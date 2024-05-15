Китай-Центральная Азия: КНР обходит Россию по всему региону

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан

Казахстан ведет переговоры с Китаем о транзите урана через Поднебесную в обход России, сообщил Telegram-канал «Logistan» 13 мая, о чем в тот же день написало и издание «Tazabek». Так, «Казатомпром» готовит соглашение с китайскими компаниями China National Uranium Corporation и China Nuclear Energy Industry о транзите казахстанской урановой продукции через КНР. Посмотреть в сторону Пекина Астану заставили введенные Западом санкции против России из-за развязанной войны в Украине, из-за которых в Евросоюзе отказываются принимать грузы, следующие из портов РФ.

Отмечается, что Казахстан в основном экспортирует уран в Европу и Северную Америку через Россию с погрузкой на суда в порту Санкт-Петербурга. Кроме того, поставки идут по Транскаспийскому международному транспортному маршруту – через Азербайджан и Грузию. В какой стадии находятся переговоры с китайцами, пока не ясно, однако вряд ли КНР захочет упустить выгоду и подзаработать на транзите.

Примечательно, что на фоне таких новостей в гонконгской газете South China Morning Post вышла колонка профессора международных отношений Европейского университета в Тбилиси и эксперта по России, Китаю и Евразии Эмиля Авладиани, в которой отмечается, что после вторжения РФ в Украину, а также на фоне логистического кризиса в Красном море из-за войны на Ближнем Востоке, Центральная Азия приобрела для КНР стратегическое значение. По мнению эксперта, приток инвестиций Китая в республики региона и, в частности, в Казахстан и Узбекистан, могут позволить странам Центральной Азии дистанцироваться от России и укрепить свою энергетическую безопасность. Авладиани советует Казахстану в этом плане внимательно присмотреться к китайским инвестициям в «зеленую энергетику» и использовать выпавший шанс.

Тем временем Китай оказался крупнейшим импортером казахстанского ячменя, рассказал «Forbes Казахстан». В 2023/2024 маркетинговом году (с 1 июля одного года по 30 июня следующего) экспорт ячменя из республики за период с июля по февраль вырос на 30% и достиг 939 тыс. тонн. Из этого объема 723 тыс. тонн выкупила КНР, что почти в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года. Ожидается, что в 2024/2025 маркетинговом году производство и поставки за границу ячменя продолжат расти.

Между тем развитие отношений Казахстана и КНР, включая расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, уже 15-17 мая власти республики смогут обсудить с китайской делегацией во главе с вице-премьером Госсовета Китая Лю Гочжуном, сообщило агентство «Казинформ». Как рассказало 10 мая издание «Синьхуа», китайский чиновник с 12 по 20 мая будет колесить по Центральной Азии и намерен посетить, помимо Казахстана, Узбекистан и Кыргызстан.

На встречах в Астане китайские и казахстанские коллеги наверняка будут говорить о «прекрасных перспективах» двустороннего сотрудничества и «неограниченном потенциале» для взаимодействия. Однако присутствуют в казахстанско-китайских отношениях и неприятности. Так, под визит товарища Лю журналисты из Фонда-бюро расследования коррупции (ФБРК) опубликовали материал, из которого выяснилось, что в республику по «серым» схемам через границу с КНР импортируются грузовики. В ФБРК напомнили, что с 2015 года в Казахстане действует технический регламент Таможенного союза, согласно которому грузовые средства должны соответствовать экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5. Для контроля за экологическим стандартом правительство установило «профиль риска» в отношении китайских грузовиков – то есть ввело обязательные проверки грузового транспорта на соответствие требованиям технического регламента. Только в апреле на границе выявили несколько десятков единиц китайской техники, не соответствующей требованиям. Однако это не остановило нарушителей, и они начали проникать в республику либо под видом транзита, либо по поддельным документам. «На границе с Китаем царят коррупция и беспредел», – отмечают в ФБРК и предполагают, что «серые импортеры» пытаются давить на государственные органы и сохраняют рычаги влияния на власти.

Кыргызстан

Товарооборот между Кыргызстаном и Китаем в январе-марте 2024 года подскочил на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $4 млрд 185 млн, сообщило 13 мая издание «Kaktus» со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Львиную долю в этом объеме занял экспорт из Поднебесной в республику – $4 млрд 163 млн. Тогда как в Китай кыргызстанских товаров отправилось всего лишь на $22 млн.

Правда, китайские цифры не бьются с кыргызстанскими. Нацстатком республики 13 мая также опубликовал свою статистику, согласно которой страна всего с внешним миром наторговала на $3,7 млрд – то есть примерно на $500 млн меньше, чем с одной КНР, если отталкиваться от китайских данных. За I квартал 2024-го товарооборот между двумя странами, по кыргызстанской версии, составил $1,6 млрд, благодаря чему на Китай пришлось 43,8% всей внешней торговли КР, что немногим меньше, чем за отчетный период с января по февраль (47%).

