Китай-Центральная Азия: китайские игроки проявляют все большую активность

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

На прошедшей неделе в Узбекистане состоялось большое количество двусторонних и многосторонних встреч с участием Китая, в том числе под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Таджикистан также принял у себя одно из мероприятий ШОС. Казахстан набирает обороты в количестве встреч с китайскими коллегами после недавнего затишья, а КНР и Кыргызстан по-прежнему сконцентрированы на развитии транспортного сообщения и логистики.

Узбекистан

15 августа Госкомстат Узбекистана опубликовал доклад о внешнеэкономической деятельности страны за январь-июль 2022 года. Китай продолжает сохранять лидерские позиции: общий объем торговли с КНР составил 5,22 миллиарда долларов (импорт – 3,72 миллиарда, экспорт – 1,51 миллиарда). Для сравнения, в 2021 году торговый оборот с Китаем за первые семь месяцев года находился на уровне 4,04 миллиарда долларов, т.е. рост в этом году составил около 30%.

18 августа состоялось 6-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Узбекистаном под председательством Абдуллы Арипова, премьер-министра РУ, и Го Шэнкунь, члена Политбюро и секретаря Политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая.

На заседании «было достигнуто соглашение о подписании более 100 важных документов на сумму 1 млрд.долл. в том числе и документы в области автомобилестроения», сообщила пресс-служба узбекистанской автомобилестроительной компании UzAuto. В частности, китайский автопроизводитель BYD и UzAuto договорились о производстве автомобилей на территории Узбекистана. Документ предусматривает организацию производства «полного цикла (CKD: штамповка, сварка, покраска, сборка)», а впоследствии предприятие планирует выпускать также «двигатели, электродвигатели и аккумуляторные батареи для автомобилей». Пробные продажи для изучения рынка предполагается начать уже в конце этого года, для чего BYD адаптирует автомобили для узбекистанского рынка. В комментарии председателя правления АО «Узавтосаноат» Шавката Умурзакова, который приводит пресс-служба компании, отмечается, что развитие автомобильной промышленности помогает развитию смежных отраслей. «Подсчитано, что одно рабочее место в автомобилестроении создает не менее семи рабочих мест в смежных секторах. И это число еще выше, когда речь идет о создании принципиально новой ниши, так что альянс UzAuto и BYD – это новый виток развития не только отрасли, но и экономики в целом», – оптимистично заявил Умурзаков.

В целом китайские автопроизводители все более активно действуют на узбекском и прочих центральноазиатских рынках.

Кроме того, 16 и 17 августа в Ташкенте прошел Экономический форум стран-участниц ШОС. В первый день форума состоялось пленарное заседание, в рамках которого участники обсуждали в том числе реализацию совместных проектов, например, строительство дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан; затем прошли «двусторонние переговоры между участниками делегаций различных стран». Кроме того, была открыта «Ярмарка промышленных инноваций ШОС». Во второй день обсуждались «приоритетные инвестиционные проекты, факторы углубления международной кооперации, меры по восстановлению торгово-экономических связей, расширению сотрудничества в эпоху цифровизации, а также развитию зеленой экономики на пространстве ШОС», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

19 августа в Ташкенте прошел форум женщин стран-членов ШОС, сообщается на официальном сайте организации. В ходе форума прошли пленарные заседания по темам: «Активизация роли женщин в общественно-политической жизни и участие их в принятии решений», «Вклад женского предпринимательства в социально-экономическое развитие государств-членов ШОС», «Инновации и развитие цифровой экономики: важный фактор обеспечения устойчивого развития обществ государств-членов ШОС», «Роль женщин в устойчивом и инклюзивном развитии государств-членов ШОС», «Гендерный вклад в преодоление вызовов пандемии».

В тот же день прошла 17-я встреча секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, говорится в сообщении на сайте Службы центральных коммуникаций при президенте РК. Помимо официальных сообщений о необходимости противодействия «терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков», стороны отдельно отметили необходимость «скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане», называя эту проблему «одним из ключевых факторов сохранения мира и безопасности в регионе ШОС».

Казахстан

На прошедшей неделе прошло сразу несколько встреч казахских и китайских чиновников.

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем. «Деловой Казахстан» 18 августа написал, что большую часть встречи участники обсуждали «предстоящие двусторонние мероприятия на высоком и высшем уровнях, а также вопросы подготовки к саммиту СВМДА, который пройдет в Нур-Султане в октябре». Участники утвердили продолжение работы над «реализацией договоренностей по очному обучению казахстанских студентов в ВУЗах Китая, введением безвизового режима для взаимных поездок граждан двух стран и восстановлением регулярного авиасообщения между Нур-Султаном и Пекином», а также решили «активизировать согласование проектов двусторонних документов, находящихся на рассмотрении государственных органов РК и КНР».

