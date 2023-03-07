Китай-Центральная Азия: меморандум за меморандумом

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Мониторинговое агентство в Казахстане подвело итоги сотрудничества РК и КНР – данные вновь не совпадают с официальной китайской статистикой. Тем временем премьер-министр РК обсудил с послом КНР вопросы логистики, а казахстанский бизнесмен раскритиковал КТЖ, указав на то, что китайские железнодорожники действуют эффективнее. Китай поставит в Узбекистан значительную партию автобусов, в Ташкенте уже этой весной может открыться завод по сборке китайских автомобилей, а «Узтрансгаз» подает противоречивые сигналы по поводу транзита российского газа в КНР. В Кыргызстане вновь фиксируется расхождение в данных по торговле с Китаем, а посольство КНР активно договаривается с одними чиновниками и публично дискутирует с другими. Китайская авиакомпания готовится связать столицу Туркменистана с Урумчи.

Казахстан

Мониторинговое агентство Energyprom.kz 6 марта подвело итоги сотрудничества между КНР и РК за 2022 год в цифрах со ссылкой на данные Бюро национальной статистики АСПиР РК. Товарооборот между странами по этим данным составил «24,1 млрд долларов США – сразу на 34,1% больше, чем годом ранее». Экспорт в КНР – 13,2 млрд долларов, рост на 34,7%, импорт из Китая – 11 млрд долларов, рост на 33,5%. Эти суммы расходятся с цифрами Главного таможенного управления КНР, о которых мы писали еще в январе. Если ориентироваться на них, то расхождение в статистике по общему товарообороту составляет около 7 млрд долларов. «Среди ключевых экспортных категорий Казахстана в Китай на первом месте стоят сырая нефть и нефтепродукты: 4,1 млрд долларов США — сразу в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Далее идут рафинированная медь и медные сплавы (2,3 млрд долларов США, плюс 15,2% за год), а также природный газ (1,2 млрд долларов США, плюс 13,6%)», – сообщает издание. Если говорить про инвестиционные итоги, то китайский бизнес больше всего инвестировал «в сферу транспорта и складирования (2,9 млрд долл. США), обрабатывающую промышленность (2,7 млрд долл. США), а также строительство (2 млрд долл. США)», – источник данных – Национальный банк РК.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов 1 марта встретился с послом Китая в РК Чжаном Сяо, пишет пресс-служба чиновника. Встречу посвятили сферам взаимодействия стран. Премьер отдельно остановился на экспорте сельхозпродукции: «Казахстанские предприятия хотели бы и дальше наращивать экспорт продовольственных товаров в Китай. В этой связи большое значение имеет дальнейшее снятие торговых барьеров и ограничений». Посол поддержал заявление Смаилова, а также отметил заинтересованность КНР в «увеличении объемов железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального взаимодействия и партнерства в IT-секторе». Участники вернулись к вопросу снятия «торговых барьеров», обсудив «вопросы возобновления работы МЦПС “Хоргос”, открытия третьего ж/д перехода в районе автомобильного пункта пропуска “Бахты – Покиту”, развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительства крупных автомагистралей и создания новых производств в машиностроении».

Смаилов также провел совещание правительства страны, на котором участники обсуждали «меры по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)», сообщила пресс-служба премьера 3 марта. Из итогов – «срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках ТМТМ уже снизился с 38-53 до 19-23 дней», в конце 2023 года он должен составить 14-18 дней. В добавок к этому, РК планирует заключить соглашение с КНР «по развитию ТМТМ, которое предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте». Для обсуждения документа с китайской стороной необходимо закончить согласование соглашения внутри РК.

Министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков рассказал о соглашении между ЕС и КНР «о прямых поставках товаров через Казахстан» на саммите CFO, прошедшем 2 марта в Алматы, сообщило издание Total.kz 3 марта. «География поставок перераспределяется и больше становится прямых поставок, а раньше Российская Федерация выступала для нас неким распределительным хабом, когда товары, направлявшиеся, в частности, из Европы, распределялись нам, в частности, через Россию. Сейчас мы больше перешли к модели прямых поставок. В настоящее время это уже ощутимо», – приводит слова министра издание. Жаксылыков также добавил, что импорт из ЕС и КНР вырос «практически на 30%».

Компания «Казпочта» 27 февраля рассказала о подписании меморандума с немецкой компанией «WEA-Transport GmbH» и китайской компанией «Huapengfei Co. Ltd», который позволит развивать «электронную торговлю по транспортным потокам из Китая в страны ЕС через Казахстан», и должен в итоге привести к безопасной доставке товаров. Кроме этого, соглашение направлено на развитие инициативы «Один пояс, один путь» и коридора «Западная Европа – Западный Китай».

