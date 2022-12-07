Китай-Центральная Азия: логистические победы и вызовы

Премьеры КНР и Казахстана обсудили рост торговли и развитие транспортного сообщения, идущее активными темпами. Кыргызстан назвал новую стоимость реализации железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Узбекистан принял первый поезд, прибывший по новому маршруту, альтернативному «Срединному коридору», а также отчитался о своем председательстве в ШОС. Тем временем в Таджикистане официально открылась первая в Центральной Азии «мастерская Лу Баня».

Центральная Азия

Очередное, 10-е заседание Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) прошло в гибридном формате 30 ноября и 1 декабря, об этом пишет пресс-служба организации. В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов, а также представитель МИД КНР Чэн Вэй. В течение двух дней обсуждался широкий спектр вопросов: «продовольственная и энергетическая безопасность, “зеленая” экономика и взаимосвязанность, 30-летний опыт деятельности СВМДА и взгляд в будущее».

30 ноября в КНР скончался бывший председатель страны Цзян Цзэминь. Свои соболезнования главе Китая Си Цзиньпину направили все главы стран ЦА: Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров.

Казахстан

Премьер-министр РК Алихан Смаилов пообщался по видеосвязи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Смаилов упомянул, что товарооборота между странами в 2021 году вырос 14% до 18 млрд долларов, с января по октябрь 2022-го взлетел на 33% до 19,7 млрд, говорится в заметке о встрече на официальном сайте премьер-министра РК от 29 ноября. Более того, к 2030 году стороны надеются довести товарооборот до 35 млрд, для чего РК намерена «увеличить экспорт своей продукции в Китай по 135 товарным позициям».

Смаилов особо подчеркнул приоритетность развития транспортного сообщения между странами, включая строительство третьего железнодорожного пункта пропуска и повышение эффективности работы автомобильных пунктов пропуска. Это неудивительно: как отметил ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев, «в настоящее время более 80% сухопутных транзитных перевозок по коридору Китай – Европа проходит через» Казахстан, и страна намерена развивать успех, сулящий ей значительные экономические выгоды. По данным ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), за девять месяцев 2022 года объем товаров, следующих транзитом по ТМТМ, увеличился почти втрое по сравнению с тем же периодом 2021 года, а Казахстан увеличил объем собственного экспорта по этому пути в восемь раз.

Самое примечательное заявление Ли касалось газа: «Надеемся, что Казахстан в соответствии с контрактом обеспечит стабильные поставки газа в Китай и максимально увеличит их в зимнее время», – приводит цитату ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. При этом Казахстан ранее заявлял о намерении сократить экспорт голубого топлива для удовлетворения внутренних потребностей.

Затем 5 декабря Смаилов встретился с вице-президентом китайской корпорации CITIC Construction Ян Цзяньцяном, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. Стороны обсудили совместные проекты реконструкции трасс Талдыкорган – Усть-Каменогорск и Караганда – Балхаш, в которых китайская компания является генеральным подрядчиком. «Премьер-министр подчеркнул необходимость своевременно завершить столь значимые инфраструктурные проекты и открыть проезд по всем участкам», – говорится в новости.

«Синьхуа» сообщило 30 ноября о начале в Китае «строительства дополнительной второй линии на участке Цзинхэ – Алашанькоу железной дороги Ланьчжоу – Синьцзян», которая ведет к казахской станции Достык. На казахской стороне также началось строительство второй линии на ветке Достык – Мойынты, которая примыкает к станции Алашанькоу, о чем Eurasianet писал в прошлом дайджесте. Согласно плану, строительство китайской ветки займет два года и обойдется около 3,455 млрд юаней, дополняет InfraNews со ссылкой на китайское издание Seetao. Предполагается, что данный маршрут позволит увеличить перевозки между странами (с которыми в последнее время наблюдались разнообразные проблемы) и транзит в Европу. Тем временем появились новые проблемы: издание «Хабар 24» 5 декабря сообщило о трудностях с жильем в поселке Достык: «С увеличением транспортного потока через пограничный пункт пропуска в Китай, наблюдается и приток населения».

В Китае и Казахстане прошла конференция в честь 25-летия нефтегазового сотрудничества КНР и Казахстана, которое началось «с приходом на казахстанский рынок Китайской национальной нефтегазовой корпорации – CNPC», сообщает «Хабар 24» 30 ноября. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично поздравил CNPC с юбилеем совместной работы. Компания инвестировала 45 миллиардов долларов в нефтегазовую сферу РК, заплатив при этом 50 миллиардов долларов налогов, сказал председатель правления Экспертного клуба «Один пояс и один путь» Булат Султанов. Вице-президент CNPC в Центральной Азии и России Ху Хунмин заявил, что компания будет поддерживать намеченное президентами двух стран партнерство РК и КНР.

