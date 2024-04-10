Китай-Центральная Азия: главная тема – транспорт

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Центральная Азия

Во второй половине марта президент Кыргызстана (КР) Садыр Жапаров на встрече с заместителем генерального директора компании «China State Railway Group Co., Ltd.» Ван Тунцзюнем заявлял, что «стороны достигли общего понимания о механизме реализации проекта» по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Уже 2 апреля председатель правительства КР Акылбек Жапаров заверил, что работы по подготовке к началу строительства железной дороги завершены, благодаря которой «Кыргызстан наконец-то лишится статуса тупиковой страны без выхода к морю». По его словам, обойдется это предприятие в «около $8 млрд, плюс-минус», а возведение магистрали начнется уже в 2024 году.

При этом, как отмечает издание «Фергана», ранее стоимость строительства дороги оценивалась в $1,34 млрд, в ноябре 2022-го – уже в $3-5 млрд, а спустя месяц премьер Жапаров уже называл цифру в $6 млрд. К апрелю 2024 года цена проекта, по его же прикидкам, взлетела до $8 млрд. Правда, в какой пропорции страны вложатся в строительство, Жапаров не сообщил, хотя именно вопрос финансирования был основной причиной задержек с реализацией инициативы. И этот вопрос остается нерешенным.

Тем временем Ташкент 5 апреля договорился с Астаной о создании «совместного предприятия между железнодорожными администрациями Казахстана и Узбекистана и предоставлении на взаимовыгодной основе грузовых терминалов на казахско-китайской границе и в Узбекистане для организации грузоперевозок по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан». Предполагается, что новое СП не только «будет способствовать увеличению объемов транспортировки товаров» по вышеупомянутому маршруту, но также «создаст благоприятные условия для наращивания грузоперевозок в южном направлении и .... будет задействовано в развитии Трансафганского маршрута». Детали сделки пока не опубликованы, но на первый взгляд данная инициатива ставит под вопрос целесообразность дорогостоящего проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

К слову о транспорте, по Центральной Азии совершает турне делегация из Грузии с целью продвижения развития «Срединного коридора» – маршрута из Китая в Европу по территории Центральной Азии и Кавказа. Пока делегация встретилась с премьер-министром и главами верхней и нижней палат парламента Узбекистана. Затем грузинские гости намерены посетить Туркменистан и Казахстан.

Казахстан

Китайский нефтехимический гигант Sinopec официально вошел в состав соучредителей ТОО «Силлено», совместного предприятия «КазМунайГаза» и российского «Сибура», занимающегося строительством полиэтиленового завода в Атырауской области, сообщил «Интерфакс-Казахстан» 4 апреля. «КазМунайГаз» уступил Sinopec 20%, а «Сибур» – еще 10%, и теперь доли распределены следующим образом: «КазМунайГаз» – 40%, «Сибур» – 30%, Sinopec – 30%. «Оценочная стоимость проекта – $7,7 млрд. Ожидается, что завод будет достроен в 2028 году», – добавляет новостное агентство.

Китайская корпорация CRRC обсуждает с Казахстаном возведение на его территории вагоностроительного завода с высоким уровнем локализации, сообщил 4 апреля портал о железнодорожном транспорте Railway Supply. Кроме того, компания из КНР задумалась о создании в Казахстане центров обслуживания локомотивов китайского производства – магистральных в депо Семея и Актогая, а также маневровых в Мангистау, Атырау и Жанаарке. Ранее Telegram-канал «Logistan» писал о рамочном соглашении «Казахстанских железных дорог» и CRRC о поставках из Китая в Казахстан 200 тепловозов на $1,3 млрд.

Также стало известно, что дочернее предприятие «Казахстанских железных дорог» KTZ Express договорилось с китайской компанией China Railway Container Transport о транзитных железнодорожных перевозках автозапчастей из Южной Кореи в страны Центральной Азии. «Logistan» отмечает, что казахстанская и китайская компании совместно с автогигантами Hyundai и General Motors намерены приступить к поставкам в ближайшее время. Правда, объемы продукции, которая будет следовать через Китай, и приблизительные сроки начала транзита KTZ Express не называет.

Не все так безоблачно в казахстанско-китайском железнодорожном сотрудничестве, как может показаться. По данным издания «Eldala.kz», экспортеры Казахстана не могут сдать на отправку в КНР зерновозы, оформленные еще в феврале 2024 года. «Казахстанские железные дороги» утверждают, что виной всему промедление китайской стороны, которая не передала коллегам список покупателей зерна, имеющих лицензию от властей КНР. Однако в Китае утверждают, что все давно отправили. Издание предполагает, что причина всех бед экспортеров кроется в нежелании «Казахстанских железных дорог» «возиться с зерном, опасаясь повторения сложностей с его приемкой в Китае», и вместо налаживания взаимодействия с китайскими коллегами просто «отмахиваются от этого направления». Другой возможной причиной сложившейся ситуации «Eldala.kz» называет коррупцию, ведь погранпереходы имеют ограниченную возможность пропуска вагонов из-за неразвитости инфраструктуры, а потому «ответственные лица» могут намеренно игнорировать зерно, отдавая предпочтения другим грузам.

