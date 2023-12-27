Китай-Центральная Азия: мягкая сила, торговля и транспорт

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан

Китай продолжает кампанию по продвижению своей мягкой силы в Казахстане. В частности в РК начали транслировать телепередачи о КНР в рамках проекта «Экран Баурсак» (Духовная пища), который запустила китайская компания «Xinjiang Huaxia Silk Road International Culture Media Co., Ltd» при поддержке Национального управления радио и телевидения КНР. Церемония запуска прошла в Хоргосе, передает издание «Zakon.kz» 25 декабря. Задача проекта – продвижение роликов и фильмов о китайской истории, культуре и современной повестке.

Также в казахстанских СМИ 19 декабря вышла статья Чжан Сяо, посла Китая в Казахстане, под названием «Высококачественное развитие китайской экономики создает возможности развития для всего мира». Ее текст приводит китайское дипведомство. В своем материале посол рассказывает о признаках роста экономики КНР, инновациях в индустриальном секторе Китая, открытости другим странам и других параметрах, которые укладываются в «“табель успеваемости” экономики Китая в 2023 году». Дипломат в целом проявляет значительную активность, контактируя с местными СМИ и госчиновниками.

Кроме того, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), организатором и крупнейшим акционером которого является Китай, рассматривает возможность предоставления 110 миллионов евро на строительство в Кокшетау больницы на 630 мест, написал «Курсив» 22 декабря. Такую же сумму готов дать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), по подсчетам которого общая стоимость проекта может достичь 467 млн евро. «Будут ли задействованы другие частные инвесторы или остальную сумму предоставит государство, не уточняется», – сказано в публикации.

Вузы КНР дадут дополнительно 155 грантов казахстанским студентам на учебу в 2024-2025 годах. Студентам оплатят обучение, стипендии, страховку и проживание в общежитии. Подать документы на участие в конкурсе можно 25 декабря-31 января 2024 года электронно. Новость публикует «Informburo.kz» со ссылкой на пресс-службу Центра международных программ.

Налаживаются контакты и на профессионально-личном уровне. Казахстан выдал трудовые патенты для руководителей и редких специалистов 4131 гражданину КНР, что составляет примерно 30% от общего числа подобных разрешений. Китай лидирует по этому показателю долгое время. Статистику опубликовало Минтруда и соцзащиты населения РК 20 декабря.

Между тем издание Радио «Азаттык» 24 декабря выпустило подробный материал о казахстанском объединении «Атажурт», которое образовалось для помощи родственникам и пострадавшим от «репрессий Китая в отношении коренных тюркоязычных народов Синьцзяна», включая этнических казахов. В публикации рассказывается об истории объединения, преследованиях в его адрес и попытках регистрации партии.

Тем временем развивается сотрудничество между КНР и РК и в сфере экономики. Инвестиционные контакты в Китае искала замминистра иностранных дел РК Назира Нурбаева. Во время рабочего визита в Пекин в середине декабря она рассказывала о «привлекательности Казахстана» для вложений, сообщила пресс-служба МИД РК. В частности, 15 декабря Назира Нурбаева сопредседательствовала на 20-м заседании казахстанско-китайского Координационного комитета по сотрудничеству в области индустриализации и инвестиций вместе с Лю Сушэ, зампредседателя Комитета по реформам и развитию КНР. На мероприятии утвердили новый список инвестпроектов, который «включает 45 проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов США», передает казахстанский МИД. В дополнение, перед странами стоит задача завершить семь текущих проектов на 2,3 млрд долларов, добавляется в новости.

Кроме того, Нурбаева встретилась с представителями компаний «China Forestry Carbon Ecological Technology», «YTO Group Express», «ACE GROUP» и др., которые «выразили готовность к укреплению контактов», но ни о каких конкретных подписанных договоренностях не сообщалось.

Министерство водных ресурсов и ирригации РК рассказало о переговорах с Китаем по распределению водных ресурсов. К ним относятся запасы воды более 20 межгосударственных рек, среди которых Иртыш, Или и Эмель. Например, на реке Хоргос построен «гидротехнический объект», спроектированный так, что «вода течет одинаково по обе стороны границы. Когда одна сторона хочет изменить объем поступающей через шлюз воды, другая сторона автоматически получает такое же количество воды». Схожее сооружение есть на реке Сумбе, есть договоренность по строительству объекта на реке Улкен Уласты, поделился Нуржан Нуржигитов, глава казахстанского ведомства. Однако в целом в сфере распределения воды Казахстан во многом вынужден уступать более могущественному соседу.

Тем временем неделя принесла много новостей в сферах торговли и транспорта. В частности, в Казахстане 21 декабря состоялся официальный запуск строительства третьей железной дороги с Китаем. Полотно прокладывают в области Абай, между пунктами Бахты и Аягоз. Далее пути пройдут до границы с КНР, где будет построен КПП Бахты-Чугучак. Длина всей линии составит 272 км, завершить стройку хотят к 2027 году. Благодаря ей планируется поднять «пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до порядка 48 млн тонн» в год и нарастить через РК «транзит грузов из России в Китай и обратно», сказано в публикации правительства.

