Китай-Центральная Азия: когда ждать старта строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан»?

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Появились сообщения о задержке с одним из ключевых логистических проектов региона – планируемой железной дорогой «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». В Китае прошел целый ряд мероприятий, привлекших представителей из Центральной Азии. Тем временем Казахстан готовится к ратификации соглашений с КНР об обмене данными о гражданах и о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута. Узбекистан резко сократил поставки газа в Китай, который однако остался его главным внешнеторговым партнером. Жена президента Кыргызстана оказалась в центре скандала, связанного с деньгами, полученными ее фондом от китайского посольства. В Таджикистане прошло совещание по развитию транспортного маршрута «Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция плюс Китай».

Центральная Азия

Строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», возможно, отложено, т.к. «Пекин и Бишкек не смогли договориться об условиях финансирования», написал 22 сентября телеграм-канал «LogiStan» со ссылкой на источники. В тот же день в издании «Economist.kg» вышло интервью с министром транспорта Кыргызстана Тилеком Текбаевым, где он отказался назвать конкретные сроки начала строительства дороги, и подтвердил нерешенность денежного вопроса, отметив, что власти Кыргызстана «прорабатывают предложения по финансированию», которые они затем вынесут «для трехсторонних переговоров с китайской и узбекской сторонами». Также эта информация подкрепляется тем, что тремя днями ранее президент КР Садыр Жапаров на встрече с гендиректором Азиатского банка развития Вуучонг Умом в Нью-Йорке попросил АБР помочь с финансированием дороги.

Тем временем 19-21 сентября в китайском городе Ляньюньган прошел Глобальный форум по сотрудничеству в области общественной безопасности. На мероприятие съехались представители как минимум трех стран Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Делегации последних двух возглавлялись главы МВД, Узбекистан прислал заместителя министра. Центральноазиатские чиновники провели встречи с крупными китайскими силовиками, включая министра общественной безопасности КНР Ван Сяохуна, обсудив сотрудничество в правоохранительной сфере.

Первое совещание министров сельского хозяйства в формате «Центральная Азия – Китай» прошло в китайском городе Янлинь, написала 21 сентября пресс-служба казахстанского Минсельхоза. Встреча была посвящена на развитию сельского хозяйства в регионе, включая вопросы инвестиций, логистики, торговли и выработки общих стандартов безопасности пищевой продукции для устранения барьеров. Участники договорились создать межгосударственную рабочую группу, которая будет на постоянной основе заниматься этими вопросами.

Форум аналитических центров Китая и Центральной Азии прошел в китайском Сиане, отчет о событии опубликовало 23 сентября издание «CGTN». В форуме, который в этом году был посвящен «усилиям по созданию более тесного сообщества единой судьбы», приняли участие ведущие ученые региона, обсудившие аспекты реализации инициативы «Один пояс, один путь», «проблемы и перспективы модернизации в разных культурах» и другие междисциплинарные вопросы.

Казахстан

Нижняя палата парламента РК приняла проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств Сторон», сообщил «Sputnik Казахстан» 20 сентября. Обмен будет совершаться по четырем направлениям: о въехавших гражданах сторон (в безвизовом порядке); о выданных визах; о нарушениях правил въезда и пребывания; о лицах, принятых в гражданство. Как сообщил министр внутренних дел РК Ержан Саденов, «эти сведения необходимы странам для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов незаконной миграции», его слова приводит «Хабар 24». Он также добавил, что соответствующее соглашение между странами было подписано 17 мая этого года во время поездки Касым-Жомарта Токаева на саммит «Китай – Центральная Азия» в Сиань. О других итогах саммита мы писали в одном из предыдущих дайджестов.

Кроме того, Минтранс РК подготовил проект соглашения между Китаем и Казахстаном по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), 20 сентября текст закона был опубликован на сайте «Открытые НПА». Целью соглашения названо развитие сотрудничества по ТМТМ и увеличение контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа. Кроме того, страны договорились развивать сотрудничество по «наращиванию экспортно-импортных и транзитных контейнерных перевозок» по транспортным путям через территорию РК, которые в документе именуются «Евразийским континентальным мостом». Документ вынесен на публичное обсуждение до 4 октября.

