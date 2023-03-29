Китай-Центральная Азия: Куриные лапки, солодка и зерно. Что Пекин хочет от региона?

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

В Казахстан приехал глава Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, он провел встречи с президентом и премьер-министром страны. Казахстан продолжает бороться с заторами на границе с Китаем, строить новые железнодорожные ветки на пограничных пунктах и принимать поезда с товарами. Тем временем продолжается строительство завода Chery в Алматы, теперь к нему подключилась китайская компания. Узбекистан планирует поставлять в Китай новые виды сельхозпродукции, а также принять участие в сельхозвыставке в Янлине. КНР стал ведущим экспортером электрокаров в РУ. Посол КНР в Кыргызстане провела пресс-конференцию, на которой рассказала о предстоящем майском саммите «Китай – Центральная Азия». А посол Кыргызстана в Китае договорилась с СУАР о взаимодействии двух специальных экономических зон, и уже через два дня правительство КР приняло соответствующие решения. Китайская таможня зафиксировала рост товарооборота с Туркменистаном.

Казахстан

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 27 марта провел встречу с Ма Синжуем, секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, членом Политбюро ЦК КПК 20-го созыва, сообщается на официальном сайте президента. Участники говорили о направлениях сотрудничества и совершили формальный обмен благодарностями. Токаев вспомнил приезд Си Цзиньпина в РК осенью 2022 года и передал ему «теплые слова поздравления» с переизбранием на пост председателя КНР. Ма отметил, что его визит посвящен «реализации важных стратегических соглашений», которые тогда были достигнуты между лидерами и добавил: «Казахстан для нас является самым приоритетным направлением взаимного сотрудничества. В целом, сотрудничество Китая с Казахстаном осуществляется через Синьцзян».

Премьер-министр РК Алихан Смаилов также встретился с Ма Синжуем. Их разговор был посвящен экономическим вопросам взаимодействия и трудностям на границах. На официальном сайте премьер-министра говорится, что для Ма это был первый приезд в РК. Смаилов поделился данными о торговле с СУАР: в 2022 году товарооборот между Китаем и Казахстаном составил 24 млрд долларов, из которых 40% «приходится именно на СУАР» (Правда, цифра в 24 млрд на 7 млрд долларов ниже той, о которой отчиталась китайская таможня, заявившая что страны наторговали на 31,17 млрд). Продолжая разговор о поставках товаров в КНР, Смаилов «предложил поддержать положительный тренд, увеличив экспорт казахстанской продукции в Китай по 135 видам товаров на 1 млрд долларов». А также он пригласил представителей СУАР к инвестиционному сотрудничеству (сейчас на территории РК реализуется 52 проекта на 21 млрд долларов при участии китайских инвесторов). Премьер-министр обратил внимание на «особую роль взаимодействия приграничных регионов» и отметил «важность» проведения «2-го Дружеского диалога приграничного сотрудничества» в Алматы. Официальные лица не обошли стороной вопрос проблем в перевозке грузов через границы, о которых было много разговоров на прошлой неделе. Смаилов рассказал об «увеличении пропускной способности» на КПП, запуске пяти «зеленых коридоров» на границах и «обозначил важность их запуска на оставшихся трех: «Достык – Алашанькоу», «Майкапчагай – Зимунай» и «Калжат – Дулаты», а также обратил внимание на необходимость ускорения процедуры выдачи виз для перевозчиков.

Примечательно, что при этим ни президент, ни премьер РК не коснулись болезненной темы обращения с этническими казахами в Синьцзяне, где китайские власти массово помещают представителей исповедующих ислам меньшинств в так называемые «лагеря перевоспитания», фактически функционирующие как колонии строгого режима.

27 марта Национальная палата предпринимателей (НПП) РК «Атамекен» отчиталась о мерах, которые были предприняты палатой в связи с заторами на границе. Напомним, Смаилов поручил включить НПП в состав рабочей группы. Заместитель председателя правления палаты Тимур Жаркенов рассказал, что электронную очередь на пересечение границы «​​необходимо полностью отрегулировать в течение двух месяцев». Сейчас количество автомобилей в ней снизили с 20 тыс. до 12 тыс., далее машины распределят на два потока, которые смогут выехать в Китай в течение двух месяцев.

В этот же день «Қазақстан темір жолы» («Казахстанские железные дороги» или КТЖ) опубликовали новость о приостановке поставок грузов через пункт «Достык – Алашанькоу» с 1 апреля, где Китай и Казахстан сейчас ведут строительство вторых путей на своих участках. В качестве замены будет использоваться погранпереход «Алтынколь – Хоргос»: «Через переход “Алтынколь-Хоргос” перевозка груза из КНР в ЦА короче на 500 км и дешевле на 10-15%, чем через стык “Достык – Алашанькоу”. Сегодня доля перевозок по стыку “Достык – Алашанькоу” в общем объеме в ЦА не превышает 20%», – сказано в новости.

