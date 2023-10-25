Китай-Центральная Азия: итоги форума «Один пояс, один путь»

Лидер Казахстана посетил Пекин, где провел встречи с китайской политической и деловой верхушкой, закончившиеся подписанием договоров на 16,54 млрд долларов. Узбекистан тоже достаточно интенсивно провел время на форуме. Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан остались внутри повседневной повестки сотрудничества, хотя отметились несколькими интересными новостями.

Казахстан

Министерство нацэкономики Казахстана заявило 18 октября, что товарооборот между КНР и РК за январь-август 2023 года составил 19 млрд долларов, «что на 22,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (15,5 млрд долл.)». При этом экспорт из РК в Китай равен 9,0 млрд долларов (рост на 2,1%), а импорт в РК из КНР достиг 10,0 млрд долларов (рост на 49,5%), утверждают в министерстве. Между тем генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй сообщила со ссылкой на китайскую статистику, что за тот же период двусторонняя торговля достигла 25,23 млрд долларов, что сделало Китай крупнейшим внешнеторговым партнером РК с большим отрывом от остальных. Подобный огромный разрыв в статистке наблюдается уже не первый год, а связывают его с разгулом контрабанды и коррупции.

На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил во главе казахстанской делегации III форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине 17-18 октября. Глава РК провел встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном, председателем Посткомитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином. В пресс-службе Токаева сообщили, что в рамках визита было подписано «30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов, в том числе инвестиционные, торговые соглашения, договора о передаче технологий на производство, открытии кредитных линий и т.д.», а также представили полный список подписанных бумаг.

Среди наиболее заметных документов – договор об увеличении пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута» (ТМТМ) в пять раз до 500 тысяч контейнеров в год. Говоря об уже достигнутом, Токаев отметил, что «около 85 процентов всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан», а на развитие магистралей было выделено 35 млрд долларов за 15 лет. В планах у страны строительство еще «1300 километров новых железнодорожных путей в течение трех лет», «третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем» и «новых сухих портов “Бахты” и “Калжат”». Для роста товарооборота президент предложил «создать партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов».

Также Токаев провел ряд переговоров с представителями китайского бизнеса, включая руководство компании SINOPEC, где обсуждался совместный проект на сумму 7,7 млрд долларов по производству полиэтилена, в рамках которого компания планирует начать строить завод во второй половине 2024 года, а также несколько будущих проектов, включая комплекс «по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата на базе Атырауского нефтеперерабатывающего завода» и проекты в горнодобывающем секторе. Глава РК пообщался и с правлением производителя железнодорожного транспорта «CRRC Corporation Limited», с которым в рамках форума было подписано соглашение на 1,3 млрд долларов.

Также в китайской столице казахстанский лидер посетил церемонию открытия бюста средневекового философа и ученого Абу Насра Аль-Фараби у Пекинского университета языка и культуры. Токаев учился в Пекинском университете, поэтому открытие бюста мыслителя, которого Казахстан считает своим, для него имело особую значимость, отметила пресс-служба президента.

Кроме того, Токаев съездил в Синьцзян, где с встретился с секретарем партийного комитета региона Ма Синжуем. Стороны обсудили перспективы наращивания экспортно-импортных отношений и развития туризма, а Токаев также отметил рост товарооборота с СУАР: по его словам, за первое полугодие 2023-го он вырос «на 87% и составил 8,5 млрд долларов», это больше 40% от всей торговли между РК и КНР.

Вскоре после поездки казахстанского лидера на форум МИД РК выпустил новость о вступлении в силу 10 ноября соглашения о 30-дневном безвизовом режиме между странами. В сумме граждане смогут пребывать на территории другой страны 90 дней в течение 180.

Кроме активности президента Казахстана на форуме работали и другие чиновники. Например, на встрече глав таможенных служб Казахстана и Китая обсуждались варианты увеличения пропускной способности на границах. Встреча прошла в рамках отдельного форума по бесперебойной торговле. Председатель комитета госдоходов Минфина РК (КГД МФ РК) Жандос Дуйсембиев встречался с комиссаром Государственной налоговой администрации КНР Ван Цзюнем, а также участвовал в заседании руководителей таможенных служб инициативы «Центральная Азия – Китай». В итоге участники решили внедрить новые процессы для эффективной работы и оперативного решения проблем на границах, новость об этом опубликовал КГД МФ РК 19 октября.

Также состоялся визит экспертов Главного таможенного управления КНР в Казахстан «для проведения аудита ветеринарной системы Казахстана и инспекции предприятий заинтересованных в экспорте животноводческой продукции», сказано в новости Комитета ветконтроля и надзора Минсельхоза РК от 19 октября.

