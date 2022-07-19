Китай-Центральная Азия: много разговоров, неочевидные результаты

Прошлая неделя началась с большого форума «Китай-Центральная Азия» и в целом вышла богатой на официальные встречи, но их результаты пока по большей части неочевидны, а темпы реализации прошлых договоренностей по-прежнему остаются медленными.

Китай-Центральная Азия

В гибридном формате 12-13 июля прошел девятый Форум сотрудничества «Китай-Центральная Азия», сообщает ChinaDaily. Мероприятие проходило в Китае, но часть участников выступали по видеосвязи. Заявленная тема встречи в этом году – «Совместное противодействие вызовам на основе взаимовыгодного сотрудничества ради общего прекрасного будущего». В мероприятии приняли участие представители Китая и всех стран ЦА, а также функционеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет Kazakhstan Today.

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев на встрече еще раз обратил внимание, что Казахстан готов «задействовать свой геостратегический транзитный потенциал для совместных усилий по превращению региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи», подчеркнув стратегическую роль РК в китайской инициативе «Один пояс, один путь». Посол РК также упомянул, что страна заинтересована в сотрудничестве в рамках таких инициатив как «Цифровой Шелковый путь», «Зеленый Шелковый путь» и «Шелковый путь здравоохранения».

Посол Таджикистана в Китае Саидзода Зохир Озод в своем выступлении сделал акцент на необходимости расширять двустороннюю торговлю. На его взгляд эта сфера, а также инвестиции, наиболее актуальны для отношений Таджикистана с Китаем. Он добавил, что приоритетная сторона сотрудничества в инициативе «Один пояс, один путь» – это зеленая энергетика. Об этом написало информационное агентство DKNews 14 июля.

Узбекистан считает перспективным направлением сотрудничества с Китаем и странами ЦА работу над «региональной стабильностью и безопасностью, ключевым аспектом которой является борьба с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом». Эту цитату посла Узбекистана Фархода Арзиева приводит то же агентство.

В конце форума все участники договорились принять общую Инициативу по «практической кооперации на основе взаимной выгоды и взаимного уважения для противодействия общим вызовам и процветания региона», пишет DKNews в новости от 15 июля.

В рамках мероприятия прошел «форум по развитию женщин» под лозунгом «30-летие отношений КНР и ЦА», в котором поучаствовало более 200 человек из Китая и стран ЦА, а также других государств ШОС. На форуме прошло три совещания – о сельском хозяйстве, образовании и цифровой экономике. Цюй Ли, зампредседателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, подвела итог события, заметив, что участники отметили «важность в координации политики и практического сотрудничества для развития женщин», пишет Kazakhstan Today. Министерство иностранных дел Кыргызстана опубликовало об этом форуме отдельную заметку. Ведомство рассказало о выступлении своей представительницы Канайым Бактыгуловой, которая «отметила, что Кыргызская Республика добилась значительного прогресса в развитии гендерного равенства, расширении экономических возможностей женщин». А замглавы Администрации президента Казахстана Аида Балаева в своем выступлении напомнила о поручении президента страны по введению «30% квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках», «квоты при распределении депутатских мандатов» и задаче «о достижении 30% доли женщин на уровне принятия решений». Также Балаева отметила, что «Казахстан признан лидером по гендерному мэйнстримингу в регионе», цитирует ее слова агентство DKNews.

Однако все это общение объединяет одна черта: было сделано много громких заявлений о намерениях, но о каких-либо ощутимых результатах пока не сообщалось.

Казахстан

Казахстан открыл безвизовый 14-дневный режим с Китаем, а также с Ираном и Индией, говорится в заявлении комитета миграционной службы, опубликованном в субботу 8 июля в официальном аккаунте ведомства в Facebook (Eurasianet.org писал об этих намерениях Казахстана в одном из прошлых дайджестов). Теперь гражданам трех стран не понадобится дополнительных документов для пересечения границы РК, если они едут с деловым, частным визитом или в туристических целях. При этом миграционная служба уточняет, что «суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода». Также ведомство предупреждает, что в рамках безвизового режима запрещено вести трудовую деятельность на территории республики – для этого нужно заранее подготовить соответствующие документы.

Относительно трудовой деятельности, Китай находится на первом месте по количеству своих граждан, работающих в Казахстане: в стране по специальной рабочей визе для иностранных менеджеров и высококвалифицированных специалистов работают 3587 человек из КНР, составляющих более 20% от общего числа трудящихся в Казахстане иностранных граждан, следует из данных Министерства труда и социальной защиты населения РК на 1 июля. В пятерку лидеров с большим отставанием входят также Турция, Индия, Узбекистан и Великобритания.

