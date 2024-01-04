Китай-Центральная Азия: новогоднее затишье

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан

В китайском городе Сиань, «ключевом транспортно-логистическом узле на железнодорожном маршруте из Китая в Европу», начал работу новый логистический терминал Казахстана, рассказало китайское издание CGTN 24 декабря. Его строительство началось сразу после первого саммита «Китай-Центральная Азия» в мае 2023 года, а размер составил восемь гектаров. Теперь РК обладает двумя такими узлами в КНР, а кроме того «Казахстанские железные дороги и Сианьский сухопутный порт строят совместный грузовой терминал в Алматы». «Сеть подобных логистических хабов не только упростит транзит грузов [между КНР и ЕС], но и ускорит доставку товаров, которые казахстанцы покупают на китайских интернет-площадках», – добавляет издание.

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр встретился с президентом китайской нефтяной компании CNPC Хоу Цицзюнь, объявила пресс-служба правительства РК 28 декабря. В формате онлайн-конференции участники обсудили «реализацию совместных проектов в нефтегазовой отрасли в рамках достигнутых ранее договоренностей», и в частности «вопросы расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, строительства второй нитки газопровода “Бейнеу-Бозой-Шымкент”, совместной геологоразведки», а также договорились продолжить подобные созвоны на регулярной основе.

Министерство науки и образования Казахстана 25 декабря в Facebook сообщило о встрече главы казахстанского ведомства Саясат Нурбека с замминистра образования Китая Сунь Яо. Они договорились довести обмен учащимися со 100 до 150 человек и создать места на языковых курсах по китайскому языку, а также обсудили потенциальный запуск двудипломных программ и «создание совместного Казахстанско-Китайского научного центра при КазНУ имени аль-Фараби, открытие новых мастерских Лу-Баня и подготовку педагогов по китайскому языку».

Стоимость транзита российской нефти через казахстанский участок газопровода «ТОН-2» с 1 января 2024 года увеличится до 11,28 долларов (ранее равнялась 9,3 долларам) за тонну (без НДС) на расстояние 1 тыс. км, сообщил «Коммерсантъ» 1 января со ссылкой на АО «КазТрансОйл». Нефть по газопроводу «ТОН-2» поступает на Павлодарский нефтехимический завод в Казахстане, а также частично транзитом отправляется в Китай и Узбекистан.

Узбекистан

Пять солнечных и одна ветряная электростанции были запущены 27 декабря в шести регионах Узбекистана при участии китайских партнеров, пишет пресс-служба президента РУ Шавката Мирзиёева, который принят участие в церемонии открытия этих объектов наряду с первыми лицами китайских корпораций «China Energy Engineering Corporation», «China Energy International Group», «China Gezhouba Group», «SEPCO III», «Dongfang Electric Corporation», а также эмиратской «Masdar», которая, используя мощности китайских подрядчиков, строила ветряную электростанцию. «В результате полного ввода указанных проектов общей стоимостью 2 миллиарда долларов бесперебойный доступ к электроэнергии получат два миллиона домохозяйств, появится возможность экономии 2 миллиардов кубометров природного газа, производства промышленной продукции и услуг на 4 миллиарда долларов», – утверждается в заметке, где также добавляется, что до 2030 года Узбекистан планирует увеличить мощность своих «зеленых» электростанций до 27 гигаватт.

За 11 месяцев 2023 года в Узбекистан из КНР завезено легковых автомобилей на общую сумму 1,5 млрд долларов, сообщило издание «UzDaily» 26 декабря со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. В сравнении с тем же периодом 2022 года, объем поставок в количественном эквиваленте вырос в 6 раз, составив 83,8 тысячи легковых автомобилей.

Экспортные возможности и инвестиционный потенциал Бухарской области РУ были презентованы в узбекистанском посольстве в КНР, написало 1 января информационное агентство «Дунё». Это произошло во время визита делегации Бухарской области в Китай, в событии участвовали «представители Совета международного развития Китая, руководители крупных компаний и организаций». Руководитель секретариата Китайского совета по международному развитию Цзян Юй, принимавший участие в мероприятии, среди прочего отметил уверенный рост «торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества» между двумя странами, а также выразил уверенность в том, что достигнутые во время мероприятия договоренности «внесут значительный вклад в развитие торгово-экономических возможностей между двумя странами». Однако никакой конкретики о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось.

