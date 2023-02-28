Китай-Центральная Азия: давайте посчитаемся

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

В Казахстане вновь возникают вопросы по поставкам газа в КНР: страна испытывает дефицит на внутреннем рынке и может прекратить экспорт в следующем отопительном сезоне. При этом РК ведет переговоры с РФ о строительстве газопровода до КНР. В Узбекистане зафиксировали сокращение экспорта товаров в Китай, обсудили совместную работу с китайскими учеными по вопросам сокращения бедности и провели переговоры о запуске нового рейса в КНР. В Кыргызстан подняли вопрос о выплате внешнего долга Китаю. На границе Таджикистана и КНР зафиксировали сильное землетрясение. Также в стране привели данные об объемах гуманитарной помощи из КНР, в очередной раз столкнулись с расхождением таможенной статистики с Китаем, а также провели презентацию китайских самолетов. В Туркменистане тем временем сообщили о восстановлении авиасообщения между странами.

Казахстан

МИД КНР 24 февраля опубликовал документ с 12 тезисами «по политическому урегулированию украинского кризиса». «Казахстан приветствует позицию КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН», – сказано на сайте МИД РК в новости от 25 февраля. Между тем в США и Евросоюзе к документу отнеслись скептически. РК также отметил «схожесть подходов» стран к решению «проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности КНР».

21 февраля Китай опубликовал концепцию инициативы по глобальной безопасности. Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле 2022 года на ​​Боаоском азиатском форуме впервые озвучил позицию Китая по поддержке безопасности в мире. В связи с этим генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй высказалась о сотрудничестве с РК в рамках инициативы. Послание генконсула опубликовано на сайте дипломатического ведомства 22 февраля. Генконсул заявила о поддержке Казахстаном позиции КНР с апреля 2022 года. В сентябре прошлого года во время визита Си Цзиньпина в РК было подписано «“Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК”, в котором стороны подтвердили, что они будут активно развивать сотрудничество для реализации инициативы по глобальному развитию и инициативы по глобальной безопасности», заявила генконсул, добавив, что Китай открыт для сотрудничества с «казахстанскими партнерами» по развитию инициативы.

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании правительства 22 февраля рассказал о начале проработки «предТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода “Российская Федерация – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика”». Проектом занимаются «Qazaq Gaz» и «Газпром», сообщила пресс-служба премьер-министра РК. Это второй из двух вариантов «газификации восточных регионов», по первому предполагается прокладка газопровода по маршруту Костанай – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск.

Издание «РИА Новости» 24 февраля рассказало о предложении «рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который также мог бы быть задействован в газификации востока республики», поступившем со стороны «Qazaq Gaz» «Газпрому». Об этом председатель правления «Qazaq Gaz» Арман Касенов сказал на «заседании общественного совета фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (акционера Qazaq Gaz)», – утверждает издание. «Курсив» со ссылкой на слова Касенова пишет, что пропускная способность обсуждаемой магистрали может составить 40 млрд кубометров в год, «при этом до 10 млрд кубометров в год может потребоваться на удовлетворение нужд казахстанских потребителей на северо-востоке республики». 27 февраля «Reuters» со ссылкой на комментарий Касенова агентству «Интерфакс» написал о планах РК по прекращению экспорта природного газа следующей зимой, что позволит стране не допустить внутреннего дефицита. 24 февраля издание «Курсив» со ссылкой на выступление Касенова на заседании «Самрук-Казыны» сообщило, что останавливать «экспорт газа с началом следующего отопительного сезона» планирует только «Qazaq Gaz».

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании в правительстве РК заявил о необходимости «активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая, а также Транскаспийского международного транспортного маршрута, синхронизировав эту работу с уполномоченными госорганами соседних стран», говорится в сообщении пресс-службы премьера от 23 февраля. Этот шаг поможет «существенно нарастить грузооборот». Сейчас ведутся работы по «реконструкции» трасс в сторону границы с РФ, до 2030 года планируется, в том числе, провести обновление коридора «Западная Европа – Западный Китай» до «1 технической категории».

