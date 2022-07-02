Китай-Центральная Азия: на фоне определенных успехов проблемные сферы становятся все заметнее

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Китай продолжает проявлять активность на центральноазиатском направлении. КНР и страны ЦА в рамках мероприятия ШОС обсудили вопросы декарбонизации. Представители Казахстана встретились со спикером парламента Китая и генсеком ШОС, а также представителем госуправления по делам традиционной медицины. Кыргызские дипломаты на встречах с китайской стороной в основном обсуждали тему экономики.

Тем не менее для многих остаются проблемными некоторые сферы отношений – железнодорожная логистика, долговые обязательства, поставки газа и проекты в инфраструктуре. С течением времени проблемы становятся все отчетливее.

Казахстан

«В Казахстане ждут сокращения объемов транзита контейнерными поездами в/из Китая», – пишет информагентство LS, указывая на разногласия между национальным перевозчиком «Қазақстан темір жолы» и частными перевозчиками, в том числе по вопросам монополизации, тарифов и развития инфраструктуры.

При этом китайская железнодорожная компания CRCC хочет повысить свое присутствие в Казахстане, но не за счет вложения в дороги. «Деловой Казахстан» 28 июля написал, что компания хочет инвестировать в агропромышленность, горно-металлургическую отрасль, возобновляемую энергетику, недвижимость и объекты транспортно-логистической инфраструктуры. Заниматься этим должны дочерние предприятия – CRCC International Investment Group и Китайская гражданская инженерно-строительной корпорации ССЕСС. Представители компаний сказали об этом во время разговоров с руководством KAZAKH INVEST, отметив, что готовы вложить в проекты в РК 100 миллионов долларов и планируют разместить региональное представительство CRCC International Investment Group в Казахстане, перенеся его из России. Такие вложения могут привести и косвенным последствиям, а именно – укреплению торговых маршрутов из Китая через Казахстан в Европу.

О необходимости развития таких путей заявил Касым-Жомарт Токаев на шестом Каспийском саммите. «По его мнению, существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем», – пишет в новости от 29 июля пресс-служба президента РК.

На выездном заседании депутатов Сената парламента РК аким Восточно-Казахской области Даниал Ахметов заявил, что аграрная сфера должна поменять ракурс на торговлю с Китаем, сообщило издание Altaynews.kz вечером 24 июня. «Наша цель – увеличить экспортный потенциал не только в сфере масличных культур, но и в других секторах. Китай – это огромный рынок, и мы будем в этом направлении действовать», – сказал Ахметов.

Об этом же шла речь на онлайн-встрече членов Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» с представителями правительства, где было отмечено, что сейчас экспорт сельхозпродукции в Китай «далеко не выгоден» и его объемы невелики из-за трудностей «с логистикой, оплатой и прочими проблемами», но «потенциал в будущем будет значительным». В палате призвали правительство более активно действовать на этом направлении.

Между тем есть развитие в импорте из азиатских стран в РК. «Доля азиатских стран (Китай, Корея и Япония) выросла с 23,2% до 27,3%», – такие подсчеты приводит аналитический центр «Ассоциации финансистов Казахстана» в своем обзоре 30 июня. Сколько импорта приходится конкретно на Китай, в статье не сообщается.

В сфере дипломатических отношений продолжаются встречи представителей двух стран и взаимные позитивные заявления. В частности, глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди назвал Китай «ключевым партнером» в Азии.

Спикер парламента Китая Ли Чжаньшу на встрече со спикером Мажилиса РК Ерланом Кошановом отметил, «что под руководством Президента Токаева сохраняется политическая стабильность, наблюдается экономическое процветание и значительно повышаются уровень жизни населения Казахстана и авторитет на международной арене», написал 28 июля Мажилис парламента Республики Казахстан. Ли Чжаньшу назвал отношения Китая и Казахстана «доверительными» и отметил, что к этому приводит «диалог на высшем и высоком уровнях».

Генсек ШОС Чжан Мин на встрече с послом Казахстана в Китае Шахратом Нурышевым затронул тему политических реформ и «отметил успешное проведение прошедшего 5 июня 2022 года референдума, и выразил полную поддержку политическим реформам и экономическим преобразованиям, проводимым Президентом Касым-Жомартом Токаевым», написала Служба центральных коммуникаций при президенте РК, хотя основной повесткой для участников встречи стало обсуждение работы ШОС.

