Китай-Центральная Азия: за дело берутся китайские дипломаты

Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь на премьере китайского фильма «Цветок Кашгара» в Бишкеке. Проведенный с большой помпой показ был призван убедить кыргызстанцев, что Синьцзян «переживает лучший период развития в своей истории». (Фото: Нина Ничипорова/vb.kg, tinyurl.com/2nks9tph)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Под конец года китайское издание «Жэньминь жибао» подвело итоги сотрудничества стран Центральной Азии с Китаем, напомнив о 30-летии дипломатических отношений стран региона и КНР в 2022. В Казахстане на первый план вышли новости энергетического сотрудничества, включая поставки газа из РК в КНР и транзит нефти из России в Китай. Узбекистан подвел итоги тендеров на строительство высоковольтных сетей электропередачи в стране, в одном из которых победила китайская компания. Итоги и ближайшие цели сотрудничества РУ и КНР озвучила посол КНР в Узбекистане Цзян Янь. В Кыргызстане с такими же заявлениями выступила посол КНР в КР Ду Дэвэнь. Тем временем президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов готовится к визиту в КНР по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.

Центральная Азия

30 декабря издание «Жэньминь жибао» опубликовало статью в честь 30-летия дипломатических отношений между Центральной Азии и Китаем, которое страны отметили в 2022 году. В материале подводятся итоги сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, логистики, энергетики, медицины, культурного наследия и просвещения за прошедшие годы сотрудничества.

Казахстан

Казахстанский эксперт по нефтегазовым проектам Нурлан Жумагулов указал на резкое снижение экспорта газа в КНР и высказал мнение, что процесс продолжится, написал inbusiness.kz 31 декабря. «За последние два года объем экспорта газа в Китай по газопроводу Казахстан – Китай снизился почти вдвое, с 13 млрд м3 в 2019 году до 7,2 млрд м3 в 2021-м. По итогам 2022 года экспорт газа ожидается не более 5,5 млрд м3 (за 10 мес. 2022 года экспорт составил 4,8 млрд м3, из которого в Китай экспортировано 4,6 млрд м3). Причина в том, что растет спрос на газ на внутреннем рынке республики», – приводит цитату эксперта издание. Жумагулов добавил, что спустя два года «Казахстан сможет столкнуться с дефицитом газа на внутреннем рынке и не сможет выполнять свои контрактные обязательства перед Китаем, которому обещал поставлять около 10 млрд кубометров газа в год». Договор на поставки газа из РК в КНР заключили в 2018 году компании «КазТрансГаз» и PetroChina.

2 января Радио «Азаттык» рассказало об остановке экспорта газа из Зайсанского района, где находится месторождение в Сарыбулаке, в Китай. «Ранее жители Зайсана не раз выражали протест против отправки газа в Китай на фоне отсутствия газа в нескольких аулах региона», – пишет издание. Eurasianet.org ранее писал о недовольстве местных жителей и заявлениях властей о прекращении поставок. Подачу газа прекратили 1 января из-за истечения сроков контракта «между разработчиком нефтегазового месторождения “Тарбагатай Мунай” и министерством энергетики» 31 декабря.

Россия будет продолжать отправлять нефть в Китай через Казахстан ближайшие 10 лет, передало новостное агентство ТАСС 30 декабря. Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении договора с РК, в рамках которого РФ сможет отправлять в КНР до 10 млн тонн в год.

1 и 2 января 2023 года автомобильные границы между РК и КНР не работали для всех – туристов, перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности, сообщил Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана. Железнодорожные КПП продолжали «функционировать в штатном режиме».

Китай и Казахстан решили «возобновить работу» Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» с 8 января 2022 года, сообщил ElDala.kz 29 декабря. Центр был закрыт из-за пандемии коронавируса, но власти КНР «приняли решение об ослаблении карантина». МЦПС является частью инициативы «Один пояс – один путь».

Через КПП «Хоргос» на границе Китая и Казахстана за 2022 год «прошло более 7 тыс. грузовых поездов, следовавших по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа», сообщило «Синьхуа» 1 января со ссылкой на Урумчийское отделение Китайской железнодорожной корпорации. В среднем за сутки КПП пересекало «более 19 составов, а максимальное ежедневное количество таких грузовых железнодорожных составов достигло 27».

Замминистра обороны Султан Камалетдинов сообщил, что у Казахстана «на вооружении» есть беспилотники китайского производства, написал 29 декабря Zakon.kz. При этом чиновник уточнил, что страна также приобрела дроны «в том числе» и у Израиля.

28 декабря в онлайн-формате прошел Международный круглый стол «Казахстан и Китай: 30 лет по пути дружбы», который организовали генконсульство РК в Шанхае и генкольстуство Китая в Алматы. В рамках мероприятия стороны обсудили «дальнейшее развитие казахстанско-китайского научного сотрудничества». Со своими заявлениями выступили представители разных научных институций РК и КНР.

30 декабря пресс-служба посольства КНР в РК опубликовала интервью главы дипмиссии Чжана Сяо для казахстанских СМИ о результатах сотрудничества двух стран, его будущем, итогах 20-го Всекитайского съезда компартии Китая и многом другом. Чжан Сяо заявил, что страны в 2022 году «совместно открыли новое “золотое 30-летие” казахстанско-китайских отношений». Говоря о будущем, посол также заявил о продолжении совместного сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь», организации встреч между чиновниками, укреплении «политического взаимодоверия», а также о намерении стран «поддерживать другую сторону в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, решительно противостоять внешнему вмешательству и менталитету времен холодной войны».

