Китай-Центральная Азия: куда идет «стальной караван верблюдов»

Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо рассказал СМИ о перспективах сотрудничества страны с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, а также обсудил с главой Минтранса РК транспортный потенциал двух стран. Вопросы логистики также обсуждали другие дипломаты и чиновники на совместных встречах. Казахстан начинает экспортировать пшеницу в КНР зерновозами взамен контейнеров. Узбекистан и Китай планируют реализацию мегапроекта в Сырдарьинской области. В Ташкент доставили больше 200 китайских автобусов. Китайские промышленники ищут партнеров в РУ. Кыргызстан хочет попасть на туристическую карту КНР. Китайский МИД выразил поддержку итогам парламентских выборов в Туркменистане, а туркменская таможенная служба готовится ко встрече в формате «Центральная Азия – Китай».

Казахстан

Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил национального координатора Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) от Казахстана, соответствующий документ опубликован 6 апреля на сайте «Акорды». На должность назначен Мурат Мукушев, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Напомним, РК будет председательствовать в ШОС с июля 2023 года по июль 2024 года.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев провел встречу с послом КНР в РК Чжан Сяо, сообщила пресс-служба казахстанского ведомства 4 апреля. Участники обсуждали транспортный потенциал двух стран для наращивания торговли. В прошлом году объем «экспортно-импортных и транзитных грузовых перевозок между Казахстаном и Китаем увеличился почти на 3 млн тонн». Карабаев предложил оцифровать бланки разрешений на автоперевозки грузов (всего за год страны обмениваются 52 тыс. таких бумаг). Министерство РК планирует развивать новые маршруты для доставки грузов «в дальние промышленные и портовые регионы двух стран», а также увеличить авиаперелеты «до 24 рейсов в неделю» весной-летом.

Также посол Чжан поговорил с казахстанскими СМИ о прошедшем приезде в страну главы Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая и члена Политбюро ЦК КПК Ма Синжуя, упомянуло посольство КНР в РК 4 апреля. Дипведомство опубликовало текст интервью, в котором Чжан Сяо дает прогноз по сотрудничеству РК и СУАР. По его словам, увеличение торговли партнеров за январь-февраль 2023 года «на 118,9% в годовом исчислении» вызвано в том числе работой Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Взаимодействие в контексте инициативы «Один пояс, один путь», по мнению посла, также велико: «“Стальной караван верблюдов”, скачущий по Евразийскому континенту – поезд Китай-Европа (Средняя Азия) – это золотобуквенная вывеска совместного строительства “Одного пояса и одного пути” между СУАР и Казахстаном». На данный момент по маршруту «Китай – Европа» курсирует 100 линий поездов через СУАР в РК, у партнеров также есть «7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефтегазопроводов и 2 трансграничные железные магистрали».

Аким области Абай Нурлан Уранхаев встретился с делегацией китайского города Баянь. В заметке на сайте акимата области от 5 апреля говорится о планах по строительству «логистического парка» в Урджарском районе, куда власти Баяня планируют инвестировать средства. Авторы текста также напоминают, что Уранхаев встречался с Ма Синжуем во время его недавнего приезда в РК и обсуждал возможности сотрудничества и инвестирования.

7 апреля Генконсул РК Алмас Сейтакынов встретился с комиссаром МИД КНР в Гонконге Лю Гуанюанем, сообщило казахское ведомство. Встреча была посвящена вручению экзекватуры (документ от правительства принимающей страны – прим. ред.) «с разрешением выполнять консульские функции в САР Гонконг и Макао». Сейтакынов в ответ пообещал «работать во благо развития двусторонних отношений».

Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй в на своей странице в Facebook 7 апреля рассказала о механике получения визы в КНР для казахстанских водителей: «Согласно соответствующему соглашению между Китаем и Казахстаном обе стороны должны на основании дипломатических нот оформлять многократные годовые визы для водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки через Китай и Казахстан. Казахстанские транспортные компании должны заранее подавать заявку на получение квалификации в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и направлять уведомление Министерству иностранных дел РК». В 2023 году визы получили 2250 казанских водителей, всего сейчас около 4500 человек имеют действующую многократную визу, к июню их будет более 8000, пишет Цзян.

Казахстан вновь будет экспортировать пшеницу в КНР на зерновозах, сказано в новости издания «ElDala.kz» от 7 апреля. Поставки были приостановлены из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Сейчас КНР согласовала регулярную отправку 1 состава с продукцией в день. «Это примерно 3150 тонн. Таким образом, около 100 тыс. тонн казахстанской пшеницы в месяц будут уходит в Китай зерновозами», – сообщает издание. Поставки других видов зерновых культур пока продолжаются в контейнерах – это затратнее, чем перевозка на зерновозах, в два раза.

Власти Омской области в России хотят развивать судоходство по Иртышу для наращивания торговли и развития туризма с Казахстаном и Китаем, говорится в новости «Российской газеты» от 6 апреля. «Учитывая то, что мощности железной дороги почти исчерпаны, себестоимость авиаперевозок очень высока, водное сообщение становится актуальным как никогда. Освоение Иртыша позволит наладить поставки грузов, решать задачи оперативного импортозамещения, развивать туризм», – приводит цитату Министерства экономики региона издание. Ученые из Российского географического общества проведут исследование дна Иртыша до Казахстана в 2023 году. Когда будет исследована китайская часть реки, не сказано.

