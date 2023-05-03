Китай-Центральная Азия: железной дороге быть?

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

В китайском городе Сиань собрались главы МИД в формате «Китай–Центральная Азия» в рамках подготовки к грядущему майскому саммиту глав государств. Посол КНР в РК Чжан Сяо написал статью для казахского издания о ситуации вокруг Тайваня. Премьер-министр РК встретился с вице-президентом нефтегазовой компании CNPC. Казахстан станет столицей для следующей встречи глав министерств обороны стран-участниц ШОС. В Узбекистане прошел большой бизнес-форум, на котором обсуждались ключевые экономические вопросы региона. Китай открыл новый железнодорожный маршрут через РУ в Европу, а также заключил новые договоры о строительстве в стране солнечных электростанций. Узбекистанские дипломаты съездили в Гуанчжоу, где заключили несколько договоров в сферах сельского хозяйства и автомобилестроения. Глава кыргызстанского Кабмина заявил, что технико-экономическое обоснование строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» «завершено», а также назвал предварительную стоимость проекта. Тем временем китайскую строительную компанию заподозрили в нечестной работе. Таджикистан развивает торговлю с китайской провинцией, приглашает к сотрудничеству промышленников и строителей из КНР. Туркменистан надеется нарастить поставки газа в Китай за счет огромного месторождения.

Центральная Азия

26-27 апреля в китайском городе Сиань прошла встреча министров иностранных дел в формате «Китай–Центральная Азия». Один из главных вопросов повестки – первый майский саммит «Китай–Центральная Азия» в Сиане, проведение которого было окончательно согласовано. Участники также выступили с заявлениями по другим вопросам. Например, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу говорил о необходимости развивать инфраструктуру для торговли, перевозок, продовольственной и региональной безопасности. Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев назвал ЦА «транзитной зоной», в которой важно повышать развитость транспортной инфраструктуры и приграничной торговли. Кроме этого, министры-участники мероприятия посетили «Сианьский международный торгово-логистический парк и приняли участие в церемонии запуска поезда Чанъань из Сианя в Центральную Азию», сообщает издание «Бизнес Туркменистан».

Нуртлеу также провел встречу со своим китайским коллегой Цинь Ганом. Нуртлеу заявил, что партнерство с КНР – это «один из неизменных важных приоритетов во внешней политике Казахстана». Глава МИД РК также обсудил грузоперевозки по маршруту «Китай-Европа-Китай» и открытие авиасообщения Сиань-Астана-Сиань с секретарем парткома провинции Шэньси Чжао Идэ.

Кулубаев и Цинь обсудили грядущий визит президента КР Садыра Жапарова в КНР. Кыргызский чиновник отметил «важность ускорения» строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», «целесообразность повышения пропускной способности» КПП «Торугарт» и «Иркештам», а также интерес в развитии приграничной торговли, сотрудничества между странами в сферах «сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, текстильной и швейной отрасли» и других. Министр иностранных дел КНР поддержал предложения коллеги.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов обсудил со своим китайским коллегой стандартные вопросы укрепления сотрудничества, а министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин пригласил Циня посетить республику «в удобное время».

Казахстан

С 12 по 26 апреля в РК проходило обсуждение соглашения между КНР и РК о совместном безвизовом режиме (мы писали об этом ранее). Во время сессии Ассамблеи народов Казахстана 27 апреля журналисты попросили посла КНР в РК Чжан Сяо рассказать, как идет обсуждение соглашения. «Есть такой разговор. Обсуждается, правильно. В этом году – мы очень сильно надеемся, конечно», – прокомментировал посол, написало издание «Zakon.kz».

1 мая «Деловой Казахстан» опубликовал статью посла Сяо о ситуации вокруг Тайваня. Посол приводит версию Пекина об истории возникновения «тайваньского вопроса», принадлежности Тайваня Китаю, вмешательстве США в отношения Китая и Тайваня и о способах сохранения мира на острове. К последним посол относит «принцип “одного Китая”» и противостояние «независимости Тайваня». Посол в статье также отмечает: «Президент К.К. Токаев и МИД Казахстана неоднократно публично заявляли, что твердо поддерживают принцип одного Китая и четко выступают против “независимости Тайваня”».

Премьер-министр РК Алихан Смаилов и вице-президент нефтегазовой компании CNPC Хуан Юнчжан провели встречу, посвященную развитию совместных проектов в сфере энергетики, сообщила пресс-служба премьер-министра 26 апреля. Смаилов высказал позицию РК о настрое на укрепление «стратегического сотрудничества», а Хуан заявил об открытости компании к «укреплению рабочих связей». «В ходе встречи стороны также обсудили вопросы экспорта нефти, улучшения условий труда работников CNPC в Казахстане, а также ряд других актуальных тем», – сказано в новости. (Ранее мы писали об обсуждении строительства газоперерабатывающего завода и расширении нефтепровода Казахстан-Китай между Хуан Юнчжаном и председателем правления национальной компании РК «КазМунайГаз» Магзумом Мирзагалиевым.)

