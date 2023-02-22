Китай-Центральная Азия: китайский бизнес проникает все глубже в регион

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

В Казахстане говорили о стандартных вопросах двусторонних отношений c КНР – новом законе, упрощающем торговлю, экспорте агропродукции и планах по реализации инвестиционных и инфраструктурных объектов. Тем временем в китайском городе Урумчи задержали этническую казахскую журналистку. Министр иностранных дел Китая неожиданно посетил Узбекистан, а президент РУ подписал закон, по которому страна закупит 2 000 китайских автобусов. Кроме того, одни инвесторы из КНР вложатся в строительство солнечных электростанций, другие планируют запустить производство запчастей для малых ГЭС, третьи будут развивать туристические маршруты по древностям Узбекистана. В Кыргызстане планируют выпустить книги, посвященные десятилетнему юбилею «Пояса и пути». Китай вошел в тройку лидеров по показателям торговли с Таджикистаном, а также чиновники двух стран провели встречу, посвященную противодействию терроризму.

Центральная Азия

В китайском городе Циндао, где располагается один из крупных грузовых портов, 16 и 17 февраля проходил 1-й промышленно-инвестиционный форум «Китай – Центральная Азия», организованный по инициативе лидера КНР Си Цзиньпина, написало издание UzDaily 20 февраля. Среди участников были заместители премьер-министров, послы и другие представители государств. По итогам события участники приняли инициативу «по промышленному и инвестиционному сотрудничеству».

КНР и ЕАЭС «подписали дорожную карту» с тремя разделами: «цифровизация транспортных коридоров, диалоги по вопросам внешнеторговой политики, а также проведение совместного научного исследования об эффектах различных сценариев углубления сотрудничества ЕАЭС и КНР». Об этом сообщила пресс-служба «Евразийской экономической комиссии» (ЕЭК) 16 февраля. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что первый раздел позволит сократить время доставки грузов между странами ЕАЭС и КНР за счет внедрения электронных подписей и документооборота. «Сотрудничество в таможенной сфере, а также в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля» тоже входят в перечень планов. В рамках второго раздела в 2023 и 2024 году будут обсуждаться «климатическая повестка, стратегии развития внешней торговли ЕАЭС и КНР, международная практика применения мер защиты внутреннего рынка, электронная торговля».

Казахстан

Издание inbusiness.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам сообщило 17 февраля, что «положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в 2022 году составило 34,4 млрд долларов, что в 1,8 раза выше уровня 2021 года». Китай занял второе место по импорту товаров из РК (15,6%) и второе место по экспорту товаров в страну (21,9%). При этом данные КНР и РК значительно разнятся.

На заседании Сената РК был рассмотрен и одобрен закон «О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами», было объявлено на сайте органа 16 февраля. Министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин высказался о возможном влиянии соглашения на экспорт РК: «Основными странами экспорта Республики Казахстан по обработанным товарам являются Китай, Узбекистан, Турция и Нидерланды. По предварительным прогнозам, доля экспорта в третьи страны может увеличиться на 10%, в том числе в связи с принятием соглашения и дальнейшей его реализации», – приводит цитату министра Sputnik.

Информагентство LS 17 февраля сообщило о планах по реализации инвестиционных проектов в Карагандинской области РК. Всего в 2023 году надеются запуститься 11 проектов при участии Казахстана, Узбекистана и Китая. Инвесторы из КНР участвуют в строительстве завода «по производству промышленных взрывчатых веществ за 9 млрд тенге», на котором смогут трудиться 100 человек, а в год планируется изготавливать 40 тыс. тонн веществ, сообщает издание.

На портале «Открытые НПА» 15 февраля разместили проект постановления правительства РК о выделении земли в Жамбылской области для строительства «наземных объектов» нитки «С» газопровода «Китай-Казахстан». Общая площадь участка – 7,0094 Га. Товарищество «Азиатский газопровод», в чье ведение передали земли, должно будет вернуть 229 908 тенге в бюджет.

