Китай-Центральная Азия: Железной дороге «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» быть?

Кыргызстан

Президент КР Садыр Жапаров на встрече с заместителем генерального директора компании «China State Railway Group Co., Ltd.» Ван Тунцзюнем 20 марта «с удовлетворением отметил», что «стороны достигли общего понимания о механизме реализации проекта», которые якобы будет реализован по системе «BOOT» (build-own-operate-transfer) путем создания железнодорожными предприятиями КР, РУ и КНР совместного предприятия. Ранее телеграм-канал «Logistan» написал, что «Трехсторонняя частная китайско-кыргызско-узбекская структура будет заниматься проектированием, оперированием и управлением железной дорогой. Спустя какое-то время дорога должна будет перейти в собственность стран-участниц проекта». По информации «Logistan», документ, регулирующий доли в общем предприятии, может быть подписан до июля текущего года. Напомним, о планах по созданию трехстороннего предприятия стало известно на прошлой неделе, они обсуждались на трехсторонней встрече в китайском Синьцзяне. О финансировании проекта, нерешенность с которым была основной причиной задержек с реализацией инициативы, ничего сообщалось.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакыт Торобаев и посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь приняли участие в церемонии открытия ирригационного сооружения и магистрального канала в Тонском районе Иссык-Кульской области, сообщило 14 марта агентство «Синьхуа». «Kabar» в своей публикации объясняет, что произошедшее – результат договоренностей 2017 года, в рамках которых КНР выделила 214 млн юаней на реконструкцию ирригационной системы КР. Сейчас выполнена первая часть работы: расширение имеющегося канала и строительству нового; реконструкция водозаборного сооружения и магистрального канала, а также орошение посевной площади.

В приграничной зоне Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) открылся филиал почты Кыргызстана, сообщил 16 марта «Мир24». По информации агентства, открытие филиала поможет упростить товарообмен между странами, поскольку отделение расположено в бондовой зоне (зоне с особым налоговым и таможенным режимом). Отделение может обрабатывать до 10 тонн посылок в день.

В январе текущего года из КНР в КР было поставлено 8,2 тысячи автомобилей, сообщил 15 марта «Sputnik Кыргызстан». Всего же за первый месяц года в Кыргызстан было ввезено 13 679 легковых автомобилей. Для сравнения, в прошлом году за тот же период ввезли всего 6,2 тысячи «легковушек».

Казахстан

Казахстан, похоже, признает недостатки в своей торговой статистике. «Что касается внешнеторговой статистики, у нас большие нарекания были со стороны Китая, – сказал на брифинге для СМИ директор департамента Таможенного контроля Комитета госдоходов Минфина РК Елдос Саудабаев. – В 2022 году расхождения с КНР составляло 32,7%, а в 2023 году расхождения составило на том же уровне. При этом хотел бы отметить, что предыдущие годы расхождения составляло до 57%. В связи с усилением администрирования и автоматизации процессов, мы сейчас добиваемся снижения», – передал его цитату издание «inbusiness.kz» 15 марта. Напомним, РК со ссылкой на свои данные сообщало о показателе товарооборота с КНР на уровне 31,5 млрд в 2023 году. Официальные таможенные данные КНР по товарообороту с РК за 2023 год равняются 41 млрд долларов, мы писали об этом ранее.

Кроме этого, Саудабаев на брифинге прокомментировал процесс модернизации таможенных постов на границах с соседними странами, сообщило издание «Tengrinews.kz» 15 марта. Отдельно отметив, что финансирование на проект было получено у КНР: «за счет льготного правительственного займа у "Эксимбанка" Китая на 146,9 миллиарда тенге проводится полномасштабная модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном», – заявил чиновник.

