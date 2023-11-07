Китай-Центральная Азия: движение по ступеням сотрудничества

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Прошлая неделя у Казахстана была посвящена новостям в сферах энергетики, торговли и транспорта. В Узбекистане рассказали немного подробнее о финансировании железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», и опубликовали ряд данных о торговле с КНР. Кыргызстан планирует строительство бондовых складов и проводит совместные нацчные исследования с китайскими партнерами. Таджикистан активно работал с представителями Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР на разных уровнях. В Туркменистане официально объявлен год Китая, а также прошли мероприятия под эгидой Китайско-Туркменского комитета сотрудничества.

Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал о возможности страны увеличить поставки нефти в КНР с «чуть более 1 млн тонн ежегодно» до 10 млн тонн, сообщило издание «Курсив» 3 ноября со ссылкой на слова Саткалиева на брифинге. Он добавил, что КНР попросила Казахстан решить «вопрос по гарантированию объемов». Увеличение экспорта можно решить благодаря использованию «свободных емкостей в трубе» и совместному с КНР расширению «участков магистрального нефтепровода Кенкияк – Атырау и Кенкияк – Кумколь» стоимостью 200 млн долларов. С Китаем уже есть «договоренности по разработке предварительных проектных решений», высказался глава Минэнерго.

Кроме того, Саткалиев завил, что экспорт газа в Китай продолжится на уровне 4,5-5 млрд кубометров в год, и РК заключила с КНР соответствующее соглашение, передает «Курсив». Хотя во время ответов на вопросы журналистов Саткалиев оговорился, сказав, что поставки ожидаются на уровне 11 млрд кубометров в год.

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на Петербургском международном газовом форуме заявил, что Казахстан планирует закрепить с Россией договоренность «о поставках 3 млрд кубометров газа в республику», его комментарий зафиксировал ТАСС в новости от 1 ноября. Возможное увеличение поставок будет обсуждаться в 2024 году, в рамках следующего соглашения также может быть разрешен транзит газа через РК в другие страны, среди которых может быть и Китай, сказал Скляр.

В Казахстане планируется разработка нового газового месторождения «Рожковское» вместе с китайской компанией «Sinopec», венгерской MOL и казахстанской «Казмунайгаз» (КМГ), рассказал глава КМГ Магзум Мирзагалиев на встрече с журналистами, его слова передает ТАСС в новости от 2 ноября. Первых показателей добычи в размере 13 млн кубометров планируется достичь до конца года, мощность месторождения допускает получение до 1 млрд кубометров газа в год, сказал он.

Глава Минсельхоза РК Айдарбек Сапаров встретился с представителями китайского города Сиань. Казахстанский чиновник рассказал об объемах торговли двух стран, обсудил планы по возобновлению экспорта животноводческой продукции в КНР и инвестиционные проекты китайских партнеров. Китай представлял секретарь парткома города Сиань Фан Хунвэй, председатель и генеральный директор промышленной корпорации хлеба и масла «Сиань Ай Цзюй» Цзя Хэй. «Товарооборот [сельхозпродукции] между странами за январь-август 2023 года составил 798,9 млн долларов, что на 72,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (462,6 млн долларов)», – из них в КНР было отправлено товаров на 653,3 млн долларов, а из КНР в Казахстан на 145,6 млн долларов, говорится в объявлении пресс-служба Минсельхоза от 31 октября. В начале ноября в Казахстане ожидается прибытие специалистов из КНР, которые проведут аудит скотоводческих предприятий. Если результат будет положительным, то «с Казахстана снимут ограничения по ящуру и гриппу птиц, и, как следствие, вырастет экспорт животноводческой продукции в Китай», – написано в заметке.

Делегация китайского курортного города Санья на острове Хайнань представила свои возможности для туризма в Алмате и Астане, чтобы привлечь больше туристов из Казахстана, сообщил ТАСС 2 ноября со ссылкой на информационное сообщение Управления по развитию туризма Саньи. Китайская сторона «получила более полное представление о специфике местного рынка, укрепила дружественные связи» с Казахстаном, граждане которого сейчас могут посещать остров Хайнань без визы сроком до 30 дней, утверждается в статье.

