Китай-Центральная Азия: итоги полугодия

Члены узбекской делегации во время экскурсии по автомобильному заводу JAC Motors в Китае. Узбекская сторона добивается строительства завода JAC Motors в РУ, где уже функционируют или строятся автопроизводства, выпускающие машины китайских марок «Chery» и «Great Wall». (Фото: qashqadaryo.uz)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Китайская таможня опубликовала статистику по товарообороту со странами Центральной Азии за первое полугодие. Узбекская делегация посетила Китай, где обсудила ряд крупных проектов, а делегация Минобороны КНР посетила РУ с целью организовать сотрудничестве в сфере военного образования. Тем временем крупный китайский государственный фонд ищет возможности для инвестиций в Казахстане и Кыргызстане, а кыргызский президент призвал арабских инвесторов вкладываться в строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Центральная Азия

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР опубликовало данные о торговле со странами региона за январь-июнь 2023 года. Сальдо торгового баланса КНР оказалось положительным в случае в четырьмя из пяти стран Центральной Азии, в результате чего общий баланс торговли с регионом сложился значительно в пользу Китая, который экспортировал в ЦА товаров и услуг примерно на 26,4 млрд долларов, а импортировал всего на 13,5 млрд.

Сами центральноазиатские государства пока не опубликовали собственную статистику, кроме Узбекистана.

С Узбекистаном, по данным ГТУ, взаимная торговля выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 26,8% и достигла 6,095 млрд долларов: Китай экспортировал в эту страну товаров и услуг на 5,46 млрд долларов, а импортировал из РУ на 629 млн. Между тем, по данным Агентства статистики Узбекистана, товарооборот составил 5,27 млрд долларов: экспорт в РУ – 4,23 млрд, импорт – 1,03 млрд. Налицо традиционные для региона расхождения в статистике.

С остальными странами, согласно статистке ГТУ, результаты следующие:

Казахстан: увеличение товарооборота на 26,8% до 18,25 млрд долларов, экспорт в РК – 10,63 млрд долларов, импорт – 7,62 млрд.

Кыргызстан: рост на 27,6% до 7,92 млрд долларов, экспорт в КР – 7,89 млрд, импорт – 26 млн.

Таджикистан: взлет на 84,7% до 2,11 млрд долларов, в основном за счет экспорта в РТ, достигшего 1,96 млрд, при импорте в 152 млн.

Туркменистан: прирост оборота на 12,3% до 5,55 млрд долларов, экспорт – 476 млн, импорт – 5,076 млрд, львиную долю которого – 5,058 млрд долларов – обеспечили поставки газа.

Казахстан

«Казахстанские железные дороги» отчитались 21 июля о росте грузоперевозок между КНР и РК до 13,7 млн тонн, что на 26% больше, чем в том же периоде прошлого года. При этом экспорт грузов из РК в КНР вырос на 37% до 8,3 млн тонн, и главными драйверами роста стали поставки зерновых (они подскочили на 200%), растительных масел (на 70%), цветных металлов (на 55%) и металлической руды (на 15%). Импорт из КНР в РК тоже вырос – на 13% до 5,4 млн тонн, при этом лидерами тут стали легковые автомобили и строительные грузы (рост на 30%), а также химические грузы (на 5%).

Председатель правления национальной компании «Kazakh Invest» провел встречу в Астане с делегацией китайского государственного «Фонда Шелкового пути» (Silk Road Fund) во главе с президентом компании Цай Сюэцзюнем. Фонд специализируется на инвестициях в инфраструктурные проекты в странах, по территории которых проходят маршруты инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП). Капитализация фонда – 40 млрд долларов. Как сообщила пресс-служба казахстанской компании 19 июля, участники обсудили перспективы инвестиций в ряд отраслей РК, в том числе в рамках ОПОП. Цай отметил, что его компания готова предоставить «финансирование для реализации инфраструктурных проектов в Казахстане для развития торгового потенциала двух стран». Согласно заметке, стороны обсудили потенциальные проекты в транспортно-логистическом секторе, а также в сферах энергетики, технологий и обрабатывающей промышленности.

«Ульбинский металлургический завод» (УМЗ), дочерняя компания «Казатомпрома», ведет переговоры об увеличении поставок тепловыделяющих сборок (ТВС) для атомных электростанций КНР, рассказало издание «Курсив» 20 июля со ссылкой на председателя правления УМЗ Сергея Бежецкого. Говоря о возможной сделке, Бежецкий отметил, что при строительстве Китаем в других странах реакторов подобных тому, что строится Хуалунге, УМЗ сможет поставлять туда свои TBC. Поставки организует «Ульба-ТВС», дочерняя компания УМЗ, 49% которой принадлежит китайской «CGNPC-URC».

