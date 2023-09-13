Китай-Центральная Азия: китайские провинции активизируют экспансию
Представители целого ряда провинций КНР посетили регион, пытаясь нащупать свободные ниши и разнообразить сферы сотрудничества.
Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.
Представители целого ряда китайских провинций развили бурную деятельность в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, а Туркменистан был занят контактами с КНР в сфере культуры.
Казахстан
Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин провел встречу с секретарем парткома китайской провинции Шэньси Чжао Идэ, написала 5 сентября пресс-служба правительства РК. С начала года это третий рабочий визит секретарей парткома провинций КНР в Казахстан, а в конце сентября также ожидается приезд представителей еще одной провинции.
Жумангарин сообщил, что Китай входит в «топ-5 стран-инвесторов в казахстанскую экономику», уточнив, что за последние 15 лет инвестиции КНР составили 23,5 млрд долларов. Другая сфера, которую выделилказахстанский чиновник, это сельское хозяйство. Здесь был отмечен рост по взаимной торговле: за последние семь месяцев он составил 74% или 690 млн долларов. В финале вице-премьер коснулся темы укрепления туристических связей, которым, «несомненно, будет способствовать ввод безвизового режима». Чжао Идэ заявил, что основной целью его визита является «продвижение реализации договоренностей лидеров двух стран, достигнутых во время майского саммита» и отметил самые плодотворно-развивающиеся сферы сотрудничества.
Кроме того, вице-премьер, сам недавно посетивший КНР, провел совещание с руководителями госорганов и нацкомпаний, на котором попросил сделать «основной акцент на сотрудничестве с Китаем», говорится в сообщении пресс-службы правительства Казахстана от 9 сентября. «Китай — наш ближайший восточный сосед и один из самых привлекательных и доступных рынков сбыта нашей продукции», – заявил он, поручив создать «рабочую группу из числа представителей Qaztrade, Kazakh Invest и НПП "Атамекен" для отработки алгоритма и создать дорожную карту проектов со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами».
Премьер-министр РК Алихан Смаилов 8 сентября встретился с президентом китайской энергетической и химической корпорации «Sinopec» Юй Баоцай, пишет пресс-служба правительства Казахстана. Смаилов поблагодарил бизнесмена за помощь в модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Затем казахстанский премьер отдельно остановился на проекте «Полиэтилен», который назвал «важным этапом в развитии нефтегазохимической отрасли», а его влияние на экономику страны – «мультипликативным». Глава «Sinopec» заметил, что отношения двух стран развиваются «высокими темпами», и предложил казахстанским сотрудникам нефтегазовой сферы посетить «Sinopec» для прохождения стажировки.
Вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов посетил КНР во главе делегации, сообщил 7 сентября «Sputnik» со ссылкой на пресс-службу министерства. Чиновник принял участие в заседании «Казахстанско-китайского подкомитета по энергетическому сотрудничеству» и в «Международном форуме по энергетическому переходу», который состоялся в Сучжоу.
Будущий 2024 год объявлен годом туризма Казахстана в Китае, написал «Sputnik» 6 сентября со ссылкой на речь вице-министра культуры и спорта Ержана Еркинбаева на прошедшей в Астане конференции «Шелковый путь 2023 года – тысячи миль». «С 2024 года мы ставим задачу стать одной из ключевых дестинаций для граждан КНР, учитывая географическое расположение стран, безвизовый режим, а самое главное, глубокие исторические связи двух стран», – приводит издание слова вице-министра. Кроме комплекса совместных мероприятий, запланированного на следующий год, планируется открытие культурного центра РК в КНР.
В городе Шымкент прошло подписание протокола 32-го «Совещания смешанных комиссий пограничных железных дорог РК и КНР», сообщила 8 сентября пресс-служба «Казахстанских железных дорог» (КТЖ). Стороны договорились о «безусловном выполнении объемов перевозок» на 2023-2024 гг. Так за восемь месяцев текущего года объем грузоперевозок между странами уже составил 18,7 млн тонн, а до конца года ожидаются перевозки на уровне 26,8 млн тонн грузов, против 23,2 млн тонн в 2022-м. При этом экспорт, согласно плану, вырастет на 25% до 16,2 млн тонн, а импорт – на 6%, до 10,6 млн тонн. В 2024 ожидается, что объем перевозок вырастет до 27,8 млн тонн. Рост, согласно договоренностям, будет в частности происходить за счет наращивания Казахстаном поставок зерна, растительных масел, металлической руды и нефтяного кокса.