На встрече с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином посол Нурышев поднял вопрос о безвизовом въезде граждан РК в КНР «с учетом планов казахстанской стороны по введению безвизового режима для граждан КНР сроком на 14 дней», сообщила служба центральных коммуникаций при президенте РК 27 июня. 24 июля посольство КНР в Казахстане опубликовало новость о возобновлении полетов между странами с 1 июля. Пассажирам нужно тщательно готовится к поездке – проходить десятидневную изоляцию до вылета, сдавать два ПЦР-теста в разных лабораториях за 48 и 24 часа до вылета, делать тест на антиген за 12 часов до вылета и показывать его результат в аэропорту.

О смягчении карантинных условий для казахстанцев шла речь на встрече Нурышева с руководителем Государственного управления по делам традиционной медицины КНР Юй Яньхун 1 июля, пишет «Деловой Казахстан». Посол также обратил внимание на необходимость «обеспечения надлежащих условий пребывания граждан Казахстана на карантине в городах Чэнду и Урумчи» в связи с возобновлением авиасообщения между странами. Кроме того, на встрече обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в области медицины и здравоохранения, возможности укрепления партнерства между странами.

Посольство Казахстана в Китае сделало собственное приложение Kaz Consul для своих граждан в КНР. Через него желающие могут узнать о таких услугах как «заключение брака, получение свидетельства о рождении, национального паспорта, ключей ЭЦП, а также совершение нотариальных действий и т.д.», говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел РК.

Кыргызстан

28 июня на совещании в Кабинете министров Кыргызстана министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев представил проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, включая предварительный маршрут прокладки ЖД-путей: Торугарт-Макмал -Джалал-Абад, сообщает пресс-служба ведомства. Также был назван срок разработки технико-экономического обоснования проекта – декабрь 2022 года. Кыргызстан надеется, что трехсторонний договор о начале строительства будет подписан в сентябре в рамках саммита ШОС в Самарканде.

Между тем страны региона пытаются предпринимать и собственные действия по развитию транспортных маршрутов. В Кыргызстане 30 июня прошла шестисторонняя встреча руководителей железнодорожных администраций по развитию международного мультимодального маршрута «Страны АТР–Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция–Европа». Во встрече приняли участи «руководители и представители железнодорожных администраций Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Турции, а также логистической компании Азербайджана», а по ее итогам был подписан протокол, отобразивший «меры, направленные на дельнейшее развитие мультимодального маршрута», пишет ИА «Кабар».

В прошедшую среду, 29 июня, глава Кабмина Аклыбек Жапаров на заседании парламента заявил, что если страна не сможет выплатить Экспортно-импортному банку Китая свой долг, то Кыргызстан может потерять ряд стратегических объектов: ТЭЦ Бишкека, линию электропередач «Датка-Кемин» и дорогу «Север-Юг». «Я не пугаю, но если мы не заплатим, управление Бишкекской ТЭЦ, “Датка-Кемин”, альтернативная дорога “Север-Юг” перейдет в чьи-то руки», – поделился тревожными соображениями чиновник, добавив, что «мы должны избавиться от петли у нас на шее ... должны сохранить независимость». Об этом сообщал Кабинет министров КР, позже новость была удалена, но сохранилась в кэше Google. Он также привел в пример подобные случае в Пакистане и Шри-Ланке, где Китай вводил управляющую компанию, которая брала на себя управление стратегическими объектами. Вслед за заявлением главы Кабмина, Министерство финансов Кыргызской республики объявило, что на сегодняшний день госдолг перед Экспортно-импортным банком Китая составляет чуть больше 1,79 миллиарда долларов, и что в этом году планируется выплатить уже 111,73 миллиона. В заявлении также отмечается, что увеличение выплат долга перед Эксимбанком начнется с 2025 года и достигнет своего пика в 2027 с последующим уменьшением.

В тот же день замглавы Министерства экономики КР Канат Абдрахманов провел встречу с советником по торгово-экономическим вопросам посольства КНР Ли Юе, передает пресс-служба ведомства. Целью встречи было обсуждение трех ключевых совместных проектов двух стран – строительство обводного Чуйского канала (ОЧК-2), третья фаза развития улично-дорожной сети Бишкека и строительство 5 инженерных сооружений на альтернативной дороге Север-Юг. Сообщается, что Ли Юе от лица правительства Китая выразил заинтересованность и «готовность оказывать содействие в продвижении этих проектов». Китайская сторона эту встречу пока не комментировала.