«Курсив» 23 февраля опубликовал большую статью с данными по экспорту ключевых товаров из РК в 2022 году. Китай занял второе место по объемам закупок продукции РК (13,2 млрд долларов), на первом месте – Евросоюз (32,4 млрд долларов), на третьем – Россия (8,8 млрд долларов). В 2022 году РК транспортировала в Китай около 5,3 млн тонн нефти, что на 47,8% больше показателей 2021 года. «Благоприятная ценовая конъюнктура – главная причина взрывного роста нефтяных поставок в минувшем году», – сообщает «Курсив» со ссылкой на КГД МФ РК, добавляя, что «Казахстан заработал на экспорте нефти в Китай почти 4,1 млрд долларов (+120,5%)». Китай также стал крупнейшим импортером казахской катодной меди – 71,9% «от всех поставок в физических величинах», объем поставок вырос на 15,4% и составил около 2,3 млрд долларов в денежном эквиваленте. Кроме этого, Китай увеличил из РК поставки «медных руд – на 40,5% (до чуть более 2 млрд долларов), природного газа – на 13,6% (до 1,2 млрд долларов), феррохрома – на 3,4% (до 775 млн долларов), урана – на 30,5% (до 760 млн долларов), агломерированного железа – на 5,4% (до 242 млн долларов). Рекордная динамика у цинковых руд, поставки выросли сразу на 493,9%, или до 186 млн долларов», – пишет «Курсив».

Национальная компания «Kazakh Invest» 24 февраля сообщила о прошедшем Торгово-экономическом форуме сотрудничества «Китай (Хэйлунцзян) – Казахстан», который был приурочен к приезду представителей Комитета по содействию международной торговле (КСМТ) провинции Хэйлунцзян. «Вице-президент Хэйлунцзянского филиала China Construction Bank Ду Вэньши заявил о готовности по расширению финансирования совместных инвестиционных проектов в Казахстане», – сказано в новости. Заместитель председателя КСМТ Тан Байчэн назвал приоритетными такие направления сотрудничества как «АПК, туризм, промышленность, биоэкономика, цифровая экономика и ВИЭ (возобновляемая энергия – прим.ред.)». Всего в РК вместе с КНР реализуется 52 инвестиционных проекта стоимостью около 21 млрд долларов, сказал заместитель председателя правления АО «НК “KAZAKH INVEST”» Жандос Темиргали. Также в РК «действует более 1500 предприятий с участием китайского капитала», – сообщается в заметке. По итогу форума было подписано «восемь документов» и «проведен ряд двусторонних встреч».

«Деловой Казахстан» 22 февраля опубликовал статью посла КНР в РК Чжана Сяо о развитии экономики КНР, ее реакции на пандемию и восстановлении после, а также о том, как она влияет на мировую экономику в целом и на сотрудничество с РК в частности. В статье посол пишет, что КНР и РК в 2023 планируют сотрудничество по инициативе «Один пояс, один путь» и других сферах, «чтобы придать дополнительный импульс региональной и мировой экономике».

Министерство торговли и интеграции РК 21 февраля опубликовало новость о поставках мяса в КНР после совещания ведомства. «Согласно прогнозу OECD-FAO, потребление говядины в Китае увеличится на 1,1 млн тонн к 2031 г., а импорт вырастет на 0,8 млн тонн», – сказал вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев. Из-за пандемии и обнаружения ящура в Казахстане в 2021 году поставки говядины и баранины в замороженном виде в Китай были прекращены, хотя в 2019 году экспорт мяса в КНР достиг 13,5 млн долларов. В апреле 2023 года в РК должна приехать инспекция для принятия решения о возобновлении поставок. Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев встречался с послом КНР в РК Чжаном Сяо, чтобы обсудить экспорт мясной продукции и другие вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Тем временем издание «АПК-Информ» 27 февраля сообщило об увеличении экспорта казахского подсолнечного масла в КНР в 2022 году. Китай занял вторую строчку по импорту продукта вслед за Узбекистаном, закупив его в размере 73,59 тыс. тонн. В 2021 году Китай импортировал 4,88 тыс. тонн масла и был третьим в рейтинге.

