Китай-Центральная Азия: неделя форумов и транспортных проектов

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Китай на днях провел целый ряд мероприятий с участием представителей стран Центральной Азии. Также продолжались и контакты на двустороннем уровне.

Центральная Азия

С 20 по 29 ноября в Китай принимает Пятый форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для укрепления связей и доверия между странами-участницами ШОС, среди которых Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, сообщил «Sputnik Таджикистан» 17 ноября со ссылкой на Минобороны КНР.

В провинции Шэньси прошел Фестиваль по обмену опытом в сфере искусства с Центральной Азией, главная тема события – «Праздник красоты и гармонии во имя общего процветания», «Синьхуа» публикует новость о событии 17 ноября. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и делегации из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

Казахстан

В китайском Сиане откроется «постоянно действующий казахстанский павильон», передает пресс-служба МИД РК. Страны договорились об этом во время 7-й международной выставки «Шелковый путь» и Китайской выставки сотрудничества, инвестиций и торговли «Восток-Запад», прошедших 16-20 ноября. Во время этих мероприятий состоялась бизнес-конференция, организованная совместно с акиматом Алматинской области и Генконсульством РК в Сиане, на которой стороны подписали «более пятнадцати соглашений и меморандумов о дальнейшем сотрудничестве в области строительства, по управлению ЖКХ, сельского хозяйства и животноводства, импорта и экспорта продовольственных товаров и т.д.», рассказывает пресс-служба.

Кроме того, 15-17 ноября Казахстан с национальным стендом принял участие в крупнейшей международной выставке выездного туризма Китая «China Outbound Travel&Tourism 2023» в Пекине. В результате 25 туркомпаний смогли рассказать о себе, объявило посольство РК в КНР 17 ноября. «Согласно данным информационной системы “eQonaq”, по итогам 10 месяцев 2023 г. Казахстан посетило более 84 тыс. китайских туристов», – приводит данные пресс-служба дипведомства. Напомним, что 10 ноября в силу вступило соглашение о безвизовом 30-дневном режиме между КНР и РК.

Также неделя отметилась большим количеством новостей в транспортной сфере. В частности, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал о планах по продлению российской трассы М-12 в Китай транзитом через Монголию. Сейчас эта дорога «имеет выход на Казахстан», передает «Российская газета» 15 ноября со ссылкой на слова Хуснуллина во время форума «Транспортная неделя – 2023». Он обратил внимание на переориентацию туризма на азиатский регион, а также отметил положительное влияние развития инфраструктуры дорог на грузоперевозки.

Из-за высокой интенсивности грузопотока из КНР в сторону Алматы Казахстан начал строить железнодорожные пути в обход станции Алматы, сказано в сообщении пресс-службы Кабмина РК 14 ноября. Сейчас обработка грузов на узле Алматы замедляет процесс доставки на 1,5-2 суток, новая развязка повысит эффективность работы инфраструктуры, ускорит доставку. Железнодорожные перевозки между странами в 2022 году составили 23 млн тонн, а «с начала 2023 года показатель вырос еще на 22%», отмечается в заметке.

Министр транспорта РК Марат Карабаев и Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация (CCECC) 18 ноября обсудили сотрудничество в нескольких транспортных проектах: «реконструкции казахстанских автодорог, а также строительстве многофункционального терминала Саржа, контейнерного парка в порту Актау, сухого порта и логистического парка в Алматинской области, новых ЖД-линий “Дарбаза-Мактаарал”, “Бахты-Аягоз” и обхода станции Алматы». Китайскую компанию представляли генеральный директор филиала ССЕСС в Казахстане Фан Ляньцзюнь и ассистент генерального директора по Евразийскому региону Ван Син, которые «озвучили заинтересованность корпорации в участии в [вышеупомянутых] проектах», но ни о каких конкретных соглашениях в заметке Минтранспорта РК о встрече не сообщалось.

