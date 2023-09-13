Китай-Центральная Азия: китайские провинции активизируют экспансию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с секретарем комитета КПК провинции Шаньдун Линь У. Последний также посетил Казахстан и Узбекистан. (Фото: president.kg)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Представители целого ряда китайских провинций развили бурную деятельность в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, а Туркменистан был занят контактами с КНР в сфере культуры.

Казахстан

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин провел встречу с секретарем парткома китайской провинции Шэньси Чжао Идэ, написала 5 сентября пресс-служба правительства РК. С начала года это третий рабочий визит секретарей парткома провинций КНР в Казахстан, а в конце сентября также ожидается приезд представителей еще одной провинции.

Жумангарин сообщил, что Китай входит в «топ-5 стран-инвесторов в казахстанскую экономику», уточнив, что за последние 15 лет инвестиции КНР составили 23,5 млрд долларов. Другая сфера, которую выделилказахстанский чиновник, это сельское хозяйство. Здесь был отмечен рост по взаимной торговле: за последние семь месяцев он составил 74% или 690 млн долларов. В финале вице-премьер коснулся темы укрепления туристических связей, которым, «несомненно, будет способствовать ввод безвизового режима». Чжао Идэ заявил, что основной целью его визита является «​​продвижение реализации договоренностей лидеров двух стран, достигнутых во время майского саммита» и отметил самые плодотворно-развивающиеся сферы сотрудничества.

Кроме того, вице-премьер, сам недавно посетивший КНР, провел совещание с руководителями госорганов и нацкомпаний, на котором попросил сделать «основной акцент на сотрудничестве с Китаем», говорится в сообщении пресс-службы правительства Казахстана от 9 сентября. «Китай — наш ближайший восточный сосед и один из самых привлекательных и доступных рынков сбыта нашей продукции», – заявил он, поручив создать «рабочую группу из числа представителей Qaztrade, Kazakh Invest и НПП "Атамекен" для отработки алгоритма и создать дорожную карту проектов со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами».

Премьер-министр РК Алихан Смаилов 8 сентября встретился с президентом китайской энергетической и химической корпорации «Sinopec» Юй Баоцай, пишет пресс-служба правительства Казахстана. Смаилов поблагодарил бизнесмена за помощь в модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Затем казахстанский премьер отдельно остановился на проекте «Полиэтилен», который назвал «важным этапом в развитии нефтегазохимической отрасли», а его влияние на экономику страны – «мультипликативным». Глава «Sinopec» заметил, что отношения двух стран развиваются «высокими темпами», и предложил казахстанским сотрудникам нефтегазовой сферы посетить «Sinopec» для прохождения стажировки.

Вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов посетил КНР во главе делегации, сообщил 7 сентября «Sputnik» со ссылкой на пресс-службу министерства. Чиновник принял участие в заседании «Казахстанско-китайского подкомитета по энергетическому сотрудничеству» и в «Международном форуме по энергетическому переходу», который состоялся в Сучжоу.

Будущий 2024 год объявлен годом туризма Казахстана в Китае, написал «Sputnik» 6 сентября со ссылкой на речь вице-министра культуры и спорта Ержана Еркинбаева на прошедшей в Астане конференции «Шелковый путь 2023 года – тысячи миль». «С 2024 года мы ставим задачу стать одной из ключевых дестинаций для граждан КНР, учитывая географическое расположение стран, безвизовый режим, а самое главное, глубокие исторические связи двух стран», – приводит издание слова вице-министра. Кроме комплекса совместных мероприятий, запланированного на следующий год, планируется открытие культурного центра РК в КНР.

В городе Шымкент прошло подписание протокола 32-го «Совещания смешанных комиссий пограничных железных дорог РК и КНР», сообщила 8 сентября пресс-служба «Казахстанских железных дорог» (КТЖ). Стороны договорились о «безусловном выполнении объемов перевозок» на 2023-2024 гг. Так за восемь месяцев текущего года объем грузоперевозок между странами уже составил 18,7 млн тонн, а до конца года ожидаются перевозки на уровне 26,8 млн тонн грузов, против 23,2 млн тонн в 2022-м. При этом экспорт, согласно плану, вырастет на 25% до 16,2 млн тонн, а импорт – на 6%, до 10,6 млн тонн. В 2024 ожидается, что объем перевозок вырастет до 27,8 млн тонн. Рост, согласно договоренностям, будет в частности происходить за счет наращивания Казахстаном поставок зерна, растительных масел, металлической руды и нефтяного кокса.