Посол КНР в РК Чжан Сяо и премьер-министр РК Олжас Бектенов 13 марта обсудили темп и успехи торгово-экономического сотрудничества стран. Это первая встреча премьер-министра с послом КНР в стране с момента вступления Бектенова в должность. Во время разговора прозвучал ряд статистических показателей за прошлый год, они приводятся в заметке пресс-службы премьер-министра РК. Так, товарооборот «вырос на 30%, достигнув 31,5 млрд долларов», Китай инвестировал в РК за 9 месяцев 2023 года 1,4 млрд долларов. На текущий момент функционирует 45 инвестиционных проектов КНР и РК «с объемом инвестиций свыше 14,5 млрд долларов», а за январь-февраль 2024 года «объем контейнерных перевозок (между странами – прим. ред.) вырос в 2,6 раза». Кроме этого, Бектенов заявил, что в РК сейчас работает 3000 компаний с участием РК и КНР. Премьер-министр акцентировал внимание на желании РК увеличить торговлю сельхозтоварами с Китаем и работать над транспортными проектами: строительством третьего железнодорожного КПП на границе с КНР «Бахты-Тачэн», авиаперевозками и развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). О каких-либо подписанных на встрече документах не сообщалось.

Посол Чжан также встретился 15 марта с вице-министром транспорта РК Талгатом Ластаевым. Повестка включала транспортные проекты, «включая развитие железнодорожных и автомобильных маршрутов, сотрудничество в области логистики и транспортных технологий», говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РК. Документально закрепленных договоренностей не последовало.

Также 15 марта пресс-служба Минтранса РК сообщила о продлении пилотного проекта по выдаче ИБР (иностранных бланков разрешений) на границе с КНР до 1 июня 2025 года. В рамках него «китайские бланки разрешения для перевозок грузов стали выдаваться казахстанским перевозчикам на государственной границе по факту ее пересечения», сообщает Минтранс. У проекта есть сразу несколько плюсов: он упростил грузоперевозки с КНР для добросовестных перевозчиков, а также позволил избавиться от перепродажи бланков и спекуляции местами в очереди на границе. В 2024 году выдачу ИБР на границе с КНР хотят перевести в электронный формат.

Активность проявляют и казахстанские дипломаты в КНР. В частности, посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с руководителем Канцелярии иностранных дел Народного правительства города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) Цао Сайсянь, сообщила пресс-служба посольства 14 марта. Повестка включала возможные шаги по установлению новых контактов между Казахстаном и городом Шэньчжэнь, включая установление побратимских связей и проведение мероприятий в рамках «Года туризма Казахстана в Китае».

Генконсул РК в китайском Сиане Жошыхан Кыраубаев отправился в провинцию Хубэй, где встретился с местными чиновниками и представителями бизнеса, рассказал МИД РК 16 марта. Кыраубаев обсудил с руководителем Управления иностранных дел провинции Хубэй Чжан Сяомэй возможные форматы укрепления межрегиональных связей. Во время визита на заводы автомобильных компаний «Dongfeng Motor Corporation» и «Chitian Automobile Co. LTD» обсуждалось строительство филиалов предприятий в Казахстане, также партнеры были приглашены к участию в автомобильной выставке в Астане с 17 по 19 апреля. Кроме того, с руководством порта и зоны свободной торговли «Wuhan Hanou International Logistics Co., Ltd» в провинции Хубэй делегация РК обсуждала возможность сотрудничества на площадке казахстанского Сухого порта, открытого в китайском Сиане. Представители КНР предложили делегации РК сотрудничество в сельскохозяйственном секторе, а именно «возможность переработки, хранения и реализации казахстанской продукции на подведомственной территории Таможенного бонда». Китайские коллеги должны посетить РК для исследования рынка под этот проект.

Между представителями казахстанской области Абай и руководством Тарбагатайского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР состоялось обсуждение вариантов укрепления сотрудничества между этими регионами, объявил акимат казахстанской области 15 марта. Основная часть проектов направлена на развитие транспорта и логистики. По словам делегации, планируется запуск авиасообщения между СУАР и городом Семей в области Абай. Кроме этого, еще один аэропорт в Урджарском районе готов к приему пассажиров из КНР. Нурлан Уранхаев, аким казахстанской области, предложил открыть на границах с КНР временные КПП «в целях стимулирования международного пассажиропотока и развития внешней торговли». О подписании каких-либо по результатам встречи не объявлялось.