Также продолжались контакты в других обсластях. Представители компании «КазМунайГаз» встретились с руководством «China Gezhouba Group Co., Ltd» (CGGC) для разговора о «строительстве газоперерабатывающего завода на базе сырья с месторождения Урихтау, внедрении технологии разделения шламов на месторождениях дочерних организаций “КазМунайГаза”» и других темах, говорится в пресс-релизе казахской компании от 13 ноября. Однако ни о каких сделках не сообщалось, и стороны лишь выразили «готовность к дальнейшему обсуждению развития партнерства».

Казахстан продолжает стараться пробиться через фитосанитарные барьеры на пути к китайскому рынку продовольственной продукции. В частности, 14 ноября на портале «Открытые НПА» появился проект протокола с требованиями к экспортным косточковым культурам – персикам и абрикосам – из РК в КНР. Документ фиксирует, что фрукты должны соответствовать «фитосанитарным законам» китайской стороны; сады и упаковочные предприятия должны быть официально признаны и зарегистрированы в органах Казахстана и Китая; установлены способы борьбы с вредителями. Обсуждение документа запланировано на 28 ноября.

Китайская компания «Beijing Vitcony» готова бесплатно маркировать обувь казахстанских производителей, сообщило Министерство промышленности и строительства РК 17 ноября. Гендиректор компании «Beijing Vitcony» Фаина Таньядаша рассказала, что казахстанским производителям нужно будет платить только за доставку. Также к бесплатной маркировке готов бренд «Baby sky» при больших поставках. «Стоит отметить, китайские производители покрывают до 70% общего объема рынка казахстанской обуви», – сказано в новости.

Узбекистан

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов посетил КНР 19-22 ноября, пишет «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин. Пригласил узбекистанского чиновника его китайский коллега Ван И. Саидов принял участие в Первом стратегическом диалоге министров иностранных дел двух стран. Кроме того, 20 ноября на своей странице в Facebook он отчитался о встрече с губернатором провинции Гуандун Ван Вэйчжуном, в разговоре с которым поднимались вопросы «расширения делового сотрудничества, наращивания торгово-экономических связей» и другие. Вечером того же дня Саидов также написал об открытии узбекистанско-китайского бизнес-форума в Гуанчжоу, в котором приняли участие более 300 компаний двух стран. Он назвал событие «уникальной возможностью для установления сотрудничества и укрепления существующих контактов». В заметке также подчеркнуто, что в ходе события «подписан ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании».

Одним из первых итогов форума названо подписание между президентом китайской логистической компании «Hichain Supply Chain» и заместителем министра транспорта РУ Маманбием Омаровым меморандума о строительстве логистических центров на территории Узбекистана, включая Андижан, Навои и Республику Каракалпакстан, написала пресс-служба узбекистанского Минтранса 20 ноября.

Узбекистан и Монголия обновят соглашение об автомобильных перевозках, чтобы упростить транзит из/в КНР, сообщает «Монгольское национальное новостное агентство» 17 ноября. На встрече посла РУ в КНР и по совместительству в Монголии Фархода Арзиева с министром дорожно-транспортного развития Монголии Сандангийн Бямбацогтом была достигнута договоренность о заключении «Соглашения о воздушном сообщении и международных автомобильных перевозках». Благодаря этому «товары из Европы будут доставляться через Узбекистан и Монголию в восточные города КНР, а грузы из Монголии и Китая через Узбекистан – в Европу, Иран, Пакистан и порты Индийского океана», говорится в заметке.

Представители Торгово-промышленной палаты РУ во главе с и.о. заместителя председателя Умидом Сафаровым 15 ноября провели встречу с председателем Народного политического консультативного совета автономного района Нинься-Хуэй Чэнь Юнем, пишет пресс-служба узбекистанского ведомства. Участники обсудили расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства, а также «установление прочных прямых связей между деловыми кругами Узбекистана и Китая». О подписании конкретных контрактов на сообщается.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 ноября посетил строительную площадку Олимпийского городка, реализуемого китайской компанией «CAMC Engineering», которая имеет «опыт строительства спортивных объектов в 70 странах мира». Как пишет пресс-служба президента, год назад глава государства заложил первый камень городка, за это время подрядчик успел завершить «работы по фундаменту основных зданий». Напомним, спортивные объекты строятся к Азиаде, которая пройдет в Ташкенте в 2025 году.

