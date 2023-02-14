Китай-Центральная Азия: как не заблудиться в логистических лабиринтах

Казахстан активно развивает инфраструктуру на границе с КНР, а также подводит итоги по торговле с восточным соседом, в том числе объясняя огромные расхождения в отчетах двух стран о взаимном товарообороте. Узбекистан работает с компанией из КНР по реализации агропроекта, посол КНР в РУ получила почетный орден от президента страны. Посол КНР в Кыргызстане обсудила с властями КР возобновление работы по приостановленным проектам, экспорт агропромышленной продукции, а также транспортное сообщение между странами. Посольство Таджикистана в КНР обсудило с китайскими коллегами вопросы по организации Водной конференции ООН.

Казахстан

Член Высшей аудиторской палаты РК Ардак Тенгебаев рассказал о причинах и размерах расхождения торговой статистики между РК и КНР. Эта тема остается актуальной для двух стран. «Причиной, может, являются и методологические основы, как считается статистика в КНР и Казахстане. Но, на наш взгляд, играет большую роль недостаточность таможенного администрирования по импортируемым товарам из Китая с нашей стороны, то есть это допущение занижения таможенной стоимости товаров, недостоверная классификация товаров, применение так называемых товаров прикрытия и так далее», – приводит издание Zakon.kz цитату Тенгебаева в материале от 9 февраля. В предыдущем дайджесте мы отмечали, что расхождение в данных двух таможен составило 7 млрд долларов США: в КНР отчитались о 31,17 млрд долларов, а в РК о 24,1 млрд.

В 2022 году по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу РК отправила в КНР на 30% больше топлива «в годовом выражении до 1,261 млн тонн». При этом, маршрут «не стал значимой альтернативой транзиту сырья через Россию», сообщило издание The Moscow Times 8 февраля со ссылкой на Reuters. Спрос в КНР не увеличивается из-за эпидемии коронавируса, говорится в тексте со ссылкой на цитату источника издания. Кроме этого, выгодными остаются закупки «более дешевого российского сырья по другим маршрутам». В 2023 году «Казахстан планирует снизить экспорт нефти в Китай до 1 миллиона тонн, по информации Минэнерго», сообщается в новости.

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев обсудил с послом КНР в РК Чжаном Сяо экспорт мясной продукции и другие вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Минсельхоз РК 10 февраля сообщил, что Карашукеев на встрече поднял «вопросы по экспорту животноводческой продукции из Казахстана в Китай, снятия ограничений по болезням животных, а также согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на другие виды сельскохозяйственных товаров». Чжан Сяо поддержал инициативу министра, а также пообещал «поспособствовать в развитии сотрудничества по другим направлениям, в том числе мелиорации земель и цифровизации сельского хозяйства» и «рассмотреть возможность визита казахстанской делегации в КНР». Министерство отмечает, что торговля сельхозтоварами между странами в 2022 году составила 783 млн долларов.

На совещании «по вопросам перевозки зерна и продуктов перемола», прошедшем 6 февраля в Астане, обсудили итоги экспорта этих товаров в 2022 году, говорится в новости «Қазақстан темір жолы» (КТЖ, «Казахстанские железные дороги») от 7 февраля. Перевозчик за 2022 год отправил в КНР 300 тыс. тонн муки и 600 тыс. тонн зерна – рост на 134% по сравнению с 2021 годом. «Этот скачок связан с развитием контейнерных перевозок», – сказано в сообщении. Основным рынком для экспорта остаются страны ЦА.

Издание ElDala со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК 9 февраля рассказало о планах страны по строительству пяти «трансграничных хабов» к 2025 году. Среди них – «приграничный комплекс “Хоргосский узел”» на границе с Китаем, а также хабы на границе с Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией и рядом с Каспийским морем. Построенные комплексы сократят время на доставку грузов и «количество участников в цепочке поставок», а также позволят «снизить стоимость продукта для конечного потребителя», говорится в новости.