На прошлой неделе президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Степногорск. На одной из встреч с представителями казахстанского бизнеса учредитель компании «Бота-2015» Арман Кудайбергенов заявил, что для увеличения поставок агропродукции необходимо строительство «логистических терминалов» на границе с КНР, где будет две железнодорожные колеи – китайская и казахстанская: «КНР – гигантский рынок. Мы более 10 лет работаем с Китаем и постоянно испытываем трудности с доставкой туда продукции», – приводит цитату Кудайбергенов «АПК-Информ» в материале от 16 февраля. Президент РК в ответ сказал, что страна работает «именно в таком направлении», чтобы наладить логистику после пандемии. В прошлом дайджесте мы писали об открытии подобного терминала рядом с погранпереходом «Достык» на границе с КНР.

Больше всего казахстанского масличного льна в 2022 году было экспортировано в КНР. По данным «АПК-Информ» этот показатель составил 174,06 тыс. тонн, что «в 2,89 раза выше показателя 2021 г. (60,04 тыс. тонн)», сообщило издание 20 февраля.

«Казахстанские железные дороги» 20 февраля опубликовали новость с данными по поставкам зерна с октября 2022 года по январь 2023. За это время было перевезено 4,3 млн тонн культуры. Пресс-служба пишет об увеличении ежемесячных показателей по сравнению с прошлогодними, а также добавляет, что экспорт в КНР вырос в два раза, но о каких объемах идет речь, не сообщается.

Таможня РК отменит 583 штрафа, которые были ошибочно выписаны перевозчикам на погранпунктах с КНР. Национальная палата предпринимателей «Атамекен» нашла «коллизию в приказе Министерства индустрии и инфраструктурного развития от 7 декабря 2022 года № 691», было объявлено на сайте палаты 17 февраля. Приказ отменял упрощенные нормы для транспортировки грузов в направлениях КНР и РК, но в нем содержались «некорректные ссылки». Минюст РК подтвердил ошибку. В итоге 583 штрафа «на сумму 51,2 млн тенге» будут отменены и возвращены. Исправленный приказ вступил в силу 7 февраля.

Китай поделился информацией о темпах восстановления авиаперелетов между странами, новость об этом опубликовал ТАСС 16 февраля. Глава транспортного отдела Управления гражданской авиации Китая Шан Кэцзя рассказала, что «рейсы в КНР и обратно пока восстановились лишь на 9% по сравнению с допандемийным уровнем». Так в период с 6 по 12 февраля перелеты 795 рейсов осуществлялись в 58 стран. В Казахстан и еще 26 стран «возобновлены более чем на 20%».

В китайском городе Урумчи 10 февраля задержали казахскую журналистку Жанаргуль Жуматай, сообщил 13 февраля Eurasianet.org со ссылкой на датского исследователя Руна Стинберга. Родственники журналистки подтвердили Стинбергу ее задержание. Жуматай ездила в РК и делала материалы для укрепления «культурного обмена», «программы на казахском языке для китайского государственного радио и телевидения», в 2017 году ее отправили в лагерь перевоспитания в КНР, куда помещают представителей этнических народов: «После освобождения из лагеря в 2019 году Жуматай оставалась под пристальным наблюдением и не могла вернуться к прежней жизни. В прошлом месяце, после того как власти якобы предложили ей выбор между тюрьмой и психиатрической больницей, Жуматай публично заявила о своем желании уехать в Казахстан».

В посольстве КНР в РК 15 февраля рассказали о новых правилах работы, которые внедряют для «улучшения качества оказания консульских услуг, а также для удовлетворения растущих потребностей заявителей». Чтобы начать оформление китайской визы, теперь необходимо заполнить специальную форму на сайте, а не писать на почту. А для получения «служебного паспорта, засвидетельствования и легализации» нужно предварительно записаться, написав на почту. Напомним, что 10 января КНР сняла строгие ковидные ограничения на границе с РК, мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.

Узбекистан

Китай занял второе место по размеру прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Узбекистана за 2022 год, сообщило 19 февраля издание UPL.uz со ссылкой на Агентство по статистике РУ. По приведенным в статье данным, Китай предоставил 16,4% ПИИ, его опережает Россия с 20,3%, а третье место в рейтинге занимает Турция с 10,1%. Общая сумма ПИИ Узбекистана в 2022 году составила «около 270 трлн сумов» (примерно 24 млрд долларов США). «Инвестиции из этих стран были направлены в различные секторы, включая инфраструктуру, энергетику и промышленность», – говорится в заметке.