Позднее в среду Абдрахманов принял участие в онлайн-заседании национальных координаторов программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), сообщает пресс-служба Министерства экономики Кыргызстана. ЦАРЭС создана в 1997 году Азиатским банком развития (АБР) для поощрения экономического сотрудничества между странами Центральной Азии, близлежащих районов Закавказья и Южной Азии. В рамках встречи обсуждались вопросы продовольственной безопасности региона, зеленой энергетики, климатических изменений, а также прогресс в реализации программы «ЦАРЭС-2030».

Существенные расхождения в таможенных данных Кыргызстана и Китая привели к тому, что министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев на заседании парламента 29 июня заявил о создании рабочей группы, которая изучит причину появления этой разницы. Об этом пишет Радио «Азаттык». Глава Государственной таможенной службы Самат Исабеков на том же совещании объяснил разницу в 4,8 миллиарда долларов тем, что Китай учитывает транзитные грузы, как экспортированные в КР.

Более 350 китайских компаний 24 июня приняли участие в кыргызско-китайском бизнес-форуме, написала 27 июня пресс-служба МИД КР. Мероприятие организовали и провели в гибридном формате посольство Кыргызстана в Китае, МИД Кыргызстана и Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом. Бизнес-форум открыли министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев, а также посол КР в Китае Канайым Бактыгулова. О привлекательности и перспективах вложений в Кыргызстан для китайского бизнеса рассказывали главы и представители министерств и ведомств КР.

Узбекистан

В Ташкенте прошло второе совещание министров энергетики стран ШОС. В нем приняли участие министры Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Индии, Пакистана и России, а председателем на встрече стал Узбекистан. Генсек ШОС Чжан Мин сказал приветственное слово в начале встречи, в результате которой страны приняли документы о сотрудничестве по возобновляемой энергетики. Члены ШОС утвердили общие планы в сотрудничестве в этой области и реализацию мероприятий по их воплощению в сфере энергетики, сообщил Forbes.kz 25 июня.

Китай заинтересован в том, чтобы вкладываться в текстильную отрасль Узбекистана, несмотря на то, что он не входит в топ-3 импортеров узбекского текстиля, и КНР готова поделиться технологиями производства аксессуаров и фурнитуры с узбекскими производителями, заявил председатель Ассоциации «Узтекстильпром» Илхом Хайдаров 30 июня на втором Узбекско-китайском форуме по развитию сети текстильной промышленности, пишет Sputnik Узбекистан.

Кроме того, китайский автопроизводитель Chery отправил в Узбекистан тестовую партию своих автомобилей, сообщил 1 июля новостной сайт Spot.uz. Ожидается, что машины прибудут в середине июля, а продажи начнутся в третьем квартале года. Компания планирует сначала открыть автосалон в Ташкенте, в затем еще в семи городах Узбекистана.

Тем временем «Интерфакс» сообщил, что Узбекистан может отказаться от экспорта своего газа к 2025-2026 году. «Возможно, в ближайшем будущем весь газ, добытый в Узбекистане, будет оставаться в Узбекистане, потому что химические заводы расширяются, нужно поддерживать внутреннюю экономику», – сказал председатель правления компании «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов журналистам. В зависимости от сезона в Китай отправляется около 10% узбекского газа.

Туркменистан

В продолжении новостей прошлой недели об открытии газосборной станции в Туркменистане со спонсорством китайской компании, президент Туркменистана подписал постановление, в котором говорится, что государственный туркменский концерн «Türkmennebit» и международная нефтесервисная компания при Китайской нефтехимической корпорации заключат «контракт на выполнение специализированных услуг по повышению продуктивности нефтяных скважин», пишет газета Ussat news.

Таджикистан

После сокрушительного поражения неформальных лидеров Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана в ходе военной операции в мае-июне, проведенной правительственными силами, некоторые наблюдатели прогнозируют углубление экономического проникновения КНР в регион, где уже наблюдается китайское военное присутствие.

Китайская компания приступила к капитальному ремонту дороги, связывающей ГБАО с Китаем, а также остальной частью Таджикистана. Контроль за реконструкцией дороги будет осуществлять Китайская корпорация дорог и мостов China Road, сообщило Министерство транспорта Таджикистана.

Представитель министерства сообщил независимому информационному агентству Asia-Plus 23 июня, что они рассчитывают на предоставление Китаем гранта в размере 230 миллионов долларов на строительство этой дороги. Ранее Пекин уже выделил крупный грант на данный проект.