​​Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек встретился с членами руководства Китайского центра передачи технологий государств-членов ШОС (КЦПТ ШОС), а именно с замдиректора Лю Хунчжи и директором по международному сотрудничеству Ху Лили, написала пресс-служба министерства 24 июля. Стороны обсудили «возможности развития партнерства между Казахстаном и Китаем в сферах науки и высшего образования», включая «создание совместных лабораторий, научно-технологических проектов и образовательных программ». Однако ни о каких конкретных соглашениях по результатам встречи не сообщалось.

Представители КЦПТ ШОС также посетили казахский Фонд науки, где поговорили о разработанных технологиях, которые можно было бы «коммерциализировать» в бизнес-среде двух стран. Пресс-служба казахского министерства пишет, что среди них «вакцины “BRUVAC®” и “BRUCON®” против бруцеллеза сельскохозяйственных животных, беспилотные авиационные комплексы, зарядные станции для электромобилей, антикоррозионные фосфатные материалы для нефтепромыслового оборудования, экспортоориентированные сухие каши и кисломолочные продукты для детского и диетического питания и другое». Кроме этого представители центра встретилась с коллегами из казахского «Satbayev University», и подписали меморандум, который «открывает взаимовыгодные возможности для двух сторон в развитии перспективного направления технологической, образовательной и промышленной сферах».

Тем временем Астана и Москва продолжают торговаться по поводу продления соглашения о транспортировке российской нефти в КНР через Казахстан еще на 10 лет, следует из протокола о внесении изменений в соглашение между странами, опубликованного 18 июля на сайте «Открытые НПА». В приложенной пояснительной записке сообщается, что протоколом предусматривается пересмотр цифр «по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти». Ранее сообщалось, что соглашение уже подписано, но, видимо, затем одна из сторон решила пересмотреть условия.

Узбекистан

Узбекская делегация во главе с хокимом Кашкадарьинской области Муротжоном Азимовым на прошлой неделе посетила Китай. В ходе визита делегация ознакомилась с работой компании «JAC Motors», после чего «провела переговоры о запуске производства традиционных или электромобилей производства JAC Motors в городе Карши». Узбекистанские чиновники поспешили назвать потенциальный проект «визитной карточкой региона», но про реакцию китайской стороны пока ничего не известно. В Узбекистане уже выпускаются автомобили китайского автогиганта «Chery» и планируется запуск сборки машин «Great Wall» (в дополнение к автопроизводствам, работающим по лицензии GM и Kia).

Делегация также провела встречу с представителями китайской компании «CAMC Engineering», пишет пресс-служба хокимията, по утверждению которой участникам удалось достигнуть некой договоренности о создании «туристическо-рекреационной зоны “Гайнар”», которая якобы будет обслуживать «200 тысяч иностранных туристов в год». Цифра представляется амбициозной, учитывая, что хотя в 2022 году Узбекистан посетили 5,2 млн иностранных туристов, почти 90% из них лишь навещали родственников. Кроме того, Кашкадарьинская область находится довольно далеко от наиболее популярных туристических направлений.

Помимо этого утверждается, с «CAMC Engineering» был подписан договор о «строительстве современной подвесной дороги» стоимостью 15 млн долларов за счет китайских прямых инвестиций. Участники также обсудили совместное развитие особой экономической зоны рядом с международным аэропортом «Карши». В ходе встречи неоднократно отмечалась важность строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», а также потенциал, который она даст региону.

Делегация представителей Национальной академии обороны Народно-освободительной армии Китая посетила РУ 17 июля, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана. Целью визита названы ознакомление с системой обучения военных в Узбекистане и обсуждение «сотрудничества в сфере военного образования». К слову, это не первая китайская инициатива в сфере подготовки узбекских силовиков: по сообщениям, КНР спонсирует строительство учебного центра для МВД Узбекистана. На майском саммите «Китай-Центральная Азия» в Сиане китайский лидер Си Цзиньпин особо выделил готовность КНР расширять сотрудничество с силовыми структурами стран региона.

Кыргызстан

Вслед за Казахстаном глава «Фонда Шелкового пути» Цай Сюэцзюнь 21 июля посетил Кыргызстан, где провел встречу с министром экономики Данияром Амангельдиевым, сообщила пресс-служба кыргызстанского ведомства. Глава Минэкономики представил ряд наиболее «перспективных проектов», в которых мог бы принять участие фонд, а Цай в свою очередь отметил, что «заинтересован инвестировать в экономику Центральной Азии и Кыргызстана», а также готов «рассмотреть на первоначальном этапе» возможность запуска ряда пилотных проектов. В итоге, стороны пришли к договоренности о подготовке к созданию «стратегии запуска кыргызско-китайского фонда развития».

Тем временем Кыргызстан продолжает поиск средств на строительство своей части железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Так президент КР Садыр Жапаров на первом саммите «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива» 20 июля пригласил партнеров принять участие в реализации этого проекта, заявив, что «расширение транспортных и логистических связей, в том числе железнодорожных и воздушных, облегчит перемещение товаров, капитала и людей между нашими регионами».