Из Китая в Европу через Казахстан продолжают курсировать поезда. Во время каникул в честь празднования Нового года по китайскому календарю – Праздника весны – группа китайских железных дорог Гуанчжоу в день запускала 2 поезда по маршруту КНР-Европа с грузом в размере 1500 TEU (двадцатифутовый эквивалент – условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Один из таких поездов был отправлен «из района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао», до Алматы он доедет за 15 суток. Об этом сообщает «Деловой Казахстан» 10 февраля со ссылкой на Southcn.com, который опубликовал новость 1 февраля.

Информагентство «Синьхуа» 9 февраля рассказало об отправке «6500-го грузового поезда» из китайского сухого порта в городе Урумчи (Синьцзян) в Казахстан по маршруту Китай-Европа. Кроме этого, в новости говорится о резком увеличении грузоперевозок между КНР и РК. Через КПП «Алашанькоу» за январь прошло «1,11 млн тонн грузов, что на 12,8% больше в годовом выражении». Через КПП «Бакту» (округ Тачэн в Синьцзяне) за первый месяц 2023 года прошло более 3800 единиц техники и 34,1 тонн грузов – рост «на 125% с лишним по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», пишет «Синьхуа».

Рядом со станцией «Достык» и КПП «Достык-Алашанькоу» на границе с КНР открыли «новый крупнейший логистический терминал EUROTRANS GATEWAY, построенный по европейским стандартам», пишет Tengrinews.kz 13 февраля. «Терминал предназначен для перегруза контейнеров с железнодорожной колеи 1435 миллиметров (Китай) на колею 1520 миллиметров (Казахстан), автомобилей и наоборот, а также для обработки, хранения, ремонта, формирования маршрутных контейнерных поездов, следующих через казахстанско-китайскую границу», – отмечает издание, добавляя, что на площадке помещается 1000 контейнеров, за сутки через терминал может пройти «8 поездов или 248 вагонов».

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на встрече с генконсулом РФ в Усть-Каменогорске Аланом Хетагуровым 8 февраля рассказал о планах по строительству новой дороги, которая должна связать город Тачин в КНР с Аягозом в РК: «Трасса протяженностью 283 километра обеспечит короткий путь в КНР из Казахстана и РФ», – пишет издание YK-news.kz. В прошлом дайджесте мы много писали о планах Казахстана и России по развитию сотрудничества с Китаем.

Informburo.kz 10 февраля рассказало о данных Генпрокуратуры РК о завышении зарплат иностранным работникам по сравнению с оплатой труда гражданам страны. В 2022 году ведомство обнаружило «более 100 случаев диспропорции в оплате труда», которая недопустима в соответствии с законодательством. На предприятии ТОО «Citic Constuction» инженеру из Китая платили в 2,5 раза больше (750 тыс. тенге), чем гражданину РК (300 тыс. тенге) на той же должности. А в компании «ПетроКазахстанОйлПродакт» работникам из Китая платили прибавку в размере 30% от оклада. «По итогам проверки за эти нарушения 25 лиц привлекли к административной ответственности, им назначили штрафы на общую сумму 9 млн тенге», – пишет издание.

В посольстве РК в Китае медалями «30-летие Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии» (СВМДА) наградили «представителей [китайских] государственных органов, ведомств и общественных кругов», которые повлияли на развитие совещания, сообщило издание Kazakhstan Today 13 февраля. Сама церемония награждения прошла 9 февраля. На ней посол РК в КНР Шахрат Нурышев поблагодарил коллег за поддержку совещания и отметил, «что с 2014 по 2018 годы Китай успешно председательствовал в СВМДА, в этот период по инициативе КНР были учреждены форумы аналитических центров и неправительственных организаций».