Руководство «Казахстанских железных дорог» и делегация из китайского города Сиань во главе с мэром Ли Миньюанем 1 марта подписали соглашение о строительстве «терминала на территории сухого порта» в городе. Об этом написала пресс-служба КТЖ. Порт Сианя – это крупный китайский «транспортно-логистический хаб», в который из РК поступает 40% от всех товаров. В рамках договоренностей власти города передадут для строительства 8 гектаров земли, а «мэрия г. Сиань подтвердила готовность оказать поддержку АО "НК "КТЖ" по реализации нового логистического проекта».

2 марта руководство КТЖ приехало в Урумчи, где вместе представителями ООО «Урумчийская железная дорога» обсудили «итоги работы за 2022 год и согласовали увеличение объемов перевозок грузов на 2023 год», строительство и модернизацию путей на участках Бахты-Аягоз и Достык-Мойынты соответственно, а также возможное строительство «казахстанского терминала в г. Урумчи». Кроме этого, «китайские железнодорожники сообщили о начале строительства вторых путей на участке Цзиньхе-Алашанькоу и заявили о готовности оказать поддержку в реализации проекта по строительству третьего железнодорожного погранперехода на участке Бахты – Тачэн», сообщает пресс-служба КТЖ.

На границе КНР и РК с 2016 года строят город Нуркент, который станет частью специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота», созданной в 2011 году указом президента РК. Издание LS со ссылкой на акимат Жетысуской области 6 марта сообщило о планах строительства на 2023 год. «На текущий момент на стадии строительства находится два 80-квартирных жилых дома в первом районе первой очереди. Эти работы завершены на 90%», – говорится в новости. В 2023 году также планируют построить «подъездные автодороги, теплоснабжение, блочно-модульную котельную, внутриплощадочные сети», доделать инфраструктуру «двух 60-квартирных жилых домов» и разработать проекты строительства еще восьми. Закончить строительство города планируют в 2035 году.

Тем временем, по заявлению председателя совета директоров Kusto Group Еркина Татишева на саммите CFO, «Казахстанские железные дороги» («Казакстан темір жолы» или КТЖ) доставляют «грузы в 10 раз медленнее Китайских железных дорог», написал КазТАГ 2 марта. Доставка одной из партий товаров заняла «50 или 60» дней. В РК товары, которые доставляли КТЖ, находились 50 дней, а в КНР 8 дней. При этом, маршрут по РК был в два раза меньше китайской части. В КТЖ объяснили эту ситуацию: «Груз в Казахстане пробыл четыре дня, 52 – в КНР по вине отправителя», – КазТАГ опубликовал заявление компании 3 марта. «По информации, задержка связана с тем, что грузоотправитель заблаговременно не предоставил железнодорожным ведомствам Китая и Вьетнама сопроводительную документацию на опасный груз: сертификат идентификации опасного груза, страхование опасного груза в Железнодорожное бюро транзитных станций Китая, а также образцы опасного груза в министерство связи Вьетнама для согласования», – в партии товаров были асбестовые изделия компании «Костанайские минералы», пишет издание.

Китай примет участие в строительстве медеплавильного завода в РК мощностью «300 тыс. тонн катодной меди в год», сообщило Мининдустрии и инфраструктурного развития РК 2 марта. Этому инвестиционному проекту была посвящена встреча главы министерства Марата Карабаева с заместителем генерального директора китайской металлургической компании «China Nonferrous Metals Mining (Group) Co., Ltd.» Лю Юйем. Министр поблагодарил компанию за инвестиции, заявил о готовности «обеспечить государственную поддержку на всех стадиях реализации проекта» и «отметил, что данная компания имеет успешный опыт в реализации таких крупных проектов как казахстанский электролизный завод, Актогай и Бозшаколь».

Forbes.kz со ссылкой на МИД Казахстана 5 марта сообщил о планах учредить в стране «Мастерской Лу Баня». «Это китайский проект международного сотрудничества в области профессионального образования», – сказано в новости (однако многие считают, что в реальности это инструмент международного влияния и мягкой силы Китая). Меморандум о сотрудничестве между Восточно-Казахстанским техническим университетом им. Серикбаева и Тяньцзиньским профессиональным университетом был подписан благодаря участию посольства РК в КНР. В Казахстане планируют готовить «технических специалистов в области машиностроения с использованием передовых китайских технологий и оборудования. В перспективе предусмотрено расширение направлений сотрудничества, в т.ч. в таких областях, как электромобили, ЗD-печать, автоматизация производства и т.д.».