Для достижения этих целей стороны реализуют ряд мер для повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, пишет «Железнодорожник Казахстана» по результатам прошедшей 5 сентября в Астане встречи представителей руководства КТЖ и «Урумчийской железной дороги». В частности, идет стройка «второй линии на участке “Достык – Мойынты”», а также планируется строительство «третьего пограничного перехода “Бахты – Тачен” и новых железнодорожных линий “Бахты – Аягоз”, “Дарбаза – Мактаарал”, обводной вокруг Алматы». Китай со своей стороны реализует «реконструкцию станции “Алашанькоу” и участка “Алашанькоу – Цзинхэ”».
В начале сентября в Алматы прошел симпозиум «Китай – ШОС», в котором приняли участие представители одноименной Пилотной зоны, написал «Деловой Казахстан». В ходе мероприятия участники выступили с речами о необходимости развития плодотворного сотрудничества, после чего презентации провели «Палата предпринимателей г. Алматы, представительство АО “Национальная компания “Kazakh Invest” в г. Алматы, “КТЖ Экпресс-КТЖ Южный”, Циндаоская компания по продаже зерна и масла “Лухай”, Циндаоская международная компания развития современного сельского хозяйства “Гупу”, китайская энергетическая компания “Teld New Energy”».
Кроме того, 8 сентября в Астане под председательством Казахстана прошло 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС, о событии написала пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) РК. На встрече были выслушаны соответствующие доклады от участников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Индии, Ирана, Пакистана. Среди важных договоренностей – проведение «совместного антитеррористического учения в 2024 на территории КНР», об этом пишет «РИА Новости».
Посол РК в Китае Шахрат Нурышев 9 сентября принял участие в 10-м Форуме сотрудничества «Китай – Центральная Азия», организованном правительством провинции Фуцзянь и Комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Как говорится в заметке, опубликованной пресс-службой правительства РК, в событии приняли участие чиновники высокого республиканского и регионального уровней. Нурышев рассказал об «основных аспектах социально-экономического развития Казахстана». Позже в тот же день казахстанский посол принял участие в «форуме по развитию женщин», проходившем в том же формате. По итогам форума «Китай – ЦА» был установлен ряд побратимских связей, подкрепленных соответствующими документами.
Китайская авиакомпания «Loong Airlines» запустила первый рейс из КНР в РК по маршруту «Ханчжоу – Алматы», он был выполнен 7 сентября, о чем сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Минтранса РК. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.
Узбекистан
Представители китайских провинций развили бурную деятельность и в Узбекистане.
В Ташкенте с 4 по 6 сентября прошла 12-я Международная выставка синьцзянской продукции, пишет «Синьхуа». На выставке, проводящейся с 2009 года, были представлены «ведущие китайские и узбекские предприятия аграрной промышленности, бытовой техники, информационных технологий, консалтинга, медицинской индустрии» и других, всего около 130 компаний. «Посредством этой выставки мы продолжаем претворять в жизнь важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, и расширять дружественные обмены между китайским Синьцзяном и Узбекистаном», – отметил в своей речи на церемонии открытия выставки член Бюро Комитета КПК, заместитель главы народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Юсупжан Мамат. Агентство «CGTN» в своей публикации отмечает, что число участников выставки этом году «было самым большим за всю историю события в Ташкенте, в три раза превысив число участников предыдущей выставки».
Кроме того, в Ташкенте 5 сентября состоялась встреча советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Саидкомила Саидназирханова и делегации из провинции Хунань во главе с Вэй Шупин, заместителем мэра города Юэян, написала пресс-служба ТПП. Представитель палаты рассказал о льготах и преференциях, которые были созданы для иностранных компаний, инвестирующих в РУ. Стороны договорились продолжить обсуждение, а также организовать встречи между китайскими и узбекистанскими компаниями в «формате B2B в пищевой, сельскохозяйственной, строительной и других сферах».