В отдельном Антикоррупционном форуме была представлена делегация Агентства по противодействию коррупции РК, написало ведомство 20 октября. Казахстанская сторона рассказала о своих способах работы с нарушениями, обсудила «вопросы противодействия коррупции и возврата активов с Государственной надзорной комиссией Китая, в которой сконцентрированы антикоррупционные функции». Страны договорились об организации поездки в Казахстан для руководства комиссии Китая, чтобы усилить совместную работу.

Forbes.kz сообщил 22 октября о визите губернатора провинции Аньхой Ванг Чиньшена и председателя правления автомобильного холдинга «Chery Holding Group» Инь Тонгё в Казахстан для посещения стройки завода «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan». Между «Chery Automobile Company» и «Астана Моторс» был подписан меморандум для роста сотрудничества «в части локализации запасных частей и налаживании цепочек поставок». Авторы публикации напоминают, что на будущем заводе «запланирован выпуск трех моделей кроссоверов Chery: Tiggo 2 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7».

Узбекистан

Китай занимает первое место в рейтинге торговых партнеров Узбекистана по итогам девяти месяцев 2023 года, согласно опубликованным 20 октября данным статистического агентства РУ. Товарооборот между странами за указанный период составил 9,45 млрд долларов, что на 36,2% выше, чем в прошлом году. При этом экспорт составил 1,85 млрд долларов, а импорт 7,59 млрд долларов. Следом за КНР в рейтинге расположилась Россия с показателем в 7,03 млрд долларов (рост 6%), а на третьем Казахстан с 3,22 млрд долларов (падение на 1,5%). В целом с января по сентябрь объем внешней торговли Узбекистана составил 44,8 млрд долларов (рост на 22,1%), из которых на экспорт приходятся 17,73 млрд, а на импорт 27,01 млрд долларов.

На этом фоне неудивительно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также лично возглавил узбекскую делегацию, посетившую форум «Один пояс, один путь», где встретился c высшим руководством страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина и Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Хунина. На встрече с Си было озвучено, что «за последние годы объемы китайских инвестиций увеличились в пять раз, количество компаний – в три раза», объемы взаимной торговли выросли на 36% и имеется «обоюдное согласие» довести уровень годового товарооборота до 20 млрд долларов «в ближайшие пять лет».

Мирзиёев также встретился с представителями бизнеса. Пресс-служба Мирзиёева утверждает, что по результатам встречи китайский конгломерат «Ameri International», создающий проекты в области высоких технологий, заявил, что рассматривает Узбекистан «в качестве главного направления бизнеса в регионе Центральной Азии». На встрече обсуждались «перспективные проекты» в сфере металлургии, электротехники и других. На переговорах с инжиниринговой компанией «China CAMC Engineering» обсуждалось «строительство гидротехнических сооружений в регионах страны и современной инфраструктуры в “Новом Ташкенте”, внедрение передовых агротехнологий». С компанией «China Energy Engineering Corporation» обсудили планы по возведению «гибридной электростанции в Навоийской области», уже запущенное «современное производство цемента в Самаркандской области», а также модернизацию объектов энергетической инфраструктуры. Со «State Grid» поговорили о «строительстве высоковольтных линий электропередачи и модернизации инфраструктурных объектов», а также подготовке кадров для энергетической отрасли РУ.

Кроме того, в рамках форума Минэнерго Узбекистана и Государственное управление по энергетике КНР подписали соглашение о сотрудничестве, написала пресс-служба узбекистанского ведомства. Соглашение призвано «способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в области возобновляемых источников энергии» и «взаимовыгодное сотрудничество в области эффективного использования возобновляемых источников энергии». В заметке также говорится, что стороны будут развивать и научно-техническую базу.

Еще одним подписанным документом на форуме стало соглашение между Министерством цифровых технологий РУ и Министерством промышленности и информатизации КНР, новость 16 октября опубликовала пресс-служба Минцифры Узбекистана. Ведомства будут сотрудничать «в сфере инфраструктурного соединения, строительства сетей связи, 5G, сетевой безопасности, информационно-коммуникационных технологий». Также в соглашение входит обмен «практическим опытом, связанным с электронным правительством, цифровой экономикой и искусственным интеллектом».

Китайская корпорация «China Southern Power Grid International» и АО «Узбекгидроэнерго» на форуме заключили соглашение на 1 млрд долларов, объявила пресс-служба узбекистанской компании 18 октября. В соответствии с документом, стороны вместе реализуют проект строительства гидрособирающей электростанции «Юкори Пскем», мощностью 600 МВт.

