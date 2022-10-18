Китай-Центральная Азия: к крупным проектам проявляют интерес соседи

В Казахстане прошло Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также разные представители РК поднимали вопросы диверсификации маршрутов экспорта нефти в связи с необходимостью снижения зависимости от проходящего через Россию нефтепровода КТК. В Кыргызстане и Узбекистане вновь на высшем уровне упоминалась реализация проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», внимание к которому стали проявлять и в соседних странах. Госкомстат Узбекистана опубликовал статистические данные по внешнеторговому обороту с КНР. Туркменистан заявил о достижении договоренности о строительстве новой ветки газопровода в Китай и разработке новой очереди крупного газового месторождения.

Казахстан

На шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 13 октября было принято заявление о трансформации СВМДА в полноценную организацию, принятое при поддержке Китая и еще 27 стран. В тот же день на полях саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. Участники встречи обсудили «ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в прошлом месяце государственного визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан», приправив разговор заявлениями о «дружбе, взаимопонимании и стратегическом партнерстве между Китаем и Казахстаном».

Пресс-служба компании «КазМунайГаз» сообщила 11 октября о прошедших переговорах между своим председателем правления Магзумом Мирзагалиевым и президентом компании PetroChina, вице-президентом CNPC Хуаном Юнчжаном. На встрече обсуждалось «увеличение поставок казахстанской нефти в Китай» через Атырау, где могут «увеличить пропускную способность нефтетранспортной инфраструктуры». Участники также обсудили развитие сотрудничества, в частности, «геологоразведку в совместных проектах», а также «расширение перерабатывающих мощностей Шымкентского НПЗ (ТОО “ПКОП”)». 12 октября министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил о возможном увеличении поставок нефти в Европу и Китай: «Будем рассматривать возможности поставок на Европу, в том числе. У нас есть также направление на Китай. В зависимости от ситуации, конъюнктуру рынка будем смотреть», – сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

13 октября состоялась конференция международного рейтингового агентства «S&P Global Ratings – Республика Казахстан». Согласно статье inbusiness.kz от 17 октября, агентство «пересмотрело прогноз по долгосрочному суверенному кредитному рейтингу Казахстана со “стабильного” на “негативный” в связи с повышением внешних и финансовых рисков». Причина этому – сбои поставок по нефтепроводу КТК через территорию России. В этих условиях РК стремится диверсифицировать поставки, и сотрудничество с Китаем может частично помочь в этом, но в статье также отмечается, что основным потребителем нефти Казахстана остается Европа.

О возможности создания Китаем и Евразийским экономическим сотрудничеством (ЕАЭС) совместной зоны свободной торговли заявил 12 октября временный поверенный в делах России в КНР Иван Желоховцев, сообщила со ссылкой на CGTN информационная служба мобильного приложения «Россия-Китай: главное». «Есть такие идеи. Соглашение о ЗСТ – это следующий этап, который потребует дополнительных переговоров, синхронизации процессов в ЕАЭС и в Китае», – цитирует дипломата агентство. Желоховцев также сослался на соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и ЕАЭС, подписанное еще в 2018 году. По его словам, сейчас «идет работа по созданию цифровых коридоров, введению электронной сертификации на товары. Проводятся консультации с соответствующими органами КНР по дальнейшему упрощению торговых процедур». Чиновник также упомянул, что реализация инициативы сталкивается с проблемами, что он связал с последствиями пандемии. В ЕАЭС входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан.

Планы по строительству завода китайского автомобильного концерна «Great Wall Motor» (GWM) в Казахстане «еще не финализированы», заявила директор по маркетингу GWM Eurasia Кэрол Тян на пресс-конференции 14 октября, сообщил Forbes.kz. По словам Тян, компания в течение 2022-2023 годов будет замерять, какие модели пользуются наибольшим спросом в стране, и лишь потом примет решение о строительстве. «Завод – это серьезные инвестиции, поэтому в массовое производство должны идти только самые востребованные модели», – цитирует издание Тян. Как Eurasianet.org писал ранее, GWM и казахская компания «Астана Моторс» в середине сентября подписали меморандумы, подтверждающие право «АМ» производить автомобили китайских брендов. Тогда было заявлено, что к строительству завода планируют приступить в 2023 году.

30-летию дипломатических отношений КНР и РК будет посвящена книга «Казахстан-Китай: три десятилетия добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества», в которой собраны «справочные данные, важнейшие официальные документы, редкие фотографии, а также сформирован список всех соглашений и договоров, подписанных за 30 лет с текущим статусом», написало издание DKNews 14 октября. Презентация издания состоится 19 октября в библиотеке Казахского национального университета имени аль-Фараби. Среди участников события – посол РК в КНР Шахрат Нурышев и посол КНР в РК Чжан Сяо.

