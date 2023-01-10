Китай-Центральная Азия: неделя Туркменистана

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

В первую неделю 2023 года президент Туркменистана вместе с делегацией отправился в КНР по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. По итогам встреч был подписан большой объем документов о сотрудничестве, сделаны довольно общие заявления. Национальный перевозчик «Казахстанские железные дороги» отчитался о грузоперевозках между КНР и РК за 2022 год, через Китай из Вьетнама в Казахстан был запущен новый железнодорожный маршрут. Китай и Узбекистан также разработали новый мультимодальный коридор, который позволит ускорить доставку грузов. Президент Кыргызстана предложил вложить деньги, которые предназначены для погашения внешнего долга, в «зеленые» проекты КР. Таджикистан, как и Казахстан, заявил, что не будет вводить какие-либо ковидные ограничения в связи с открытием границ для туристов в Китае.

Центральная Азия

В 2022 году по газопроводу Центральная Азия-Китай в КНР было поставлено 43,2 млрд кубометров газа, сообщило 6 января «Синьхуа» со ссылкой на PipeChina West Pipeline Company. Иными словами, трубопровод был загружен примерно на три четверти мощности, пропуская ежедневно в среднем примерно по 120 млн кубометров газа при максимальной пропускной способности в 163 млн. Львиную долю газа поставил Туркменистан; Узбекистан и Казахстан, по территории которых также пролегает труба, добавили лишь минимум, а порой и совсем ничего. Поставки из ЦА обеспечивают газом свыше 500 миллионов китайцев, т.е. более трети населения КНР.

Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл 5 января в Пекин в рамках официального визита в КНР по приглашению лидера страны Си Цзиньпина, сообщило агентство «Туркменистан. Золотой век». Все официальные встречи прошли во второй день визита, 6 января. Накануне в китайской газете «Жэньминь Жибао» вышла статья Бердымухамедова, в которой он дал «глубокий анализ отношений между двумя странами», русскоязычную версию статьи опубликовало 6 января агентство Salam News. Это первый визит Бердымухамедова в Китай в статусе президента страны. Пройдя через ряд формальностей, лидеры стран провели встречу в расширенном формате, ключевым вопросом повестки которой стало энергетическое сотрудничество. «Важнейшим приоритетом сотрудничества Туркменистана и КНР является топливно-энергетическая сфера. Что, конечно, объяснимо: наши государства обладают здесь огромным потенциалом», – приводит издание слова президента Туркменистана.

В тот же день прошла встреча в узком формате, по итогам которой лидеры двух стран подписали «Совместное заявление КНР и Туркменистана», его приводит «Синьхуа». В документе вновь большое внимание уделяется энергетической сфере: «Стороны подчеркивают, что формируется схема комплексного сотрудничества в данной области – производство, транспортировка по трубопроводу, торговля, финансирование и техническое обеспечение». В нем также прописаны конкретные проекты, по которым стороны обязуются «полностью выполнять действующие договоры», «продвигать процесс переговоров», а также «ускорять реализацию» – это проекты «разработки газового месторождения “Галкыныш”, строительства линии D газопровода “Туркменистан – Китай” и других крупных совместных проектов». Еще один важный пункт – «Соглашение о международном автомобильном транспорте», которое сейчас находится на этапе согласования. С помощью этого документа планируется «увеличить количество рейсов и объем перевозок железнодорожных контейнерных поездов Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран и международных мультимодальных перевозок Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан, продолжать контакты и взаимодействие в рамках ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества – прим.ред.), ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог – прим.ред.)». Кроме того, в документе фиксируется позиция Туркменистана о том, что «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», а также участие страны в активном развитии проекта «Один пояс, один путь», продвижение в Туркменистане проекта «Мастерских Лубаня» и многое другое.

В дополнение, Бердымухамедов и Си подписали объемный пакет документов по сотрудничеству в разных сферах, полный список приводит агентство «Туркменистан. Золотой век». Документы посвящены партнерству в разных сферах: медиа, цифровой и «зеленой» экономики, культуры, здравоохранения, спорта, образования, международных отношений и нефтегазовой сфере.

Следует отметить, что пока неясно, какие конкретные плоды принесут эти соглашения. На протяжении многих лет Ашгабат и Пекин подписали большое колическо документов, но до сих пор главной сферой реального сотрудничества между Китаем и Туркменистаном была энергетика: экспорт газа в КНР обеспечивает почти 100% товарооборота между странами. Однако даже в энергетической сфере не все так гладко: например, тот факт, что трубопровод Центральная Азия-Китай в 2022 году был загружен всего примерно на 75% (см. выше), ставит под вопрос целесообразность активно лоббируемой Ашгабатом линии D.