Из китайского города Динси в казахский Костанай ушел первый международный поезд с «автомобильными комплектующими, тканями и другими товарами», сообщило 26 марта агентство «Синьхуа». Время в пути – 9 дней, а стоимость отправленных товаров – 3 млн долларов. «Как отметил генеральный директор местной международной логистической компании Лю Цзиньвэй, поезд будет способствовать экспорту местной сельскохозяйственной продукции в страны Центральной Азии, а из Казахстана будут ввозиться семена льна, ячмень и другие товары для первичной или последующей обработки», – говорится в новости издания.

ElDala.kz 25 марта опубликовало мнение главы комитета торговли Зернового союза Казахстана Александра Малова о возможностях экспорта данного вида продукции. Среди потенциальных рынков торговли – КНР, до пандемии «экспорт в Китай достигал 700 тыс. тонн сельхоз грузов; сейчас отгрузки минимальные, хотя Казахстан мог бы отправлять туда более 1 млн тонн за сезон», сказал Малов. Глава комитета добавил, что несмотря на открытость Китая к диалогу по поставкам «фуража, пшеницы, бобовых» и других культур, в Казахстане осложнена обстановка с мощностями КПП на границах по пропуску разных грузов, которую планируется развивать. ​​

В Алматы продолжается строительство завода, где будут производить китайские машины марок Chery, Haval и Changan. Издание Forbes.kz 22 марта сообщило, что к казахской компании «Астана Моторс», которая занимается реализацией проекта, присоединилась китайская Automotive Engineering Corporation. Руководители казахской организации посетили Тяньцзинь, где подписали меморандум о сотрудничестве с китайскими коллегами, которые посетят Алматы в апреле, чтобы «принимать участие в проектировании производственных площадей» завода. Затем китайская корпорация сможет отправить на завод часть оборудования.

Вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев возглавил делегацию страны на встрече с лидерами туристических администраций стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества ШОС в Индии, где, кроме этого, собрались участники из Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Пакистана. Еркинбаев «предложил сделать Алматы культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024», сообщается на телеграм-канале Министерства культуры и спорта РК 20 марта. Страна будет «председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества» на протяжение года с июля 2023.

Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй 20 марта посетила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, сообщается в новости на сайте вуза. Ректор учебного заведения Жансеит Туймебаев предложил консулу «открыть на территории университета научно-инновационный центр или технологический парк», а Цзян в ответ заявила о важности развития науки в связи с окончанием периода пандемийного затишья.

Узбекистан

РУ планирует расширять партнерство с Китаем в сфере сельского хозяйства. Соответствующие вопросы обсуждались на встрече представителей Минсельхоза и посольства РУ в КНР с сотрудниками китайской таможни, написала 22 марта пресс-служба узбекистанского министерства. На встрече речь главным образом шла об ускорении процесса разрешения экспорта в Китай «винограда, сушеной джиды и куриных лапок». Уточняется, что стороны смогли «согласовать дальнейшие действия», кроме того «была достигнута договоренность об организации курсов по повышению квалификации в формате Ц5+1».

Кроме того, делегация Минсельхоза РУ посетила Янлиньский демонстрационный парк высоких технологий, сообщила 23 марта пресс-служба ведомства. В рамках поездки прошла встреча с руководством Административного комитета Янлиньской зоны, на которой стороны договорились об «увеличении поставок корня солодки из Узбекистана в Китай». Китайская сторона также пригласила Узбекистан принять участие в ежегодной Янлиньской выставке сельского хозяйства, которая пройдет в середине сентября.

Посольство Узбекистана в КНР провело бизнес-форум в китайском городе Чэнду, посвященный «инвестиционному и туристическому потенциалу» РУ, написало 24 марта агентство «Дунё». В ходе мероприятия китайским чиновникам, турагентам и журналистам были в разных формах презентованы туристические возможности страны, а также проведены переговоры в формате «G2B» (government-to-business), касавшиеся инвестиционной привлекательности Узбекистана. Среди участников форума были в том числе представители крупных китайских компаний, ведущих свою деятельность на территории РУ: CC7, Sichuan Mingyu Group и Sichuan Huayi Tea Industry.

Больше всего электромобилей за январь-февраль 2023 года в Узбекистан приехали из Китая, об этом свидетельствуют данные, приведенные на телеграм-канале руководителя пресс-службы Агентства по статистике РУ, опубликованные 25 марта. Общий объем импорта электрокаров за указанный период составил 786 штук, из которых 705 были завезены из КНР. В заметке отмечается, что это в 3,5 раза больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. В заметке агентства «Курсив» от 25 марта со ссылкой на данные Центра экономических исследований и реформ сообщается, что «с 2021 по 2022 год рынок электрокаров в стране вырос в три раза, с 1,7 тыс. до 5,9 тыс. автомобилей». Эксперты Центра считают, что объем рынка электромобилей и дальше будет расти благодаря мерам, принимаемым правительством Узбекистана, включая «поддержку отечественного производства и комплектующих, и выплату компенсаций».

