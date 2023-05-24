Китай-Центральная Азия: итоги саммита в Сиане

Все внимание на прошлой неделе было приковано к проведению саммита «Китай – Центральная Азия» в КНР. Главы всех стран ЦА посетили событие, провели личные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и подписали разные документы о сотрудничестве.

Центральная Азия

18-19 мая в китайском городе Сиань прошел саммит «Китай – Центральная Азия», в котором приняли участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая. На открытии саммита председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью, в которой коснулся развития сотрудничества со странами-участниками. Особоевнимание российскойпрессы в его в целом расплывчатой речи привлек пункт, где Си заявил, что его страна готова помочь соседям «укрепить потенциал правоохранительных органов, безопасности и обороны». Многие российские СМИ усмотрели в этом очередную попытку вывести страны ЦА из российской в китайскую зону влияния.

Одним из немногих конкретных пунктов речи стала информация о выделении Китаем 26 млрд юаней (3,7 млрд долларов) «для укрепления сотрудничества и развития Центральной Азии». Но куда будут направлены эти деньги и как распределены между странами, озвучено не было.

Еще одним примечательным пунктом стало формирование «нового Шелкового пути» на основе инициативы «Один пояс, один путь», выдвинутой Си 10 лет назад. В этом ключе важной темой стало подписание 18 мая трехстороннего меморандума по строительству железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Но документ не добавил особой ясности по поводу проекта. Как пишет Радио «Свобода», он лишь «будет определять следующие шаги реализации проекта, такие как разработка детального проектирования, исследование и определение модели инвестиций и финансирования».

Кроме того, китайский государственный международный вещатель CGTN сообщил о планах Китая открыть медицинские лаборатории в Кыргызстане и Туркменистане, а также реализовать «вторую фазу инвестиций» в эту инициативу в Узбекистане. Такие лаборатории также уже существуют в Таджикистане и Казахстане.

Казахстан

В рамках визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР на саммит «Китай – Центральная Азия» состоялся ряд встреч и выступлений. 17 мая Токаев и лидер КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. На официальном сайте президента РК сообщается по большей части об обмене формальными благодарностями. В новости также приводится список из 23 документов, подписанных сторонами во время события, но нет возможности ознакомиться с их содержанием. Среди них, например, соглашение об ослаблении визовых требований (мы писали об этом ранее), согласно которому граждане двух стран смогут осуществлять туристические и рабочие поездки без визы сроком до 30 дней, а также ряд договоров о сотрудничестве в целом ряде сфер.

Накануне саммита Токаев также принял участие в прошедшем в Сиане казахско-китайском инвестиционном круглом столе, где РК, по сообщению президентской пресс-службы, подписала 47 документов на сумму 22 млрд долларов.

Определенные подробности по поводу этих соглашений можно найти на сайтах других ведомств. Например, в телеграм-канале казахской группы компаний «Самрук-Қазына» 18 мая появилось сообщение о планах по развитию отношений с китайской нефтегазовой корпорацией CNPC. В «Самрук-Қазына» входят известные нефтегазовые предприятия РК – «КазМунайГаза» и QazaqGaz. «Подписанные сегодня соглашения предполагают усиление партнерства “КазМунайГаза” и QazaqGaz с CNPC в сферах разведки, переработки и транспортировки нефти и газа в Казахстане. В частности, планируется расширение нефтепровода “Казахстан-Китай” на участке “Кенкияк-Атырау”, строительство второй нитки газопровода “Бейнеу-Бозой-Шымкент”, а также совместная геологоразведка нефти и газа», – сказано в сообщении.

Тот же телеграм-канал 18 мая сообщил о подписании в рамках сианского саммита меморандума о строительстве парка ветряных электростанций и их производстве в РК. Меморандум между «Самрук-Қазына», Минэнерго РК, энергетической инвестиционной корпорацией Китая CPIH и китайской компании «SANY Renewable Energy» предполагает создание парка ветряков в 1 гВт, что «увеличит совокупную мощность возобновляемой генерации в Казахстане на 40%», а также запуск производства элементов для ветряков в РК.

Министерство сельского хозяйства РК тоже опубликовало некоторые детали подписанных соглашений. В частности, Минсельхоз подписал с Главным таможенным управлением КНР три протокола по поставкам сельхозпродукции, а также договорился с целым рядом китайских частных компаний о сотрудничестве (подробности здесь).

На саммите 19 мая Токаев выступил с речью, в которой назвал некоторые конкретные цифры. В частности, по его словам, объемы привлеченных инвестиций в РК за годы независимости составили 350 млрд долларов, из которых 23 млрд – из КНР. Он также сказал, что «объем казахско-китайской торговли достиг 31 миллиарда долларов, и мы с Председателем Си договорились увеличить ее до 40 миллиардов долларов». Выполнить эту задачу планируется, в частности, за счет потенциала сотрудничества в электронной торговле на китайских ресурсах. Также приоритетами сотрудничества остаются транспортная инфраструктура, промышленность, в том числе автомобильная, экспорт нефти, сельское хозяйство, водные ресурсы, туристические и культурные обмены, региональная стабильность.

Официальный сайт президента РК 19 мая сообщил об открытии генконсульства страны в Сиане, где помимо чиновников разместятся офисы национальных компаний страны «для продвижения экономических интересов Казахстана». В регионе сейчас нет других диппредставительств стран ЦА.

Тем временем в Алматы премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на состоявшемся там форуме «Европейский Союз – Центральная Азия». В частности, он упомянул проекты, которые уже уменьшили и еще помогут снизить время доставки грузов из Китая через Казахстан в Европу с 19-23 до 14-18 дней, а срок перемещения на территории РК с 6 до 5 дней. «Параллельно мы реализуем два крупных торгово-логистических хаба на территории нашей страны: в Алматинской агломерации и в Западно-Казахстанской области. Они соединят торгово-логистические пути между Китаем, Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком», – приводит цитату пресс-служба премьер-министра 19 мая.