Исполняющий обязанности председателя Комитета транспорта Касым Тлепов заявил 12 июля, что в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в порту Актау на Каспийском море хотят построить новый «контейнерный хаб», «ввести в эксплуатацию контейнеровозы» и в будущем «построить собственный паромный флот», пишет Kapital.kz. Издание отмечает, что мае о планах строительства хаба уже говорил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Министерство сельского хозяйства РК хочет нарастить экспорт зерна в Китай и другие страны. «Увеличение спроса на пшеницу и муку на мировом рынке в связи с геополитической ситуацией в России и Украине способствовало росту экспорта этой продукции», – цитирует агентство «Казинформ» ответ ведомства на свой запрос в новости от 13 июля. Также сообщается, что за 2019-2021 года средний объем экспорта зерна Казахстана в год составляет 9 миллионов тонн.

Тем временем китайская сторона ведет на границе проверку ввозимого казахского зерна и другой продукции на ГМО (как сообщалось ранее, Китай ограничил импорт зерна из РК одним составом в сутки). «Таможенные органы продолжают проводить двойную дезинфицирующую обработку вагонов/контейнеров снаружи. Вскрывают каждый вагон/контейнер для забора пробы груза на проведение соответствующих анализов в лаборатории г. Урумчи. Срок проверки составляет не менее 7-10 дней», – сообщается на сайте национального оператора железнодорожного транспорта «Казахстан темир жолы» (КТЖ) 13 июля. Компания ведет переговоры с Урумчийской железной дорогой и «принимает меры по обеспечению равномерной погрузки грузов», также КТЖ направило партнеру письма с просьбами об «увеличении приема грузов».

14 июля аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что «экспорт газа в Китай с Сарыбулакского месторождения Зайсанского бассейна прекращен», пишет Радио «Азаттык». Напомним, что в мае мы сообщали о недовольстве местных жителей тем, что газ с месторождения отправляется в Китай, а не подается в регион. Но Казахстан, похоже, надеется продолжить отправку сырья после исследования территории и газификации своего региона. «Стало очевидно, что не надо почивать на лаврах, нужно развивать разведку, нужно искать большее, предпосылки для этого есть. Там обнаружено достаточно серьезное количество тяжелой нефти, и это создает прочную экономическую основу, чтобы дальше двигаться по поиску газа и обеспечивать в первую очередь население района», – сказал аким.

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев обсудил вопросы автомобилестроения с У И, вице-президентом крупного китайского государственного предприятия General Technology International Holdings Co., Ltd. Участники обсуждали проекты по производству машин, в том числе модернизацию линии для выпуска автомобилей в индустриальной зоне г. Костанай, сообщает издание «Деловой Казахстан» 15 июля. У И сказал, что компании также интересно изучить «возможности инвестирования в Казахстан в такие проекты, как строительство современных больниц, производство лекарственных препаратов, а также оборудования для комплектных механических станков».

Также 15 июля Forbes.kz выпустил новость о том, что китайская марка машин Chery стала самой популярной среди китайских брендов в РК и заняла 7 место среди всех марок у покупателей. Это значительное достижение, учитывая, что этот автопроизводитель вышел на казахстанский рынок только в декабре 2021 года. Компания рассчитывает развить успех, уже этим летом расширив число предлагаемых казахстанским покупателям моделей.

Казахстан планирует построить АЭС в районе озера Балхаш в Алма-Атинской области. Ранее сообщалось, что страна должна выбрать подходящие для строительства технологии в 2023 году. Среди потенциальных партнеров на их поставку был и Китай. 14 июля на заседании Электроэнергетического совета СНГ заместитель главы Министерства энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов рассказал, что одним из претендентов на поставку технологий строительства стала китайская компания CNNC, а также корейская, российская и французская корпорации, пишет информагентство «ТАСС». Построить станцию планируется к 2035 году, по прогнозам она должна вырабатывать 12% электроэнергии страны.

Узбекистан

Китай опустился на третье место по числу своих фирм, работающих в Узбекистане, сообщает издание RusTurkey.com со ссылкой на данные Госкомстата РУ на 1 июля 2022 года. Количество компаний с китайским капиталом в Узбекистане составляет 2011. Лидирует по этому показателю Россия с 2654 фирмами, а на второе место вырвалась Турция (2032 компании), которая еще в апреле отставала от КНР. Однако данная статистика не учитывает объем вложенного этими компаниями капитала, т.е. возможно, что всего несколько фирм могли инвестировать больше средств, чем все остальные вместе взятые.

