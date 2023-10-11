Китай-Центральная Азия: дороги, нефть и мягкая сила

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Китай усиливает свое влияние в Казахстане, в том числе путем распространения китайской пропагандистской медиапродукции и ожидаемого введения 30-дневного безвизового режима, а Астана старается заручиться содействием Пекина в развитии инфраструктуры для транзита и торговли с КНР, в том числе нефтью. Кыргызстан также озаботился модернизацией крупного нефтеперерабатывающего завода с привлечением китайских вложений. Узбекистанский премьер посетил Китай, где провел ряд встреч с целью налаживания партнерских отношений, а китайский телекоммуникационный гигант начал искать сотрудников в РУ.

Казахстан

Казахстанский медиахолдинг «Atameken Business» и китайская государственная медиакорпорация China Media Group (также известная как «Голос Китая») подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно ему на каналах «Atameken Business» будут выходить новости, программы и документальные фильмы о Китае, предоставленные CMG или произведенные в сотрудничестве с ней. «Теперь казахстанцы смогут лучше узнать о восточных соседях», – говорится в статье. У «Atameken Business» уже есть передачи о КНР, но теперь, видимо, из объем и разнообразие расширятся.

Это далеко не первая инициатива Китая на этом поприще. В частности, буквально в прошлом месяце на прошедшем в Астане Китайско-Казахстанском диалоге о сотрудничестве региональных средств массовой информации ряд казахстанских и китайским СМИ заключили договоры о сотрудничестве. КНР предпринимает схожие усилия и в других странах региона. Например, в соседнем Кыргызстане «насчитывается 22 информационных платформы с высоким уровнем положительного освещения КНР», говорится в опубликованном в 2022 году исследовании Академии ОБСЕ в Бишкеке.

Также 5 октября стало известно о ратификации сенатом РК «соглашения между правительствами Казахстана и КНР об обмене информацией в отношении граждан государств, в том числе по двойному гражданству», пишет издание «Zakon.kz». Кроме этого, страны будут передавать данные о выданных визах, безвизовых посещениях стран, нарушениях въезда и пребывания. Теперь документ должен подписать президент Казахстана. По словам замминистра внутренних дел РК Игоря Лепеха, КНР требовал ратификации этого соглашения со стороны РК для начала действия договора о 30-дневном безвизовом режиме между КНР и РК.

На сайте премьер-министра РК 5 октября была опубликована статья о том, как страна планирует развивать инфраструктуру для торговых и транспортных маршрутов с целью обеспечения роста грузового транзита до 35 млн тонн к 2030 году. Это не очень амбициозная цифра, так как, согласно той же статье, за девять месяцев 2023 года объем транзита уже составил 20,7 млн тонн. Одним из способов реализовать эти планы является ожидаемое в ближайшее время подписание соглашения между КНР и КР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), ведущего из Китая в Европу. Документ предусматривает финансовое и прочее содействие КНР в организации логистики и увеличении пропускной способности ТМТМ, включая строительство новых и расширение существующих дорог, терминалов, логистических узлов, портовой инфраструктуры и магистральных трубопроводов.

Министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев сообщил, что уже готовы «предварительные технико-экономические исследования проекта по расширению нефтепровода Казахстан-Китай», написало издание «Финмаркет» 4 октября. Чиновник заметил, что в контексте расширения магистрали «китайская сторона попросила Казахстан предоставить план гарантированных поставок объемов нефти», и «мы на официальном уровне выразили готовность предоставить такие гарантии, то есть как только эти гарантии будут предоставлены, "КазТрансОйл" и наши партнеры из CNPC уже готовы преступить к инвестиционной фазе реализации проекта. Мы думаем, что в ближайший год это произойдет». В статье также приводятся слова председателя правления «КазМунайГаза» Магзума Мирзагалиева, который сказал, что случае одобрения проекта строительство займет около двух-трех лет и обойдется примерно в $200 млн, но это «позволит увеличить ежегодные поставки казахстанской нефти в КНР вплоть до 20 млн тонн против текущих 1-2 млн тонн».

