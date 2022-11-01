Китай-Центральная Азия: медленный, но верный рост

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Новости о сотрудничестве КНР и РК были довольно разнообразными: от торговли и транзита до инвестиций. В Узбекистане рассказали о поставках газа в КНР, запуске продаж китайских автомобилей местной сборки и инициативах в сфере транспорта. Чиновники Кыргызстана объявили о приостановке поставок угля по всем направления кроме Китая, а также поговорили с китайскими коллегами об инвестициях. В Таджикистане официальные лица двух стран обсуждали сотрудничество в экономической и научно-исследовательской сферах. В Туркменистане традиционно все разговоры строятся вокруг газа.

Казахстан

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев сообщил на состоявшемся 28 октября брифинге для китайских журналистов об отношениях двух стран, что товарооборот РК и КНР «за девять месяцев 2022 года вырос в годовом исчислении на 22,5%, достигнув 23,2 миллиарда долларов», сообщило издание inform.kz. Нурышев добавил, что активно развивается агропромышленное направление: «Более 1100 предприятий Казахстана имеют право на экспорт своей продукции в Китай». Посол также рассказал о реформах в РК.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на выступлении в предвыборном штабе 26 октября рассказал о намерении «запустить сеть приграничных торгово-экономических центров с Россией, Китаем и странами Центральной Азии», пишет ТАСС. Он также упомянул о планах на развитие сопутствующей инфраструктуры: «Отремонтируем 11 тысяч километров железных дорог. Запустим железнодорожные линии Достык – Мойынты, Дарбаза – Мактаарал, обходную ветку вокруг Алматы, железнодорожный переход с Китаем "Бахты"» и «усилим морские порты и флот, создадим на Каспийском море контейнерный хаб».

Казахстан остается транзитной зоной для грузов между Китаем и Россией. Пресс-служба «Казахстанских железных дорог» 28 октября сообщила, что в этом году из КНР в РФ было доставлено 18 тысяч автомобилей: «Ежемесячно по системе шаттл без перецепки на других станциях отправляется 10 поездов по 30 вагонов-автосеток, в среднем около 3 000 автомобилей». Среди поставляемых машин такие марки как Chevrolet, MG, Chery, Changan.

На китайско-казахстанском торгово-экономическом и инвестиционном семинаре, прошедшем 26 октября в Шанхае, рассказали об инвестициях шанхайских компаний в казахские проекты, сообщило агентство «Синьхуа». В 2021 году было инвестировано 703 миллиона долларов США в 19 проектов в РК, а представители Казахстана открыли в Шанхае 10 компаний. Генеральный консул Казахстана в Шанхае Рахимжан Рахимов в ходе своего выступления на площадке поделился, что «совместные проекты успешно реализуются не только в энергетической отрасли, но и в промышленном, транспортном, логистическом и инфраструктурном секторах».

Пресс-служба Минтруда Казахстана 28 октября опубликовала данные о трудовых мигрантах в стране. Больше всего разрешений на привлечение иностранной рабочей силы на 1 октября выдано гражданам Китая – 3 539, следом идут Индия, Турция и Узбекистан. Ежегодно выдается определенная квота таких разрешений, чтобы сохранить рабочие места для жителей РК: «В январе МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 21 097 единиц – на 7255 единицы (25%)», – говорится в сообщении.

Сразу в несколько казахских СМИ вышли статьи о 20-м съезде Компартии Китая. Издание Kazakhstan Today 28 октября опубликовало текст посла КНР в РК Чжан Сяо о результатах съезда. В этот же день «Деловой Казахстан» выпустил материал главного редактора об итогах съезда, развитии КНР, лидерстве Си Цзиньпина, отношениях между КНР и РК.

Си 25 октября поздравил президента РК Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики, заявив о намерении приложить усилия «для дальнейшего продвижения отношений вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана», цитирует его слова официальный сайт президента РК.

Узбекистан

За девять месяцев 2022 Узбекистан получил за поставки природного газа в Китай 768 миллионов долларов, что на 60% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщило 24 октября новостное агентство ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

В Узбекистане дан старт продаж автомобилей Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max китайской марки Chery, сборка которых производится на заводе ADM Jizzakh в Узбекистане, написал 28 октября сайт Autostrada.uz. Официальным дистрибьютором марки стал узбекистанский дилер Roodell. Соглашение о сотрудничестве между Roodell и Chery было подписано 6 июля 2022 года – тогда в планах компании было запустить производство не только кроссоверов, но еще и седана Arrizo 6 Pro, а также рассмотреть возможность производства электрокаров.

В целом китайские автопроизводители все более активно действуют на узбекском рынке. В частности, в августе китайский автогигант BYD тоже договорился о производстве своих машин на территории РУ, а в целом Китай занял первое место по импорту в Узбекистан легковых автомобилей. Не меньшую активность китайские игроки проявляют и в других государствах ЦА.

Шестое заседание министров транспорта Организации тюркских государств состоялось в Ташкенте 28 октября, сообщило агентство UzA.uz. Во встрече приняли участие министры транспорта Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана. В обсуждении участники отдельно остановились на транзитном потенциале региона: «Важно обеспечить выход на основной мировой рынок через Центральную Азию, включая Китай, Индию, Пакистан и другие азиатские страны, а также на европейский рынок через Азербайджан и Турцию», – отметил генсек организации Багдад Амреев. По итогам заседания были подписаны документы, «направленные на систематизацию транспортных коридоров, проходящих через регион, содействие увеличению транспортного движения на территории Узбекистана, повышение привлекательности дорог в стране, а также стимулирование опережающего развития транспортной инфраструктуры».