Минсельхоз РК отреагировал на сообщения о продаже казахской земли на китайских сайтах. Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами ведомства Мурат Темиржанов опроверг эту информацию, сославшись на 24 статью Земельного кодекса РК, где вводятся ограничения на владение собственностью на территории Казахстана иностранцами, написал 21 мая «inbusiness.kz».

Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Сиань 18 мая и в тот же день провел двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После переговоров стороны подписали 41 документ. Сообщается, что по итогам поездки Мирзиёева были достигнуты договоренности о проектах на общую сумму 25 млрд долларов в таких сферах, как энергетика, химия, металлургия, геология, автомобилестроение, электротехника, строительство и других. Полный список подписанных документов публикует пресс-служба президента РУ.

В Сиане Мирзиёев принял участие в саммите «Китай – Центральная Азия», где в свое речи коснулся различных сфер сотрудничества, а также предложил удвоить товарооборот стран ЦА с КНР к 2030 году.

Он также посетил «Выставку узбекско-китайского сотрудничества», где формально запустил, нажатием «символической кнопки», «15 производственных мощностей по выпуску автомобилей и электромобилей, строительных материалов, широкой линейки металлических изделий и проката, предметов медицинского назначения, а также возведению новых предприятий общей стоимостью 3,3 миллиарда долларов». Позднее он провел встречу в формате круглого стола с представителями деловых кругов КНР.

Кроме того в преддверии визита Мирзиёева в Сиане стартовал Китайско-узбекистанский бизнес-форум, сообщило Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. В мероприятии приняли представители «свыше 400 крупных китайских компаний, заинтересованных в установлении сотрудничества с Узбекистаном». Министр инвестиций, промышленности и торговли РУ Лазиз Кудратов, выступая на форуме, отметил рост торговых отношений двух стран: в 2022 году товарооборот между КНР и РУ вырос на 20% и достиг 9 млрд долларов, а в планах на 2023 год довести эту цифру до 10 млрд долларов. Говоря об инвестиционном сотрудничестве, министр тоже отметил рост. «Общий объем освоенных китайских инвестиций с 2017 года увеличился в 5 раз и составил 11 млрд долларов. Только в 2022 году освоено 2,2 млрд долларов китайских инвестиций. Количество совместных предприятий в Узбекистане за последние 5 лет выросло в 3 раза», – говорится в заметке.

Кыргызстан

18 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу «традиционной дружбы и сотрудничества», включая безопасность и экономику, в том числе ключевой проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Итогом встречи стало подписание 25 документов, ключевым из которых, по мнению кыргызской стороны, стала совместная декларация Кыргызстана и Китая об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства.

19 мая Жапаров выступил на саммите «Китай – Центральная Азия», где многократно подчеркнул значимость регионального сотрудничества, особенно в транспортной сфере. При этом он примечательно, но несколько двусмысленно, ввернул, что Центральная Азия должна стать «геополитическим посредником» между «мировыми центрами влияния».

Кыргызский лидер также провел встречи с другими крупными китайскими деятелями, включая премьера Госсовета КНР Ли Цяна и председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунина, а также представителями крупного бизнеса КНР. Темы встреч – экономика, включая строительство вышеупомянутой железной дороги и Камбар-Атинской ГЭС.

Кроме того, Жапаров посетил завод «Zhongtong Bus Holding Co., LTD», где ранее были закуплены 120 автобусов с газовым двигателем для Бишкека, а теперь принято решение о приобретении еще одной тысячи автобусов, первая партия которых до конца текущего года будет поставлена в столицу Кыргызстана.

Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также 18 мая провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи лидеры стран подписали 25 документов о сотрудничестве в разных сферах: террористической безопасности, СМИ, гуманитарной помощи, торгово-экономическому сотрудничеству, сельскому хозяйству и другим.

Затем 19 мая Рахмон принял участие в саммите «Центральная Азия – Китай», где выступил с речью о «дружбе и сотрудничестве». При этом его пресс-служба сочла необходимым подчеркнуть реакцию Си Цзиньпина, который якобы назвал Эмомали Рахмона «самым опытным среди нас, мудрым и дальновидным политиком», добавив, что его «предложения и мысли <...> очень важны».

Ранее Рахмон провел еще ряд встреч. В частности, 17 мая он пообщался с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, после чего пресс-служба таджикского лидера заявила о выделении банком «льготных средств в размере 500 млн долларов на реализацию проекта строительства Рогунской ГЭС».

Также примечательной была беседа 17 мая с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, где Рахмон упомянул рост товарооборота между двумя странами на 40%, а также, по сообщениям, обсудил ускорение строительства линии D газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Кыргызстан – Китай».

Затем 18 мая президент Таджикистана провел встречу с представителями более чем 40 инвестиционных компаний Китая, включая заместителя гендиректора компании «BYD – Центральная Азия» Иван Цао, председателя Совета директоров компании «Джитсун Литий» Нан Цзинси и председателя совета директоров горнодобывающей компании «Зиджинг» Чэнь Цзинхэ.

Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе своего визита в Сиань для участия в саммите «Китай – Центральная Азия» встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, подписав ряд меморандумов и соглашений, которые касаются карантина животных, прессы, таможни и других институций стран, написал «Turkmenpotal» 18 мая.

19 мая Бердымухамедов выступил на саммите, предложив запустить «механизм многосторонних консультаций в формате “Центральная Азия – Китай”». «Turkmenpotal» также сообщает о его предложении по части увеличения поставок газа в КНР, озвученном в ходе выступления, и инициативе по развитию транспортных коридоров.