Кроме этого, из Клиники китайской медицины Саньи в Алматы приехали специалисты для презентации альтернативных способов лечения: «Прибывшие из КНР медики, как отмечается, полностью восстановили работу медицинского центра, созданного несколько лет назад указанной больницей в Алма-Ате», – сказано в новости ТАСС от 2 ноября со ссылкой на газету ​«Санья жибао». В клинике, открытой в 2017 году в РК, также предлагают воспользоваться программой телемедицины.

В Казахстане продолжается развиваться производство китайских автомобилей. Китайская компания Geely опубликовала фотографии новых кроссоверов Geely Starray (Atlas L), которые должны вскоре появиться в Казахстане, сообщил сайт «Китайские автомобили» 2 ноября. Всего в РК сейчас можно купить 5 моделей машин этой марки. А издание «Forbes Казахстан» 1 ноября выпустило репортаж о производстве в городе Уху автомобилей другой китайской компании – «Chery». Автомобили компании стали четвертыми по популярности в РК на август 2023 года, за восемь месяцев продано 6 977 машин – «+269% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», пишет «Forbes Казахстан» со ссылкой на «Қазақстанның автокөлік одағы». Напомним, в Казахстане идет стройка завода «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan», где будут выпускаться в том числе и машины Chery, мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.

Вопросы работы и роста пропускной способности автомобильных пограничных пунктов обсуждали Китай и Казахстан на 12-м заседании Подкомитета по сотрудничеству между пунктами пропуска и в сфере таможенного дела казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству, написал Комитет госдоходов Минфина РК 3 ноября. Так, решено вернуть 24-часовой режим работы на пунктах пропуска «Нур жолы» – «Хоргос» в течение следующих четырех месяцев, а КПП «Майкапшагай» – «Зимунай» и «Калжат» – «Дулаты» перевести «на семидневный 12-часовой режим работы».

В Казахстане начали строить новые железнодорожные пути к границе с КНР на участке Аягоз-Бахты, рассказал замминистра транспорта РК Талгат Ластаев на встрече с замминистра транспорта КНР Ли Яном, сообщил казахстанское ведомство 2 ноября. Коллеги обсудили работу по заключенным в октябре соглашениям о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), «вопросы строительства участка автодороги Алашанькоу – Достык на нейтральной территории (от пункта пропуска до государственной границы) и третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем в районе автомобильного пункта пропуска “Бахты – Тачен”», – говорится в заметке.

В АО «НК “Қазақстан темір жолы”» (Казахстанские железные дороги, КТЖ) 3 октября привели данные по перевозкам зерна с января по октябрь 2023 года, которые составили 9,4 млн тонн и выросли на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт за этот период был равен 7,7 млн тонн, рост на 29%. В КНР за 10 месяцев 2023 года было отправлено в три раза больше зерна и на 79% больше продуктов перемола, уточнили в КТЖ, не указывая конкретного тоннажа.

Представители КТЖ провели разговор с коллегами из ООО «Урумчийская железная дорога» о движении поездов между КНР и РК, а также обсудили прогресс по достижению плана торговли. За 10 месяцев 2023 года объемы перевозок по железной дороге достигли 23,6 млн тонн, рост на 22% в сравнении с 2022 годом: «из РК в КНР передано 14,5 млн тонн, рост составил 32%, обратно – 9,1 млн тонн (+8%)», – объявила пресс-служба КТЖ 3 ноября. Что касается предварительного плана по перевозкам в размере 26,1 млн тонн на 2023 год, то он, скорее всего, будет достигнут в начале декабря, сообщил казахстанский перевозчик. Ожидаемая цифра по итогам года – 26,8 млн тонн, а на 2024 год – 27,8 млн тонн.

Также растет автобусное сообщение между РК и КНР: 3 ноября между Алматы и Урумчи был запущен новый маршрут, время в пути – 12 часов. «В целях содействия пассажирским перевозкам между Китаем и Казахстаном приграничный китайский регион запустит еще четыре международных автобусных маршрута из Урумчи. Одним из направлений станет город Семипалатинск», – сообщило «Синьхуа» 4 ноября.

