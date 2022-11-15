Китай-Центральная Азия: маленькими шагами к достижению «точек роста»

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй призвал страны ЦА «держаться вместе» с Китаем и совместно «выступать против вмешательства внешних сил во внутренние дела государств» и «защищать безопасность и стабильность в регионе». (Кадр из видео CGTN)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Евразийский банк развития опубликовал доклад, затрагивающий многие аспекты сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии. Казахстан планирует вкладываться в маршруты поставок и решения для торговых перевозок, расширяет список поставляемых товаров, но также продолжает сталкиваться с сопротивлением КНР в некоторых сферах. Узбекистан совместно с Китаем начал тестировать вакцину от коронавируса и пытается привлекать китайский бизнес к развитию туристического потенциала страны. Кыргызстан заявил о задержании члена ячейки, устроившей теракт у посольства КНР в 2016 году.

Центральная Азия

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал 10 ноября доклад «Экономика Центральной Азии: новый взгляд», в котором описал ключевые проблемы и «точки роста» региона. К последним относится выгодное положение и возможность развивать транспортные пути, а также привлечение инвестиций. Авторы пишут, что Китай вложил в Центральную Азию около 40 миллиардов долларов. «Масштабные финансовые поступления из Китая открывают для региона новые возможности, но и создают при этом долгосрочные риски», – говорится в докладе. Чтобы добиться устойчивого развития, странам будет необходимо «привлечение ПИИ (прямые иностранные инвестиции – прим. ред.) в несырьевые отрасли и использование потенциала внутренних сбережений». Авторы также заявляют, что регион ждет экономический рост «как с развитием существующих маршрутов (МТК “Север – Юг”, “Европа – Западный Китай”, ТМТМ, коридоры ЦАРЭС и др.), так и с созданием новых железнодорожных коридоров – это в первую очередь Китай – Кыргызстан – Узбекистан, Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан, Таджикистан – Афганистан – Туркменистан». В сравнении с Россией товарооборот с КНР увеличивается «опережающими темпами», говорится в материале.

В Пекине 8 ноября начался 2-й форум аналитических центров «Китай + 5 стран Центральной Азии», тема встречи – «Центральная Азия и Китай: новый путь к совместному развитию», сообщает издание CGTN. Пекин ожидаемо старается воспользоваться этой возможностью для укрепления своих позиций в ЦА. В частности, спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что «в условиях нестабильной международной обстановки мы должны держаться вместе, выступать против вмешательства внешних сил во внутренние дела государств, совместно защищать безопасность и стабильность в регионе». Под внешними силами, вероятно, имеются в виду страны Запада, а также, возможно, Россия и другие региональные игроки. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин тоже постарался убедить участников форума, что совместное с Китаем развитие – это «наиболее эффективный способ борьбы со всеми угрозами».

Казахстан

На саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что «до 2025 года планируется привлечь 20 миллиардов долларов инвестиций» на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщили на сайте президента 11 ноября. ТМТМ – транспортный коридор из КНР в Европу через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турцию.

Казахстан намерен опираться на опыт Китая в сфере хранения нефти. «На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев», – приводит слова Токаева издание «Тотал» в статье от 8 ноября. Глава государства в этой связи поручил компании “КазМунайГаз” рассмотреть проект строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области, а Министерству энергетики – провести переговоры с крупными добывающими компаниями о строительстве других хранилищ.

Казахстан пытается наращивать и диверсифицировать экспортные поставки в Китай. В частности, председатель национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов 11 ноября заявил, что РК будет поставлять в КНР дополнительные объемы шрота и жмыха от переработки масличных культур, пишет издание «Курсив». Также, на 5-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае казахская компания «Golden Camel» подписала два контракта с китайскими компаниями на поставки верблюжьего молока на общую сумму 18 миллионов долларов, написала Служба центральных коммуникаций при президенте РК 12 ноября. Кроме того, казахские производители хотят нарастить экспорт рыбы в Китай, о чем заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на выступлении в Мажилисе 14 ноября, сообщается на официальном сайте ведомства.