Кыргызстан

Посол Кыргызстана в КНР Актилек Мусаева 20 марта провела выездную встречу с секретарем партийного комитета СУАР Ма Синжуем, написала пресс-служба МИД КР. Участники обсудили необходимость «повышения пропускной способности КПП “Иркештам” и “Торугарт”», организацию «зеленого коридора» для сельскохозяйственной продукции из КР, развитие «трансграничной электронной коммерции» между специальной экономической зоной «Нарын» и Комплексной бондовой зоной «Кашгар», а также развитие отношений в культурно-гуманитарной сфере и туризме. В финале участники пришли к договоренности о выделении квот на учебу в вузах СУАР для кыргызстанских студентов, «увеличении авиарейсов по маршруту Урумчи-Бишкек-Урумчи и организации визитов профильных ведомств сторон для налаживания и продвижения взаимовыгодного практического взаимодействия». Примечательно, что и кыргызская чиновница не стала касаться вопроса обращения с этническими кыргызами в Синьцзяне.

Через два дня, 22 марта, Кабинет министров КР принял решение «об утверждении порядка перемещения товаров в свободной экономической зоне “Нарын”», написала пресс-служба ведомства. В заметке уточняется, что благодаря принятию этого документа появляется «возможность реализации проекта по трансграничной электронной торговле с китайской бондовой зоной Кашгар, экспорт товаров с территории СЭЗ “Нарын” будет осуществляться через бондовую зону города Кашгар». Сообщается, что это поможет привлечь зарубежных инвесторов.

Президент КР Садыр Жапаров 21 марта в своем обращении к народу по случаю Нооруза упомянул проект железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», перевод его выступления приводит «Kabar». Говоря о необходимости «усиления взаимодействия со стратегическими партнерами», президент сказал: «Большое значение уделяется проекту строительства железной дороги “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”, потому что нужны альтернативные пути для торговли из-за отсутствия прямого выхода к морю». Он также отметил необходимость отдавать приоритет «созданию благоприятных условий для тех, кто хочет инвестировать в Кыргызстан и создавать рабочие места».

Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь 23 марта провела брифинг для журналистов, на котором сделала ряд заявлений. Издание «Вечерний Бишкек» приводит расшифровку встречи. Посол начала с объявления о предстоящем саммите «Китай – Центральная Азия», который пройдет в мае. Цель его проведения – «построение более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии». Отвечая на вопрос журналиста о том, как кадровые перестановки в правительстве КНР повлияют на строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», Ду сказала, что «раз начали строительство дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, то КНР будет продолжать это строительство». Посол ушла от ответа о возможном «облегчении» визового режима между странами, сообщив, что в связи с большим количеством желающих посольство перешло на пятидневный режим приема заявок на выдачу виз. Говоря о возможном «реструктурировании» Китаем госдолга Кыргызстана, Ду сослалась на «компетентные органы китайской стороны», которые должны «изучить вопрос, и при возможности» решить его «в духе нашего сотрудничества». Также в ходе интервью затрагивались вопросы устойчивости китайского юаня, заявлений Си Цзиньпина о недопущении внешнего влияния на страны ЦА, а также добрососедские отношения КНР и КР.

За январь в Кыргызстан ввезли 590 автомобилей из КНР, такие данные со ссылкой на Нацстатком КР привел Sputnik 24 марта. В общем списке Китай занимает 4 место. На первом Корея с показателем 2 990 шт., на втором Россия с 844 шт., на третьем США с 606 шт. Всего же в январе в Кыргызстан было ввезено 6 545 легковых автомобилей, что в 1,5 раза больше, чем в том же периоде прошлого года.

Китайская компания China National Heavy Machinery Corporation и кыргызстанская ОАО «Чакан ГЭС» 24 марта подписали контракт о строительстве малой гидроэлектростанции «Орто-Токой», пишет пресс-служба кыргызстанского Минэнерго. Сообщается, что ГЭС мощностью 21 МВт поможет «рационально использовать водные ресурсы страны». Дата начала и окончания строительства, а также стоимость проекта не называются.

Туркменистан

Уровень товарооборота между Туркменистаном и Китаем за первые два месяца года вырос на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, такие данные публикует Таможенное управление КНР. Сообщается, что за январь-февраль страны наторговали на 1,73 млрд долларов, при этом больше всего в феврале – 786,8 млн. Сумма главным образом состоит из туркменистанского экспорта – 1,61 млрд, основу которого составляет трубопроводный газ.