Глава Минэкологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев и представители китайской компании «ChinaConch Venture Holdings Co Ltd.» 13 марта обсудили новый проект по производству электроэнергии. Минэкологии передает, что на встрече китайская компания представила модель предприятия, которое может генерировать электричество «путем утилизации отходов». Соглашений о сотрудничестве в рамках проекта пока подписано не было.

Национальная палата предпринимателей (НПП) Казахстана «Атамекен» рассказала о прошедшем в Астане 15 марта «Китайско-Казахстанском торгово-экономическом форуме» и презентации «II Китайской Международной выставки цепочек поставок CISCE 2024». В первую очередь событие предназначалось для установления новых контактов бизнеса КНР и РК. На нем стало известно о подготовке НПП «Атамекен» и правительством РК «Интерактивной инвестиционной карты» для стимулирования партнерств с КНР. Китайские коллеги рассказали об относительно новой выставке КНР «China International Supply Chain Promotion Expo 2024 (Chain Expo)»: ее главной темой стали цепочки поставок. В итоге между НПП «Атамекен» и Китайским комитетом содействия международной торговле был подписан меморандум о сотрудничестве, который фиксирует договоренность сторон об обмене полезной информацией и работе над совместными мероприятиями.

Издание «El.kz» со ссылкой на МИД РК 15 марта сообщило о подписании соглашения об открытии филиала Пекинского университета языка и культуры в Международном университете «Астана». При филиале в частности откроется Центр изучения и тестирования китайского языка, где будут готовить студентов «со знанием китайского языка и культуры, востребованных для развития казахстанско-китайского» партнерства.

Между тем появились сообщения о закупке в Китая якобы не прошедшего клинические испытания инсулина, хотя еще в 2014 году в Казахстане был зарегистрирован прошедший проверку инсулин европейского производства. Депутат Мажилиса РК Гульдара Нурумова подняла этот вопрос на встрече с министром здравоохранения страны Акмарал Альназаровой, и последняя сказала, что ее министерство занимается этим вопросом.

Узбекистан

Китайская компания «China Nuclear Uranium Corporation» (CNUC) может помочь с разработкой урановых рудников в Узбекистане вместе с «Навоиуран», сообщило издание «Gazeta.uz» 12 марта со ссылкой на пресс-службу узбекистанской компании. Делегация из CNUC посетила ряд месторождений «Навоиурана» и взяла «технологические пробы с данных месторождений для извлечения урана и редкоземельных металлов из добываемой урановой руды». Подробности встречи и ее результаты остаются неизвестны.

Китай занял восьмое место по количеству туристов, въехавших в Узбекистан за первые два месяца 2024 года – 5,5 тыс. человек, объявило статагентство страны 18 марта. Лидирующие позиции заняли Таджикистан (363,4 тыс.), Кыргызстана (291,1 тыс.) и Казахстана (155,9 тыс.). Общий турпоток в РУ за январь-февраль составил 974,2 человека, что на 12% (или более 100 тыс. человек) больше, чем годом ранее.

В узбекистанском Министерстве цифровых технологий 12 марта состоялась встреча с участниками образовательного проекта китайской компании Huawei «Seeds for the Future 2023», пишет «Podrobno.uz». На встрече восьмерым представителям узбекистанской команды «TechnoMinds», признанной одной из лучших в конкурсе, вручили путевки в Китай, еще четыре поездки достались узбекистанским участникам программы прошлого года. Проект китайского ИТ-гиганта нацелен на развитие навыков в сфере цифровых технологий у подрастающего поколения.

Туркменистан

Представители бизнес-сообщества Туркменистана были приглашены к участию в предстоящей «Кантонской ярмарке», которая с 15 апреля по 5 мая пройдет в китайском Гуанчжоу, сообщил 15 марта «Бизнес Туркменистан» со ссылкой на пресс-службу Союза промышленников и предпринимателей страны. На выставке будет представлен широкий ассортимент готовой продукции, включая электронику и различное оборудование. Чем будут заниматься на ярмарке туркменские гости, не поясняется.