Кыргызстан

Бишкек продолжает искать деньги для оплаты строительства своей части железнодорожного маршрута «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». На конференции «Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана» замминистра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Ырысбек Бариев выступил с рекламой проекта, отметив, что «маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Турцию, и далее в страны Евросоюза». Цитату 17 ноября приводит «Report». Бариев также заявил, что проект позволит «укрепить межрегиональные связи» и повысит «конкурентоспособность регионов в роли международного транспортного транзитного хаба».

Премьер-министр КР Акылбек Жапаров 18 ноября провел встречу с представителями китайской добывающей корпорации «Цзыцзинь», пишет пресс-служба правительства Кыргызстана. Китайская делегация рассказала о «передовых и уникальных технологиях, применяемых компанией при добыче полезных ископаемых», позволяющих снизить отрицательное воздействие на природу. В ответ Жапаров выразил заинтересованность КР в «расширении инвестиционно-технологического сотрудничества» с «Цзыцзинь», а также поделился возможностью получения статуса «стратегический инвестор», который предполагает поддержку и гарантии со стороны Кыргызстана.

Презентация книги «История “Одного пояса – одного пути” в Центральной Азии. Реализованные проекты и личные истории» прошла в Бишкеке 18 ноября, о событии написал «Вечерний Бишкек». В мероприятии приняли участие депутат Жогорку Кенеша (парламента) КР и руководитель ОсОО «Центральноазиатский Шелковый путь» Нурсултан Сулайманов, историк и журналист Кыяс Молдокасымов, а также ученые и студенты Кыргызстана. Книга состоит из историй о том, как инициатива «Один пояс – один путь» приносит реальную пользу Кыргызстану и «другим народам вдоль “Пояса и пути”».

Таджикистан

Замминистра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Фарход Восидиён принял участие в прошедшей в Сиане 7-й международной выставке «Шелковый путь». Новость об этом публикует пресс-служба таджикистанского министерства. Чиновник отметил, что «за период двустороннего сотрудничества с 2007 по 2023 годы объем инвестиций из Китая в Таджикистан составил 3,34 млрд долларов, из них 1,2 млрд долларов были прямыми инвестициями». В данный момент на территории РТ осуществляют свою деятельность более 580 компаний с китайским участием. В ходе выставки речь шла о «развитии межрегионального сотрудничества и экспорте сельхозпродукции из Таджикистана в провинцию Шэньси».

Также в рамках визита Восидиён 15 ноября встретился с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом, о мероприятии пишет пресс-служба таджикистанского министерства. Товарооборот между КНР и РТ вырос на 10% за девять месяцев 2023 года, а за последние 5 лет этот показатель вырос почти вдвое, заявил он. При этом Китай занимает второе место по внешнеторговому обороту Таджикистана. Также собеседники обсудили перспективы сотрудничества, в том числе «создание совместных промышленных предприятий по добыче полезных ископаемых и переработке металлов до конечной продукции и поставку на рынок Китая сельскохозяйственной продукции из Таджикистана».

Председатель правления сберегательного банка Республики Таджикистан «Амонатбанк» Сирочиддин Икроми и президент Государственного банка развития Китая Тан Цзюнь 17 ноября подписали кредитное соглашение на сумму 100 млн китайских юаней, написала пресс-служба таджикистанского банка. Ключевой целью соглашения является «предоставление небольших кредитов на развитие аграрного сектора, развитие малого и среднего предпринимательства, на внедрение техники и технологий производства импортных товаров и продукции, а также для предпринимателей, импортирующих товары и продукцию из КНР». На текущий момент китайским банком уже выделено более 81,5 млн долларов, с помощью которых финансируются 74 проекта в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность и поддержка малого и среднего предпринимательства.

Прокладка оптико-волоконных линий из Китая в Таджикистан позволит достичь подключения РТ к «глобальным сетями Интернета», что приведет к «устранению коммуникационной изоляции республики», говорится в заметке Службы связи при правительстве РТ от 14 ноября. Соединение сетей проводится «в рамках проекта строительства высокоскоростной магистральной транспортной сети по направлению “Душанбе-Куляб-Дарваз-Рушан-Хорог-Кульма”», добавляется в сообщении.