Также в Ташкенте 5 сентября прошла конференция по «сотрудничеству и обмену» между китайской провинцией Шаньдун и Узбекистаном и мероприятие, связанное с 10-летней годовщиной инициативы «Пояс и путь», написал «Uzdaily». В событиях принял участие секретарь комитета КПК провинции Шаньдун Линь У, совершающий тур по Центральной Азии во главе китайской делегации. Китайские докладчики подробно рассказали о провинции и «обозначили новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества между Шаньдуном и Узбекистаном». Uzdaily добавляет, что мероприятия завершились подписанием неких соглашений по различным проектам, но подробности отсутствуют.
Затем 6 сентября в Самаркандской области прошла выставка «Гостеприимство и качественная продукция Шаньдуна» и «конференция по сотрудничеству и обмену между предприятиями Шаньдун и Самаркандской области», где стороны «обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и КНР», сообщает «Uzdaily». Во время церемонии открытия выставки глава Самаркандской областной администрации Эркинжон Турдимов отметил, что событие станет «толчком к более тесному сотрудничеству между предпринимателями Шаньдуна и Самарканда».
В Ферганскую область Узбекистана приехала группа китайских инвесторов, заинтересованных во вложениях в регион, рассказывает 9 сентября «EA Daily» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. «Крупнейший автопроизводитель Китая Dongfeng Motor представил проект по строительству завода для производства электробусов», – говорится в заметке. Уточняется, что компания планирует вложить порядка 95 млн долларов в два этапа, развив не только производство самих электробусов, но и комплектующих для них. Другая китайская компания «Luoyang Grasen Power Technology» планирует инвестировать 30 млн долларов в «производство зарядных устройств для электромобилей», а компания «Tunghsu Group» вложит 50 млн долларов в создание солнечных панелей в регионе.
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли РУ Сарвар Хамидов 8 сентября провел встречу с зампредом Агентства по сотрудничеству в области международного развития КНР Дэном Боцином, говорится в сообщении пресс-службы узбекистанского ведомства. Участники обсудили будущие проекты в «финансово-технической» сфере, а затем подписали меморандум о «реализации грантовых проектов». На реализацию 14 проектов правительством КНР предоставляется более 190 млн долларов в таких сферах, как «сельское и водное хозяйство, здравоохранение, образование и институциональное развитие».
Вопросы логистики на железной дороге обсуждались на встрече первого заместителя председателя правления АО «Узбекистанские железные дороги» Хикматуллы Рахметова с делегацией китайской логистической компании «Xian Free Trade Port Construction and Operation Co.Ltd.» под председательством директора Департамента коммерции провинции Шэньси Ян Мяо, написала 4 сентября пресс-служба УЖД. Китайская сторона напрямую выразила интерес принять участие «в инфраструктурных проектах в Узбекистане и подчеркнула свою готовность внести свой вклад в развитие транспортной инфраструктуры страны». Подробности достигнутых договоренностей не уточняются.
В Международном университете туризма и культурного наследия «Шелковый путь» в Самарканде открыта китайско-узбекская научно-технологическая лаборатория археологии и охраны культурного наследия. В публикации пресс-службы правительства РУ от 6 сентября сообщается, что лаборатория состоит из двух частей, «специализирующихся на биохимических исследованиях и изучении костей животных, где можно исследовать любые материалы археологических раскопок, найденные на территории Узбекистана». Вице-президент Северо-Западного университета КНР Чан Цзян, принимавший участие в открытии лаборатории, заявил, что его вуз высоко ценит партнерство с узбекистанским университетом.
Кыргызстан
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с секретарем парткома КПК провинции Шэньси Чжао Идэ 7 сентября, пишет пресс-служба главы государства. Президент подчеркнул важность развития торгово-экономический отношений с китайской провинцией, а также обратил внимание на активизацию отношений между странами в этом году. Отдельно глава Кыргызстана отметил, что «конце октября с радостью ожидает официальный визит Премьера Госсовета КНР Ли Цяна».
Жапаров также провел встречу с секретарем комитета КПК провинции Шаньдун Линь У, написала 8 сентября пресс-служба президента. Глава государства сообщил, что с теплотой вспоминает свой визит в Шаньдун в конце мая в рамках саммита «Китай – Центральная Азия» и что выступает за развитие сотрудничества с китайской провинцией. Линь У заверил Жапарова в том, что Китай готов «активизировать практическое сотрудничество, продвигать торгово-экономические проекты и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в разных областях на успешном примере проекта покупки автобусов Кыргызстаном».