Тем временем узбекская инвестиционно-консалтинговая компания BMB Trade Group, одно из основных направлений работы которой – сельское хозяйство, открыла свой филиал в Китае, пишет информагентство «Дунё». BMB Trade Group уже занимается экспортом «фруктов, сухофруктов и зернобобовой продукции», а также импортом «китайских высоких технологий». «Открытие представительства компании BMB Trade Group в Китае открывает благоприятные условия и возможности для дальнейшего развития сотрудничества в вышеуказанном и ряде других торгово-экономических направлений», – пишет агентство.

В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. 14 июля стало известно, что все представители стран ШОС подтвердили свое участие. «Некоторые из них пока не определились по формату участия. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в период проведения саммита ШОС. Но мы исходим из того, что встреча лидеров состоится в очном формате. Мы над этим усердно работаем», – сказал «РИА Новости» исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

15 июля в Ташкенте прошли совещания министров промышленности ШОС. Участники «одобрили проект Программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств-членов ШОС», сообщается на сайте ШОС. Министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров на встрече предложил «рассмотреть вопрос разработки и принятия рамочного документа, включающего механизм сотрудничества в области производительности труда», пишет Sputnik.uz.

На конференции «Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия» две страны обсудили «сложившиеся в последнее время условия», связанные с пандемией коронавируса и санкций в отношении России и Беларуси, а также «ограничивающие возможности северных транспортных коридоров, которые использовались для перевозки значительной части товаров двух стран», сообщило UzDaily.uz 12 июля. Представители стран пришли к тому, что Транскаспийский маршрут из Китая в Европу через территорию ЦА стал как никогда актуален. Кроме этого страны заявили о заинтересованности в развитии «Трансоманского коридора, порта Туркменбаши», а также «координации усилий в продвижении мультимодального транспортного коридора АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа».

Кыргызстан

Товарооборот Кыргызстана с Китаем за январь-май 2022 года составил 1,4 миллиарда долларов, следует из публикации Нацкомстата КР от 13 июля. Между тем, по данным китайской таможни, страны за этот период наторговали примерно на 4,5 миллиарда долларов. Eurasianet.org ранее сообщал о значительных расхождениях в статистике по причине контрабанды на кыргызской стороне. При этом, согласно статистике обеих стран, львиную долю оборота составляет китайский экспорт в Кыргызстан, а поставки последнего в КНР обеспечивают всего несколько процентов двусторонней торговли.

Министр труда и социального обеспечения КР Кудайберген Базарбаев на встрече с послом Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь заявил, что страна готова «рассмотреть возможность обмена опытом и знаниями с Китаем по теме борьбы с бедностью, а также в других успешных направлениях социальной политики Китая», сообщила пресс-служба Минтруда Кыргызстана 15 июля. Ду Дэвэнь рассказала об опыте борьбы с бедностью в Китае: «Благодаря усилиям государства более 800 млн китайцев к 2021 году выведены из бедности. Мы готовы делиться своими знаниями и опытом с Кыргызстаном», – сказала посол.

Проект железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» включили в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов ЕАЭС, сообщает пресс-служба Кабинета министров Кыргызской Республики 16 июля. Также в этот перечень был включен проект «Электрификация железнодорожного участка «Луговая – Балыкчы».

Между тем продолжаются разговоры о возможной передаче Кыргызстаном как минимум части гигантского месторождения недрагоценных металлов Жетим-Тоо для разработки Китаю (подробности здесь).

Таджикистан

Развитие отношений в области народной медицины обсудили 14 июля заместитель Министра здравоохранения Абдухолик Амирзода и посол КНР в Таджикистане Цзи Шумин, об их встрече пишет агентство «Новости Таджикистана». Таджикистанская сторона отметила, что «использует все имеющиеся возможности для развития сотрудничества с КНР в сфере здравоохранения» и в целом стремится укреплять отношения с Китаем. Китайские ведомства встречу никак не комментировали.

В предыдущем выпуске мы также сообщали о возможности создания китайской компанией в Таджикистане огромного индустриального парка цветных металлов. С дополнительными подробностями касательно этой инициативы можно ознакомиться здесь.

Туркменистан

Заседание подкомитета по вопросам безопасности туркменско-китайского комитета по сотрудничеству состоялось 12 июля в онлайн-формате, передает МИД Туркменистана. Заместители иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и КНР Ма Чжаосюй заслушали отчеты представителей силовых ведомств и обсудили текущую ситуацию в Афганистане. По сообщению ведомства, туркменская сторона выразила «признательность китайской стороне за активную поддержку международных инициатив, направленных на установление мира и устойчивого развития в Афганистане» и предложила «провести консультации между профильными ведомствами во второй половине 2022 года». Китайский же МИД в своем сообщении ограничился общими фразами о «положительных результатах двустороннего сотрудничества», необходимости обмена опытом между ведомствами-партнерами и укрепления координации.