Министр иностранных дел Китая Ван И 15 февраля посетил Ташкент, где провел встречу со своим узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым, пишет пресс-служба узбекистанского ведомства (по утверждению ИА «Красная весна», самолет китайского чиновника летел в Европу и приземлился в Узбекистане «по техническим причинам»). В официальном сообщении также говорится, что министры обсудили взаимодействие в рамках ШОС и ООН, рассмотрели «организационные и содержательные аспекты запланированных на текущий год совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по реформированию общественного транспорта» от 16 февраля, из которого следует, что для нужд Ташкента будет закуплено 1000 китайских автобусов, еще 1000 – для города Нукуса. В документе также уточняется, что 700 автобусов, предназначающихся для столицы, будут работать на газовом топливе, а 300 – на электричестве. «Газета.uz» в новости от 18 февраля также сообщает, что поставки будут реализованы производителями King Long United Automotive Industry и Yutong Bus, выбранными «с учетом производственных мощностей, объема мирового рынка, качества, удобства и безопасности автобусов».

Президент РУ в своем поздравлении главе Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами упомянул проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Письмо опубликовано 16 февраля на официальном сайте президента Кыргызстана. «Начало конкретных работ по проекту Камбаратинской ГЭС-1, имеющей большое значение в региональном масштабе, и строительству стратегически важной железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, без преувеличения, наглядно демонстрирует тесную дружбу между нашими странами всему международному сообществу», – говорится в послании.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов 16 февраля посетил штаб-квартиру технологического гиганта Huawei в китайском Шэньчжэне, пишет пресс-служба Минэнерго. Сообщается, что основное внимание на встрече было уделено подразделению Huawei Digital Power, которое занимается изготовлением «инверторов и аккумуляторных батарей для солнечных электростанций различного предназначения». «Сегодня у нас появился шанс наглядно представить опыт Huawei Digital Power для представителей делегации и обсудить еще больше возможностей для скорейшего перехода к зеленой энергетике», – отметил директор Huawei в Узбекистане Чэнь Цзякай. Также в рамках своего визита Мирзамахмудов встретился с президентом глобального бизнес-подразделения по энергетике Huawei Сунь Фую, с которым обсудил вопросы «по наращиванию интеграции цифровых и энергетических технологий», «развитие сферы гражданской энергетики и электрификации крупных предприятиях за счет солнечной энергетики» и другие.

Генконсул Узбекистана в Шанхае Азиз Масутов провел встречу с представителями китайской компании «Zhejiang Jinlun Electromechanic Co., Ltd», которая планирует запустить в Узбекистане производство оборудования для малых ГЭС, написало 16 февраля агентство «Дунё». По итогам встречи было принято решение направить делегацию «во главе c председателем компании в Узбекистан» для «проведения переговоров по вопросу создания совместного узбекско-китайского предприятия по производству гидравлических турбин, генераторов и запасных частей для малых ГЭС с дальнейшим углублением уровня локализации производства и обеспечением работой до 200 человек».

Первый заместитель министра культуры и туризма Узбекистана Улугбек Азамов 13 февраля провел встречу с директором «New Silk Road Product Center» при компании «Shaanxi Tourism Group» Хань Чжунфэном и представителями авиакомпании «Zhejang Loong Airlines», сообщила 15 февраля пресс-служба узбекистанского ведомства. Речь на встрече шла о вопросах увеличения туристического потока из Китая в «исторические города Узбекистана». В частности, стороны обсуждали разработку «специального совместного туристического маршрута», «продвижение туристического потенциала регионов страны в Китае», «осуществление регулярных и чартерных рейсов между туристическими городами двух государств в кратчайшие сроки» и другие вопросы.

В ассоциации «Узчармсаноат» прошла встреча с представителями китайского производителя оборудования для кожевенно-обувной промышленности «Golden Lead Machinery Co. Ltd», которая выразила заинтересованность участвовать в проектах на территории Узбекистана. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ассоциации. В сообщении говорится, что китайскую сторону проинформировали о «созданных в стране условиях для бизнеса, динамике увеличения количества новых фабрик и предприятий». «Golden Lead Machinery Co. Ltd» в свою очередь поделилась планами по открытию «дистрибьюторской сети в Узбекистане для продвижения своих технологий».