Комитет гражданской авиации Минтранса РК 7 октября в телеграм-канале рассказал о старте грузовых полетов новой авиакомпании из КНР в Европу «с технической посадкой в Казахстане». Полеты начнет осуществлять китайская «Sichuan Airlines» осенью-зимой 2023-2024 года «по маршруту Ченду – Алматы – Будапешт». «Выполнение грузовых рейсов через Казахстан будет способствовать дальнейшему развитию транзитного потенциала страны», – сказано в новости. Ранее мы сообщали, что Казахстан рассчитывает стать крупным авиационным транзитным хабом, но испытывает дефицит авиационного топлива, которое намерен начать закупать в Китае.

Узбекистан

Премьер-министр РУ Абдулла Арипов во главе делегации посетил церемонию закрытия Азиатских игр в Ханчжоу. В ходе поездки он 8 октября провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цянем, который говорил о готовности Китая расширять политическое, экономическое и культурное сотрудничество, сделав особый акцент на реализации проектов в рамках «Пояса и пути», пишет «Синьхуа». На следующий день Арипов посетил Урумчи, где провел встречи с главой Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуем, пишет «UzDaily», а также с руководством таких компаний, как «Xinjiang Hualing Industry & Trade Group», «China Southern Power Grid», «China National Chemical Engineering», «Amer International Group», «TBEA» и других. Однако ни о каких конкретных соглашениях по результатам всех этих встреч не сообщалось.

Тем временем китайский телекоммуникационный гигант ZTE начал активный рекрутинг новых работников в Узбекистане и Казахстане, написало 3 октября агентство «CNews». Компания ищет «менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, инженеров по планированию и оптимизации радиосетей, а также монтажу и установке базовых станций, а также юриста, заместителя главного бухгалтера, заведующих складом и др.». Зачем компании понадобилось столько сотрудников в регионе, неизвестно.

В музее императорского дворца «Гугун» в Пекине открылась археологическая выставка в рамках инициативы «Один пояс – один путь», на которой в том числе представлены 18 экспонатов из собрания Государственного музея истории и Института искусствознания Академии наук РУ. 1 октября об этом написала пресс-служба «Фонда развития культуры и искусства» Узбекистана. Сообщается, что всего в выставке принимают более 80 экспонатов из КНР, Казахстана, Узбекистана и ОАЭ. Среди представленных РУ экспонатов предметы I-III веков до нашей эры.

Кыргызстан

Замминистра транспорта КР Ырысбек Бариев заявил, что маршрут железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» пройдет через кыргызские города Торугарт, Кош-Добо, Казарман и Джалал-Абад, говорится в сообщении ИА «Курсив» от 4 октября. Чиновник также отметил, что протяженность маршрута составит 311 км, что ниже заявленной ранее цифры в 454 км. Бариев также озвучил стоимость проекта – 4,7 млрд долларов. В эту сумму входят прокладка нескольких тоннелей общей длиной 57 км и строительство базы по смене колесных пар.

Зампред Кабмина КР Бакыт Торобаев провел переговоры с экспертами рабочей группы, прибывшими из КНР, чтобы восстановить и модернизировать нефтеперерабатывающий завод Zhongda в городе Кара-Балта Чуйской области. Как отметили «Vesti.kg» 5 октября, кыргызстанский чиновник заявил, что правительство «заинтересовано в скорейшем запуске завода, с кыргызской стороны будут приняты все меры для решения проблемных вопросов». Руководитель китайской рабочей группы Чжан Лиган в ответ отметил, что «китайская сторона примет конкретные меры по возобновлению работы завода», для чего в КР уже прибыла «группа профессиональных и технических экспертов». Ранее процесс модернизации обсуждал зампред Кабмина КР Бакыт Торобаев в Пекине.

Президент КР Садыр Жапаров 9 октября на встрече с послом КНР в РК Ду Дэвэнь наградил главу дипмиссии в стране орденом «Достук» («Дружба») за работу «по укреплению мира, дружбы и сотрудничества между народами», сообщает издание «Vesti.kg». Президент подчеркнул вклад посла в развитие отношений с КНР, которые вышли на «наивысший уровень». Ду Дэвэнь действительно можно назвать одним из самых активных китайских послов в регионе.