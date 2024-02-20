Китай-Центральная Азия: Новые автомобильные горизонты

Президент РУ Шавкат Мирзиёев осматривает электробусы, производство которых планируется запустить в Андижанской области, наряду с целым рядом других проектов с участием китайских партнеров. (Фото: president.uz)

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Кыргызстан

В Кыргызстан из КНР за 2023 год был импортирован 79 131 автомобиль, сообщил Нацстатком КР 14 февраля. В сравнении с данными 2022 года, когда Кыргызстан ввез всего 1 773 китайские машины, этот показатель вырос в 45 раз. На втором месте после КНР в 2023 году Южная Корея (50 397 автомобилей, рост почти в 10 раз), на третьем – Россия (11 437, рост в 2 раза).

Всего же за прошлый год Кыргызстан импортировал 184 789 авто, а экспортировал 8 733. При этом в 2022 году страна ввезла 41 241 машину, а поставила на внешние рынки 1 008. То есть в 2023 году в КР осталось свыше 176 тыс. авто против всего 40 тыс. в 2022-м. Чем объясняется такой взрывной рост спроса, не вполне понятно. Причем львиную долю роста обеспечили именно китайские машины.

При этом китайские автопроизводители показали такие впечатляющие результаты не только в Кыргызстане. Как мы сообщали ранее, в 2023 году Китай также вышел на первое место по поставкам автомобилей в Казахстан и Узбекистан.

Переходя к другим новостям, новый руководитель Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев в ходе пресс-конференции 15 февраля сообщил, что его ведомство активно работает над наращиванием экспорта в КНР, пишет «Акчабар». Чиновник назвал КНР перспективным рынком, а также отметил, что фермерам нужно знать про особенности сельскохозяйственного законодательства этой страны. Торобаев добавил, что поставляемую продукцию необходимо «проверять в надзорных складах, которых в КР нет», однако договоренность с КНР о строительстве таких складов на пропускных пунктах «Торугарт» и «Иркештам» уже есть.

Но первые, хотя и скромные успехи на этом направлении уже имеются. На прошлой неделе был подписан контракт на поставку 10 тыс. тонн грецких орехов из КР в КНР, сообщил «Sputnik.kg» 14 февраля со ссылкой на Минсельхоз Кыргызстана. «Соглашение подписано в рамках работы по увеличению экспорта и поиску новых рынков сбыта отечественной продукции», – говорится в новости.

Узбекистан

На прошлой неделе президент РУ Шавкат Мирзиёев посетил Андижанскую область, где осмотрел ряд производств, которые планируется запустить с участием китайских партнеров в рамках «Андижанского промышленного хаба». «В сотрудничестве с китайскими инвесторами ведется работа над 26 проектами на общую сумму 1,7 миллиарда долларов. Они охватывают такие важные секторы, как энергетика, электротехника, машиностроение, текстильное производство, строительные материалы, фармацевтика, сельское хозяйство, образование и инфраструктура», – говорится на сайте администрации президента в заметке от 16 февраля.

Кроме того, пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов сообщил в своем телеграм-канале 16 февраля, что в ходе поездки узбекистанский президент также объявил о создании в Андижанской области новой свободной экономической зоны (СЭЗ) «Шелковый путь». Асадов также заявил, что руководство области уже подписало более 30 соглашений с китайскими инвесторами на общую сумму 3 млрд долларов, которые будут реализованы в новой СЭЗ.

Представленные цифры не совпадают, и поэтому непонятно, являются ли эти «26 проекта на 1,7 миллиарда долларов» частью более крупного пакета в «более 30 соглашений ... на 3 млрд», либо это два отдельных пакета.

О появлении должности представителя Каракалпакстана в штатном расписании посольства Узбекистана в КНР написал «Podrobno.uz» 15 февраля. Информация об этом опубликована в постановлении президента Мирзиёева, «направленном на стабильное социально-экономическое развитие Каракалпакстана и обеспечение занятости населения республики», говорится в заметке. Вероятно, целью является привлечение интереса и инвестиций КНР к Каракалпакстану, где в последнее время наблюдаласьнапряженность. В том же постановлении также отмечается, что глава государства поручил Министерству инвестиций, промышленности и торговли, а также МИД и Минэкономики подготовить и внести в Кабинет министров нормативно-правовой акт, направленный на «расширения деятельности дипломатического представительства Узбекистана в КНР».

Замминистра высшего образования, науки и инноваций Шахло Турдикулова провела встречу с главами компаний «Shenzhen Zhilai Education Technology Company» и «Guangzhou Postdoctoral Silk Road Thinktank Technology Co., Ltd.» Ли Ченом и Жиан Ланом, объявила пресс-служба узбекистанского ведомства 14 февраля. Участники обсудили возможность использования «новых технологий в сфере образования», но о подписании каких-либо документов не упоминалось.