Министерство труда и соцзащиты населения РК отчиталось о возвращении в страну этнических казахов, получивших статус кандаса. Всего на 1 апреля их число составило 4 575 человек, 19,3% из них приехали из КНР. Китай занимает второе место по числу прибывших в РК этнических казахов, на первой строчке располагается Узбекистан (52,4% от общего числа).

Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 апреля посетил Сырдарьинскую область, где озвучил «пять новых инициатив, направленных на повышение благосостояния сырдарьинцев», пишет пресс-служба главы государства. Примечательно, что почти все эти инициативы так или иначе связаны с КНР, включая строительство в городе Гулистан узбекистанско-китайского биотехнологического кластера «с объемом инвестиций 500 миллионов долларов», создание «инновационных технопарков по китайской модели», а также «животноводческих и птицеводческих экокомплексов» – все при участии китайских специалистов. Президент также сообщил, что для финансирования этих проектов в Сырдарьинской области будет создан инвестиционный фонд «совместно с авторитетным китайским “Фондом Шелкового пути Китая”». Кроме того, в регионе планируется построить «крупный логистический узел», который свяжет область с Китаем, Казахстаном, Таджикистаном и Афганистаном.

Министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов провел встречу с учеными из Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук, написало 5 апреля агентство Podrobno.uz. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Международным инновационным центром Приаралья и Синьцзянским институтом экологии и географии в 2023-2025 годах. Проект предполагает использование солнечной энергии для выращивания солеустойчивых растений. Таким образом планируется озеленение пустынных местностей. Кроме того, стороны обсудили создание совместных узбекистанско-китайских вузов в Сырдарьинской области, направленных на изучение сельского хозяйства, экологии и ирригации.

Партию в 233 автобуса доставили из Китая в Ташкент 8 апреля, написала пресс-служба узбекистанского Минтранса. В торжественной церемонии получения заказа, прошедшей в парке «Новый Узбекистан», было принято 100 электробусов и 103 автобусов, работающих на сжиженном газе марки «Yutong», а также 30 автобусов «сверхбольшой вместимости» марки «KingLong». Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце февраля подписал постановление, из которого следует, что для нужд Ташкента будет закуплено 1000 китайских автобусов, еще 1000 – для города Нукуса. Мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.

На бизнес-встрече, организованной 4 апреля Торгово-промышленной палатой (ТПП) Узбекистана, обсудили перспективы развития экономических отношений между Узбекистаном и КНР, написала пресс-служба ТПП. В мероприятии приняли участие представители 10 промышленных компаний из округа Сяншань, сотрудники администрации округа и более 80 представителей бизнеса из Узбекистана. Китайская сторона презентовала экономический потенциал региона в таких областях как «производство строительных материалов, сельское хозяйство, а также пищевая, текстильная, электротехническая, пластмассовая и химическая промышленность».

Кыргызстан

О высоком туристическом потенциале Кыргызстана шла речь на ярмарке, проходящей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщил 10 апреля ресурс China.org. Старший эксперт Департамента туризма при Минкульте КР Назгул Акжолова, представляющая КР на ярмарке, отметила, что министерство «организовало участие в выставке многих культурно-туристических компаний из Кыргызстана и надеется через эту платформу содействовать взаимодействию туроператоров двух стран, а также привлечь больше китайских туристов в Кыргызстан». В ярмарке принимают участие более 280 компаний из КНР и «стран, расположенных вдоль "Пояса и пути"».

Строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» позволит уменьшить срок доставки грузов из КНР в Европу на 7 дней. Такое заявление сделал представитель кыргызстанского Минтранса Нурмат Мусабеков в интервью «Биринчи радио» 6 апреля, информацию приводит «Курсив» со ссылкой на «Tazabek».

Туркменистан

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин поздравила руководство Туркменистана с успешным завершением выборов депутатов Меджлиса и выразила готовность продолжить сотрудничество с Ашгабатом. Об этом она заявила на очередной пресс-конференции ведомства, прошедшей 4 апреля: «Китай готов продолжать совместную работу с туркменской стороной для укрепления политического взаимного доверия». Напомним, парламентские выборы в Туркменистане проходили 26 марта, итоги были подведены 29 марта. О выборах, «которые не имеют никакого значения», мы писали в статье от 30 марта.

Сотрудники таможенной службы Туркменистана приняли участие в «экспертной онлайн-встрече таможенных служб Центральной Азии и Китая», сообщил 7 апреля Turkmenportal. В статье упоминается, что мероприятие было частью подготовки ко встрече представителей таможенных служб формата «Центральная Азия – Китай». Помимо обсуждения предстоящей встречи, стороны рассмотрели проект документа, «регламентирующего механизм регулярных встреч глав таможенных служб», направленных на «содействие безопасности и упрощение торговли между странами».