Узбекистан

Министерство энергетики Узбекистана 27 декабря подвело итоги международных тендеров на строительство высоковольтных сетей электропередачи в Ташкентской и Сырдарьинской областях, которые проводило АО «Национальные электрические сети Узбекистана». Одним из победителей стала китайская компания: «Xian Electric Engineering Co., Ltd признана победителем тендера на строительство линии электропередачи 500 кВ с протяженностью 72 км с предложенной стоимостью 14,68 млн долларов США», – сообщает министерство. Вторым победителем стала турецкая компания. 23 декабря 2022 с обеими компаниями были подписаны контракты. Строительство объектов, финансируемое Всемирным банком, планируют завершить в 2024 году.

Посол КНР в Узбекистане Цзян Янь на пресс-конференции в Ташкенте заявила, что страны будут развивать сотрудничество в сфере автопрома. «Полагаю, что позиции наших стран в плане политического курса на расширение производства электромобилей совпадают. Это представляет широкое поле для двустороннего сотрудничества в области производства автомобилей на новых источниках энергии», а также на бензине, приводит Podrobno.uz слова посла в статье от 30 декабря. Посол также рассказала о запуске ТЭС в Сырдарьинской области: «В 2020 году ее начала строить китайская компания China Gezhouba Group Corporation. Новая ТЭС будет ежегодно вырабатывать 10 млрд кВт/ч и позволит экономить порядка 2 млрд кубических метров природного газа».

В честь 30-летия дипломатических отношений КНР и Узбекистана был организован совместный кинофорум «Свет с Востока», прошедший в онлайн-режиме. «Ассоциация кинопроизводителей Узбекистана, а также частные кинокомпании Shayxontohur Film и Fox Music Cinema подписали с коллегами из Поднебесной меморандумы о сотрудничестве», – рассказал Podrobno.uz 30 декабря.

В Узбекистан из Китая за 11 месяцев 2022 года было импортировано 2,1 млн смартфонов. Китай лидирует в этом сегменте с большим отрывом, следом идут ОАЭ (247,5 тыс.) и Вьетнам (199 тыс.). Общая стоимость экспортированных телефонов составила 181,6 млн долларов, сообщил телеграм-канал руководителя пресс-службы Госкомстата 1 января.

Кыргызстан

Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь 26 декабря опубликовала на сайте посольства поздравление, обращенное к «кыргызским друзьям». В своем обширном сообщении посол подвела итоги года, упомянула визит президента КР Садыра Жапарова в Китай в начале года, сотрудничество по проекту «Пояс и путь», строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», 30-летний юбилей установлению дипломатических отношений между странами. Также она отметила, что «с января по октябрь текущего года объем торговли двух стран составил 3,414 млрд долларов США, увеличившись на 195,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 1/3 от общего объема внешней торговли Кыргызстана». Говоря про наступающий год, посол обратила внимание на другую круглую дату – 10 лет с момента запуска проекта «Пояс и путь». В завершении Ду Дэвэнь предложила «сделать проект железной дороги “Китай – Кыргызстан – Узбекистан” флагманским проектом совместного строительства “Пояс и путь”».

Премьера китайского фильма «Цветок Кашгара» прошла 28 декабря в кинотеатре «Октябрь» в Бишкеке, сообщил «Шелковый путь. Культурное развитие». По сообщению издания, фильм был снят в 2020 году и «рассказывает романтическую и трогательную историю любви, показывает прекрасные пейзажи и национальные обычаи региона, знакомит зрителей с достижениями быстрого экономического и социального развития Синьцзяна за последние десятилетие». Посол Ду Дэвэнь стала почетным гостем премьеры и в своей речи заявила, что «в последние годы в Синьцзяне наблюдается национальное единство, социальная стабильность и экономическое процветание, и район переживает лучший период развития в своей истории». Данное мероприятие, вероятно, является одним из элементов развернутой Пекином кампании c целью улучшения своего имиджа на фоне развернутых китайскими властями репрессий в отношении представителей мусульманских меньшинств в Синьцзяне, в том числе представителей титульных наций стран ЦА.

Ду Дэвэнь встретилась с министром здравоохранения Кыргызстана Гулнарой Баатыровой 29 декабря, написала пресс-служба ведомства. На встрече стороны торжественно подписали акт о предоставлении Минздраву вакцин против COVID-19, а также обсудили планы по передаче мобильного госпиталя и приезд в КР китайских врачей для проведения бесплатных операций по катаракте.

Ключевыми направлениями авиаперевозок Кыргызстана с января по октябрь стали Стамбул, Гуанчжоу и Шанхай, сообщил 2 января Sputnik со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства гражданской авиации при Кабмине КР. «По данным источника, в январе-октябре 2022 года из Кыргызстана воздушным транспортом было перевезено 30,576 тонны грузов», говорится в заметке. В прошлом году этот показатель за тот же период составил 23,608 тонны.

Туркменистан

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова приехать в КНР; поездка состоится 5-6 января, сообщило китайское издание CGTN со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин. Последняя встреча лидеров прошла в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре 2022, Eurasianet.org писал об этом в одном из предыдущих дайджестов.

Товарооборот между Туркменистаном и Китаем по итогам 11 месяцев 2022 года составил около 10,12 млрд долларов, такие данные были опубликованы на сайте Главного таможенного управления Китая. Издание «Бизнес Туркменистан» 30 декабря отметило, что этот показатель на 53,2% больше аналогичного за 2021 год. Большую часть товарооборота составил экспорт продукции из Туркменистана в КНР – около 9,33 млрд долларов. В предыдущем дайджесте Eurasianet.org сообщал, что экспорт трубопроводного газа из Туркменистана в КНР составил 9,28 млрд долларов, обеспечив львиную долю товарооборота между странами.