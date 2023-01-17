Китай-Центральная Азия: КНР распахивает двери

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан посчитал данные по товарообороту с КНР с января по ноябрь, которые опять не совпали с показателями китайской стороны, а сенат РК принял новый закон о сотрудничестве с КНР. В Кыргызстане планируют упростить процедуру прохождения границы с КНР и построить «мини-ГЭС» при поддержке китайской компании. Узбекистан запускает на свой рынок очередную линейку машин китайского автогиганта, а также отчитался о количестве компаний с китайским капиталом. Посол КНР в Таджикистане посетил местное СМИ и дал небольшой комментарий про отношения двух стран. Туркменистан значительно ограничил подачу газа по газопроводу ЦА-Китай – больше других пострадал Узбекистан. Кроме того, Huawei проложит расширять телефонные сети в Ашхабаде.

Казахстан

Товарооборот КНР и РК за 11 месяцев 2022 год достиг 21,96 млрд долларов, составив 18% внешнеторгового оборота Казахстана, сообщило Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 13 января 2023 года. Россия занимает первое место по этому показателю (19,3%), а Италия – третье (11,4%). Экспорт из Казахстана в Китай составил 12,16 млрд, а импорт Казахстана из Китая – 9,801 млрд долларов. Главное таможенное управление КНР публикует свои данные по товарообороту. По состоянию на конец ноября, общая сумма составила 28,22 млрд долларов, экспорт из Китая в РК – 14,59 млрд, импорт КНР из РК – 13,62 млрд долларов. Ранее мы писали о больших расхождениях между статистикой Китая и Казахстана в этих показателях с января по октябрь 2022 года и попытках Казахстана объяснить их.

На сухопутной границе между Казахстаном и Китаем сняли «ранее введенные ограничительные и карантинные меры» с 10 января 2023 года, сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. Китай открыл свои границы для туристов 8 января, теперь водители смогут въезжать в страну по сухопутным границам, как до пандемии, но им по-прежнему нужен будет ПЦР-тест. Но этот, казалось бы, позитивный шаг все-таки вызвал недовольство. «Снятие требования к характеристикам автотранспортных средств, которые ранее были установлены китайской стороной, привело к недовольству ряда участников внешнеэкономической деятельности, понесших во время действия жестких требований к автотранспортным средствам определенные расходы по переоборудованию автотранспортных средств. 9 января 2023 года в целях обеспечения координации работы заинтересованных сторон в пункт пропуска “Калжат” был осуществлен выезд руководящего состава Комитета государственных доходов МФ РК», – сказано в сообщении пресс-службы.

Сенат Казахстана принял закон о сотрудничестве с КНР «в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов», пишет Zakon.kz 12 января. Страны будут осуществлять поиск и спасение судов на своих территориях. С вступлением в силу нового закона КНР и РК будут «обеспечивать наличие в своем районе ответственной службы поиска спасания гражданских воздушных судов и их круглосуточное дежурство», сообщать друг другу о «запросе помощи другой стороны» и «самостоятельно нести расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности». Об этом заявил член комитета сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Суиндик Алдашев.

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем, написала пресс-служба казахстанского МИДа 16 января. Ключевое внимание на встрече было уделено организации двусторонних визитов и «мероприятий на высоком и высшем уровнях». Кроме того, Нурышев сделал акцент на вопросах «укрепления взаимодействия и тесной кооперации на пунктах пропуска казахстанско-китайской границы, восстановления количества пассажирских авиарейсов до “допандемийного” уровня и упрощения визового режима КНР для казахстанцев». В ответ Ма заверил Нурышева, что КНР готова к «активному взаимодействию» по этим вопросам, а также к «тесной кооперации с посольством РК в КНР в целях успешной организации запланированных в текущем году мероприятий».

Казахстан за сезон 2022 года (в июле-ноябре) отправил в КНР 121,26 тыс. тонн ячменя. «Это в 9,3 раза превышает аналогичный показатель предыдущего сезона – за 5 месяцев 2021/22 МГ из РК в КНР было экспортировано всего 13 тыс. тонн данной зерновой культуры», – пишет «Зерно Он-Лайн» 10 января. Больше всего этого злака из РК отправили в Иран – всего за сезон 237,5 тыс. тонн, Китай на втором месте по объему поставок. «АПК-информ» еще в ноябре писало, что в сезоне 2022/23 поставки ячменя будут снижены из-за меньшей площади посадок.