Саммит глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 1 ноября в видеоформате, сказал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на еженедельном брифинге ведомства 31 октября. По словам дипломата, участники обсудят результаты договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите в Самарканде, а также обсудят вопросы «безопасности и экономического и культурного развития». «Мы считаем, что предстоящая встреча поможет странам-участницам отреагировать на всевозможные риски и вызовы, содействует экономическому восстановлению, развитию, и принесет более ощутимые выгоды странам и народам региона», – подытожил Чжао Лицзянь.

Посол Китая в Узбекистане Цзян Янь 23 октября дала интервью Национальному информационному агентству Узбекистана, в котором прокомментировала сентябрьскую поездку китайского лидера в РУ и инвестиционную привлекательность страны, высоко оценила политику президента РУ Шавката Мирзиёева, а также проанализировала итоги 20-го заседания КПК. «Китай и Узбекистан разделяют схожую цель и концепцию развития, и оба вступают на новый этап государственного строительства. Перед нашими странами открываются широкие перспективы сотрудничества», – приводит издание слова посла.

Будто бы в ответ, китайское агентство «Синьхуа» 26 октября опубликовало интервью с послом Узбекистана в Китае Фарходом Арзиевым. В нем дипломат заявил, что «опыт Китая в сфере государственного управления, проведения адресных реформ во всех сферах жизни общества и обеспечения устойчивого развития заслуживает огромного внимания», а также добавил, что соглашения, достигнутые во время сентябрьского визита Си Цзиньпина в РУ, «подтвердили твердую волю наших лидеров к дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем, общность наших интересов и стремлений, наличие множества новых и перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества практически во всех сферах».

Uzbekistan Airways планирует запустить полеты в Китай в 2023 году, сообщил новостной сайт Podrobno.uz 31 октября. В феврале 2020 года авиасообщение между Узбекистаном и КНР было прервано в связи с пандемией и регулярные рейсы узбекистанской авиакомпании в Пекин и Урумчи до сих пор не восстановлены. «Надеемся, что с нового года будут возобновлены рейсы в Китай. Предполагается, что это будет четыре рейса в неделю», – прокомментировал планы авиаперевозчика специалист отдела туризма авиакомпании Алишер Муллабеков.

Кыргызстан

В Бишкеке 25 октября прошла встреча по инвестиционному сотрудничеству с КНР, сообщил инвестиционный портал КР. В ней принимали участие советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР Ли Юе и директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР Умбриэль Темиралиев. Стороны обсудили широкий круг вопросов, но об ощутимых результатах встречи на сайте портала не упоминается.

26 октября на сайте Кабинета министров Кыргызстана сообщили, что в стране «введен временный запрет, сроком на шесть месяцев, на вывоз угля с территории Кыргызской Республики автомобильным транспортом (за исключением пунктов пропуска на кыргызско-китайской государственной границе “Иркештам автодорожный” и “Торугарт автодорожный”)». Издание «Акчабар» со ссылкой на Нацстатком КР сообщило, что с января по август 2022 года страна экспортировала в Китай 1 миллион 784,2 тысячи этого сырья.

Таджикистан

Посольство КНР в Душанбе провело фотовыставку «Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху», сообщило информационное агентство Avesta 25 октября. На открытии посол КНР в Таджикистане Цзи Шумином заявил, что «Китай твердо следовал концепции развития, в которой народ занимает центральное место», поэтому темой выставки стала жизнь народа за последние 10 лет. Он также рассказал о развитии Китая и высказался о сотрудничестве с РТ: «Двусторонний товарооборот в первом полугодии увеличился на 82% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а до конца года ожидается новый рекорд».

26 октября пресс-служба Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана сообщила о встрече директора организации Хайридина Усмонзоды с послом КНР. Значительный вклад инвестиций КНР в страну обеспечивает, по словам директора центра, работу многих предприятий в РТ. «Объем внешнеторгового оборота Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой за 7 месяцев 2022 года составляет 766,1 миллиона долларов США, что на 313,9 миллиона долларов США или на 169,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Доля Китая во внешнеторговом обороте Таджикистана составила 18,5 процента и заняла третье место», – говорится в сообщении пресс-службы. Правда, центр, судя по всему, ошибся в своих расчетах: если верить названным им суммам, то рост составил около 69,4%, а не 169,4%.

Туркменистан

Туркменистан за первые три квартала 2022 года экспортировал в Китай трубопроводного газа на сумму 7,32 миллиарда долларов США, такие данные 24 октября приводит ТАСС со ссылкой на китайскую таможню. Это на 51% больше, чем за тот же период прошлого года. Туркменистан остается крупнейшим поставщиком газа в КНР.

На прошедшей 26-28 октября в Туркменистане конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2022», в спонсорстве которой помогал Китай, президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цзицзюнь сообщил, что в КНР из Туркменистана «с декабря 2009 года поставлено свыше 340 миллиардов кубометров природного газа», сказано в новости Государственного концерна «Туркменгаз» от 27 октября. Хоу добавил, что Китая планирует наращивать импорт газа и развивать отношения с Туркменистаном.

«Туркменнефть» будет закупать оборудование у китайской компании Shandong Kerui Petroleum, которая производит оборудование для топливной промышленности. «Новый контракт предусматривает закупки продукции на сумму около 277,5 тысячи долларов США», – написало информагентство Orient 27 октября. Подписание документов проходило на вышеупомянутой конференции.

В ответ на поздравление президента Туркменистана в честь 73-й годовщины провозглашения Китайской Народной Республики ее глава Си Цзиньпин ответил, что готов «продвигать китайско-туркменские отношения стратегического партнерства на новую ступень, прилагая общие усилия для строительства сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана во благо двух стран и их народов», написало 25 октября издание Turkmenportal.