КНР. На встрече были подписаны различные соглашения на 150 миллионов, их полный список представлен в новости пресс-службы Кабмина от 26 сентября. Торобаев также провел личные встречи с руководителями компаний «Shaanxi Jixin Industrial Co., Ltd.» и Zhongda China Petrol Company, где обсудил перспективы сотрудничества, включая старт второго этапа модернизации нефтеперерабатывающего завода Zhongda в Кыргызстане.

Другой зампред главы Кабмина Эдиль Байсалов встретился в КНР с секретарем Парткома провинции Шаньдун Линь У. 29 сентября кыргызское ведомство сообщило, что их встреча посвящалась общим вопросам «торговли, инвестиций и сотрудничества в сфере образования и культуры» и готовности двигаться навстречу сотрудничеству.

Посольство КНР в КР 26 сентября отметило 74 года с момента возникновения КНР. Посол КНР в КР Ду Дэвень на приеме представила «великие достижения Китая в области социально-экономического развития и совместного строительства “Пояса и пути”». Председатель Кабмина КР Акылбек Жапаров направил китайским коллегам письмо с поздравлением, где отметил всяческие успехи стран в развитии отношений и еще обозначил большее стремление в их развитии.

Нацстатком КР привел данные об экспорте пива кыргызского производства: Китай занял второе место по объему поставок этой продукции, написал «Sputnik.kg» 30 сентября со ссылкой на Нацстатком страны. С начала года по июль в КНР продали 774,2 тысячи литров напитка, а на первом месте Латвия, которая импортировала 1 млн 17,7 тыс. литров пива из КР.

Таджикистан

Замминистра здравоохранения Таджикистана Абдухолик Амирзода провел встречу с делегацией Чэндуского университета традиционной китайской медицины и представителями фармацевтической компании «Добрый Доктор» с целью «расширения сотрудничества в сфере народной медицины и развития фармпромышленности», написал 27 сентября «Sputnik Таджикистан». О конкретных результатах по итогам встречи не сообщалось.

Двадцать лучших студентов таджикистанских вузов получили стипендии посла КНР в РТ Цзи Шуминя. «Учреждение стипендий посла Китая – одна из важных инициатив в развитии отношений наших стран. Ее основная цель – поддержка студентов, которые любят китайский язык и культуру, развитие сотрудничества в сфере образования», – заявил в ходе мероприятия Цзи, чьи слова приводит ИА «Ховар» в статье от 26 сентября.

Туркменистан

Статья посла Китая в Туркменистане Цянь Найчэ, приуроченная ко Дню образования КНР, вышла в газете «Нейтральный Туркменистан» 30 сентября, текст перепечатал «Turkmenportal». В статье, озаглавленной «Китай-Туркменистан: вступление на новый путь всестороннего стратегического партнерства», посол рассказывает о реформах КНР последних лет, а также анализирует китайско-туркменистанское сотрудничество, у которого видит «мощную внутреннюю динамику», основанную на функционирующих «надежных» межгосударственных механизмах.