В Казахстане не будут вводить ковидные ограничения. Речь об этом зашла из-за новых коронавирусных мер в Китае, сообщает МИА «Казинформ» 2 декабря. Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният высказалась с таким заявлением: «В нашей стране, учитывая, что более 10 млн населения прошли вакцинацию, более пяти млн человек ревакцинированы, имея коллективный иммунитет и более легкое течение омикрона, никаких ограничительных мер не планируется». Она также добавила, что положение Казахстана и Китая, где принимались «жесткие ограничительные меры» все время пандемии, отличаются.

Кыргызстан

Строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» обойдется в 6 миллиардов долларов, об этом в своем выступлении на Центральноазиатском инвестиционном форуме в Токио заявил глава Кабмина КР Акылбек Жапаров, слова чиновника приводит пресс-служба ведомства 1 декабря. Ранее он оценивал проект в 3-5 миллиардов долларов, Eurasianet.org писал об этом в одном из предыдущих дайджестов. По мнению Жапарова, Центральная Азия со временем займет важное место на глобальном рынке, а Кыргызстану, чтобы соответствовать тренду, нужны инфраструктурные изменения. «Для таких стран как наша, не имеющих выхода к морю, нужно развивать автодорожную и железнодорожную инфраструктуру. Нам нужны новые железнодорожные маршруты, которые будут связывать нас с другими странами и позволят интегрировать нашу экономику в глобальную цепочку поставок», – сообщил он.

Международная конференция «Кыргызско-китайские отношения глазами молодежи» прошла в Бишкекском государственном университете 24 ноября, об этом 29 ноября со ссылкой на пресс-службу вуза пишет Akipress. В рамках конференции обсуждались вопросы экономических отношений между странами, взаимосвязь кыргызской и китайской культур, перспективы дипломатических отношений двух стран, а также роль китайского языка в их развитии. Как сообщает издание, в мероприятии приняли участие 176 студентов, 45 из которых – студенты из КНР, России и Казахстана.

Недавно назначенная на свою должность посол Кыргызстана в КНР Актилек Мусаева провела онлайн-встречу с заместителем главы протокола МИД КНР Ли Сяном, об этом 5 декабря сообщает пресс-служба посольства. Помимо традиционного обмена мнениями по вопросам всестороннего сотрудничества, дипломаты обсудили «двусторонние мероприятия на предстоящий 2023 год, включая визиты руководства страны».

Узбекистан

В Узбекистан прибыл первый грузовой поезд из 40 вагонов, проследовавший по новому транзитному коридору «Турция – Иран – Туркменистан – Узбекистан», сообщило 3 декабря АО «Узбекистон темир йуллари», добавив, что в ближайшее время «по этому маршруту планируется поступление еще более 250 вагонов».

Данный коридор короче, менее загружен и, теоретически, проще с логистической точки зрения, чем транскаспийские маршруты, что может сделать его привлекательной альтернативой. В дополнение, он, похоже, открывает и другие интригующие возможности. Прибывший в РУ поезд отправился из портового города Измир на Эгейском море, расположенного всего в 10 часах пути от порта Пирей в Греции, контролируемого в основном китайцами (это один из крупнейших портов такого рода в Европе). Также на сайте Министерства инвестиций и внешней торговли РУ упоминается схожий транспортный коридор протяженностью 5150 километров, благодаря которому предполагается связать Узбекистана с Болгарией через Стамбул.

Третий Форум высокого уровня Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в режиме онлайн при участии посла Узбекистана в КНР Фархода Арзиева, написало агентство «Дунё» 4 декабря. Сообщается, что «участники обменялись мнениями по дальнейшей реализации достигнутых договоренностей в ходе Самаркандского саммита ШОС, обеспечению стратегической стабильности и безопасности, продвижению регионального сотрудничества в рамках ШОС посредством укрепления мер доверия между участниками Организации». В своем выступлении Фарход Арзиев обратил внимание собравшихся на то, что благодаря совместным усилиям, Узбекистану удалось выполнить план председательства в организации «в полном объеме». За это время было проведено более 100 крупных мероприятий и принято более 40 документов – «в том числе стратегического и концептуального характера».

Таджикистан

В Душанбе 29 ноября официально начала работу первая в Центральной Азии «мастерская Лу Баня», сообщило издание China Daily 1 декабря. Она запущена при Таджикском техническом университете в сотрудничестве с Тяньцзиньским профессионально-техническим колледжем управления городским строительством, и предлагает обучение по двум основным направлениям: системы городского отопления и технологии инженерных измерений.

Формально подобные заведения – это центры культурного обмена и образования, где разные специалисты могут повысить квалификацию в своей сфере, но также они считаются элементом «мягкой силы» КНР, т.е. инструментом его влияния в различных странах мира. Схожие мастерские планируется открыть в учебных заведениях Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.