Кыргызстан

На прошлой неделе наблюдался очередной всплеск внимания к проекту железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». 11 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев во время официального визита в Кыргызстан поздравил коллег с началом реализации инициативы: «В транспортно-транзитной сфере с началом строительства и вводом в эксплуатацию новой железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Каспий появятся возможности для увеличения товарооборота и удешевления транспортировки грузов. Мы поздравляем братский Кыргызстан, а также другие страны-партнеры с началом реализации этого важного проекта». Он также подчеркнул, что эта железная дорога станет частью так называемого «Срединного коридора», который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее идет в страны ЕС. В тот же день в Бишкеке во время открытия Кыргызско-Иранского бизнес-форума «Iran Expo 2022» посол Ирана в Кыргызстане Саид Харрази заявил, что его страна заинтересована в продлении железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» до своих границ. «Иран заинтересован в налаживании торгово-экономических отношений с Кыргызстаном. Чтобы увеличить товарооборот, в первую очередь нам нужно решить проблему логистики. А для этого мы могли бы продлить железную дорогу “Китай-Кыргызстан-Узбекистан” до Ирана. У Кыргызстана открылся бы выход к морю», – приводит слова посла агентство Акчабар. О железнодорожном мегапроекте вспоминали и на встрече в Кабинете министров Кыргызстана. Первый зампред Кабмина Адылбек Касымалиев на встрече с членами Совета директоров Азиатского банка развития (АБР) 11 октября среди прочего обсудил планы реализации этого проекта.

Посольство Китая в Кыргызстане 13 октября объявило о старте регистрации на вторую стипендиальную программу «Следуя за китайской мечтой». В рамках программы одному из выпускников школ Кыргызстана, прошедшему собеседование и предоставившему доказательство хороших отметок, будет предоставлен грант на обучение в одном из вузов в КНР, покрывающий большую часть расходов. Претендентам, занявшим второе и третье место, обещают подарить «высококачественные электронные изделия». В одном из прошлых дайджестов Eurasianet.org уже писал о методах, с помощью которых Китай продвигает позитивный имидж своей страны в Кыргызстане.

Узбекистан

Китай занял первое место в рейтинге внешнеторгового оборота Узбекистана, сообщил руководитель пресс-службы Госкомстата страны 16 октября. По данным ведомства, оборот между странами в период с января по сентябрь 2022 года составил 6,9 миллиарда долларов США. В тройке лидеров также находятся Россия и Казахстан с 6,5 миллиарда и 3,3 миллиарда долларов соответственно.

Китайская компания Yutong поможет Узбекистану организовать производство электробусов. Соответствующий вопрос обсуждался 12 октября на встрече между руководством Мининвествнешторга Узбекистана с представителями компании Yutong во главе с директором по внешним рынкам Пэн Ху, говорится на сайте ведомства. Ключевым вопросом для обсуждения стали «перспективы открытия линии сборки электрических автобусов в Самарканде в целях налаживания взаимовыгодного сотрудничества в области развития системы общественного транспорта и туризма в историческом и динамично развивающемся регионе Узбекистана». По информации издания «Вестник Кавказа», в начале года в Ташкенте вышли на маршруты 20 электробусов Yutong, а также, как сообщал ранее Eurasianet.org, накануне сентябрьского саммита ШОС в Самарканде Минтранс РУ получил в дар от КНР еще два автобуса и 40 микроавтобусов этой марки.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на заседании Совета глав государств-участников СНГ 14 октября говорил о необходимости совместного развития «новых логистических коридоров», в том числе, железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Говоря о масштабных транспортных проектах, Мирзиёев также упомянул железную дорогу «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». По мнению президента, «эти дороги будут органично дополнять действующие маршруты, способствуя превращению СНГ в ключевое звено трансконтинентальных транспортных перевозок, сокращая в разы их сроки и стоимость. Убежден, что многовариантность транснациональных коридоров откроет новые обширные рынки сбыта для продукции государств Содружества».

Туркменистан

«Сегодня на высшем уровне достигнуты договоренности, касающиеся разработки второй очереди месторождения “Galkynys”» и прокладки четвертой ветки (D) транснационального газопровода. После ее сдачи в эксплуатацию экспорт туркменского “голубого топлива” в КНР возрастет до 65 миллиардов кубометров в год», – написала 14 октября газета «Нейтральный Туркменистан». Однако из сообщении издания не ясно, что за договоренности были достигнуты, с кем и на каких условиях.

В столице Туркменистана 26-28 октября пройдет международная конференция «Нефть и газ Туркменистана», «генеральным партнером» которой станет Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC, сотрудничающая с Туркменистаном в энергетической сфере с 2007 года. «Конференция соберет ключевых регуляторов и игроков рынка, финансистов, ученых и экспертов, чтобы представить уникальные идеи и аналитические выводы по актуальным направлениям развития топливно-энергетического сектора и геополитики», – сообщило информагентство ORIENT 16 октября.

15 октября президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры, в результате которых было заявлено, что для «диверсификации транспортных коммуникаций» страны продолжат вкладываться в «увеличение привлекательности» коридора «Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран», говорится на сайте президента РК.