Первый заместитель председателя верхней палаты парламента Таджикистана Махмадали Ватанзода 20 ноября провел встречу с послом КНР в РТ Цзи Шуминем, пишет национальное информагентство Таджикистана «Ховар». Собеседники обсуждали сотрудничество парламентов двух стран, а также «отношения двух государств», но о конкретных результатах беседы не сообщалось.

Научная конференция «Роль “Сианьской декларации” в дальнейшем развитии экономических отношений Таджикистана и Китая на основе отношений стратегического партнерства» прошла в Таджикском государственном финансово-экономическом университете, сообщило 15 ноября агентство «Ховар». В рамках конференции были рассмотрены различные аспекты текущих взаимоотношений двух стран на основе документа, принятого в мае 2023 года по итогам саммита «Китай – Центральная Азия» в Сиане.

Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 16 ноября принял в Ашгабате члена Политбюро ЦК Компартии Китая, секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР Ма Синжуя, пишет МИД республики. Ма отметил развитие контактов «между парламентами и партиями», «сферы науки, образования, культуры и искусства» в качестве инструментов сближения стран, а также рост изучения китайского языка в Туркменистане. О конкретных договоренностях по результатам встречи не сообщалось.

В этот же день разговор с Ма Синжуем провел министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, сообщает МИД республики. Актуальной темой диалога было обозначено «расширение торгово-экономических связей» в стандартных сферах – энергетике, медицине, туризме и так далее. О конкретных договоренностях по результатам данной встречи также не сообщалось.

На 17-м заседании Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Туркменистан предложил партнерам вернуться к более интенсивной работе «транспортно-транзитного коридора по маршруту “Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран”». Как передает в заметке от 18 ноября МИД Туркменистана, у страны «имеется позитивный опыт по реализации этого проекта, что позволяет сегодня констатировать высокую результативность данного маршрута». В новости газеты «Ак Жайык» приводится мнение неназванных экономистов, которые «отметили, что данный маршрут обеспечивает экономию времени от 12 до 14 дней по сравнению с другими альтернативными маршрутами доставки из Китая в Иран». Однако ни о каких конкретных деталях по развитию маршрута не упоминалось.

Кроме форума, столица Туркменистана собрала «руководителей железнодорожных ведомств государств-участников международного мультимодального транспортно-транзитного маршрута Страны Азиатско-Тихоокеанского региона–Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция–Европа (CASCA+)», сообщил 16 ноября «Бизнес Туркменистан». На встрече обсуждались специальные тарифы «на порожние контейнеры по всем маршрутам коридора», «на вагонные перевозки различных товаров, включая уголь, мазут, удобрения, серу, нефтепродукты, жмых, сахар-сырец и шрот», сотрудничество логистических компаний и обмен опытом «для реализации транспортного потенциала». В 2023 году участники маршрута планируют рост перевозок в контейнерах до 30 тыс. единиц.

Тем временем в Пекине 16 ноября прошло первое заседание подкомитета по транспортно-логистическому сотрудничеству Китайско-туркменского комитета по сотрудничеству. Основная цель стран – «возможности создания новых выгодных маршрутов для доставки грузов из КНР в Европу через Центральную Азию», передает «Бизнес Туркменистан». Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабмине Туркменистана Мамметхан Чакыев и заместитель министра транспорта КНР Ли Ян подписали протокол заседания, а компании «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и «China Railway International Multimodal Transport Co. Ltd» организовали дополнительную встречу о транзитных и контейнерных перевозках.

Кроме того, в Туркменистане прошел Молодежный форум стран Центральной Азии и Китая «Новая эпоха Великого Шелкового пути», где участвуют «молодые специалисты, работающие во всех отраслях экономики, студенты, волонтеры, активисты, представители сфер образования, науки, культуры, искусства, парламентской системы», сообщило агентство «Синьхуа» 17 ноября.