Параллельно форуму велась и другая работа между представителями государств. На встрече главы ассоциации «Узчармсаноат» Фахриддина Бобоева с представителями промышленности и торговли китайского города Дунгуань обсуждалось «расширение торгово-экономического сотрудничества», а также «открытие совместных предприятий». Как рассказала пресс-служба ассоциации 17 октября, компании «Dongguan Shenfeng New Material» и «Guandong Shenfeng Eco Technology» оказались заинтересованы в реализации проекта «по производству искусственной кожи с узбекскими предпринимателями».

Туркменистан

Делегацию в Пекин на форум «Пояс и путь» возглавил Гурбангулы Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана и отец президента страны. Он встретился с Си Цзиньпином в присутствии ряда других высокопоставленных чиновников, где и подписал несколько рабочих документов, среди которых «Соглашение о технико-экономическом сотрудничестве». В публикации государственного информагентства «Туркменистан: Золотой век» также говорится о подписанном меморандуме «о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Главным таможенным управлением КНР по сотрудничеству в области укрепления потенциала Программы уполномоченных экономических операторов».

Во время визита Бердымухамедова China Daily выпустило материал о работе китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) по строительству 4-й нитки (Линии D) газопровода Китай-Центральная Азия, которая проляжет из Туркменистана в Китай через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Издание пишет, что строительство «идет полным ходом», и, более того, CNPC планирует ускорить работы, по окончании которых проектная мощность по транспортировке газа в Китай из Центральной Азии возрастет на 30 миллиардов кубометров в год.

В рамках поездки на форум генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабмине Туркменистана Мамметхан Чакыев встретился с руководством китайских автомобильных компаний «Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export co.» и «LTD и Yutong Bus Co., Ltd, поговорив на тему «поставок автомобильной техники в Туркменистан», передает «Turkmenportal» 17 октября.

22 октября стартовала Пекинская международная неделя нематериального культурного наследия (BIWICH), впервые собрав в разнообразных форматах «500 участников из почти 200 стран мира», говорится в новости «Turkmenportal». Руководитель Управления нематериального культурного наследия Минкульта ТР Гозель Магтымгулыева высказалась на конференции об охране нематериального культурного наследия в стране, презентовала реестр объектов.

Кыргызстан

От Кыргызстана на форум инициативы «Пояс и путь» приехали министр энергетики Таалайбек Ибраев, который принял участие в форуме руководителей компаний, а также председатель Государственной таможенной службы Самат Исабеков как участник форума по торговым связям. Об этом пишет «Sputnik Кыргызстан» 17 октября со ссылкой на МИД страны.

Депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев напомнил о долге страны перед Китаем, который составляет 1,8 млрд долларов. Он предложил выплатить его, продав золотовалютные резервы страны, его слова приводит «Sputnik Кыргызстан» в новости от 20 октября. Всего у страны есть 51 тонна золота, об этом рассказал зампред Нацбанка КР Манас Жакыпов. В ответ высказался министр финансов Алмаз Бакетаев, заявив, что «есть возможность не только расплатиться с Китаем, но и погасить весь внешний долг, однако при досрочном погашении вырастет процентная ставка по кредитам».

«Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Нацстатком Кыргызстана сообщил о росте экспорта меда 22 октября. Самым крупным покупателем за январь-август 2023 года стал Китай, куда было экспортировано 89,9 тонн кыргызстанского товара. За аналогичный период 2022 года Китай купил 1,9 тонн меда у КР. Всего за первые 8 месяцев 2023 было продано 223 тонны меда в 16 стран мира на 900 тыс. долларов. При этом издание «Tazabek» в этот же день опубликовало новость с данными Главного таможенного управления КНР об импорте кыргызстанского меда за 9 месяцев. В КНР по этим данным было отправлено 71,2 тонны меда. В 2022 году за первые 9 месяцев Китай импортировал 325 кг кыргызстанского меда. О расхождениях в показателях кыргызстанской и китайской таможни мы писали раньше.

Таджикистан

Таджикистан также был представлен на форуме «Пояс и путь». Делегацию возглавил руководитель таможни при правительстве Таджикистана Хуршед Каримзода, пишет «Sputnik Таджикистан» 18 октября со ссылкой на таджикистанское ведомство.

В «банке правовой информации Таджикистана» появилось соглашение о проведении «антитеррористических учений силовых подразделений Таджикистана и Китая» частотой не менее раза в два года, сообщил ТАСС 17 октября. Одна из задач учений – «повышение уровня слаженности органов управления в руководстве специальными антитеррористическими формированиями», приводит издание содержание документа. Участники соглашения должны сообщить друг другу о проведении учений заранее за полгода. Документ был подписан лидерами двух стран еще на майском саммите в Сиане, а только в октябре отправлен в парламент на ратификацию.