Вслед за главой Кыргызстана отдельные встречи с Линь У и Чжао Идэ провел глава Кабмина РК Акылбек Жапаров, сообщила пресс-служба кыргызского правительства. Участники встречи уделили особое внимание инвестиционному и культурно-гуманитарному сотрудничеству между китайскими провинциями и Кыргызстаном, транзиту, торговле и профессиональному образованию.
Также премьер Жапаров провел церемонию открытия центра по ремонту и техобслуживанию автобусов «Zhongtong» в Бишкеке, а также передачи медицинского автомобиля компьютерной томографии той же марки. Как пишет пресс-служба правительства, в мероприятии приняли участие Линь У, а также посол КНР в КР Ду Дэвэнь и руководство компании «Zhongtong bus». Открывшийся сервисный центр будет обслуживать весь парк бишкекских автобусов, а мобильный томограф позволит «увеличить доступность томографических исследований в удаленных районах столицы». Глава Кабмина также выразил интерес в «апробации китайских школьных автобусов», поскольку в планах администрации Бишкека запустить такой вид транспорта.
Кроме того, Нацагентство инвестиций при президенте Кыргызстана и Департамент промышленности и информации провинции Шаньдун провели «конференцию по корпоративному сотрудничеству между КР и КНР», говорится в публикации пресс-службы кыргызстанского ведомства 9 сентября. Открывавшие мероприятие глава кыргызского Кабмина Жапаров и секретарь парткома провинции Шаньдун Линь У выразили «важность продвижения экономического сотрудничества и развития инноваций между двумя странами». По итогам конференции подписан ряд документов, среди которых «соглашение об установлении побратимских отношений между Чуйской областью и провинцией Шаньдун», «меморандум о стратегическом сотрудничестве» между Нацагентством и Департаментом промышленности и информации провинции Шаньдун, а также еще ряд соглашений.
Первый зампред Кабмина КР Адылбек Касымалиев принял участие в Форуме сотрудничества «Китай – Центральная Азия», который прошел в городе Сямэнь провинции Фуцзянь, написала 10 сентября пресс-служба правительства Кыргызстана. В своей речи чиновник обратился к 10-летнему юбилею инициативы «Один пояс – один путь», которая «получила широкую международную поддержку», затронул проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», а также «выразил надежду, что данный форум послужит мощным стимулом для дальнейшего углубления стратегического партнерства между регионом Центральной Азии и Китаем».
Вслед за этим Касымалиев провел встречу с секретарем партийного комитета КПК провинции Фуцзянь Чжоу Цзуи, пишет пресс-служба правительства КР. Чжоу предложил укрепить сотрудничество в «торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и по линии межрегионального взаимодействия», кыргызский чиновник в ответ пригласил партнера посетить с официальным визитом в Кыргызстан.
В завершение дня Касымалиев провел встречу с председателем Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ, с которой, как сообщает пресс-служба правительства, обсудил развитие проектов, связанных с правами женщин. Собеседница кыргызстанского чиновника выразила готовность «поддержать инициативы кыргызской стороны в сфере развития женщин» предложив развивать «программы поддержки женщин-предпринимателей, получения профессиональных навыков, поддержки женского образования и развития, организации курсов повышения квалификации для женщин».
Туркменистан
В китайском Дуньхуане прошла ЭКСПО «Шелковый путь», где свои предметы показали музеи Туркменистана. Были представлены живопись, ковры, одежда, украшения, а также фотографии архитектурных и культурных объектов Туркменистана. «Туркменистан: Золотой век» в новости от 6 сентября привел цитату одного из китайских госслужащих: «Как отметил на открытии ЭКСПО “Шёлковый путь” вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, нынешняя выставка в Дуньхуане – важная платформа для развертывания обменов и сотрудничества в области культуры».
Также «Туркменистан: Золотой век» 5 сентября опубликовал заметку об участии Туркменистана в фестивале народного искусства «Один пояс, один путь – Великая стена» 15-18 сентября в городе Ланфан в КНР. Там страну представит группа Государственного института культуры Туркменистана из преподавателей и студентов, которые будут показывать «старинное туркменское искусство пения и танца “Куштдепди”» на открытии фестиваля.
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