Консульство Китая в Казахстане отметило Праздник фонарей, которым заканчиваются каникулы по случаю Нового года по китайскому календарю, написал «Деловой Казахстан» 10 февраля. На мероприятии генконсул КНР в РК Цзян Вэй выступила с речью, в которой вспомнила о важных событиях 2022 года – 20-м съезде ЦК КПК, 30-летии отношений КНР и РК, приезде председателя КНР Си Цзиньпина. «На празднике также выступили руководитель представительства МИД РК в Алматы Б.Е. Булегенов и генеральный директор компании CNPC в Центральной Азии и России Бянь Дэчжи», – сказано в новости. Из развлечений гостей ждали «Танец Льва» и приготовление шариков из клейкого риса – это традиции Праздника фонарей.

Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев вручил послу КНР в Узбекистане Цзян Янь орден, объявила 6 февраля пресс-служба президента. На церемонии глава государства отметил «плодотворную работу и активные усилия посла по укреплению узбекско-китайских отношений дружбы». Президент обратил внимание на рост показателей товарооборота в последние годы и развитие совместных узбекско-китайских проектов, а также упомянул проект строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». В завершении своей речи президент вручил Цзян Янь орден «Дўстлик», который вручается в «качестве символа безграничного уважения и почтения народа Республики Узбекистан», говорится в положении на сайте президента. Цзян Янь завершает свою миссию в РУ, но даты ее ухода, а также информация о ее преемнике пока официально не объявлена.

Внешнеторговый оборот Узбекистана за 2022 год составил 50 млрд долларов, такие данные приводит «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу Агентства статистики при президенте Узбекистана 9 февраля. Рост по этому показателю по сравнению с прошлым годом составил 18,6%. При этом главными торговыми партнерами по-прежнему являются Россия, Китай и Казахстан.

Сразу два больших агропроекта реализуют китайские инвесторы в Мубарекском районе Узбекистана, сообщила 6 февраля газета «Халк сузи». Оба проекта реализуются компанией из КНР «QI Hang Mubarak». Первый проект предполагает создание «тепличного комплекса площадью 50 Га» и общей стоимостью в 11 млн долларов. По приведенным в статье расчетам, комплекс будет «производить и экспортировать сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 7,5 млн долларов в год», создав 300 рабочих мест. «Второй проект, который интересует учредителей иностранной компании “QI Hang Mubarak”, – это выращивание подсолнечника на площади 100 га. Общая стоимость этого проекта составляет 1,5 млн долларов США, в результате чего будет создано 20 рабочих мест», – приводит агентство слова начальника управления инвестиций и внешней торговли Мубарекского района Азиза Имамова.

О железной дороге «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» говорил заместитель директора Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Мухсинжон Холмухамедов на круглом столе «Узбекистан и Кыргызстан: Новые перспективы стратегического партнерства», написало 7 февраля агентство «Review». Холмухамедов в своем докладе упомянул, что по оценкам ЦЭИР строительство железнодорожных путей позволит «сократить расстояние транспортировки грузов на 1500-2000 км».

Кыргызстан

7 февраля прошла встреча зампредседателя Кабмина КР Бакыта Торобаева с послом КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь, написала в тот же день пресс-служба кыргызстанского ведомства. На встрече Торобаев объявил, что реализация ранее приостановленных из-за пандемии коронавируса проектов будет восстановлена. В частности, он предложил начать с договоренностей, достигнутых на деловом съезде «Китай – Кыргызстан» в 2019 году. По итогам форума было «подписано 24 меморандума и соглашения». «По статистике, за 11 месяцев 2022 года торговый оборот между двумя государствами составил 3 млрд 678 млн долларов США, из них экспорт – 52 млн долларов США, импорт – 3 млрд 626 млн долларов США», – говорится в заметке (правда, по данным Китая, товарооборот составил 15,42 млрд; подробности здесь). Также Торобаев отметил важность реализации проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». В ответ Ду Дэвэнь высказала интерес к «увеличению объемов поставок местной сельскохозяйственной продукции на китайский рынок с учетом имеющегося там спроса на экологически чистую продукцию». Она также подчеркнула, что КНР готова «оказать содействие экспортерам в создании благоприятных условий для увеличения поставок». В заключении кыргызстанская сторона подчеркнула, что для полноценного восстановления и дальнейшего развития торговых отношений между двумя странами необходимо окончательно наладить работу пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам».