Минтруда и соцзащиты РК 27 февраля приводит данные о количестве иностранных граждан, работающих в Казахстане на основании разрешений от властей. Больше всего в стране трудится граждан Китая – 3 411 человек, следом идет Индия (1 693) и Турция (1 615). Разрешения на работу бывают нескольких категорий – от 1 категории, выдаваемой руководителям и заместителям, до 4 для квалифицированных рабочих.

Узбекистан

Экспорт товаров в Китай из РУ в январе 2023 года сократился вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из опубликованного 20 февраля Агентством статистики при президенте РУ отчете по внешнеторговому обороту республики. По данным ведомства, общий оборот с КНР составил 544 млн долларов, из которых на экспорт пришлось 83 млн, а на импорт – 461 млн. При этом, если в 2022 году показатель импорта китайской продукции находился на таком же уровне (462,3 млн), то экспорт в Китай был почти в два раза выше (161,6 млн). В целом же КНР занимает второе место по товарообороту с РУ. На первом месте Россия с 688,4 млн, на третьем Германия с 496,6 млн. Gazeta.uz в своей публикации от 22 февраля отмечает, что «Германия в январе оказалась среди основных торговых партнеров из-за импорта 6 самолётов на 421,7 млн долларов».

Китайские ученые помогут Узбекистану решить вопросы бедности в стране, написала 24 февраля пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности РУ. В заметке сообщается, что группа ученых из педагогического университета Пекина посетили Узбекистан с рабочим визитом, организованным при поддержке посольства РУ в КНР: «На первом этапе специалисты выедут в регионы для изучения текущего состояния работы на местах. По итогам анализа планируется разработать финансовые и нефинансовые критерии определения бедности», – говорится в новости. Среди ключевых аспектов борьбы с бедностью также выделено реформирование профессионального образования с упором на развитие “навыков будущего”, которые будут востребованы «как на внутреннем, так и на внешнем рынках труда».

Китайская авиакомпания «China Southern Airlines» планирует запустить рейсы Ташкент-Гуанчжоу, об этом 21 февраля шла речь на встрече представителей Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу с заместителем генерального директора CSA Сиао Йонгом, сообщает ИА «Дунё». Китайская сторона выразила заинтересованность в информировании своих соотечественников о туристическом потенциале Узбекистана с помощью тематических «комплексных презентаций». «Сиао Йонг приветствовал открытие Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу и подчеркнул, что ускорение получения въездных виз будет способствовать увеличению потока туристов», – говорится в сообщении.

21 февраля был подписан меморандум о взаимопонимании о производстве гидроагрегатов мощностью 15 МВт между АО «Узбекгидроэнерго» и китайским производителем «Zhejiang Jinlun Electromechanic Co., Ltd.», написала 24 февраля пресс-служба правительства РУ. «Согласно этой договоренности, завод будет задействован на полную мощность начиная с января 2024 года. На первом этапе будут производиться гидроагрегаты мощностью до 1 МВт, на втором – до 15 МВт», – прокомментировал событие начальник отдела по работе с частным сектором АО «Узбекгидроэнерго» Авазбек Зокиров. Кроме того, в рамках этого же меморандума предполагается строительство завода по производству гидроагрегатов мощностью 2-15 МВт.

Кыргызстан

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Балбак Тулобаев заявил, что КР в состоянии выплатить долг Китаю из своих золотовалютных запасов, его слова приводит Sputnik.kg в новости от 24 февраля. «В Национальном банке эти деньги лежат. Если [Садыр Жапаров] захочет, сейчас же выплатит. Поэтому я на 95 процентов поддерживаю президента в его экономической политике и делах. Восемь тонн серебра и 45 тонн золота сейчас лежат [в Нацбанке]. Я посчитал: их можно продать за 3,8-4 миллиарда долларов», – цитирует издание Тулобаева. Напомним, внешний долг Кыргызстана Китаю составляет 1,8 млрд долларов.