Позднее в тот же день президент Туркменистана встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу, сообщил 6 января «Туркменистан. Золотой век». Бердымухамедов передал «сердечные приветствия и наилучшие пожелания» от своего отца, бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также подчеркнул, что «тесное, инициативное взаимодействие по линии законодательных органов является важнейшей составляющей межгосударственного диалога и укрепления дружбы туркменского и китайского народов». В ответ Ли Чжаньшу заявил, что ПК ВСНП готов способствовать развитию и укреплению отношений двух стран, подчеркнув, что «в последние годы между ВСНП и Милли Генгешем (парламент – прим.ред.) Туркменистана установлены регулярные контакты на различных уровнях». В завершении встречи стороны обсудили «целесообразность создания межпарламентского совета “Центральная Азия – Китай” и проведения совместного форума “Туркменистан – Китай: женщины и молодёжь”».

Встреча Бердымухамедова с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном прошла вечером того же дня, написала пресс-служба китайского МИД. Речь на встрече шла в основном об экономических отношениях двух стран. Китайская сторона заявила, что «Китай призывает больше китайских компаний инвестировать и вести бизнес в Туркменистане и надеется, что Туркменистан будет способствовать созданию здоровой деловой среды». Бердымухамедов в ответ подтвердил готовность способствовать развитию деловых отношений двух стран.

В тот же день министр обороны КНР Вэй Фэнхэ встретился с министром обороны Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым, сообщила пресс-служба китайского Минобороны. Сообщается, что китайская сторона «готова работать с Туркменистаном, чтобы постоянно укреплять стратегические связи между двумя вооруженными силами, углублять и расширять практическое сотрудничество». Гундогдыев в ответ заявил, что Туркменистан тоже готов «углублять сотрудничество в области обороны и безопасности, защищать общие интересы двух стран и мирное развитие региона».

300-летие туркменистанского поэта-классика Махтумкули Фраги отметят и в Китае, написал 5 января «Нейтральный Туркменистан» со ссылкой на некие «СМИ Поднебесной». По информации издания, творчество туркменистанского поэта впервые было переведено на китайский язык в 2000 году, а в 2014 широко отмечалось 290-летние поэта. 300-летний юбилей, по сообщению газеты, будет отмечен в Китае «с особым вдохновением».

Китайский производитель локомотивов CRRC Ziyang поставит в Туркменистан запчасти на сумму в 30 млн долларов, было объявлено в официальном твиттер-аккаунте компании 9 января. Сообщается, что это самый крупный подобный контракт за 31 год установления дипломатических отношений между странами.

Казахстан

Пресс-служба национального перевозчика «Казахстанские железные дороги» («Казахстан темир жолы», КТЖ) 5 января сообщила о результатах грузоперевозок между странами в 2022 году. Суммарное число доставленных грузов составило 23 млн тонн, что «на 15% больше, чем в 2021 году». Экспорт вырос на 17%: «за счет роста перевозок продукции казахстанских предприятий: железной руды (+17%), цветной руды (+45%), черных металлов (+6%), зерновых грузов в контейнерах (+70%) и др. грузов (+83%)». Пресс-служба пишет, что страны пришли к такому результату «за счет слаженной работы железнодорожников двух стран», отдельно отмечая работу «Алматинского отделения грузовых перевозок, станций Достык и Алтынколь». Авторы заметки напоминают о строительстве второй ветки на участке Достык – Мойынты и разработке «технико-экономическое обоснование по строительству третьего железнодорожного пограничного перехода Аягоз – Бахты». Оба проекта должны увеличить грузопоток с Китаем.

КТЖ с 1 по 10 января «временно запретил прием к перевозке зерна и продуктов перемола» на КПП Сарыагаш (на границе с Узбекистаном) и Достык (на границе с Китаем) из-за «скопления брошенных поездов на магистральной сети», сказано в новости informburo от 1 января со ссылкой на пресс-службу КТЖ. Еще одно нововведение «Казахстанских железных дорог» – отправка контейнеров маршрутами, «когда поезда проходят путь от станции до станции без переработки в пути», сообщает пресс-служба КТЖ. В одном составе, по мнению заместителя генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Нуржана Кельбуганова, должно быть не менее 10 вагонов, это «ускорит оборот подвижного состава и сократит время доставки грузов».

Из Вьетнама через Китай в Казахстан 31 декабря был отправлен первый поезд по новому маршруту. «Основными продуктами, перевозимыми этим транспортным средством, являются электронные компоненты, произведенные во Вьетнаме», – сообщило профильное издание RailFreight 3 января. Поезд ушел с «вокзала Пинсян в Гуанси на юге Китая» в «сухой порт Сиань на востоке страны», а затем в РК «экспрессом Китай-Европа». Новый ЖД-маршрут может сократить время доставки почти в два раза: примерно с 50 до 25 дней.

Китай 8 января открыл границы и отменил карантин для иностранных туристов, теперь на въезде в страну будут запрашивать только отрицательный ПЦР-тест. Казахстан не планирует вводить ковидные ограничения на въезд в РК и выезд из страны в связи с сильной заболеваемостью ковидом в Китае, которая началась после ослабления мер из-за протестов. С таким заявлением выступила замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова. «В Казахстане эпидситуация по КВИ (короновирусная инфекция – прим.ред.) остается стабильной. С конца ноября 2022 года наблюдался рост заболеваемости, в декабре среднесуточное количество заболевших составило до 200 случаев КВИ+ и до 10 случаев КВИ-», – процитировал чиновницу Liter.kz 6 января.