Генеральный директор АО «Центр развития торговой политики “QazTrade”» Нуралы Букейханов обсудил развитие казахстанского бизнеса с советником по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РК Су Юй, сообщила казахская компания 26 апреля. Посольство КНР планирует помогать казахским предпринимателям и содействовать «в вопросах участия китайских компаний в торговой миссии Казахстана в Китае». Букейханов поделился планами компании на ближайшее время, а именно, рассказал про «открытие шоу-рума в генеральном консульстве Казахстана в Сиане» в мае. Су в ответ высказался о будущем торговых отношений с КНР: «Мы надеемся, что в перспективе будет создан торговый хаб в Казахстане, который предоставит большие возможности для экспорта товаров на рынки Центральной Азии».

В Нью-Дели прошло совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Минобороны РК Руслан Жаксылыков провел встречу с министром обороны Народно-освободительной армии КНР Ли Шанфу. МИД РК в заметке от 28 апреля сообщает, что министры «обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества Казахстана и Китая» без дополнительных подробностей. В 2024 году встреча министров обороны стран ШОС пройдет в Казахстане, сказано в новости ведомства по итогам мероприятия.

На форуме «Zhambyl Economic and Investment Forum-2023» в Казахстане прошла встреча дипломатического клуба, в котором «состоят генеральные консульства и представительства международных организаций, аккредитованные в Республике Казахстан», говорится в новости «Делового Казахстана» от 29 апреля. На встрече выбирали нового президента клуба, которым стала генконсул КНР в РК Цзян Вэй. Она сменила на этом посту генерального консула России Евгения Боброва, который находился в должности 3,5 года и покинул ее из-за выхода на пенсию.

Узбекистан

30 апреля в Самарканде прошло 28-е заседание Координационного комитета по эксплуатации газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай», написало агентство «UzDaily». В мероприятии приняли участие председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков, а также представители китайских, казахстанских и туркменистанских компаний. Участники подвели итоги прошедшего года, а также определили «производственные, технические, экологические и финансовые планы» на ближайший год, направленные на «стабильную производственную работу газопровода».

Председатель Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров выступил на «Ташкентском международном инвестиционном форуме», где заявил, что проект строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» поможет «вывести регион из тупика», цитату чиновника приводит пресс-служба кыргызстанского ведомства в публикации от 29 апреля. Глава Кабмина отметил, что принял участие в форуме по личному указанию президента КР Садыра Жапарова. В своем выступлении чиновник поделился, какими он видит «конкурентные преимущества» Центральной Азии, назвав четыре «свободы»: «передвижение людей, товаров, услуг и капиталов». В этом контексте он упомянул проект железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», сообщив, что он «соединит около 4 миллиардов людей, расширит географию перевозок».

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ) заключило с китайской «China Gezhouba Group Overseas Investment» сделки на строительство двух солнечных электростанций в Кашкадарьинской и Бухарской областях, написало МИПТ 27 апреля в своем телеграм-канале. Сообщается, что строительство станций мощностью в 500 МВт оценивается в 500 млн долларов каждая. Заключение сделок прошло на полях «Ташкентского международного инвестиционного форума», проходившего 27-28 апреля. (Напомним, в начале апреля Узбекистан уже договорился о строительстве двух солнечных электростанций в Навоийской и Ферганской областях, мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.)

28 апреля «в рамках грузового железнодорожного сообщения Китай-Европа» открылся новый железнодорожный маршрут между Китаем и Узбекистаном, пишет агентство «Синьхуа». В заметке говорится, что поезд из северокитайского города Ланфан, провинция Хэбэй, пройдет через КПП «Хоргос» на границе с Казахстаном, и прибудет в Ташкент через 15 дней после отправления. Состав везет более 1,4 тыс. тонн товаров на общую сумму более 2 млн долларов.

Узбекистанские дипломаты презентовали сельскохозяйственные бизнес-возможности РУ на конференции в китайском Гуанчжоу, об этом сообщило ИА «Дунё» 29 апреля. Представители генконсульства Узбекистана выступили с докладом «Качественная разработка и импорт продуктов питания, фруктов и овощей» перед китайским бизнес-сообществом, а также представителями властных структур, рассказав о готовности поставлять в КНР «качественную, экологически чистую продукцию, произведенную в Узбекистане». Китайская сторона в ответ пригласила производителей из РУ принять участие в выставке «Food2China Expo», а также в «Гуанчжоуской международной ярмарке продуктов питания и ингредиентов».

Вслед за этим делегация из генконсульства Узбекистана в Гуанчжоу провела встречу с представителями автопроизводителя «Evergrande New Energy Automobile», об этом также 29 апреля пишет ИА «Дунё». В ходе встречи были обсуждены «перспективы организации производства на территории Узбекистана с дальнейшим выходом на рынок СНГ». Узбекистанская сторона пригласила представителей компании посетить РУ, чтобы ознакомиться с бизнес-возможностями страны.

