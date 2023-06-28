Китай-Центральная Азия: дела идут своим чередом

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

КНР и страны ЦА реагируют на события в России. Президент Казахстана поддержал «мирные инициативы» Китая по Украине, а также страна продолжает развивать транспортную инфраструктуру с КНР. Китай и Узбекистан раскрыли данные по двусторонней торговле за текущий год, а также запустили новый мультимодальный маршрут. Тем временем РУ продолжает искать варианты привлечь китайские инвестиции. Старается не отставать в этом отношении и Кыргызстан, где парламентарии провели встречу с представителями китайского бизнес-сообщества. Таджикистан хочет влиться в китайский туристический поток. Туркменистан опубликовал статистику поставок газа в КНР, а также призвал активнее использовать свой транзитный потенциал.

Россия-Китай Центральная Азия

Мятеж в России не прошел незамеченным в Китае и Центральной Азии, но регион отреагировал на эти события очень сдержанно, продолжив заниматься совместными проектами. Вероятно, страны ЦА посчитали, что мятеж еще больше подтвердил нестабильность России и необходимость развития отношений с другими партнерами, включая Китай.

В частности, китайский МИД отреагировал на российский кризис всего одной фразой, заявив, что он является «внутренним делом России», но КНР желает ей всего наилучшего. Правда, государственное новостное агентство «Синьхуа» опубликовало более детальную статью на китайском языке (т.е. для внутренней аудитории), заявив, что Путин проявил мудрость и решительность, которые «потрясли участников мятежа и подорвали их волю». Однако в английских статьях агентства ничего подобного не говорится.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собрал по поводу события заседание совета национальной безопасности, но публично тоже лишь заявил, что «это внутреннее дело России», добавив пару формальных слов о «порядке и верховенстве закона». Его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев ограничился лишь сообщением, что созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Остальные главы стран региона во время мятежа и вовсе не делали официальных заявлений.

Казахстан

Президент Казахстана Токаев поддерживает мирные инициативы КНР по Украине, написало издание «EAdaily» 20 июня со ссылкой на официальный сайт президента РК. «Во-первых, мы должны строго следовать Уставу ООН и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире. Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами», – заявил глава государства во время визита в страну президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. По мнению Токаева, нужно достигнуть прекращения огня в Украине, после чего начать «говорить об установлении прочного мира в этой части света».

Министерство торговли и интеграции РК 21 июня рассказало об успешной продаже казахских товаров на китайском маркетплейсе JD.com. На площадке представлен «Национальный павильон Казахстана», инвестором которого стала китайская компания Xingxing. В рамках павильона представлены товары разных компаний, которые торгуют продовольственными товарами: «В первый час запуска Национального павильона на электронной площадке JD.com поступило более 10 тысяч заказов от китайских покупателей. При этом 80% имевшихся товаров реализованы за рекордное время. Сейчас на маркетплейсе распроданы все 25 товарных позиций. На страницу Национального павильона Казахстана подписались более 106 тысяч пользователей», – заявил вице-министр Кайрат Торебаев.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов 22 и 23 июня посетил Азербайджан и Грузию, где во время встреч со своими коллегами подписал трехстороннее соглашение между национальными железными дорогами по созданию компании, деятельность которой будет направлена на решение логистических вопросов в отправке грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) из Китая в ЕС. Страны тем самым стремятся наращивать скорость транспортировки товаров, пояснил член казахстанской делегации, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев: «Ранее срок доставки грузов по маршруту составлял 53 дня, сегодня он сокращен до 18-23 дней. Деятельность новой компании позволит сократить срок доставки до 18 гарантированных дней в текущем году, а далее до 10-15 дней».

Китай и Казахстана намерены построить терминал в сухом порту Сианя для наращивания поставок по ТМТМ. Пока проект находится на стадии разработки «проектно-сметной документации, оформления земельного участка. Сдача в эксплуатацию терминала запланирована в конце 2023 года», заявили «Казахстанские железные дороги» 15 июня. Юань Сяоцзюнь, генеральный директор китайской компании «Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., LTD», участвующей в проекте строительства терминала с «Казахстанскими железными дорогами» и АО «Кедентранссервис», также высказал интерес к стройке «контейнерного хаба в порту г. Актау» и назвал ТМТМ важной частью логистики.

К результатам майского саммита в Сиане можно отнести одно из логистических решений – запуск маршрута по системе международного таможенного транзита (МДП), которая упрощает прохождение погранконтролей, из китайского Сианя в Казахстан через КПП «Достык». Доставку груза осуществила китайская компания «Sinotrans» с участием Китайской ассоциации автомобильного транспорта (IRU), сообщила Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМП» 26 июня. МДП запустили в Китае в 2018 году.

Узбекистан

Китай назван лидером по импорту товаров в РУ за первые 5 месяцев 2023 года, такие данные 26 июня опубликовал официальный телеграм-канал главы пресс-службы Агентства статистики Узбекистана. По информации ведомства, с января по май Китай завез товаров на 3,7 млрд долларов. Следом за лидером расположились Россия с 2,8 млрд долларов, Казахстан с 1,4 млрд долларов и Южная Корея с 1 млрд долларов. Между тем, по данным Главного таможенного управления КНР, Узбекистан получил из Китая продукции на сумму 4,47 млрд долларов.

