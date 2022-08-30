Китай-Центральная Азия: насколько монолитно влияние КНР в регионе?

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Китайские вложения в казахскую нефтяную отрасль оказываются не столь существенными, как кажется на первый взгляд. При этом РК и КНР продолжают настраивать логистику поставок и обсуждать не самые популярные сферы сотрудничества вроде киноиндустрии. Узбекистан захватывает подготовка к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и мероприятия в рамках него. В Кыргызстане на прошлой неделе собрали большую пресс-конференцию о строительстве железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Кроме этого, Академия ОБСЕ опубликовала исследование о влиянии Китая на кыргызские медиа. Туркменистан продолжает сотрудничество с Китаем в энергетической сфере.

Казахстан

24 августа Eurasianet.org опубликовал разбор ситуации с китайскими инвестициями в казахскую энергетическую сферу. С 2010 года доля Китая в национальной добыче нефти сократилась вдвое: с 31 до 16 процентов. По данным Нацбанка, совокупные инвестиции в нефтегазовый сектор замедлились: с 3,7 миллиарда долларов в 2013 году до 1,3 миллиард долларов в 2021-м (что соответствует менее чем 1 проценту инвестиций в энергетическую промышленность Казахстана). Министр энергетики Болат Акчулаков ранее в этом месяце объявил о планах увеличить годовую мощность нефтепроводной системы в Китай на 8,5 миллионов тонн, то есть, примерно на 70 процентов, в следующем году. Этот вариант выглядит как средство сократить зависимости от России, но дополнительные мощности могут быть использованы в интересах обеспечения поворота на восток российских нефтяных компаний.

26 августа Казахстан отправил в Китай первый «флекси-поезд, загруженный нерафинированным подсолнечным маслом». Издание inbusiness.kz пишет, что флекси-поезда перевозят продукцию при помощи «одноразовых контейнеров, представляющих из себя емкости для наливных грузов». Раньше такие поезда отправляли из РК через Россию. Прямой путь занимает 2-2,5 недели, сказал председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов. К тому же, если сравнивать с перевозкой на танкерах, во время перевозки на флекси-поездах грузы не нуждаются в «промежуточном хранении и резервуарном накоплении», это повышает «конкурентоспособность» казахской продукции. Также такой способ перевозки должен увеличить поставки масла за счет увеличения пропускной способности ЖД-дороги. «Она на данный момент по отгрузке растительных масел ограничена: до 250 цистерн в месяц на погранпереходе "Достык – Алашанькоу"», – сказано в тексте.

27 августа в Китае прошла международная конференция «Сезон зарубежных выставок лучших кино- и телепроектов в Пекине», написало издание «Деловой Казахстан». В конференции участвовали китайские и казахские коллеги по киноиндустрии и официальные лица, которые обсуждали сотрудничество, заявляя, что совместные проекты в киноиндустрии – возможность для укрепления связей между странами в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Член китайской делегации, представитель Пекинского муниципального управления радио и телевидения Ши Лэй, заявил в частности, что «есть надежда, что благодаря этому мероприятию казахстанская аудитория сможет понять стиль Пекина и китайской культуры, а также совместно работать над продвижением культурных обменов между двумя странами, международного сотрудничества».

Аким Жетысуской области Бейбит Исабаев встретился с генеральным консулом КНР в Алматы Цзян Вэй, сказано в сообщении пресс-службы от 25 августа на сайте акимата. Китайская сторона заявила об интересе в выстраивании сотрудничества между Жетысуской областью и Синьцзянским регионом, которые граничат между собой, а также о готовности к «реализации крупных проектов в Хоргосском регионе». Исабаев в частности заявил, что проект комплекса торгового, экономического, инвестиционного и туристического сотрудничества МЦПС «Хоргос», который начали строить по предложению китайского инвестора, «за три года продвинулся только на 10%» и попросил генконсула помочь в реализации.

Узбекистан

В Ташкенте 24 августа прошло заседание министров обороны стран-участниц ШОС. В нем приняли участие представители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Индии и Беларуси. В принятом по результатам мероприятия совместном коммюнике упомянута безопасность в Афганистане, решение провести антитеррористическое учение «Мирная миссия – 2023» в РФ, а также ряд пропагандистских тезисов, обычно звучащих из Москвы или Пекина, вроде необходимости «формирования справедливого многополярного мироустройства» и осуждения «попыток пересмотра причин и итогов Второй мировой войны, реабилитации нацистских преступников и их пособников, а также продвижения идей неонацизма».