Над развитием транспортного сообщения между странами работают и авиаперевозчики. Комитет гражданской авиации Казахстана 25 декабря в своем телеграм-канале опубликовал новость о запуске китайской авиакомпанией «China Southern Airlines» полетов в Алматы из «Международного аэропорта Пекин Дасин» с 25 января 2024 года. Рейсы будут летать три раза в неделю. Китайский перевозчик – один из крупнейших в КНР и шестой «в мире по объему пассажирских перевозок», пишут авторы заметки.

В Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» 21-22 декабря прошли встречи высокопоставленных представителей Комитета государственных доходов Минфина РК и Таможенного управления Урумчи КНР. Ключевые темы прошедших переговоров – рост пропускной способности, оценка пилотных проектов по изменению графика работы КПП на границах с Китаем (мы писали о них ранее), «продвижение “зеленого коридора” для агропродовольственной продукции» и расширение экспорта сельхозпродукции из РК в КНР. По результатам переговоров было подписано 15 неких договоренностей, написала пресс-служба Минфина РК без указания подробностей.

Кстати об агропродукции, издание «ElDala.kz» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК рассказало 25 декабря о завершении китайскими специалистами аудита ветеринарной службы в Казахстане. Он проходил с 18 по 24 декабря. По результатам проверки будет принято решение о возобновлении экспорта мясной продукции в Китай (подробнее здесь).

Между тем на границе КНР и РК все не так просто. В частности, на пограничном КПП «Нур Жолы» образовалась пробка из десятков автомобилей. Некоторые стоят на границе больше 11 дней, сообщила 25 декабря пресс-служба национальный палаты предпринимателей «Атамекен». Грузовые автомобили с товарами задерживаются на 1-2 недели из-за повторных осмотров таможенниками, а также «без объяснения причин», сказано в публикации со ссылкой на жалобы водителей. Все участники производства и доставки товаров несут убытки. «Атамекен» призывает власти РК «вмешаться в данную ситуацию и не допустить того неформального произвола, который сейчас происходит с автомобилями на границе». Недавно КПП «Нур Жолы» был переведен на 24-часовой режим работы для решения проблемы заторов на границе.

Кроме того, бывшего директора Пограничной службы РК Дархана Дильманова признали виновным в «злоупотреблении властью» и «получении взятки в крупном размере», приговорив к четырем годам тюрьмы с конфискацией имущества. В новости «Zakon.kz» от 25 декабря сказано, что преступная схема заключалась в незаконной перевозке грузов из КНР в РК: «через пункт пропуска, не выезжая за его пределы, минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба», приводят авторы статьи цитату из заключения Военного суда Алматинского гарнизона.

Узбекистан

На доклад Фондов «Открытое общество» и бишкекской Академии ОБСЕ «Пересекающиеся политики: Изучение внутренних основ изменения позиции Узбекистана в отношении Китая» обратило внимание издание «Курсив» 25 декабря. Исследование посвящено изучению эволюции изменения отношений Узбекистана и Китая, а также влиянию России на РУ. В публикации отмечается рост влияния Пекина, в том числе увеличение взаимной торговли в последние годы. Однако также добавляется, что Ташкент не рвет отношения с Москвой, и даже развивает их в некоторых сферах. «Весьма вероятно, что руководство Узбекистана все еще формулирует свою дальнейшую стратегию [в отношении КНР и РФ]», – говорится в докладе.

Между тем Китай занял первую строчку по объемам внешней торговли Узбекистана за первые 11 месяцев года, сообщило Агентство статистики при президенте РУ 20 декабря. Оборот с Китаем достиг 12,23 млрд долларов, обеспечив 21,3% всего внешнеторгового оборота РУ. При этом экспорт в КНР составил 2,27 млрд, а импорт 9,95 млрд. На втором месте в списке находится Россия с показателем 8,86 млрд (15,5%), на третьем Казахстан с 4 млрд (7%). Значительную долю узбекского экспорта в КНР составил природный газ – 503 млн долларов, что, однако, почти в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

Тем временем все большую долю китайского экспорта обеспечивают электромобили. Как мы сообщали ранее, за первые 10 месяцев 2023 года Китай поставил в РУ свыше 20 тысяч таких машин, а также собирается построить в Узбекистане завод по их производству. В этой связи неудивительно, что Минэнерго РУ и китайская компания «Henan Suda» в середине декабря подписали соглашение о сотрудничестве и передаче технологий, согласно которому в течение 10 лет «планируется установить более 70 централизованных и 50 тысяч нецентрализованных зарядных станций по всему Узбекистану. Они обеспечат энергией более 700 тысяч электромобилей». В заметке также отмечается, что уже в 2024 году планируется строительство 2,5 тысяч зарядных станций.

Об «ускорении реализации приоритетных программ и проектов, в том числе строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан», шла речь на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой МИД Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, написала пресс-служба главы РУ 21 декабря. Однако ни о каких конкретных договоренностях не сообщалось. Проект испытывает сложности с поиском финансирования, особенно с кыргызской стороны.