Но на этом направлении сохраняется множество проблем. В частности, глава Союза зернопереработчиков Казахстана Алихан Талгатбек рассказал 10 ноября на форуме Asia Grain&Oils 2022 о проблемах в поставках муки в Китай. «Там очень зарегулирован рынок. Но конечно, в плане поддержки собственных производителей они молодцы, и нам нужно брать с них в этом пример. То есть, у них есть здоровый протекционизм, они защищают свой рынок. Пошлина на импорт муки в 60% введена именно для этого. Это очень высокая планка, поэтому их рынок для нас фактически закрыт», – сообщило ElDala.kz. При этом экспорт продукции на другие рынки в 2022 году по планам должен составить 1,9 миллиона, вместо 1,4 миллиона в 2021-м, пишет издание.

Кроме того, производители опять говорят о необходимости решить проблему с железнодорожными перевозками между КНР и Казахстаном. Ранее Eurasianet.org уже писал, что КНР ведет активные транзитные перевозки через РК, но отправка грузов из Казахстана в КНР остается неприоритетной. Из-за этого множество грузов застревает на границе. «[Казахстанские железные дороги] не в состоянии урегулировать эти отношения между Казахстаном и Китаем. Транзит-то идет, транзит наращивается, китайская сторона отправляет через Казахстан. А мы не можем зайти на Китай. Почему? Это должно быть обоюдно, зеркально. То есть если мы пропускаем транзит китайского товара, то также мы должны попросить, чтобы наш товар тоже зашел», – приводит слова председателя национальной ассоциации экспортеров KazGrain Зейноллы Абдуманапова издание inbusiness.kz в материале от 11 ноября.

Тем временем пресс-служба «Казахстанских железных дорог» 9 ноября отчиталась о динамике перевозок с января по октябрь 2022 года. «Одним из приоритетных направлений для экспорта и импорта продукции остается КНР. За 10 месяцев объем грузоперевозок на границе Китая с Казахстаном вырос на 12%. Через железнодорожные переходы Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос перевезено 19,4 млн тонн груза. Транзит из КНР вырос на 16%, экспорт казахстанских товаров – на 12%», – говорится в сообщении.

«Деловой Казахстан» 11 ноября опубликовал статью посла КНР в РК Чжана Сяо о развитии сферы профессионального образования в Китае и сотрудничестве с Казахстаном в этом направлении, а именно о важности открытия в Казахстане так называемых «мастерских Лу Баня». Формально это центры культурного обмена и образования, где разные специалисты могут повысить квалификацию в своей сфере, но также они считаются элементом «мягкой силы» КНР, т.е. инструментом его влияния в различных странах мира. Этот формат уже появился в учебных заведениях Узбекистана и Таджикистана. Посольство КНР в Казахстане готово поддержать скорейший запуск проекта в Казахстане в 2023 году.

КНР в очередной раз меняет требования к въезду в страну для гостей из Казахстана в целях «контроля над эпидемией» коронавируса. «Теперь пассажирам, направляющимся прямым рейсом из Казахстана в Китай надо в течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест в лаборатории, официально зарегистрированной на территории Республики Казахстан», – говорится на сайте посольства Китая в РК в объявлении от 13 ноября, а также получать «код здоровья».

Sputnik.kz сообщил о контрабандистах, пытавшихся вывезти в Китай 983 рога сайгаков 10 ноября. Всего задержано пять человек. «Расследование проводится по части второй статьи 339 Уголовного кодекса (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных их частями и дериватами)», – говорится в новости.

Узбекистан

Китайская компания CAMC Engineering получила от узбекских властей подряд стоимостью 289 миллионов долларов на строительство под Ташкентом Олимпийской деревни для IV летних Азиатских и V Паразиатских игр среди молодежи, которые Узбекистан планируем принять у себя в 2025 году. Это не первый крупный контракт этой фирмы в РУ: в 2019 году она запустила в Навои химзавод, за который получила 440 миллионов долларов, а в сентябре текущего года также выиграла подряд на строительство канатной дороги у Чарвакского водохранилища.

Китай и Узбекистан испытают вакцину второго поколения против COVID-19, объявила 7 ноября пресс-служба Министерства инновационного развития РУ. В церемонии запуска клинических испытаний новой рекомбинантной белковой вакцины против штамма «Омикрон-Дельта», прошедшей в формате видео-конференции, приняли участие чиновники и ученые из двух стран. «Мы верим, что сотрудничество между Узбекистаном и Китаем по вакцинам второго поколения будет успешно завершено и откроет новые возможности для Узбекистана и других стран», – сказал глава Мининноваций Иброхим Абдурахмонов. В ответ китайский академик Гао Фу обратил внимание на то, что совместными усилиями КНР и РУ уже было создано первое поколение вакцины, борющейся с коронавирусом ZF2001 – во всем мире было использовано более 300 миллионов доз. Второе же поколение, по словам ученого, «вызывает более широкий и сильный иммунный ответ, охватывает широко распространенные в настоящее время подварианты Омикрона и вносит важный вклад в борьбу с пандемией нового коронавируса во время подъема Омикрона».