26 августа Национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматилла Нуримбетов на пресс-конференции в МИД поделился, как страна готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15-16 сентября. Издание UzReport со ссылкой на пресс-конференцию сообщает, что в этот раз все участники события будут присутствовать очно. «В саммите примут участие президенты 8 государств-членов, а именно: Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Лидеры Беларуси, Исламской Республики Иран и Монголии также посетят Самаркандский саммит в качестве стран-наблюдателей», а президенты Турции и Туркменистана станут гостями принимающей стороны, но этот список еще не окончательный.

Кыргызстан

25 мая в пресс-центре Sputnik Кыргызстан главный инженер «Кыргыз темир жолу» («Кыргызкие железные дороги») Роман Спасский заявил, что разработка технико-экономического обоснования железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» закончится во втором квартале 2023 года, сообщает Радио «Озодлик». Он также рассказал, что из КНР в Кыргызстан приехали 157 человек, которые «изучают земляное полотно, проводят геодезические, геологические работы» и осуществляют прочие мероприятия для подготовки ТЭО. Специалистам предстоит решить целый ряд технических проблем, в том числе сложности, связанные с разницей китайской колеи и колеи на территории постсоветских стран – в Кыргызстане и Узбекистане.

Главный инженер также рассказал о финансировании строительства. За разработку ТЭО все три страны будут платить поровну, само строительство «предварительно» будет оплачиваться так же. «Откуда будет идти финансирование у Кыргызстана, пока неизвестно. Вариантов пока нет, они будут рассматриваться после завершения работы над ТЭО. Пока подходящие для нас варианты – либо государственно-частное партнерство, либо инвестиционное соглашение», – сказал Спасский.

В другой новости издание Sputnik-Кыргызстан привело заявление Спасского о том, что страна сможет получать 25-50 миллионов долларов в год только налогами от железной дороги, не считая возможного положительного эффекта для экономики в целом. Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров говорил о ежегодных доходах в размере «не менее 200 миллионов долларов», а также о возможности завершения ТЭО к осени 2022-го.

Глава китайской дипмиссии Ду Дэвэнь на встрече с вице-премьером Кыргызстана Эдилем Байсаловым объявила об активизации «выдачи виз для кыргызских студентов» и создании «зелёного коридора», который будет действовать с 25 августа по 30 сентября этого года, сообщается на сайте Кабмина КР. Раньше из-за карантинных ограничений было трудно выехать в КНР на учебу, но в этом году Китай открыл двери своих учебных заведений для студентов из Кыргызстана.

Китайской интервенции в кыргызское медиапространство посвящено исследование Академии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Бишкеке, опубликованное 25 августа. В докладе разбираются методы китайского правительства по продвижению позитивного имиджа своей страны, негативного образа «коллективного Запада», а также «замыливания» ситуации вокруг притеснения мусульманского населения в Синьцзяне. КНР тратит значительные средства и использует различные инструменты влияния, такие как организация поездок кыргызских журналистов в Китай, расширение присутствия в Кыргызстане китайских средств массовой информации (сейчас там работают пять китайских СМИ), а также банальный заказ статей у медиа-организаций и журналистов за вознаграждение (в частности, у КНР имеются договоренности о сотрудничестве с 9 кыргызскими СМИ). «Всего в Кыргызской Республике насчитывается 22 информационных платформы с высоким уровнем положительного освещения КНР», – говорится в документе. Правда, в исследовании также отмечается, что эффективность китайской кампании носит ограниченный характер из-за порой нерационального использования средств и непонимания местной специфики.

25 и 26 августа в Чолпон-Ате прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета, на котором в частности рассматривалась «совместная работа стран ЕАЭС в сфере транспорта и логистики», цитирует пресс-релиз организации информационное агентство «AK&M». Итогом встречи стало создание «перечня приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС», в который среди прочего Казахстан и Российская Федерация включили «строительство, модернизацию и реконструкцию» автомобильных дорог на территории своих стран, входящих в маршрутный коридор «Европа – Западный Китай». «Всего в перечне 7 проектов стран ЕАЭС в разной стадии реализации. При этом все они направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры», – сообщается в пресс-релизе.

Туркменистан

Китай и Туркменистан продолжают активное сотрудничество в нефтяной сфере. Госконцерн «Туркменнефть» по указу президента Сердара Бердымухамедова закупит у китайской компании King Ease Limited 2309 тонн буровых труб, предназначенных для использования в нефтегазовой отрасли страны, написало 26 августа агентство «Туркменистан: Золотой век».