Тем временем компания China Glass Holdings вложила $15 млн в строительство завода по производству энергосберегающего стекла в Кызылординской области. Предприятие, которое, как ожидается, будет производить до 5 млн квадратных метров продукции в год, планируют запустить в 2024 году.

Академии наук Казахстана и Китая подписали меморандум о взаимопонимания и собрались развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, медицине, а также в космических исследованиях, сообщило 3 апреля издание «Liter.kz». Стороны также решили создать научно-исследовательских центр для изучения проблем экологии и земельных ресурсов.

Китайский госканал CGTN со ссылкой на министра туризма и спорта Казахстана Ермека Маржыкпаева напомнил 8 апреля о том, что Астана в 2024 году проводит Год туризма в Китае, тем самым планируя привлечь путешественников из КНР в республику. Правда, пока Казахстан привлекает не только китайских туристов, но и бандитов. Так, Агентство финансового мониторинга Казахстана пресекло деятельность подпольных казино и притона, обнаруженных в международном центре торговли на границе с Китаем «Хоргос». Сообщается, что увеселительное заведение было предназначено исключительно для граждан КНР.

Узбекистан

За январь-февраль 2024 года в Узбекистан было импортировано 17 553 легковых автомобиля на сумму $383,1 млн, сообщило Агентство статистики РУ, добавляя, что импорт легковых автомобилей увеличился на 12 527 единиц по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. И это при том, что в 2023 году уже наблюдался рекордный рост поставок по сравнению с 2022-м.

Как и в прошлом году, основной поставщик – Китай, на который пришлось 12 808 машин, или 73% всего импорта. Также относительно крупным игроком осталась Южная Корея (4 176 единиц). Оставшиеся крошки поделили между собой США (455 авто), Япония (29) и Германия (27).

Еще более интересная ситуация с электромобилями. За первые два месяца года их было ввезено 3502 штуки, из которых 3479 – или свыше 99% – из Китая. Другими словами, узбекистанский рынок электромобилей в начале 2024 года фактически стал филиалом китайского.

Между тем в Ташкенте 1 апреля состоялись переговоры министра общественной безопасности Ван Сяохуна и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Также китайский чиновник встретился с главой МВД республики Пулатом Бобожоновым. В ходе дискуссий были рассмотрены «вопросы расширения практического сотрудничества и координации совместных усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности», сообщила «Gazeta.uz». По итогам встреч между двумя министерствами была подписана программа сотрудничества на 2024-2025 годы.

Пекин и Ташкент изъявили желание сотрудничать не только в сфере безопасности, но и в науке, правда, применительно к сельскому хозяйству. Так, 3 апреля глава Минсельхоза республики Ибрагим Абдурахманов встретился с генеральным директором Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, управляющим директором Alliance of National Science Organization (ANSO) Цзинхуа Цао и профессором Института микробиологии Китайской академии наук, академиком Джорджем Фу Гао, рассказало издание «UzDaily.uz». Стороны отметили, что «связи между Узбекистаном и Китаем укрепляются и поднимаются на новый уровень», но ни о каких конкретных соглашениях, подписанных по результатам встречи, не упомянули.

Кыргызстан

По данным ГТУ КНР, в январе-феврале 2024 года Кыргызстан увеличил экспорт в Китай в 2,3 раза – до $17,7 млн, сообщило 8 апреля издание «Tazabek.kg». Но, несмотря на впечатляющий, казалось бы, рост, это мизерная сумма, учитывая, что импорт из КНР за тот же период составил $2,6 млрд. Главные экспортные товары КР: металлические руды, концентраты драгметаллов, хлопок, необработанные шкуры и кожи, а также уголь.

Тем временем в Бишкеке 2 апреля под председательством замглавы правительства Бакыта Торобаева и председателя Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Эркина Тунияза состоялся бизнес-форум «Кыргызстан-Китай», сообщило правительство республики. В мероприятии участвовали «более 50 крупных китайских компаний» и «около 50» кыргызстанских фирм, работающих в сферах сельского хозяйства, медицины, образования, цифрового развития, промышленности, туризма и услуг. По итогам форума были подписаны соглашения на $1,1 млрд «в энергетической и горнодобывающей отраслях».