Кыргызстан

Вопросы работы пунктов пропуска на кыргызстанско-китайской границе поднимались на встрече замминистра иностранных дел Кыргызской Республики Айбека Молдогазиева и посла Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь, написала 12 января пресс-служба кыргызстанского ведомства. В заметке говорится, что «особое внимание было уделено продвижению совместных экономических проектов в области транспорта, коммуникаций, сельского хозяйства и другим». Кроме того, на встрече речь шла о «восстановлении режима функционирования пунктов пропуска на кыргызско-китайской границе до уровня, предшествовавшего эпидемии коронавирусной инфекции». О каком-либо решении по этому вопросу пока информации не поступало.

Китайская компания «China National HEAVY Machinery Corporation», кыргызстанские Минэнерго, Министерство экономики и коммерции, а также финансово-кредитный фонд при Министерстве финансов КР 13 января подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила 14 января пресс-служба Министерства энергетики. Меморандум включает в себя «соглашение о строительстве малой ГЭС (гидроэлектростанции) на Орто-Токойской водохранилище мощностью 21 Мвт». Условия и сроки строительства названы не были. «Подписанные документы являются одним из основных шагов в обеспечении населения электроэнергией и нацелены на ликвидацию энергетического дефицита в стране», – приводит пресс-служба слова министра энергетики Таалайбека Ибраева.

Узбекистан

Китайский автопроизводитель Chery планирует расширить продажи своих люксовых внедорожников Exeed в Узбекистане, сообщил 9 января Podrobno.uz. В заметке говорится, что для тестирования в РУ в феврале будет отправлены 14 автомобилей трех моделей: VX, TXL и LX. Официальным представителем Exeed в РУ станет Asaka Motors International. «Проект предусматривает производство и локализацию премиальных автомобилей в нашей стране. Данная мера позволит не только существенно снизить стоимость автомобилей для конечных покупателей, но и, безусловно, создать дополнительные рабочие места», – говорится в заметке. По планам компании, старт продажам будет дан в марте в автосалоне в Ташкенте. В дальнейшем компания хочет открыть дилерские центры в Самарканде, Навои и Фергане.

2141 компания с привлечением китайского капитала работает в Узбекистане на 1 января 2023 года, такие данные приводит пресс-служба Госкомстата РУ 12 января. При этом за 2022 год в стране было открыто 275 компаний с участием китайского капитала. По обоим показателям КНР занимает 3 место. На первых двух позициях расположились Россия и Турция.

Таджикистан

Посол Китая в Таджикистане Цзи Шумин 13 января посетил редакцию агентства «Авеста» и дал ряд комментариев, об этом в тот же день написало само агентство. Глава дипмиссии в основном говорил об экономическом и гуманитарном сотрудничестве между странами. В частности он отметил, что «торговый оборот между нашими странами за 11 месяцев 2022 года составил почти $2 млрд. Рост товарооборота по сравнению с 2021 годом составил 52%». Говоря о совместных инициативах, посол упомянул проекты строительства правительственного и парламентского комплексов в Душанбе и транспортные проекты. Он подчеркнул, что часть проектов реализуется Китаем безвозмездно. В своей речи Цзи Шумин также рассказал об открытии в 2022 году в Душанбе первой в Центральной Азии «Мастерской Лу Баня», о безвозмездной передаче 5 млн доз вакцины против коронавируса и других результатах сотрудничества двух стран.

Туркменистан

Туркменистан сократил поставки газа в Китай, сообщила 16 января «Хроника Туркменистана». По информации издания, 12 января Туркменистан «значительно сократил» поставки газа в Китай по газопроводу «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай» в связи с аномальными морозами, установившимися в регионе. Соседний Узбекистан по той же причине остался совсем без туркменского газа – в стране из-за недостатка энергоносителя ввели веерные отключения электроэнергии и сократили подачу газа конечным потребителям. Информации об конкретных объемах сокращения поставок газа в Китай не поступало.

Туркменистан планирует заключить контракт с китайским технологическим гигантом Huawei для «расширения фиксированной телефонной сети» в Ашхабаде «и велаятах» (областях). Соответствующее разрешение Агентству транспорта и коммуникаций при Кабинете министров дал президент страны Сердар Бердымухамедов, написало 14 января агентство «Туркменистан. Золотой век». В заметке утверждается, что контракт предполагает «закупку оборудования, программного обеспечения и лицензий, транспортировку, монтаж, ввод в эксплуатацию и оказание технической поддержки». Условия и сроки реализации проекта не называются.

Китайская нефтяная компания CNPC объявила тендер на продолжение строительства трех корпусов общежития в Лебапском велаяте, сообщил 16 января Turkmenportal.