27 февраля прошла встреча с представителями маслоперерабатывающих предприятий РК и работников главного таможенного управления КНР, сообщил inbusiness.kz 28 февраля. Руководитель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов высказался о ключевых итогах встречи: «состоялось согласование проекта протокола по экспорту шрота и жмыха, причем и подсолнечного, и льняного, и соевого, и сафлорового», «намечаются хорошие перспективы по вывозу в КНР гороха и чечевицы», «были рассмотрены сроки регистрации казахстанских предприятий в китайских базах данных». Издание пишет, что РК начнет поставлять в КНР масличные корма уже весной.

Узбекистан

Пресс-служба «Узтрансгаза» 3 марта опубликовала новость, в которой сообщила, что компания ведет работы по подготовке инфраструктуры для импорта газа из России. Однако, спустя несколько часов компания удалила новость, а затем опровергла собственное заявление, сообщив, что оно «содержало недостоверную информацию». «Монтажные работы по внутренним коммуникациям и магистральным газопроводам с газом не связаны с импортом газа из России», – говорится в заметке. Напомним, что в январе 2023 года «Газпром» и Минэнергетики Узбекистана договорились о сотрудничестве в газовой отрасли. Мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.

Тем временем ТАСС со ссылкой на мнение аналитиков Центра развития энергетики 6 марта написал о возможных объемах поставки российского газа через Казахстан и Узбекистан в КНР. «Мы ожидаем, что до конца этого года "Газпрому" удастся договориться о поставке до 10 млрд кубометров газа в Узбекистан и Казахстан, из которых 4-6 млрд кубометров будут представлять собой транзитный газ для Китая. По нашему мнению, обновление инфраструктуры газопровода Средняя Азия – Центр для поставки по нему 20-25 млрд кубометров газа в год может занять еще около года», – приводит ТАСС ссылку из отчета экспертов.

Китайский автопроизводитель Yutong отправит в Узбекистан 800 автобусов, об этом 3 марта написало издание «Жэньминь жибао». Поставка состоит из 300 электробусов и 500 автобусов, работающих на сжиженном газе. «Передача 800 автобусов стала для Китая новым рекордом в экспорте транспортных средств в Узбекистан. Это также первый случай, когда Узбекистан ввел использование автотранспорта на новых источниках энергии в столь крупном масштабе», – говорится в заметке. Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев несколько недель назад подписал постановление, из которого следует, что для нужд Ташкента будет закуплено 1000 китайских автобусов, еще 1000 – для города Нукуса. Мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.

Завод китайского бренда «Exeed» (дочка «Chery») могут открыть в Узбекистане ближайшей весной, об этом 28 февраля написал сайт «Китайские автомобили» со ссылкой на компанию-дистрибьютора «Asaka Motors International». В заметке говорится, что на стройплощадку уже завозят необходимое оборудование. По словам заместителя гендиректора «Asaka Motors International» Акрамжона Тухтабоева, завод сможет собирать до 5 тысяч автомобилей в год, а «в дальнейшем планируется довести мощность производства до 20 тысяч единиц продукции в год». PR-директор компании Умида Мамаджанова также уточнила, что на начальном этапе сборка будет производиться из машинокомплектов, но «в дальнейшем производство может стать полноцикловым».

В январе в Узбекистан было завезено 2193 автомобиля, 48,5% из которых приехали из Китая, такие данные 5 марта опубликовал телеграм-канал руководителя пресс-службы Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан. По сравнению с прошлогодними показателями весь импорт сократился на 847 единиц или на 28%.

Датская грузовая авиакомпания «Maersk Air Cargo» начнет запускать рейсы из Европы в Китай через Узбекистан, об этом 2 марта сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports. В заметке говорится, что рейс будет выполняться по маршруту Биллунн – Навои – Ханчжоу – Навои – Биллунн с 20 марта. Отмечается, что сперва компания будет выполнять 6 полетов в неделю, а затем увеличит регулярность до 36. «Навоийский аэропорт станет трансферным пунктом для технической посадки, дозаправки авиатопливом и смены экипажа воздушных судов авиакомпании», – говорится в новости.