Тем временем Узбекистан поставил в КНР трубопроводный газ на 118 млн долларов, заняв 5 место среди стран-поставщиков. Опередили РУ Туркменистан (4,25 млрд долларов), Россия (2,81 млрд долларов), Мьянма (630 млн долларов) и Казахстан (630 млн долларов), написало 20 июня российское новостное агентство ТАСС со ссылкой на китайскую таможню. В заметке также уточняется, что и Казахстан, и Узбекистан снизили поставки по сравнению с тем же периодом прошлого года на 25,4% и 60,71% соответственно.

Встреча представителей Торгово-промышленной палаты (ТПП) РУ и «Клуба лидеров альянса инвесторов КНР» прошла 21 июня в офисе ТПП, сообщила пресс-служба узбекистанского ведомства. Речь на встрече шла о привлечении в РУ инвестиций. Сообщается, что представителей «Клуба» заинтересовали озвученные предложения в таких сферах, как строительство и фарминдустрия. Кроме того, на встрече обсуждалась возможность организации «бизнес-форума, который будет способствовать укреплению экономических связей между Узбекистаном и Китаем».

Новый мультимодальный маршрут «Китай-Узбекистан» проложен через Иран и Туркменистан. Пресс-служба транспортной компании «Узтемирйулконтейнер» объявила 24 июня, что контейнеры с грузом бытовой техники отправились из китайского порта Сиямен морем до иранского Бандер-Аббас, затем были загружены на «железнодорожные платформы», после чего проследовали до станции «Сергели» в Ташкенте. В сообщении уточняется, что груз состоял из 39 40-футовых контейнеров, а время в пути из иранского порта до Ташкента составило 14 дней.

Кыргызстан

Министр экономики и коммерции КР Арзыбек Кожошев, выступая 20 июня на круглом столе «Развитие транспортных коридоров как стратегическое направление реализации торгового и транзитного потенциала государств-членов ЕАЭС», затронул тему транспортных коридоров. Так, он отметил, что от Китая исходят «динамичные продвижения» по созданию новых транспортных путей, благодаря инициативе «Один пояс, один путь». В этой связи «важной частью транс-евразийского экономического коридора может стать железнодорожная ветка “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”, которая соединит Китай со Средней Азией и Европой, а также сократит действующий коридор “Восток – Запад” на 900 км и даст возможность для существенной экономии времени и средств», цитирует чиновника пресс-служба Минэкономики и коммерции. Напомним, железную дорогу «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» могут начать строить уже в этом году.

Замглавы Жогорку Кенеша Джамиля Исаева и депутат Карим Ханджеза 24 июня провели встречу с представителями китайского бизнес-сообщества, объявила пресс-служба парламента. На встрече присутствовали представители предприятий, работающих в таких сферах, как «машиностроительство, транспорт, производство агропромышленных продуктов, сельское хозяйство, производство электромобилей». Кыргызстанские чиновники рассказали собравшимся о преимуществах и перспективах инвестиционной политики страны, добавив, что КР «готова сотрудничать со всеми инвесторами на взаимовыгодных условиях». Китайские бизнесмены представили свои инвестиционные идеи и «выразили готовность к созданию и реализации крупных бизнес-проектов» в Кыргызстане. О каких-либо конкретных соглашениях по результатам встречи не сообщалось.

В апреле в Кыргызстан ввезли более 10 тысяч легковых автомобилей, говорится в бюллетени «Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики товарами», опубликованном 15 июня Нацстаткомом КР. Больше всего машин импортировано из Южной Кореи (4 385 штук), следом идут Россия (1 249 штук) и Китай (1 104 штуки). Всего за 4 месяца в КР было завезено более 41 тысячи легковых автомобилей.

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана остановил попытку контрабанды более 160 килограмм рогов сайгака, которые направлялись из Казахстана в Китай, написал 23 июня «Total.kz» со ссылкой на пресс-центр кыргызстанского ведомства. В заметке говорится, что «за последнее столетие сайгаков почти полностью истребили и сейчас они внесены в Международную красную книгу со статусом “вид на грани исчезновения”».

Таджикистан

Делегация из таджикистанского госпредприятия «Информационный центр туристических услуг» подписала меморандум о партнерстве с китайской туристической корпорацией «More Trip International Travel Service Co.». По информации пресс-службы Комитета по развитию туризма, опубликованной 23 июня, документ поможет «представлению возможностей государства в сфере туризма в СМИ и интернет-ресурсах Китая». На встрече подчеркивалось, что партнерство даст возможность «углублять связи в сфере туризма, обменяться опытом, привлечь туристов из третьих государств в Таджикистан». Меморандум носит временный характер и действует до конца текущего года с возможностью продления.

Туркменистан

Туркменистан за первые 5 месяцев этого года поставил в КНР газ на сумму 4,25 млрд долларов, такие данные 23 июня со ссылкой на Главное таможенное управление Китая публикует «Бизнес Туркменистан». Этот показатель примерно на 13,5% выше, чем в том же периоде прошлого года.

В Пекине прошла встреча посла Туркменистана в КНР Парахата Дурдыева с представителями китайских транспортных компаний, посвященная «раскрытию транспортно-логистического потенциала» ТР, написала 22 июня пресс-служба посольства. Глава дипмиссии указал на перспективность перевозок из КНР через международные коридоры, которые проходят через территорию Туркменистана, отметив по ходу также сильные стороны морского порта Туркменбаши. Представители китайских компаний якобы «особо отметили возможность налаживания мультимодальных перевозок по маршруту Китай-Туркменистан-Европа». Пока этот порт, в который вложены огромные деньги, по большей части простаивает.