Для достижения этих целей стороны реализуют ряд мер для повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, пишет «Железнодорожник Казахстана» по результатам прошедшей 5 сентября в Астане встречи представителей руководства КТЖ и «Урумчийской железной дороги». В частности, идет стройка «второй линии на участке “Достык – Мойынты”», а также планируется строительство «третьего пограничного перехода “Бахты – Тачен” и новых железнодорожных линий “Бахты – Аягоз”, “Дарбаза – Мактаарал”, обводной вокруг Алматы». Китай со своей стороны реализует «реконструкцию станции “Алашанькоу” и участка “Алашанькоу – Цзинхэ”».

В начале сентября в Алматы прошел симпозиум «Китай – ШОС», в котором приняли участие представители одноименной Пилотной зоны, написал «Деловой Казахстан». В ходе мероприятия участники выступили с речами о необходимости развития плодотворного сотрудничества, после чего презентации провели «Палата предпринимателей г. Алматы, представительство АО “Национальная компания “Kazakh Invest” в г. Алматы, “КТЖ Экпресс-КТЖ Южный”, Циндаоская компания по продаже зерна и масла “Лухай”, Циндаоская международная компания развития современного сельского хозяйства “Гупу”, китайская энергетическая компания “Teld New Energy”».

Кроме того, 8 сентября в Астане под председательством Казахстана прошло 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС, о событии написала пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) РК. На встрече были выслушаны соответствующие доклады от участников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Индии, Ирана, Пакистана. Среди важных договоренностей – проведение «совместного антитеррористического учения в 2024 на территории КНР», об этом пишет «РИА Новости».

Посол РК в Китае Шахрат Нурышев 9 сентября принял участие в 10-м Форуме сотрудничества «Китай – Центральная Азия», организованном правительством провинции Фуцзянь и Комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Как говорится в заметке, опубликованной пресс-службой правительства РК, в событии приняли участие чиновники высокого республиканского и регионального уровней. Нурышев рассказал об «основных аспектах социально-экономического развития Казахстана». Позже в тот же день казахстанский посол принял участие в «форуме по развитию женщин», проходившем в том же формате. По итогам форума «Китай – ЦА» был установлен ряд побратимских связей, подкрепленных соответствующими документами.

Китайская авиакомпания «Loong Airlines» запустила первый рейс из КНР в РК по маршруту «Ханчжоу – Алматы», он был выполнен 7 сентября, о чем сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Минтранса РК. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Узбекистан

Представители китайских провинций развили бурную деятельность и в Узбекистане.

В Ташкенте с 4 по 6 сентября прошла 12-я Международная выставка синьцзянской продукции, пишет «Синьхуа». На выставке, проводящейся с 2009 года, были представлены «ведущие китайские и узбекские предприятия аграрной промышленности, бытовой техники, информационных технологий, консалтинга, медицинской индустрии» и других, всего около 130 компаний. «Посредством этой выставки мы продолжаем претворять в жизнь важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, и расширять дружественные обмены между китайским Синьцзяном и Узбекистаном», – отметил в своей речи на церемонии открытия выставки член Бюро Комитета КПК, заместитель главы народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Юсупжан Мамат. Агентство «CGTN» в своей публикации отмечает, что число участников выставки этом году «было самым большим за всю историю события в Ташкенте, в три раза превысив число участников предыдущей выставки».

Кроме того, в Ташкенте 5 сентября состоялась встреча советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Саидкомила Саидназирханова и делегации из провинции Хунань во главе с Вэй Шупин, заместителем мэра города Юэян, написала пресс-служба ТПП. Представитель палаты рассказал о льготах и преференциях, которые были созданы для иностранных компаний, инвестирующих в РУ. Стороны договорились продолжить обсуждение, а также организовать встречи между китайскими и узбекистанскими компаниями в «формате B2B в пищевой, сельскохозяйственной, строительной и других сферах».