Казахстан планирует до 2030 года запустить по Иртышу маршрут перевозок «Китай-Казахстан-Россия», написал «inbusiness.kz» 2 ноября со ссылкой на ответ первого зама премьер-министра Романа Скляра депутатам Мажалиса. Он заявил, что «проводятся переговоры с российской и китайской сторонами по организации таких перевозок. Сейчас участники будущих перевозок ведут работы для запуска пробного рейса в Россию и Китай».

5 ноября на открытии 6-й Китайской международной импортной выставки (КМИВ) в Шанхае, где участвует 30 компаний из РК, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал интенсивнее использовать построенную с КНР инфраструктуру, сообщает пресс-служба чиновника. Во-первых, он пригласил к «сотрудничеству все заинтересованные китайские компании», высказался о готовности «продвигать строительство бондовых складов в РК» для увеличения электронной коммерции с КНР, а также показал интерес к проектам в аграрной сфере и продовольственной безопасности. Смаилов призвал транспортные компании и операторов из КНР больше задействовать ТМТМ для развития торгового маршрута «Китай – Европа». В октябре КНР и РК подписали договор об увеличении пропускной способности ТМТМ к 2030 году в пять раз до 500 тысяч контейнеров в год.

Алихан Смаилов в Шанхае встретился с Ли Цяном, премьером Госсовета КНР. Премьер-министр РК высказал свои оптимистичные прогнозы по достижению товарооборота стран до 40 млрд долларов в скором будущем, так как уже сейчас есть прирост на 21% по сравнению с показателями прошлого года. Кроме этого, он рассказал, что Китай является одним из пяти крупнейших инвесторов РК – «в первом полугодии т.г. объем китайских инвестиций вырос на 30% до почти 750 млн долларов», – заявила пресс-служба Смаилова 4 ноября.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, посетивший Шанхай во время работы КМИВ, провел встречу с китайскими компаниями «Shandong Hi-Speed Group» и «Shandong Energy Group» на тему «совместных проектов в области углехимии и производства химических продуктов», сообщила пресс-служба ведомства РК 6 ноября. А с делегацией компании «Fujian Jinhai Grain & Oil Co., Ltd.» министр поговорил об экспорте «переработанных товаров сельскохозяйственного назначения, в частности рапсового масла». Со всеми компаниями подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Министерство водных ресурсов и ирригации РК будет создавать управление для работы с КНР и РФ, а также странами ЦА. «Подобное разделение функций поможет укрепить взаимоотношения с нашими иностранными партнерами и сконцентрироваться на решении конкретных задач», – заявило ведомство 6 ноября.

Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй поговорила с журналистами на форуме Tradex. «Forbes.kz» 1 ноября опубликовал ее комментарий о введении 30-дневного безвизового режима между Китаем и Казахстаном с 10 ноября. Она еще раз пояснила, что безвиз распространяется на туристические поездки, но если граждане КНР и РК хотят отправиться на учебу или работу, то визу нужно оформить. Издание «Сaravan.kz» выпустило более подробное интервью с генконсулом, взятым во время форума.

В Пекине 1-2 ноября прошла III конференция международного музейного альянса «Шелковый путь», в которой приняли участие работники Национального музея Казахстана, новость передает «Деловой Казахстан». В результате встреч с китайскими коллегами делегация из РК договорилась совместно работать над выставками и раскопками.

Узбекистан

Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов заявил, что строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» начнется в 2024 году, интервью с чиновником 2 ноября опубликовал «Kun.uz». Он также отметил, что сложности в проекте связаны с тем, что в нем участвуют сразу несколько стран. Махкамов добавил, что ранее при содействии Узбекистана были созданы условия по обеспечению круглосуточной работы КПП «Иркештам» в Кыргызстане для доставки грузов из Китая, благодаря чему «сегодня по этому коридору перевозится в 7,5 раз больше грузов». А замглавы Минтранса Жасурбек Чориев, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, подчеркнул, что финансирование строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» по линии государственно-частного партнерства (ГЧП) невозможно, его слова 6 ноября публикует «Spot». «ГЧП не рассматривается – это стратегический объект», – приводит издание слова чиновника. Чориев также добавил, что РУ вложит в строительство свои деньги, поскольку это «создаст альтернативный коридор, что поможет лучше проходить кризисы и поддержит экономический рост».