В рамках саммита Организации тюркоязычных государств, прошедшего 11 ноября в Самарканде, были подписаны два транспортных документа: Соглашение о международных комбинированных грузоперевозках и Программа транспортной взаимосвязанности, сообщил на итоговой пресс-конференции глава узбекистанского МИДа Владимир Норов. Накануне саммита Норов объяснил значение этих документов, слова чиновника приводит агентство UzDaily: «Складывающаяся в Евразии новая геоэкономическая ситуация открывает перед нами весьма благоприятные перспективы для превращения нашего региона, соединяющего стратегические коридоры Евразии, в мощное транспортно-логистическое звено глобальной производственно-сбытовой цепи. Это требует усиления совместных усилий по устранению изоляции движения на пространстве тюркских государств». Также он отметил, что строительство железных дорог Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Термез – Мазари – Шариф – Кабул – Пешовар «повысит привлекательность общетюркского транспортного пространства». Слова главы узбекистанского МИД дополняет комментарий замминистра транспорта РУ Жасурбека Чориева, который, говоря о необходимости развития проекта железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, отметил, что «республика нуждается в новых направлениях, так как действующие маршруты забиты и не отвечают современным требованиям. Из-за этого некоторые грузы приходится ждать месяцами», пишет агентство «Курсив».

Китайская компания Trip.com предлагает заняться продвижением туристического потенциала Узбекистана по всему миру, сообщила пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана 8 ноября. На встрече между главой министерства Азизом Абдухакимовым и исполнительным директором Trip.com Джеймсом Лианом обсуждалось «повышение осведомленности об Узбекистане в Китае, широкое продвижение туристического потенциала и увеличение потока китайских туристов». Лиан поделился планами по «проведению маркетинговых исследований, созданию новых туристических направлений для китайских туристов на платформе Trip.com, созданию PR-компании, которая откроет для китайских туристов Узбекистан, как лучшее направление». Правда, пока по итогам встречи был подписан только меморандум о взаимопонимании.

Посольство КНР в Узбекистане наградило знатоков китайского языка, написало 12 ноября агентство «Синьхуа». Победителям конкурса «За прекрасное владение китайским языком» вручила награды посол КНР Цзян Янь, которая «обратила внимание на перспективу развития китайско-узбекских отношений и возложила большую надежду на узбекскую молодежь, назвав ее "будущим дружбы Китая и Узбекистана"», говорится в заметке.

Китай лидирует по поставкам чая в Узбекистан, сообщила пресс-служба Госкомстата РУ 10 ноября. По сообщению ведомства, за 9 месяцев 2022 года из КНР в Узбекистан было завезено 19,7 тысячи тонн чая. Второе место занимает Кения с 1,2 тысячи тонн, третье – Иран с 614 тонн. Также, по сообщению Госкомстата, «импорт чая сократился на 8,6 тысячи тонн по сравнению с соответствующим периодом 2021 года».

Кыргызстан

Спецслужбы Кыргызстана заявили о задержании участника подпольной ячейки, в частности ответственной за теракт в посольстве КНР в Бишкеке в 2016 году, сообщило агентство Kabar.kg 11 ноября со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности КР. По версии следствия, задержанный якобы занимался «финансированием и обеспечением поддельными документами международных террористических организаций». Напомним, что нападение на китайское посольство прошло 30 августа 2016 года. Тогда террорист-смертник на микроавтобусе протаранил ворота посольства, после чего привел в действие взрывное устройство. В результате травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников посольства.

Китай выделил 23 правительственные стипендии для граждан Кыргызстана, написала 10 ноября пресс-служба Министерства образования и науки КР. Стипендии предусматривают полную оплату обучения в одном из вузов КНР «по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и прохождения языковой стажировки», говорится в заметке. Стипендии выделены в рамках «соглашения между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о партнерстве в области образования».