Соглашение о строительстве в Узбекистане двух фотоэлектрических станций (ФЭС) консорциумом китайских компаний «Huaneng renewables Corporation» и «Poly Technologies» подписано 20 февраля, пишет пресс-служба Министерства энергетики РУ. ФЭС общей мощностью 2000 МВт построят в Ташкентской и Джизакской областях, стоимость проекта оценивается в 2 млрд долларов. Соглашение об этом подписано «в рамках практического визита делегации во главе с министром энергетики Республики Узбекистан в Китайскую Народную Республику». Запуск первых блоков станции планируется реализовать уже в конце 2023 года, а в полную силу ФЭС заработает в 2024 году. В заметке также сообщается, что такие же результаты ожидаются от «меморандума о взаимопонимании с китайской компанией “Ceec Energy China” по строительству солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 2000 МВт в Кашкадарьинской, Бухарской и Самаркандской областях», который был подписан Минэнерго РУ и китайской компанией 15 февраля.

В китайском Циндао открыли торговый павильон Узбекистана площадью 600 кв. м, написало 19 февраля агентство «Дунё». В помещении представлены сельскохозяйственные товары, а также текстиль и другие виды продукции, производимой в РУ. «По плану ежегодно это место будет посещать более нескольких миллионов человек, у них будет возможность ознакомиться с выставленными товарами и купить их», – сказал изданию представитель Торгово-промышленной палаты Узбекистана в Китае Джамшид Сулайманов.

Кыргызстан

Глава Государственного управления печати и издательского дела КНР Хуан Йонжун провел встречу с академиком Абдылдажаном Акматалиевым в бишкекском Институте языка и литературы имени Чингиза Айтматова, написал 16 февраля «Вечерник Бишкек». Поводом для встречи послужило обсуждение проекта «Перевод и издание наиболее важных книг для Китая и Кыргызстана», а также подготовка к изданию книг, приуроченных к десятилетнему юбилею инициативы «Один пояс – один путь». На встрече отмечалось, что «последние годы гуманитарные обмены между Китаем и Кыргызстаном развиваются быстрыми темпами». Встреча прошла благодаря подписанному главами двух стран осенью 2022 года на саммите ШОС меморандуму о сотрудничестве.

Таджикистан

Китай вошел в тройку лидеров по внешней торговле с Таджикистаном за 2022 год, заявил на пресс-конференции 15 февраля первый заместитель главы таможенной службы Таджикистана Азим Хайдар, сообщает ASIA-Plus. В заметке говорится, что по экспорту КНР занял второе место с показателем 15,8%, его обогнал Казахстан с 20,8%, третье место заняла Турция с 7,7%. В списке импортеров Китай занял 3 место с 16,2%, его опередили Россия с 30,6% и Казахстан с 18,5%. Общий внешнеторговый оборот страны в 2022 году составил «7 млрд 512,9 млн долларов, что на 1 млрд 508,2 млн или 25,1% больше по сравнению с 2021 годом», говорится в новости. При этом данные Таджикистана значительно расходятся с цифрами, которые опубликовал Китай.

Встреча министра иностранных дел Таджикистана Рамазона Рахимзоды и заместителя начальника департамента по борьбе с терроризмом Министерства общественной безопасности Китая Сюй Чуангуна прошла в 17 февраля в Душанбе, написала пресс-служба таджикистанского МИД. Разговор строился вокруг сотрудничества между странами в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и «другими угрозами современности». Подробности встречи не оглашались, однако подчеркивается, что «стороны выразили готовность к дальнейшему развитию и расширению сотрудничества». Напомним, в ноябре прошлого года страны подписали соглашение о проведении совместных учений по противодействию терроризму. Утверждалось, что такие учения будут проходить раз в год, а сотрудничество в этой сфере станет более регулярным и структурированным.

Посол КНР в Таджикистане Цзи Шумин дал интервью агентству Avesta, материал опубликован 20 февраля. В нем посол говорит об обновленной политике Китая в отношении мер по противодействию пандемии коронавируса, объясняя причины ее изменения, а также то, как это повлияет на отношения двух стран. Посол в частности сказал, что «на сегодняшний день все проекты делового сотрудничества между Китаем и Таджикистаном восстановили нормальное положение; возобновился прямой рейс Душанбе-Урумчи, количество которого постепенно увеличивается; передвижение людей по наземному пропускному пункту между Китаем и Таджикистаном также недавно вернулось в обычное доэпидемическое состояние».