«Кыргыз темир жолу» (Кыргызские железные дороги) объявили о скидках на некоторые группы грузоперевозок, информацию об этом опубликовала пресс-служба компании 6 февраля. Так, при транспортировке грузов на расстояние от 1 до 30 км устанавливается скидка в 35% «на транзитную перевозку всех видов грузов в приватных универсальных крупнотоннажных контейнерах на инвентарной платформе (принадлежащей перевозчику), следующих по мультимодальному маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан в составе грузового и контейнерного поезда». Кроме того, установлена «специальная ставка» в 50 долларов для ряда грузов, следующих по «транспортному коридору Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия».

Министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилек Текебаев обсудил вопрос транспортного взаимодействия с послом КНР в КР Ду Дэвэнь, сообщила пресс-служба посольства 8 февраля. На встрече речь шла о развитии транспортного сообщения между странами, которое Ду Дэвэнь назвала «важной частью всестороннего стратегического партнерства» между странами. Текебаев в свою очередь подчеркнул важность реализации проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» и других инициатив в рамках «Пояса и пути». В своей новости от 7 февраля Акчабар со ссылкой на пресс-службу кыргызстанского Минтранса пишет, что отдельно министр остановился на вопросе выдачи виз для водителей грузовиков, следующих в КНР – в связи с открытием границ, спрос на открытие виз резко вырос. В заметке уточняется, что «на данный момент около 1,5 тысяч водителей грузовых автомобилей Кыргызстана нуждаются в визах».

Таджикистан

Китай замыкает тройку лидеров по объему внешней торговли с Таджикистаном, пишет Avesta со ссылкой на пресс-службу Евразийского банка развития, который в свою очередь опирается на данные Агентства по статистике при президенте РТ. По приведенным данным, главными торговыми партнерами страны стали Россия ($1,7 млрд, или 22,9% всего товарооборота) и Казахстан ($1,4 млрд, или 19,7%), опередив Китай ($1,2 млрд, или 16,6%). Но, возможно, даже согласно этим данным, Китай скоро вырвется вперед: товарооборот с КНР в 2022 году вырос на 44,2%, в то время как с Россией и Казахстаном темпы роста были почти вдвое ниже – 23,7% и 22,3% соответственно. А если верить китайской таможне, то Китай уже оставил конкурентов далеко позади, наторговав с Таджикистаном на $2,6 млрд (об огромных нестыковках в данных КНР и РТ мы сообщали в одном из предыдущих дайджестов прошлом выпуске).

Таджикистанский авиаперевозчик «Сомон Эйр» возобновил регулярные рейсы Душанбе – Урумчи 8 февраля, объявила пресс-служба 9 февраля компании. Рейсы будут выполняться раз в неделю по средам. Как мы сообщали ранее, в планах компании закупить новые самолеты, которые в дальнейшем позволят открыть новые направления: Душанбе – Сиянь, Гуанчжоу и другие города КНР.

Посольство Таджикистана в КНР вместе с посольством Нидерландов провело 8 февраля в Пекине совместный брифинг по вопросам «реализации последующих целей Водной конференции ООН», которая пройдет 22-24 марта в Нью-Йорке. Новость об этом опубликовала пресс-служба таджикистанского МИД 10 февраля. Посол Таджикистана в Китае Зохир Саидзода в своем выступлении рассказал о «Второй Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий “Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы”», прошедшей в июле 2022 года в Душанбе, а также о других конференциях, организованных в Таджикистане. Он отметил, что предложенная таджикистанскими властями резолюция «2025 год – Международный год сохранения ледников» была принята Генассамблеей ООН. В ходе брифинга прошло также панельное заседание, на котором обсуждались вопросы Конференции, которая пройдет в Нью-Йорке в марте.

Вопрос о результативности этих мероприятий остается открытым, а между тем Центральная Азия, включая Таджикистан, переживает нарастающий водный кризис в связи с климатическими изменениями и неэффективным водопользованием.