Также в Ташкенте 5 сентября прошла конференция по «сотрудничеству и обмену» между китайской провинцией Шаньдун и Узбекистаном и мероприятие, связанное с 10-летней годовщиной инициативы «Пояс и путь», написал «Uzdaily». В событиях принял участие секретарь комитета КПК провинции Шаньдун Линь У, совершающий тур по Центральной Азии во главе китайской делегации. Китайские докладчики подробно рассказали о провинции и «обозначили новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества между Шаньдуном и Узбекистаном». Uzdaily добавляет, что мероприятия завершились подписанием неких соглашений по различным проектам, но подробности отсутствуют.

Затем 6 сентября в Самаркандской области прошла выставка «Гостеприимство и качественная продукция Шаньдуна» и «конференция по сотрудничеству и обмену между предприятиями Шаньдун и Самаркандской области», где стороны «обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и КНР», сообщает «Uzdaily». Во время церемонии открытия выставки глава Самаркандской областной администрации Эркинжон Турдимов отметил, что событие станет «толчком к более тесному сотрудничеству между предпринимателями Шаньдуна и Самарканда».

В Ферганскую область Узбекистана приехала группа китайских инвесторов, заинтересованных во вложениях в регион, рассказывает 9 сентября «EA Daily» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. «​​Крупнейший автопроизводитель Китая Dongfeng Motor представил проект по строительству завода для производства электробусов», – говорится в заметке. Уточняется, что компания планирует вложить порядка 95 млн долларов в два этапа, развив не только производство самих электробусов, но и комплектующих для них. Другая китайская компания «Luoyang Grasen Power Technology» планирует инвестировать 30 млн долларов в «производство зарядных устройств для электромобилей», а компания «Tunghsu Group» вложит 50 млн долларов в создание солнечных панелей в регионе.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли РУ Сарвар Хамидов 8 сентября провел встречу с зампредом Агентства по сотрудничеству в области международного развития КНР Дэном Боцином, говорится в сообщении пресс-службы узбекистанского ведомства. Участники обсудили будущие проекты в «финансово-технической» сфере, а затем подписали меморандум о «реализации грантовых проектов». На реализацию 14 проектов правительством КНР предоставляется более 190 млн долларов в таких сферах, как «сельское и водное хозяйство, здравоохранение, образование и институциональное развитие».

Вопросы логистики на железной дороге обсуждались на встрече первого заместителя председателя правления АО «Узбекистанские железные дороги» Хикматуллы Рахметова с делегацией китайской логистической компании «Xian Free Trade Port Construction and Operation Co.Ltd.» под председательством директора Департамента коммерции провинции Шэньси Ян Мяо, написала 4 сентября пресс-служба УЖД. Китайская сторона напрямую выразила интерес принять участие «в инфраструктурных проектах в Узбекистане и подчеркнула свою готовность внести свой вклад в развитие транспортной инфраструктуры страны». Подробности достигнутых договоренностей не уточняются.

В Международном университете туризма и культурного наследия «Шелковый путь» в Самарканде открыта китайско-узбекская научно-технологическая лаборатория археологии и охраны культурного наследия. В публикации пресс-службы правительства РУ от 6 сентября сообщается, что лаборатория состоит из двух частей, «специализирующихся на биохимических исследованиях и изучении костей животных, где можно исследовать любые материалы археологических раскопок, найденные на территории Узбекистана». Вице-президент Северо-Западного университета КНР Чан Цзян, принимавший участие в открытии лаборатории, заявил, что его вуз высоко ценит партнерство с узбекистанским университетом.

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с секретарем парткома КПК провинции Шэньси Чжао Идэ 7 сентября, пишет пресс-служба главы государства. Президент подчеркнул важность развития торгово-экономический отношений с китайской провинцией, а также обратил внимание на активизацию отношений между странами в этом году. Отдельно глава Кыргызстана отметил, что «конце октября с радостью ожидает официальный визит Премьера Госсовета КНР Ли Цяна».

Жапаров также провел встречу с секретарем комитета КПК провинции Шаньдун Линь У, написала 8 сентября пресс-служба президента. Глава государства сообщил, что с теплотой вспоминает свой визит в Шаньдун в конце мая в рамках саммита «Китай – Центральная Азия» и что выступает за развитие сотрудничества с китайской провинцией. Линь У заверил Жапарова в том, что Китай готов «активизировать практическое сотрудничество, продвигать торгово-экономические проекты и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в разных областях на успешном примере проекта покупки автобусов Кыргызстаном».