В частности, Минэнерго Кыргызстана и китайская компания Dachenglongyuan Energy Technology подписали инвестиционное соглашение на сумму $440 млн о строительстве угольного логистического центра с ленточным конвейером рядом с пограничным пунктом пропуска «Иркештам-Автодорожный» в Ошской области. Предполагается, что это позволит транспортировать уголь из республики в Китай, однако сроки реализации проекта не называются, отмечает Telegram-канал «Logistan». Также стало известно, что китайская Huaxing собралась вложить $11 млн в добычу угля на юге Кыргызстана, о чем и подписала три соглашения с госпредприятием «Кыргызкомур».

Еще $11 млн китайская компания Zhongtian Zhicontrol Technology Holding решила вложить в строительство завода по сборке дронов в Нарынской области, отмечает издание «Акчабар». Сроки реализации проекта также не раскрываются.

Кроме того, 2 апреля в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана (Минсельхоза) состоялась встреча с представителями Главного таможенного управления (ГТУ) Китая, на которой стороны договорились улучшать и развивать сотрудничество, но не сообщили о достижении каких-либо конкретных договоренностей.

Таджикистан

В Душанбе 5 апреля состоялось заседание рабочей группы таджикистанского МВД и Министерства общественность безопасности КНР, на котором председательствовали главы ведомств Рамазон Рахимзода и Ван Сяохун, всю неделю колесивший по Центральной Азии. Как сообщило информационное агентство «Avesta», стороны, в частности, обсудили сотрудничество по борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступлениями. По итогам заседания был подписан меморандум по укреплению сотрудничества в области обеспечения безопасности и развития двусторонних отношений.

С Ван Сяохуном встретился и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, о чем тут же отчиталась пресс-служба главы государства. Среди прочего собеседники обсудили ситуацию в Афганистане и ее возможное влияние на общую безопасность региона, а также выразили готовность поддерживать стабильность на границе. Примечательно, что Ван отправился в Центральную Азию спустя короткое время после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который, как предполагается, совершили боевики афганского филиала «Исламского государства» таджикского происхождения.

Кроме того, между главой МВД Таджикистана Рахимзодой Хамро и послом КНР в РТ Цзи Шуминем 4 апреля состоялась «плодотворная встреча по реализации второго этапа “Безопасный город”», сообщила пресс-служба ведомства. В частности были обсуждены «вопросы укрепления сотрудничества органов внутренних дел обеих стран в направлении реализации» проекта и подписаны документы, «связанные с внедрением второго этапа системы», а также «стороны обменялись мнениями по расширению обмена информацией, опытом и сотрудничества». Системой «Безопасный город» предусматривается установка камер с функцией распознания лиц, формально с целью предотвращения преступлений, но способной также помогать «бороться с беспорядками», включая любые выступления против правительства. Финансирование, оборудование и знания, необходимые для создания и эксплуатации данной системы предоставляет Китай. Пока она действует только в Душанбе, где еще предстоит реализовать второй и третий ее этапы, но также планируется расширение ее и на другие города, в частности второй по величине город Таджикистана – Худжанд – уже в 2024 году.

Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении», сообщило правительственное издание «Туркменистан – Золотой век» 8 апреля. Текст документа не прилагался. В местных СМИ без указания источника уточнялось, что «цель документа – упорядочить автомобильные пассажирские и грузовые перевозки между странами на взаимовыгодных условиях, а также транзитную транспортировку в пределах их границ». Туркменистан является одним из самых закрытых государств мира, но в последнее время старается позиционировать себя в качестве регионального транспортного хаба.

Китайская нефтегазовая корпорация CNPC примет участие в Туркменском энергетическом инвестиционном форуме (TEIF-2024), который запланирован в Париже на 24-25 апреля, сообщила 1 апреля онлайн-газета «Nebit-Gaz». Издание отмечает, что корпорация ищет возможности для расширения своего присутствия в Центральной Азии и «активно участвует в нефтегазовых проектах на территории Туркменистана». Помимо того, что CNPC задействована в «эффективной эксплуатации нефтегазовых месторождений» в республике, она также планирует запустить в 2024-2025 годах проект по подготовке туркменских студентов, часть из которых будут отправлены на учебу в Китайский нефтяной университет.

Между тем крупнейшая в Китае и пятая в мире компания по производству строительной, погрузочной и другой спецтехники SANY отчиталась о поставке в Туркменистан 25 единиц самосвалов SYZ320C-8Y, сообщил 4 апреля «Orient.tm» со ссылкой на саму компанию. Доставка машин совпала с запуском второй очереди цементного завода «Лебап» в Койтендаге, который рассчитан на производство 1 млн тонн цемента в год.