Делегация представителей китайской электротехнической компании «TBEA» (Tebian Electric Apparatus) во главе с председателем правления Чжан Синь посетила Алмалыкский горно-металлургический комбинат, написало 1 ноября агентство «Advis». В ходе встречи делегация «ознакомилась с технологическими производственными процессами на руднике “Кальмакыр”, центральном ремонтно-механическом заводе, управлении электросетей и подстанций, медеплавильном заводе». «TBEA» занимается широким спектром электротехнического производства, а также добывает уголь, золото, имеет 18 заводов в КНР и три предприятия вне Китая. В ходе встречи стороны обсудили «вопросы дальнейшего сотрудничества», но о конкретных договоренностях не сообщалось.

Китай занимает первое место по количеству ввезенных в Узбекистан мобильных телефонов, сообщил 4 ноября телеграм-канал главы пресс-службы Агентства по статистике РУ. Из КНР импортировано 2,3 млн единиц мобильников. На втором месте с большим отставанием расположился Вьетнам – 223,1 тыс. единиц, на третьем – Индия с 32,5 тыс. единиц. Общий объем ввезенных телефонов в январе-сентябре 2023 года составил 2,6 млн единиц на общую сумму 178,2 млн. В статведомстве также уточняют, что рост по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 398 361 единиц.

Лидирует КНР и по количеству импортированных электромобилей. За первые десять месяцев 2023 года в РУ из Китая их ввезли 20 642 штуки, сообщили в том же статведомстве 1 ноября. Всего же в страну ввезено 22 492 электромобиля на общую сумму 582,3 млн долларов. Импорт вырос в 6,1 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Второе место по количеству ввезенных электромобилей занимает китайский Гонконг (он идет отдельным пунктов в узбекской статистике) с показателем 1258 штук.

Председатель Торгово-промышленной палаты РУ Даврон Вахабов 3 ноября провел встречу с послом КНР в РУ Юй Цзюнем, пишет «UzDaily». На встрече поднимались вопросы «торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух государств» с особым акцентом на текстильной промышленности, поскольку ряд представителей этой сферы планируют посетить Шанхай в период с 18 по 25 ноября.

Кыргызстан

Кыргызстан проводит переговоры с китайскими компаниями по строительству в свободной экономической зоне «Нарын» бондовых складов, передал «24.kg» со ссылкой на Нацагентство по инвестициям 4 ноября. Заместитель директора Нацагентства Нурадил Баясов, президент ассоциации «GuangDong Logistics Profession Association» Ма Жэньхун и генеральный директор «Guangzhou Flyt Logistic Limited» Чжу Цзэвэнь обсуждали инвестиции китайской стороны и процесс строительства складов, «создание онлайн-платформы для электронной коммерции и строительство авторынка на территории СЭЗ “Нарын”», а также проект по экспорту сельхозтоваров из КР в КНР в рамках будущей работы.

Академии наук КНР и КР совместно провели «большие и глубокие исследования водных ресурсов Кыргызстана в целях обеспечения питьевой водой населения», рассказал в комментарии «Вечернему Бишкеку» заведующий отделом географии НАН КР, профессор Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии Саламат Аламанов. Кроме этого, в свете будущего строительства ГЭС на реке Сары-Джаз с Китаем планируется совместное «исследование бассейна этой реки для оценки влияния ГЭС на природную среду и социально-экономическое положение населения как Кыргызстана, так и Китая».