Казахстан

Минторговли и интеграции РК 18 февраля опубликовало инфографику с данными показателей внешней торговли за 2023 год, отметив в сообщении, что Китай занял первое место как торговый партнер Казахстана, обеспечив свыше 20% всей внешнего товарооборота республики, составившего 139,8 млрд долларов. В 2023 году товарооборот РК с КНР вырос на 30% и достиг 31,5 млрд долларов, что позволило обогнать результаты торговли РК с Россией, составившие 26 млрд. В 2022 году РФ занимала первую строчку с показателем в 27 млрд долларов, а товарооборот КНР с РК находился на уровне 24,2 млрд долларов.

Между тем Генеральное таможенное управление Китая ранее обнародовало другие данные: китайско-казахстанский товарооборот в 2023 году подрос на 32,2% и составил 41 млрд долларов. Согласно ГТУ КНР, Китай обогнал Россию по этому показателю еще в 2022 году. Статистика КНР и РК не совпадает уже не первый год.

Тем временем «Курсив» опубликовал материал о поставках казахстанского газа в другие страны со ссылкой на «таможенные данные». Авторы пишут, что в 2023 году в КНР было отправлено «5,857 млрд кубометров газа, что на 15,5% больше, чем в 2022-м». За весь год от китайского экспорта Казахстан получил 1,467 млрд долларов (250,43 за 1 тыс. кубометров), в 2022 году выручка составила 1,21 млрд долларов (238,73 за 1 тыс. кубов).

Также «АПК-Новости» 13 февраля рассказало об интересе китайской провинции Сычуань к импорту «соевых бобов, жмыха и других отходов для кормления животных, а также подсолнечного и сафлорового масла из Казахстана». В целях содействия экспорту власти РК планируют организовать торгово-экономическую миссию для казахстанских товаропроизводителей в столице провинции, городе Чэнду, с 19 по 21 марта.

Между тем министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев завил о росте турпотока в страну из КНР и Индии в 2023 году. «Благодаря введению 14-дневного безвизового режима для граждан Китая в июле 2022 года и взаимному безвизовому режиму с ноября 2023 года количество посетителей из этой страны увеличилось в 12 раз – с 18 до 217 тысяч», – сообщил «Zakon.kz» 16 февраля со ссылкой на слова министра, сказанные во время расширенной коллегии ведомства.

На коллегии также выступал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который напомнил о планах по проведению Года туризма Казахстана в Китае в 2024 году, который призван еще более увеличить число иностранных гостей, рассказал «Kazinform» 16 февраля.

Депутаты Мажилиса, как пишет пресс-служба органа 19 февраля, вместе со спикером Альбертом Рау провели встречу с делегацией Партийной школы при ЦК Компартии Китая (КПК) во главе с проректором по регулярным делам Чуньтао Се. Также во встрече принимал участие посол КНР в Казахстане Чжан Сяо. Стороны обсуждали обмен опытом в сфере подготовки кадров. Рау отметил, что в РК есть сильная школа кадров в сфере госуправления. Се заявил, что «в ноябре прошлого года Партийная школа инициировала совместное заседание с Академией госуправления, по итогам которого учреждения договорились обмениваться опытом» в кадровом направлении. О подписании каких-либо документов о сотрудничестве по результатам встречи не сообщалось.

В январе 2024 года статус кандаса в Казахстане получили 1306 этнических казахов, из которых большая часть – 48,9% – прибыли из КНР, объявило 16 февраля Минтруда и соцзащиты населения РК.

Туркменистан

В Туркменистан приехали представители туркомпании «Hainan Weidu International Travel Co. Ltd», написал 13 февраля газета «Туркменистан: Золотой век». Встречи с делегацией прошли с 9 по 12 февраля. В них принимали участие руководители и представители Министерства культуры, Торгово-промышленной палаты, и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также туркменистанских туркомпаний «Азиянын мерджени», «Бахтияр достлук», «Даг сыяхат» и «Ашхабад сыяхат». Однако о подписании каких-либо конкретных документов не сообщалось.

«Hainan Weidu International Travel Co. Ltd» предложила туркменистанским коллегам открыть авиарейсы Ашхабад – Санья, город на острове Хайнань, и организовать туристическую инфраструктуру для туркменистанских туристов. «Новое направление для Хайнаня поддерживается китайским правительством субсидиями в размере около 130 000 долларов США на каждый рейс, отметил он. Это позволит гражданам Туркменистана и Китая на выгодных условиях совершать полеты в двух направлениях – туда и обратно», – сообщил «Turkmenportal» 14 февраля со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Конференция председателей парламентов «Группы друзей нейтралитета», на которой по приглашению председателя Меджлиса (парламента) Туркменистана Дуньягозель Гулмановой выступил с докладом глава комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, прошла в онлайн-формате 15 февраля, пишет «Синьхуа». В ходе доклада Чжао отметил, что Китай готов вместе с членами группы «совместно осуществлять строительство сообщества единой судьбы человечества», а также подчеркнул, что китайско-туркменистанские отношения «имеют большой потенциал для развития». «Группа друзей нейтралитета» была создана в августе 2020 года по инициативе Туркменистана. На текущий момент в группу входит более 20 стран.