Импорт куриного мяса из Китая в КР за 2022 год увеличился в шесть раз, такие данные приводит в отчете по внешней торговле Национальный статистический комитет Кыргызстана, его цитирует «Голос народа» в публикации от 22 февраля. «Поставки мяса курицы из КНР в Кыргызстан составили 5595 тонн по сравнению с 893 тоннами в 2021 году», – говорится в заметке.

Таджикистан

Сильное землетрясение зафиксировано на границе Таджикистана и Китая, сообщили 23 февраля «Ведомости» со ссылкой на Китайский сетевой центр землетрясений. В заметке говорится, что эпицентр находился в РТ, в 82 км от границы с КНР. Магнитуда подземных толчков составила около 7,2 баллов. «По данным госсми, управление железных дорог Синьцзяна остановило движение пассажирских поездов на участке Аксу – Кашгар Южно-Синьцзянской железной дороги, а местные власти после землетрясения осматривают мосты, туннели и сигнальное оборудование. Сообщений о пострадавших не поступало», – говорится в заметке.

Более 43% гуманитарной помощи, полученной Таджикистаном в январе 2023 года, приходится на Китай, написало 27 февраля издание ASIA Plus со ссылкой на статистическое ведомство РТ. Второе место по этому показателю заняли США с показателем около 16%, третье – Турция с 15%. В прошлом году главными донорами были КНР с 56% и США с 38%. Напомним, что за январь-октябрь 2022 года Таджикистан получил гуманитарную помощь на общую сумму более 120 млн долларов, 36% из которой было китайской. Мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.

На расхождения в таможенной статистике Таджикистана и Китая обратило внимание Радио «Озоди» в публикации от 25 февраля. Китайская сторона утверждает, что отправила товаров на общую сумму 2,21 млрд долларов, тогда как таможня Таджикистана говорит, что получила лишь 842 млн. Разница составляет 1,37 млрд. Зампредседателя таможенной службы РТ заявил, что «эта цифра точная и полная. Деньги были переведены через банки. Никто не мог не ввозить, ни вывозить, ведь сообщения между странами не было», – приводит его слова издание. Китайская сторона расхождения в цифрах не комментирует. При этом такая ситуация случается не впервые: в 2021 году разница в статистике составила около 1 миллиарда долларов. Одной из версий в заметке называется освобождение таджикистанскими властями ряда компаний от уплаты таможенных пошлин и налогов. «Большая часть этих товаров ввозится из Китая. Вероятно, Китай фиксирует эти товары в своей статистике, а таджикская сторона – нет, что в дальнейшем приводит к искажению статистики», – говорится в публикации.

В Душанбе прошла встреча руководства авиакомпании «Somon Air» с представителями китайской авиапромышленной корпорации «AVIC International Holding Corporation», об этом 23 февраля сообщила пресс-служба таджикистанской компании. Китайская сторона презентовала самолеты модели Y-12E собственного производства, подходящие для «эксплуатации в горной местности» и «имеющие возможность совершать взлет и посадку на коротких взлетно-посадочных полосах с грунтовой поверхностью». Итоги переговоров официально озвучены не были.

Туркменистан

«Turkmenistan Airlines» запустит прямые рейсы из Ашхабада в Пекин в марте, об этом 23 февраля написал Turkmenportal. Первый борт отправится по маршруту 19 марта. На первом этапе рейс будет выполняться два раза в неделю.

Научная конференция «Научно-технические возможности получения водородной энергии из природного газа» прошла в Ашхабаде, сообщило 24 февраля агентство «Туркменистан: Золотой век». Среди участников были эксперты из Китая, в частности, директор исследовательского Центра водородной энергетики Китайской национальной нефтегазовой корпорации, доктор наук Ли Цинсюнь.