Узбекистан

Китай отправил в Узбекистан турбины для строящейся ветряной электростанции по новому мультимодальным маршруту, написало China Daily 6 января. По сообщению издания, груз весом 250 тонн и стоимостью в 3,5 млн юаней (515 тыс. долларов) отправился из Ланьчжоу в Кашгар в Китае, после чего контейнеры перегрузили на автотранспорт и вывезли в узбекистанский Зарафшан транзитом через Кыргызстан. По сравнению с традиционным маршрутом, пролегающим через казахстанский пункт Хоргос, новый путь короче на 500 км, благодаря чему удается сократить от 3 до 5 дней пути. «По словам властей, более короткий маршрут будет стимулировать внешнюю торговлю и обеспечит стабильность производственных цепочек в северо-западной провинции Китая», – говорится в заметке.

Узбекистан с января по ноябрь отправил на экспорт в Китай 88,6 тыс. тонн маша – больше, чем во все остальные страны. На втором месте по экспорту продукции – Казахстан (7,7 тыс. тонн), следом Иран – 1,6 тыс. тонн. Такие данные привел телеграм-канал главы пресс-службы Агентства по статистике Узбекистана 8 января.

После открытия границ для иностранных туристов и отмены карантина в КНР узбекская компания Uzbekistan Airways анонсировала «первый рейс по направлению Ташкент – Пекин – Ташкент» 10 января. Рейсы в КНР из РУ прекратились 4 февраля 2020 года из-за пандемии.

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Facebook 8 января опубликовал пост, в котором предложил отправлять «средства, предусмотренные на погашение внешнего долга», на развитие зеленой экономики в Кыргызстане. «Мы не говорим, чтобы указанные проекты финансировались лишь со стороны доноров и партнеров. Мы также готовы вкладываться со своей стороны и реализовывать эти проекты», – сказано в сообщении. Президент отмечает, что долг Кыргызстана составляет 4,2 млрд долларов, и КР планирует выполнять обязательства по выплате внешнего долга, а текущее предложение – это инициатива «по развитию зеленой экономики и совместному вкладу в улучшение экологической ситуации в мире». Самый большой долг у КР перед Китаем. Издание «Акчабар» 30 июня 2022 года со ссылкой на Министерство финансов РК писало, что страна должна Экспортно-импортному банку Китая 1 млрд 794,1 млн долларов.

Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь встретилась с министром чрезвычайных ситуаций КР Бообеком Ажиеевым 30 декабря, новость об это была опубликована пресс-службой китайского ведомства 4 января. На встрече «стороны обменялись мнениями по развитию китайско-кыргызских отношений и укреплении сотрудничества в области борьбы с чрезвычайными ситуациями», говорится в заметке. Ажиеев поблагодарил китайскую сторону за «85 пожарных машин, которые Китай безвозмездно предоставил Кыргызстану», а посол отметила, что «сотрудничество в рамках инициативы “Один пояс, один путь” становится все глубже и прочнее, а сотрудничество в области борьбы с чрезвычайными ситуациями достигло новых успехов».

Китайское посольство в Кыргызстане уже отметило Новый год по китайскому календарю, который в 2023 состоится 22 января, написал «Вечерний Бишкек» 8 января. На праздник пригласили «400 друзей Китая». Гостей встречала посол КНР в РК Ду Дэвэнь. На мероприятии показывали фильм «об успешном сотрудничестве двух стран», в которое внесло свой вклад посольство КНР в КР. Ду Дэвэнь заявила, что объем торговли КНР и КР с января по октябрь «составил 3,414 млрд долларов, увеличившись на 195,5%». Гостям вручили подарки: символы года – «красного зайчонка» и книги «Китай сегодня».

Информагентство «АКИpress» со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы ГКНБ КР 9 января рассказало о возобновлении пропуска граждан на КПП «Иркештам» на границе с КНР. «Пункт пропуска “Торугарт” продолжает функционировать в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение транспортных средств и грузов из Китая в Кыргызстан», – говорится в новости. Тем, кто будет выезжать в КНР из Кыргызстана, нужно будет заранее сдать ПЦР-тест. Сдача теста по приезде и прохождение карантина отменены. Ранее мы писали, что Китай открыл границы для туристов.

Таджикистан

Таджикистан, как и Казахстан, не будет вводить новые ковидные ограничения в стране из-за открытия китайских границ, об этом сказал «Азии-Плюс» начальник управления санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Минздрава РТ Навруз Джафаров. Сейчас для въезда в Таджикистан и Китай из-за границы по-прежнему требуется ПЦР-тест. «Также Джафаров сообщил, что у него была встреча с представителями посольства Китая, где они обсуждали эту тему», – пишет издание 6 января. Если власти Китая будут вводить дополнительные правила для въезда в страну, «Таджикистан предпримет соответствующие меры», добавил Джафаров.