Зато счетоводы в Бишкеке подтверждают катастрофический разрыв между экспортом и импортом в структуре двустороннего товарооборота. На поставки в КНР, по этим данным, приходится всего $18,8 млн. Однако, за счет чего КР могла бы нарастить экспорт в Китай, совершенно непонятно. Например, издание «K-News» 10 мая сообщило, что в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности пообещали поставить в 2024 году в КНР 10 тыс. тонн «свежей черешни». Что, конечно, неплохо, но явно недостаточно для устранения дисбаланса.

Тем не менее в борьбе за кыргызстанский рынок Россия, занимающая второе место даже по статистике КР, безнадежно отстает от Китая. Объем взаимной торговли республики с РФ в январе-марте достиг $611,5 млн, что в 2,6 раза меньше, чем оборот Кыргызстана с Поднебесной. Даже ЕАЭС, куда входят Россия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Беларусь, не может тягаться с КНР. Объем торговли КР со всем ЕАЭС за I квартал 2024-го составил $868,4 млн.

Неудивительно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров, 8 мая участвовавший в саммите ЕАЭС в Москве, особенно упирал не на наращивание торговли между участниками объединения, а на «важность сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы “Один пояс – один путь”». Выступая перед коллегами, он также рассказал о проекте строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая, как он уверял двумя днями ранее, превратит республику в «транзитную страну» и позволит ей «выйти к морю». «Из года в год наша экономика будет подниматься», – распинался Жапаров.

Узбекистан

Агентство по статистике Узбекистана опубликовало данные по иностранным инвестициям в республику с января по март 2024 года, из которых выяснилось, что Китай уверенно опережает другие страны по этому показателю. На долю КНР приходится 23% всех вложений из-за рубежа. На втором месте идет Россия – 13,8%. Замыкает тройку Турция – 8,5%. Правда, еще в 2022 году в этой статистике лидировала РФ с долей 20,3%, а Поднебесная располагалась на втором месте (16,4%), напомнило Радио «Свобода».

Всего за I квартал нынешнего года объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане составил 107,1 трлн сумов (около $8,5 млрд). При этом доля иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал достигла 68,9%. Впрочем, как отмечает издание «Фергана», на прямые иностранные инвестиции от общей суммы приходится меньше трети – 33,3 трлн сумов ($2,6 млрд). Негарантированные вложения и кредиты, поступающие от других стран, оказались выше – 35,3 трлн сумов ($2,8 млрд). Таким образом, несложные математические вычисления говорят о том, что из всех инвестиций в основной капитал в Узбекистане, включая деньги местных компаний, бюджета и госфондов, на долю КНР пришлось лишь около $600 млн, а на Россию – примерно $360 млн. Такие цифры не помешали президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявить о планах республики освоить в 2024 году $5 млрд российских инвестиций.

Тем временем в Ташкент прибыла китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном, сообщило 13 мая издание «Кабар». В первый же день визита состоялось VII заседании узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, на котором было отмечено «стремительное» развитие «многосторонних партнерских отношений» и «большое значение дружеских, тесных, искренних и братских связей руководителей» двух стран. В тот же день товарища Лю принял Шавкат Мирзиёев. На этой встрече среди прочего были «с удовлетворением отмечены плодотворные результаты деятельности комитета, устойчивый рост объемов товарооборота и привлекаемые инвестиции». В программе также предусмотрено «ознакомление делегации из КНР с деятельностью ряда промышленных объектов» в Ташкенте, Самаркандской и Сырдарьинской областях. Нет никаких сомнений, что узбекистанские коллеги будут всячески обхаживать китайских гостей на предмет новых инвестиций в республику.

Между тем Мирзиёев на днях утвердил соглашение по строительству в Самаркандской и Джизакской областях двух ветряных электростанций. Инвестиционные проекты были подписаны с компанией Universal Energy еще 25 января, во время визита президента Узбекистана в Китай, напомнило 9 мая издание «Spot». Общая мощностью двух электростанций должна составить 500 МВт, а стоимость – $250 млн. Правда, как отметил Telegram-канал «Logistan», «Национальные электросети Узбекистана» обязались выкупать генерируемое этими объектами электричество в течение 25 лет после их возведения, а также покрыть в течение 10 лет расходы на строительство линий электропередач (ЛЭП).

Пекин и Ташкент пытаются укрепить связи не только в торгово-экономической сфере. Издание «Kun» рассказало 12 мая, что директор Национального агентства соцзащиты Узбекистана Мансурбек Оллоёров посетил Пекинский профессиональный колледж охраны труда и социального обеспечения, а также три учреждения в Шанхае, «которые играют важную роль в обеспечении поддержки и защиты уязвимых граждан». Итогом поездок Оллоёрова стали договоренности о сотрудничестве, в рамках которого специалистов из Узбекистана в этой сфере будут готовить китайские коллеги.