Кыргызстан

Глава Кабмина КР Акылбек Жапаров в своем выступлении на совместном заседании парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» озвучил примерную стоимость строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», об этом 28 апреля написало агентство «Kaktus.Media». «Технико-экономическое обоснование завершено, идет его адаптация. Общий объем финансирования сейчас уточняется, он будет на уровне 3-5 млрд долларов. Только на нашей территории будет проходить 57-километровый тоннель», – заявил Жапаров. Он также добавил, что финансовая модель может быть определена на саммите «Китай–Центральная Азия», который пройдет в середине мая в КНР.

21-24 апреля Кыргызстан посетила делегация «Государственного комитета по развитию и реформе КНР», чтобы обсудить планы по реализации проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», об этом пишет пресс-служба «Кыргыз Темир Жолу» («Кыргызская железная дорога»). В заметке говорится, что в рамках визита была проведена трехсторонняя встреча представителей Кыргызстана, Узбекистана и КНР, на которой обсуждалось «технико-экономическое обоснование проекта строительства железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”, находящегося на стадии завершения, а также принятие последующих шагов по ускорению запуска практической реализации проекта». Позже представители китайской делегации совместно с кыргызстанскими специалистами посетили Джалал-Абадскую область и «Южное отделение “Кыргыз темир жолу”», где осмотрели «ряд участков линии прохождения железнодорожного маршрута».

Китайскую строительную компанию «China Road and Bridge Corporation in Kyrgyzstan» заподозрили в завышении цен на 123 млн долларов, сообщает «Kaktus.Media» со ссылкой на источники в «силовых структурах» 25 апреля. По информации издания, в 2014 году китайская компания заключила договор на строительство дорог и мостов «по проекту альтернативной дороги Север – Юг участка Арал-Казарман» на сумму 298,7 млн долларов. Но при сравнении схожего объема работ другими компаниями была замечена разница в 123 млн долларов. Официального подтверждения от следственных органов о проверке пока не поступало.

Таджикистан

Замминистра экономразвития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода обсудил возможность «расширения торговли, в том числе развитие экспорта продукции» в провинцию Футзян с китайской делегацией предпринимателей во главе с Лин Цзюном, представителем компании по культурному обмену «Цзилинь» из региона Футзян, новость об этом опубликована на сайте Минэкономразвития и торговли РТ 27 апреля. Кроме этого, стороны обсудили «создание совместных промышленных предприятий, в том числе на территории свободных экономических зон Таджикистана, сотрудничество в сфере транспорта и сельского хозяйства». В итоге переговоров участники заявили о своей «готовности» к работе над развитием сотрудничества.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ «об установлении специальной отдельной квоты на привлечение иностранной рабочей силы в республику», об этом 27 апреля написало агентство «ASIA-Plus». Сообщается, что в приложении к указу прописана квота в 2 739 иностранных работника на проекте строительства и обслуживания газопровода «Центральная Азия - Китай, линия D». При этом указывается, что 2 705 мест должны быть заняты гражданами КНР, а остальные 34 – гражданами любых других стран. Объясняется такой перекос «соглашением между правительствами КНР и РТ о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации этого газопровода».

Торгово-промышленная палата (ТПП) Таджикистана организовала встречу между бизнес-сообществом РТ и делегацией представителей Промышленно-строительного корпуса Синьцзяна 24 апреля в Душанбе, об этом пишет агентство «ASIA-Plus». На встрече отмечалось, что КНР в последние годы стал ключевым торговым партнером Таджикистана, «существенно вкладывая капитал в различные секторы экономики республики». В ходе мероприятие стороны объявили общий интерес в сотрудничестве в различных сферах, а на следующий день подписали ряд соответствующих документов, среди которых меморандум «об установлении отношений торгового экономического партнерства» между ТПП РТ и Промышленно-строительным корпусом Синьцзяна, а также соглашение между китайской сельскохозяйственной компанией «Тянье» и «Ассоциацией агробизнеса Таджикистана».

Туркменистан

Для прилетающих из Туркменистана в КНР пассажиров добавили возможность сдавать тест на антиген к коронавирусу, также при помощи самостоятельного тестирования, вместо ПЦР-теста, сказано на сайте посольства Китая в Туркменистане в новости от 29 апреля. Пройти тестирование нужно «в течение 48 часов до посадки в самолет», а результаты загрузить на сайт или через специальное приложение.

Глава «Туркменгаза» Батыр Аманов на «Ташкентском международном инвестиционном форуме» заявил, что Туркменистан планирует нарастить поставки газа в Китай до 65 млрд кубометров в год, сообщило 26 апреля издание «Neftegaz.ru». Согласно приведенным данным, для достижения таких объемов страна будет использовать ресурсную базу месторождения Галкыныш объемом 27,4 трлн кубических метров, которое сейчас находится «на стадии опытно-промышленной эксплуатации». Также сообщается, что в планах Туркменистана завершить разработку месторождения в течение трех-четырех лет.