Тем временем глава казахстанского Минтранса Марат Карабаев съездил в КНР с официальным визитом, побывав в столице и восточных провинциях страны, написала 24 сентября пресс-служба ведомства. 23 сентября была проведена встреча с руководством собрания народных представителей города Циндао провинции Шаньдун, а также посещен порт «Shandong port group», руководство которого достигло договоренностей о сотрудничестве с казахстанскими портами Курык и Актау, а также с Казахстанскими железными дорогами. Карабаев посетил контейнерный терминал «GA COSCO», где провел встречу с гендиректором компании и обсудил «вопросы предоставления казахстанским экспортерам доступа на рынки КНР и стран Юго-Восточной Азии через инфраструктуру “GA COSCO”». На следующий день глава Минтранса РК посетил провинцию Цзянсу, где встретился с руководством партийного комитета города Ляньюньган, а затем приехал на совместный «китайско-казахстанский логистический терминал, реализованный совместно с АО “KTZ EXPRESS”».

Едут делегации и в обратном направлении. Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев 20 сентября провел встречу с заместителем губернатора китайской провинции Цзянси Сунь Хуньшань, в ходе которой были обсуждены состояние и развитие торгово-экономических отношений двух стран. По сообщению пресс-службы казахстанского ведомства, Торебаев сообщил партнеру об интересе компаний из РК выйти на китайский рынок. Собеседник в ответ рассказал о бизнес-возможностях, которые готов предоставлять его регион, а также пригласил казахстанскую делегацию посетить с визитом Цзянси и «принять участие в ряде международных мероприятий, проводимых в провинции».

Группа депутатов Мажилиса РК провела встречу с делегацией Комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Китая, рассказал 25 сентября «Деловой Казахстан» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса. Зампред казахстанского парламента Альберт Рау обратил внимание собравшихся на важную роль «межпарламентского взаимодействия» в отношениях двух стран. В ответ замглавы Комитета Хао Пин поддержал коллег в намерении развивать отношения, а также заметил, что это поможет «обогащать свои правовые инструменты».

Группа ученых из Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии Китайской академии наук (TIB CAS) посетила национальный университет имени Аль-Фараби. Как написала 18 сентября пресс-служба казахстанского вуза, в рамках визита гости из КНР были заинтересованы в проведении совместных исследований «в области Bio-Agriculture». Два сельскохозяйственных проекта «в области исследования и разработки получения синтетических микробных удобрений и биопестицидов», которыми руководят молодые ученые из Казахстана, особенно заинтересовали китайскую делегацию. Китайская делегация также провела презентацию своих программ и исследований. «Факультет биологии и биотехнологии нацелен на дальнейшее углубление сотрудничества с TIB CAS», – сообщается в статье.

Замглавы железнодорожной компании «КТЖ-Грузовые перевозки» Нуржан Кельбуганов назвал КНР «абсолютным лидером по проценту роста перевозки» зерна, его слова в статье от 21 сентября приводит «Курсив». Как сообщил топ-менеджер, в Китай отправлено «около 1,4 млн тонн зерна, что выше в 3,6 раза в сравнении с прошлогодним периодом». Он особо отметил экспорт зерна в КНР контейнерах, рост по которому составил 400%. Это связано с положительными «результатами переговоров с китайской стороной», которые привели к тому, что «с марта удалось выстроить оптимальную схему перевозок зерна».

Узбекистан

Китай остается главным торговым партнером Узбекистана, явствует из отчета Агентства по статистике при президенте РУ, опубликованного 20 сентября. Общий объем торговли с КНР за январь-август 2023 года вырос на 20,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 8,28 млрд долларов, из которых на экспорт в Китай приходится 1,73 млрд, а на импорт 6,54 млрд. На втором месте расположилась Россия с общим объемом в 6,16 млрд долларов при росте на 15,4%, на третьем Казахстан – 2,89 млрд долларов и 7,2%. В целом внешнеторговый оборот РУ достиг 40,04 млрд долларов, что на 23,2% выше прошлогодних показателей за тот же период.