Кыргызстан

В 2022 году показатель взаимной торговли КНР и Кыргызстана составил 4,13 млрд долларов и Китай занял первое место по этому параметру, такие данные со ссылкой на Нацстатком КР приводит «Sputnik» в публикации от 4 марта. Следом за Китаем расположились Россия (3,23 млрд) и Казахстан (1,18 млрд). «Общий внешнеторговый оборот КР составил 11,8 миллиарда долларов, из них 2 миллиарда 186,7 миллиона пришлись на экспорт (на 565,5 миллиона долларов меньше, чем в 2021-м)», – говорится в заметке. В январе мы писали об огромном разрыве статистики товарооборота Главного таможенного управления КНР и властей КР. По данным ГТУ КНР, товарооборот Кыргызстана только с Китаем составил 15,50 млрд долларов.

Председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции КР Улан Примов провел встречу с послом КНР в КР Ду Дэвэнь, сообщила пресс-служба парламента 28 февраля. На встрече Примов говорил о заинтересованности КР в развитии торговых отношений с Китаем: «Хочется отметить динамичное развитие торгово-экономических отношений. По итогам 2022 года Китай занимает первое место в общем товарообороте Кыргызстана», – сказал он. Согласно тому же сообщению пресс-службы, в ответ Ду Дэвэнь привела цифру, отличную от данных Нацстаткома КР и ГТУ КНР: «Товарооборот между нашими странами в прошлом году достиг исторического рекорда и составил 3 млрд 500 млн долларов США. Но данный показатель не предельный, между Китаем и Кыргызстаном имеется большой потенциал для укрепления и развития взаимоотношений». Причины расхождения в данных прокомментированы не были. В завершении встречи стороны обсудили «вопросы углубления межпарламентского взаимодействия».

Тем временем агентство Factcheck.kg обратило внимание на расхождения в данных Нацстаткома по экспорту кыргызстанского золота в своей публикации от 3 марта. По информации издания, полученной из открытых источников, КР отправила в Китай не 2020 килограмм золота, как сообщал Нацстатком, а всего 333 килограмма. Расхождения зафиксированы и по другим странам-импортерам, но именно в китайских показателях замечена такая существенная разница.

Посольство КНР в КР прокомментировало неназванное «заявление депутата Жогорку Кенеш КР» по поводу того, что «кыргызские водители испытывают трудности с получением виз в Китай и проявляются коррупционные моменты», официальный пресс-релиз выложен на сайте посольства 3 марта. В своем комментарии посольство указывает, что выделило «дополнительных консульских сотрудников», увеличило «приемный график и места записи». «Только в первые два месяца 2023 г. посольством выданы более 1200 виз, в том числе более 1000 водительских виз», – говорится в сообщении. В заключении посольство указывает, что сожалеет о том, что «депутат Жогорку Кенеш КР, не подтвердив факт, необоснованно распространил фейковую информацию в прессе, которая не соответствует дружественному духу высокого уровня китайско-кыргызских отношений».

27 февраля Ду Дэвэнь приняла участие в юбилейном 30-м Конгрессе женщин Кыргызстана, было объявлено 3 марта на сайте посольства КНР в КР. На мероприятии посол выступила с речью, в которой отметила важность «дружеских обменов» женщин Китая и Кыргызстана, так как они помогают «укреплять традиционную дружбу между двумя странами». Также на конгрессе выступил госсекретарь КР Суйунбек Касмамбетов, который сообщил, что «кыргызская сторона искренне благодарна Китаю за твердую поддержку социально-экономическому развитию Кыргызстана на протяжении многих лет и за большую помощь в работе Конгресса женщин КР».

Председатель Кабинета министров КР Акылбек Жапаров также провел встречу с послом Ду Дэвэнь, об этом 6 марта написала пресс-служба кыргызстанского ведомства. Среди прочего Жапаров поднял вопрос о приобретении 1 500 китайских автобусов для мэрии Бишкека. Чиновник высказал идею «открытия в столице соответствующего центра сборки и сервисного обслуживания данного транспорта». Также в ходе встречи поднимался вопрос развития проекта строительства Обводного Чуйского канала-2. Глава Кабмина подчеркнул важность этого проекта и необходимость начала строительных работ в этом году.

Туркменистан

Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновит рейсы по маршруту Урумчи – Ашхабад, об этом 3 марта сообщил Turkmenportal. В заметке говорится, что первый рейс вылетит 28 марта и будет осуществляться раз в неделю – по вторникам. Напомним, что на прошлой неделе авиакомпания Turkmenistan Airlines объявила о возобновлении сообщения Ашхабад – Пекин. Мы писали об этом в прошлом дайджесте.