Вслед за главой Кыргызстана отдельные встречи с ​​Линь У и Чжао Идэ провел глава Кабмина РК Акылбек Жапаров, сообщила пресс-служба кыргызского правительства. Участники встречи уделили особое внимание инвестиционному и культурно-гуманитарному сотрудничеству между китайскими провинциями и Кыргызстаном, транзиту, торговле и профессиональному образованию.

Также премьер Жапаров провел церемонию открытия центра по ремонту и техобслуживанию автобусов «Zhongtong» в Бишкеке, а также передачи медицинского автомобиля компьютерной томографии той же марки. Как пишет пресс-служба правительства, в мероприятии приняли участие Линь У, а также посол КНР в КР Ду Дэвэнь и руководство компании «Zhongtong bus». Открывшийся сервисный центр будет обслуживать весь парк бишкекских автобусов, а мобильный томограф позволит «увеличить доступность томографических исследований в удаленных районах столицы». Глава Кабмина также выразил интерес в «апробации китайских школьных автобусов», поскольку в планах администрации Бишкека запустить такой вид транспорта.

Кроме того, Нацагентство инвестиций при президенте Кыргызстана и Департамент промышленности и информации провинции Шаньдун провели «конференцию по корпоративному сотрудничеству между КР и КНР», говорится в публикации пресс-службы кыргызстанского ведомства 9 сентября. Открывавшие мероприятие глава кыргызского Кабмина Жапаров и секретарь парткома провинции Шаньдун Линь У выразили «важность продвижения экономического сотрудничества и развития инноваций между двумя странами». По итогам конференции подписан ряд документов, среди которых «соглашение об установлении побратимских отношений между Чуйской областью и провинцией Шаньдун», «меморандум о стратегическом сотрудничестве» между Нацагентством и Департаментом промышленности и информации провинции Шаньдун, а также еще ряд соглашений.

Первый зампред Кабмина КР Адылбек Касымалиев принял участие в Форуме сотрудничества «Китай – Центральная Азия», который прошел в городе Сямэнь провинции Фуцзянь, написала 10 сентября пресс-служба правительства Кыргызстана. В своей речи чиновник обратился к 10-летнему юбилею инициативы «Один пояс – один путь», которая «получила широкую международную поддержку», затронул проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», а также «выразил надежду, что данный форум послужит мощным стимулом для дальнейшего углубления стратегического партнерства между регионом Центральной Азии и Китаем».

Вслед за этим Касымалиев провел встречу с секретарем партийного комитета КПК провинции Фуцзянь Чжоу Цзуи, пишет пресс-служба правительства КР. Чжоу предложил укрепить сотрудничество в «торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и по линии межрегионального взаимодействия», кыргызский чиновник в ответ пригласил партнера посетить с официальным визитом в Кыргызстан.

В завершение дня Касымалиев провел встречу с председателем Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ, с которой, как сообщает пресс-служба правительства, обсудил развитие проектов, связанных с правами женщин. Собеседница кыргызстанского чиновника выразила готовность «поддержать инициативы кыргызской стороны в сфере развития женщин» предложив развивать «программы поддержки женщин-предпринимателей, получения профессиональных навыков, поддержки женского образования и развития, организации курсов повышения квалификации для женщин».

Туркменистан

В китайском Дуньхуане прошла ЭКСПО «Шелковый путь», где свои предметы показали музеи Туркменистана. Были представлены живопись, ковры, одежда, украшения, а также фотографии архитектурных и культурных объектов Туркменистана. «Туркменистан: Золотой век» в новости от 6 сентября привел цитату одного из китайских госслужащих: «Как отметил на открытии ЭКСПО “Шёлковый путь” вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, нынешняя выставка в Дуньхуане – важная платформа для развертывания обменов и сотрудничества в области культуры».

Также «Туркменистан: Золотой век» 5 сентября опубликовал заметку об участии Туркменистана в фестивале народного искусства «Один пояс, один путь – Великая стена» 15-18 сентября в городе Ланфан в КНР. Там страну представит группа Государственного института культуры Туркменистана из преподавателей и студентов, которые будут показывать «старинное туркменское искусство пения и танца “Куштдепди”» на открытии фестиваля.