Кыргызстан

Замдиректора Национального агентства по инвестициям Жалын Жээналиев на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» начнется в 2024 году, написал «Economist.kg» 28 декабря. Он практически повторил сказанные за несколько дней до этого слова президента Садыра Жапарова, однако ничем не подкрепил эти заявления, а между тем в последнее время неоднократно появлялись сообщения, что Кыргызстан испытывает сложности с поиском финансирования для данного проекта, и даже сталкивается с сопротивлением со стороны Китая.

Данный проект обсуждался и на встрече премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова с министром транспорта РУ Илхомом Махкамовым, объявила 26 декабря пресс-служба кыргызстанского Кабмина. Хотя стороны обменялись благодарностями за плодотворную совместную работу, они также признали, что вопрос с деньгами так и висит в воздухе и «в настоящее время стороны обсуждают оптимальные варианты модели финансирования строительства железной дороги».

Министр цифрового развития КР Нурия Кутнаева провела встречу с гендиректором Центра продвижения промышленного интернета (системы компьютерных сетей и подключенных к ним промышленных объектов с возможностью удаленного контроля) «Шелкового пути» Ян Юнем, на которой был подписан меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба министерства 27 декабря. Глава управления политических и экономических исследований Администрации президента КР Алмаз Исанов, также принимавший участие во встрече, выделил три ключевых направления сотрудничества: развитие инфраструктуры с помощью строительства дата-центров, оцифровка архивных документов, а также строительство завода по производству микросхем.

Китай инвестировал в Кыргызстан 158 млн долларов за период с января по сентябрь 2023 года, написал 28 декабря «Акчабар» со ссылкой на заявление замдиректора Нацагентства по инвестициям КР Жалына Жээналиева. Всего же объем прямых иностранных инвестиций за указанный период составил 654,6 млн долларов. Китай занял первое место по этому показателю, на втором расположилась Россия (131 млн), на третьем Казахстан (54,9 млн). В прошлом году общий объем инвестиций в том же периоде был больше – только на три страны-лидера пришлось 813,2 млн долларов прямых инвестиций.

Туркменистан

Китай за 11 месяцев 2023 года импортировал туркменского газа на сумму $8,82 млрд долларов, сообщил «Бизнес.Туркменистан» 27 декабря со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. Туркменистан сохраняет лидерство по поставкам трубопроводного газа в КНР, а за ним с большим отрывом следуют Россия, Мьянма, Казахстан и Узбекистан.

Между тем делегация Таможенной службы Туркменистана посетила КНР, где в частности провела встречу с заместителем генерального директора Департамента Аудиторского контроля и управления предприятиями Главного таможенного управления КНР Чжу Фаном, сообщила 30 декабря пресс-служба туркменистанского ведомства. В ходе встречи стороны «обсудили механизм реализации Меморандума о взаимопонимании по расширению возможностей системы УЭО [юридических лиц, обладающих специальными упрощениями на таможенной территории – прим.ред.] между Государственной таможенной службой Туркменистана и Главным таможенным управлением КНР от 19 октября 2023 года». Кроме того, туркменских гостей ознакомили с различными технологиями и практиками для оптимизации таможенных операций.

Замминистра МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова 28 декабря провела встречу с прибывшим в Ашгабат с рабочим визитом замминистра образования КНР Сунь Яо. Стороны обсудили «вопросы усиления взаимодействия по подготовке кадров, обмену специалистами, проведению образовательных и консультационных мероприятий в области кибербезопасности», а также «проведение регулярных краткосрочных и долгосрочных научно-исследовательских и образовательных программ, курсов, лекций по таким направлениям как, медицина, сельское хозяйство, экология, нанотехнология, политология и другие», объявила пресс-служба туркменского ведомства. При этом ни о каких конкретных договоренностях хотя бы по одной из этих инициатив не сообщалось.

Таджикистан

О намерении развивать транзитный потенциал Таджикистана заявил президент страны Эмомали Рахмон, его слова приводит НИА «Ховар» в публикации от 29 декабря. Так глава государства сообщил, что дороги страны планируется использовать как транзитно-экономический коридор по маршрутам «Китай – Таджикистан – Афганистан», «Китай – Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа», а также «Таджикистан – Китай – Пакистан». Он поручил правительству подготовить приоритетные проекты строительства ряда трасс в соответствии с этими направлениями.