Таджикистан

В Пекине 8 мая состоялось 13-е заседание межправительственной комиссии Таджикистана и Китая по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством министра экономического развития и торговли центральноазиатской республики Завкизода Завки Амина и замглавы Минкоммерции КНР Линь Цзы. Как отметило агентство «Avesta», Амин заявил о достижении странами стратегического партнерства «качественно нового уровня», а произошло это «благодаря мудрой политике и высокой политической воле лидеров обеих стран – президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и председателя КНР Си Цзиньпина». Сообщается, что Китай занимает второе место среди торговых партнеров Таджикистана, а товарооборот между странами в 2023 году вырос на 24,2%, составив $1,5 млрд (правда, по данным Пекина, Китай был на первом месте с оборотом в $3,9 млрд).

В Душанбе признаются, что рассчитывают на увеличение китайских инвестиций в страну и рост сотрудничества в таких областях как электронная торговля, «новая энергетика и полезные ископаемые». В частности, издание «Asia-plus» заявило, что на переговорах стороны якобы «договорились» о модернизации компании «Таджикский алюминий», строительстве логистического центра в Дангаре, возведении трех эстакад и одного моста в Душанбе и реконструкции автомобильной дороги Варшез-Кульма. Правда, в той же статье признается, что по результатам встречи были подписаны не конкретные договоры, а некий «протокол». Агентство «Ховар» также отметило, что во время переговоров таджикистанский министр и его китайский коллега также условились «предпринять необходимые меры качественной подготовки к предстоящему официальному визиту председателя КНР – уважаемого Си Цзиньпина в Республику Таджикистан». Когда Си приедет в Душанбе, по-прежнему не сообщается.

Тем временем побывал в Пекине и министр промышленности и новых технологий Таджикистана Азиз Назар. Там он встретился с замминистра индустрии и информационных технологий КНР Чжан Юньмином, рассказало агентство «Ховар». Однако, о чем конкретно удалось договориться, не сообщается. Лишь подчеркивается, что «состоялся обмен мнениями относительно расширения сотрудничества в приоритетных отраслях».

Завкизода Завки Амин, между тем, из Пекина отправился в Урумчи – столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, где 9 мая провел переговоры с зампредседателя местного правительства Сунь Хунмей. «Ховар» отметило, что стороны договорились принять необходимые меры для выполнения поручений «уважаемого Эмомали Рахмона», в частности, по созданию совместных промышленных предприятий, солнечных электростанций, переработке полезных ископаемых, электронной торговле, экспорту таджикистанских товаров в СУАР. На встрече также был отмечен рост товарооборота между республикой и СУАР, который в 2023 году увеличился на 24% и достиг $1,2 млрд (по данным Душанбе). Таким образом, из этого следовало, что 80% всей торговли Таджикистана с Китаем приходится на Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Агентство «Avesta», в свою очередь, подчеркнуло, что Амин пригласил Сунь принять участие в праздновании 20-летия открытия таможенно-пограничного перехода Кульма-Карасу в конце мая 2024 года в районе Мургаб и Душанбе. Китайская чиновница приглашение «с благодарностью» приняла.

Не забывают стороны и про гуманитарно-образовательное сотрудничество. Так, в Технологическом университете Таджикистана прошла встреча с представителями Уханьского текстильного университета КНР, с которыми были обговорены вопросы обмена студентами, стажировки преподавателей таджикистанского вуза в китайском, а также развитие совместных научно-практических исследований.

Туркменистан

Туркменистан редко балует общественность субстантивными новостями, однако мимо товарооборота между республикой и Китаем местные СМИ пройти не смогли. Как сообщило с точностью до доллара 11 мая издание «Бизнес Туркменистан» со ссылкой на ГТУ КНР, объем двусторонней торговли между странами в январе-марте 2024 года достиг $2 млрд 598 млн 884 доллара. Агентство «Туркмендениздеряёллары» уточнило, что только в марте нынешнего года товарооборот составил $818 млн 207 тыс. Примечательно, что львиную долю взаимной торговли обеспечил туркменский экспорт. С января по март Туркменистан продал в КНР продукцию, преимущественно газ, на $2 млрд 385 млн 944 тыс. За I квартал 2024-го республика закупила у Поднебесной товаров всего на $212 млн 940 тыс.

Для сравнения, в интервью азербайджанскому агентству Trend в середине марта 2024 года российский посол в Ашгабате Иван Волынкин заявил, что «Россия является одним из основных торговых партнеров Туркменистана с годовым товарооборотом, превышающим $1,6 млрд». Таким образом, российско-туркменская торговля за весь прошлый год почти на $1 миллиард отстает от показателей, которых Туркменистану и Китаю удалось добиться всего за три месяца 2024-го.