Председатель Кабмина КР Акылбек Жапаров заявил, что «Кыргызстан может прокормить всю страну, если начнет продавать картошку в Китай». Министр сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Аскарбек Джаныбеков в ответ заявил о визите китайских специалистов в КР для взятия проб, анализа производства и возможного «допуска местного картофеля на свой рынок», цитирует главу Минсельхоза «Вечерний Бишкек» в новости от 1 ноября.

Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 2 ноября в Душанбе провел встречу с секретарем парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР Ма Синжуйем. Пресс-служба президента передает содержание разговора. Участники обсудили актуальность «реконструкции КПП “Кульма-Карасу” в формировании благоприятных условий для перевозки товаров и продукции между двумя странами», Рахмон выразил интерес «в развитии и расширении сотрудничества с государственными компаниями и деловыми кругами» СУАР КНР.

В это же время в столице Таджикистана проходило заседание подкомиссии «Таджикистан и Синьцзян-Уйгурский автономный район» и Форум предпринимателей двух стран. На заседании подкомитета замминистра экономразвития и торговли Таджикистана Фарход Восидиён предложил варианты развития сотрудничества в «цифровизации, электронной коммерции, зеленой экономике, сельском хозяйстве», а также экспорте «экологически чистой сельскохозяйственной продукции Таджикистана в Китай», передает Минэкономразвития и торговли РТ 2 ноября.

Также Восидиён провел встречу с зампредседателя правительства СУАР КНР Сунь Хунмейа, сообщает то же ведомство РТ. Ни о каких конкретных договоренностях по результатам вышеперечисленных встреч не сообщалось.

Ректор Национального университета Таджикистана Кобилджон Хушвахтзода 31 октября провел встречу с ректором из Синьцзянского педагогического университета Китая Вуманом Джоном Айли. Они «обменялись мнениями по вопросам касающихся программ обмена студентами и преподавателями, проведения международных конференций и рассмотрели возможность организации языковых курсов», передает пресс-служба таджикистанского учебного заведения.

Туркменистан

В Пекине 30 октября прошло восьмое заседание подкомитета по экономическому и торговому сотрудничеству Китайско-Туркменского комитета сотрудничества, говорится в официальном сообщении китайского Министерства торговли в WeChat. Китайскую сторону представлял замминистра торговли КНР Ли Цзи, а Туркменистан замминистра торговли страны Керим Курбанов. В ходе встречи китайская сторона выразила готовность «работать с Туркменистаном над оптимизацией торговой структуры, расширением инвестиционного сотрудничества, укреплением сотрудничества в области “зеленого” развития» и другими направлениями.

Другой подкомитет – по научно-техническому партнерству – собрался в Пекине 3 ноября. Туркменистан на нем представлял президент Академии наук страны Аллаберды Аширов, а со стороны КНР в мероприятии принимал участие заместитель министра науки и технологий КНР Чжан Гуанцзунь, передает Международный информационный центр Туркменистана. В ходе встречи собеседники обсудили инновационное и научно-техническое сотрудничество двух стран, а также пришли к договоренности о взаимодействии в сфере кибербезопасности.

Тем временем в Ашгабате 31 октября был дан старт году Китая в Туркменистане. Торжественная церемония прошла во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. Как передает «ТУРКМЕНинформ», цель акции – ознакомить жителей Туркменистана с «широкой палитрой искусства китайского народа, его самобытными обычаями и традициями, достижениями в области культуры». В официальной церемонии приняли участие временный поверенный в делах КНР в Туркменистане Го Хунлянь, а также заместитель начальника департамента культуры и туризма провинции Шэньси Лю Хайронг.

Кроме того, в туркменистанском городе Мары с 16 по 18 ноября пройдет Форум молодежи стран Центральной Азии и Китая, сообщил вице-премьер Нурмухаммет Аманнепесов на заседании Кабмина 2 ноября. Об этом рассказывает «Туркменистан: Золотой Век». Чиновник добавил, что в мероприятии примут участие молодые специалисты, студенты и волонтеры из КНР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Форум нацелен на «формирование конструктивных отношений между странами и народами, установлением партнерства в таких областях, как изменение климата, благополучие окружающей среды, образование, наука, инновации, культура и искусство».