Замминистра высшего образования, науки и инноваций Комильжон Каримов 21 декабря провел встречу с заместителем министра образования КНР Сунь Яо, на которой обсуждались вопросы сотрудничества между странами в сфере высшего и профессионального образования, пишет пресс-служба узбекистанского ведомства. Собеседники обсудили необходимость обмена опытом в таких сферах, как преподавание китайского языка, «инженерного дела, цифровой экономики, ИКТ, искусственного интеллекта и медицины», обговорили перспективы проведения Форума ректоров вузов РУ и КНР в следующем году, а также открытии при Ташкентском государственном транспортном университете «мастерской Лу Баня». Сунь рассказал о планах КНР по предоставлению дополнительных стипендий узбекистанским учащимся для учебы в вузах Китая.

Спикер законодательной палаты парламента Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов 19 декабря встретился с зампредом Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Цинвэем во главе делегации, передает пресс-служба узбекистанского ведомства. Гости выслушали доклад о стратегии «Узбекистан – 2030», ее задачах и ключевых принципах, а также об «основных направлениях деятельности Законодательной палаты». Чжан назвал развитие сотрудничества на парламентском уровне «важным фактором развития двусторонних отношений», однако о достижении каких-либо конкретных договоренностей по результатам встречи не сообщалось.

Состоялась встреча председателя ассоциации кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий Узбекистана «Узчармсаноат» Фахриддина Бобоева и руководителя азиатского и европейского отдела международной импортно-экспортной компании Китая «Shenxiang Heshan» Тан Пина, сообщила пресс-служба ассоциации 22 декабря. Бобоев рассказал партнерам о текущей ситуации в отрасли, а также о том, как она менялась в последние годы, после чего поделился преференциями, которые представляет инвесторам РУ. Китайские партнеры в ответ объявили о намерении выделить финансы на «оснащение предприятий отрасли современным оборудованием и технологиями», а также «оказать практическую помощь в производстве высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью».

Кыргызстан

Глава Национального агентства по инвестициям Кыргызстана Талантбек Иманов заявил, что общий приток прямых инвестиций в кыргызстанскую экономику за весь 2022 год и девять месяцев 2023 года составил более 1,8 млрд долларов, сообщил 22 декабря «Economist.kg». При этом только в 2023 году доля Китая составила 157 млн долларов, России – 131 млн, Казахстана – 54,9 млн.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 21 декабря открыл обновленный пункт КПП «Торугарт 2» на кыргызско-китайской границе, написала пресс-служба нацлидера. Жапаров указал на значительные улучшения в результате ремонта, а также предложил до весны 2024 года перевести пункт в режим работы 24/7.

Зампред Кабинета министров КР Бакыт Торобаев во время заседания ведомства озвучил, какие дорожные проекты планируется реализовать в 2024 году, сообщил «Sputnik» 23 декабря. Среди проектов чиновник выделяет строительство нового КПП на границе с КНР «Бедель», а также четырехполосный мост на КПП «Иркештам» – тоже на китайской границе. Не забыл Торобаев упомянуть и проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», по которому, по словам чиновника, «продолжатся работы».

Президент Национальной академии наук (НАН) Кыргызстана Канатбек Абдрахматов 22 декабря провел встречу с представителями китайского университета Циндао, написала пресс-служба НАН КР. По итогам беседы стороны договорились о визите делегации НАН КР в Китай в январе 2024 года, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве с Китайской академией наук, а также «для рассмотрения вопроса о создании центра IT-технологий». Участники подписали меморандум о взаимопонимании.

Таджикистан

Замминистра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода провел встречу с делегацией из округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая во главе с секретарем горкома Яо Нин, написал «Ховар» 23 декабря со ссылкой на пресс-службу таджикистанского ведомства. Участники обсудили создание «совместных предприятий на территории свободных экономических зон РТ», «интенсивных парков» и промышленных предприятий. Яо пригласил таджикистанских партнеров посетить Кашгар, чтобы принять участие в выставке (какой именно – не уточняется) в мае 2024 года на правах почетного гостя. В публикации «Авесты» на ту же тему приводятся слова Нуриддинзоды о том, что «за 11 месяцев текущего года рост взаимной внешней торговли между странами составил 21 процент».

Туркменистан

В филиале Китайской нефтегазовой корпорации в Туркменистане (CNPCIT) рассказали о сотрудничестве с Туркменистаном в обучении студентов, сказано в публикации «Turkmenportal» от 23 декабря со ссылкой на «Нейтральный Туркменистан». В 2024-2025 годах туркменские граждане смогут поехать на учебу в Китайский нефтяной университет по направлениям: «разведка и разработка месторождений, инжиниринг, экономика и другие». «За 15 лет работы в Туркменистане CNPCIT уже отправила в этот престижный китайский вуз 158 студентов из числа туркменской молодежи. Более 130 выпускников в настоящее время успешно трудятся на предприятиях топливно-энергетического комплекса Туркменистана», – пишут авторы новости.

В Государственном центре культуры в Ашгабате 21 декабря состоялось представление китайской команды боевого искусства Лунь Юнь в рамках года культуры Китая в Туркменистане. Коллектив китайских артистов приехал в страну по приглашению министерств культуры двух стран, а также китайского посольства.