На встрече Нурышева с заместителем министра коммерции КНР Ван Шувэнем, которая прошла 22 августа, обсуждалось текущее положение и пути развития торгово-экономических отношений между странами, пишет пресс-служба казахского МИД. Среди прочего Нурышев отметил «необходимость принятия постоянных стимулирующих мер по повышению объемов двусторонней торговли, включая электронную коммерцию» и предложил активизировать процесс согласования «программы торгово-экономического сотрудничества до 2026 года». Посол также обратил внимание собеседника на «важность для двусторонней торговли эффективного функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе и возобновления деятельности Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос"». Ван Шоувэнь в ответ поддержал предложенные Нурышевым меры, а также заверил его в намерении КНР продолжать укреплять «вечное всестороннее стратегическое партнерство» между странами.

Кроме того, 18 августа Нурышев встретился в Пекине с Хэ Чжэнвэем, президентом Китайской ассоциации развития и планирования деятельности предприятий за рубежом CODA, а также с Гуань Цзясином, вице-президентом компании China Civil Engineering Construction Corporation, сообщил «Деловой Казахстан». Участники обсуждали совместные индустриальные и инвестиционные проекты. Цзясин заявил, что компания заинтересована в совместном с Казахстаном «строительстве инфраструктурных проектов», сотрудничестве в сфере «горнорудной промышленности, водоснабжения, сельскохозяйственного орошения, медицинского обслуживания, охраны окружающей среды и новой энергетики». Компания China Civil Engineering Group Co., Lt уже реализует некоторые проекты в Казахстане.

Другой казахский чиновник, аким Алматы Ерболат Досаев, обсудил с генконсулом КНР вопросы сотрудничества на уровне своего города. «Динамика роста товарооборота между городом Алматы и Китаем стремительно растет. Так, по итогам первого полугодия текущего года товарооборот увеличился на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2 млрд 850 млн долларов США», – пишет «Центр развития города Алматы». Алматы и Китай заинтересованы в расширении сотрудничества, уже сейчас активно осуществляются некоторые проекты – строительство «завода по производству стальных сварных труб большого диаметра» и «инвестиционный проект по производству радиаторов на территории индустриальной зоны», который планируется воплотить до конца года. Алматы с прошлого года сотрудничает с провинцией Сычуань – стороны хотят «привлекать китайских инвесторов в сфере науки и образования». Кроме того, в прошлом декабре казахский город подписал «меморандум о взаимопонимании» с Шэньчжэнем, с которым они совместно планируют создавать условия для «локального ИТ-бизнеса двух городов» и внедрения «инфраструктурных проектов цифровизации Smart City».

Китай может передать Восточно-Казахстанской области сельскохозяйственное лабораторное оборудование на 11,15 миллионов юаней. Но Казахстан должен будет за свой счет предоставить помещение для лаборатории и обеспечить эксплуатацию полученного оборудования. Интерес китайской стороны в том, чтобы увеличить экспорт продукции из РК и углубить «развитие технико-экономического сотрудничества с КНР», сказано в пояснительной записке Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, опубликованной вместе с постановлением о предоставлении техники, размещенном на сайте «Открытые НПА» 17 августа. Как отмечалось ранее, вопрос экспорта казахстанской сельхозпродукции в Китай стоит очень остро.

Железные дороги Казахстана загружены на 23% меньше, чем их реальная мощность, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, написало издание «КазТаг» 18 августа. «Пропускная способность железнодорожной инфраструктуры в Россию из страны составляет 123 миллионов тонн, а загружена она только на 95 миллионов тонн, в/из Китая – 28 миллионов и 24 миллиона тонн, соответственно, Узбекистана – 30 миллионов и 29 миллионов тонн, Ирана – 9 миллионов и 1,1 миллион тонн и ТМТМ – 6 миллионов и 3,2 миллиона тонн», – говорится в докладе министра. Всего сейчас загрузка составляет 152,3 миллиона тонн в год, но возможная загрузка может составлять 196 миллионов.

Кыргызстан

Глава Кабинета министров КР Акылбек Жапаров встретился с послом КНР Ду Дэвень. Последняя рассказала, что «китайской стороной принято решение о продлении рабочего времени контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской государственной границе на 2 часа в период с августа по 31 октября 2022 года» и что КНР готова увеличить количество «авиарейсов между Кыргызстаном и Китаем до 3 раз в неделю», сообщила пресс-служба кыргызского Кабмина 18 августа. В дополнении к этому посол «передала послание премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна относительно вопроса строительства железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”». Китай опять подчеркнул значимость этого проекта. Также стороны обсудили сотрудничество в сфере медицины. В частности, по словам Ду Дэвень, в октябре в Кыргызстан приедут китайские медики, которые «готовы провести 550 операций на катаракту глаз нуждающимся гражданам Кыргызстана на безвозмездной основе в рамках проекта “Экспресс здоровье”».

Таджикистан

Главы верховных судов стран ШОС встретились в Душанбе, сообщило 18 августа Российское агентство правовой и судебной информации. На XVII совещании поднимался широкий спектр тем, касающихся делопроизводства, правозащиты и развития системы исполнения наказания. В частности, затрагивалась тема киберпреступности. Судья Верховного народного суда КНР Ли Юн отметил, что «государствам-участникам организации следует задуматься о создании общего и эффективного механизма противодействия росту интернет-преступности». По его мнению, в этой сфере «нужно опираться на принцип киберсуверенитета» и «разбирательства по таким делам должны быть максимально качественными и создавать юридическую пропаганду».