При этом поставки узбекистанского газа в КНР за первые восемь месяцев года упали на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 370,57 млн долларов, сообщило 20 сентября агентство ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. Среди лидеров стран-поставщиков трубопроводного газа первое место традиционно занимает Туркменистан: Китай получил из этой страны сырья на 6,6 млрд долларов (рост на 5%), второе место принадлежит России (4,5 млрд), на третьем Мьянма (993,94 млн). Четвертое и пятое место занимают Казахстан (снижение на 2,3% до 782,91 млн) и Узбекистан, соответственно.

Замминистра культуры и туризма КНР, председатель управления национального культурного наследия Китая Ли Чун во главе делегации посетили Международный университет туризма и культурного наследия «Шелковый путь» в Самарканде, где провел встречу с председателем комитета по туризму РУ Умидом Шадиевым и руководством вуза, сообщило 25 сентября издание «UZ Daily». На встрече особое внимание было уделено вопросам развития туристического сотрудничества между странами, а также подготовке узбекских кадров с привлечением китайских специалистов.

Кыргызстан

Инвестиционный портал республики 22 сентября рассказал о состоявшемся в Бишкеке первом заседании группы по инвестиционному и промышленному сотрудничеству КНР и КР. Со стороны Китая в качестве главы делегации, состоявшей из представителей семи компаний, приехал заместитель директора департамента внешних инвестиций и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР Цянь Чуньин. Главные темы встречи – цифровая экономика, зеленое развитие, инфраструктура и инженерное строительство, в эти сферы Кыргызстан призывал коллег инвестировать, рассказывая о выгодах. Участники решили повторить встречу группы в Пекине, заявив, что будут «активно поддерживать китайские компании для осуществления инвестиций в Кыргызстане». Ни о каких контрактах по результатам встречи не сообщалось.

Кроме того, Кыргызстан посетила группа китайских бизнесменов «с целью развития сотрудничества в сфере энергетики», сообщила 21 сентября Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики (ТПП КР). В рамках визита глава палаты встретился с исполнительным вице-президентом Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжэн Чао и коммерческим советником посольства Китая в КР Ю Чжига. На основании подписанного на встрече «рамочного соглашения» между китайской и кыргызской палатами они обязались «оказывать поддержку китайским компаниям, участвующим в развитии электроэнергетики Кыргызстана, включая планирование, техническую модернизацию, а также строительство».

Тем временем 21 сентября Радио «Азаттык» выпустило статью о расследовании команды YouTube-канала «Temirov Live», в котором приводятся данные о финансовой деятельности фонда «Эне-балага тирек», во главе него находится жена президента КР Айгуль Жапарова. «По данным редакции [Temirov Live], в 2022 году общественная организация получила средства от нескольких источников и самый крупный из них – Посольство Китая в КР. Согласно представленной Temirov Live отчетности фонда, от диппредставительства КНР поступило чуть больше 9,1 млрд сомов (более 102 млн долларов по нынешнему курсу – прим. ред.)», – утверждается в статье. Между тем в фонде заявили, что получили от посольства КНР не 9 млрд сомов, а лишь чуть больше 9,1 млн сомов на реализацию социальных проектов и могут подтвердить данные документами. В Государственной налоговой службе КР допустили, что могла иметь место ошибка бухгалтера при подаче отчетности.

Из Китая в Кыргызстан прибыл «мобильный госпиталь», видео с машинами опубликовало МЧС КР 19 сентября. «Sputnik Кыргызстан» 20 сентября выпустил новость о двух госпиталях на 19 машин каждый, они будут задействованы при чрезвычайных ситуациях. Издание добавляет, что договоренности об этой сделке были утверждены «между президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите в Самарканде в прошлом году».

В Кыргызстане прошли «антитеррористические учения СНГ и Шанхайской организации сотрудничества», передал 21 сентября «Sputnik Кыргызстан». Состав стран-участниц: Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Россия, Армения, Беларусь, Индия и Иран.

Таджикистан

Первое совещание «рабочей группы высокого уровня по мультимодальному коридору “Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция» (ТУТИТ) + Китай”» прошло в Душанбе, сообщило агентство «Ховар» 25 сентября. В заметке говорится, что участники обсудили вопросы «развития и продвижения этого международного транзитного коридора» для дальнейшего наращивания грузоперевозок и «упрощения процедур торговли». О конкретных результатах встречи не сообщается.