Китай-Центральная Азия: новые дороги «Пояса и пути»

Церемония запуска строительства вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты в Казахстане. Это один из целого ряда реализуемых или планируемых в регионе транспортных проектов, призванных значительно увеличить торговлю с КНР, а также нарастить транзит по маршруту Китай – Европа – Китай. (Фото: primeminister.kz)

Страны ЕАЭС и Китай планируют реализовать проект для ускорения перевозок и уже сейчас наращивают товарооборот. На газопроводе Центральная Азия-Китай зафиксировали круглую цифру – 40 миллиардов кубометров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей речи на инаугурации заявил, что отношения с Китаем, а также государствами ЦА и Россией – это главный внешнеполитический фокус страны. РК продолжает развивать инфраструктуру на погранпереходах с КНР и работать с инвестициями, но не без проблем. Узбекистан обсудил с КНР вопросы безопасности в Афганистане. Президент Кыргызстана и глава кабмина снова упомянули о железной дороге «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Туркменистан увеличил товарооборот с КНР на 53,6%, а Таджикистан подписал контракт с китайской компанией на строительство дорог.

Центральная Азия

Товарооборот между Китаем и странами ЕАЭС, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, вырос почти на 30% за 2022 год, об этом 21 ноября написала пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Большая часть китайского импорта приходится на Россию – около 80%, следом идут Казахстан с 10% и Кыргызстан с 4%. «Китай является основным торговым партнером ЕАЭС, при этом его позиции в торговле с Союзом в последнее время существенно укрепляются. В текущем году доля КНР уже превысила 35% совокупного импорта из третьих стран и составляет почти 16% совокупного экспорта. По обоим показателям Китай уверенно занимает первое место среди всех государств», – сказал член коллегии по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он полагает, что в 2022 году общий товарооборот ЕАЭС и КНР «может превысить 200 миллиардов долларов».

Для ускорения доставки сельскохозяйственной продукции ЕАЭС вместе с Китаем планируют создать проект по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок «Евразийский агроэкспресс», передает 24 ноября информагентство «Интерфакс-Казахстан» слова Слепнева. «Курсив» со ссылкой на новость агентства дополняет, что, по словам чиновника, маршрут будет сухопутным и позволит «оптимизировать таможенные и иные административные процедуры». Проект агроэкспресса был одобрен в феврале 2022, сейчас в нем задействованы также морские перевозки на Дальнем Востоке, так как на погранпереходе между Казахстаном и Китаем действуют ковидные ограничения. «Курсив» также пишет, что «в рамках проекта за 10 месяцев 2022 года перевезено 482 тыс. тонн, в том числе 266,2 тыс. тонн рефрижераторных грузов».

В текущем году по газопроводу Центральная Азия-Китай было поставлено 40 миллиардов кубометров природного газа, об этом 28 ноября со ссылкой на данные компании PipeChina West Pipeline пишет Синьхуа.

Казахстан

Для отслеживания совместных с КНР 52 проектов на общую сумму свыше 21 миллиарда долларов появился специальный сайт – Eco China Info (более детально с данной инициативой можно ознакомиться в нашей статье от 25 ноября). По последней информации, опубликованной государственной компанией Kazakh Invest, хотя соглашения по поводу этих проектов были подписаны в 2015 году, пока завершено менее половины из них, а 17 все еще находятся на стадии рассмотрения. Исследователь Сергей Соляник, курирующий Eco China Info, сказал в интервью, что недостаточная прозрачность китайских инвестиций способствует негативному отношению к ним.

В Казахстане по специальным трудовым патентам, выданным местными властями, работают 14 957 иностранных граждан, сообщил 23 ноября центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты населения РК по состоянию на начало ноября. Большая часть этих людей – приглашенные управленцы, специалисты и высококвалифицированные рабочие. На первом месте снова КНР: в Казахстане сейчас трудятся 3 500 китайских граждан. Далее с большим отрывом следуют Индия, Турция, Узбекистан и Великобритания. На 1 719 предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу, также трудятся «более 399 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников», подчеркнул Kapital.kz.

Выступая на инаугурации 26 ноября и говоря о внешней политике, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал «фокусом приоритетного внимания» развитие отношений с Китаем, Россией и «братскими» странами ЦА. Токаев также отметил, что страна собирается «прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами». Добавим, что официальный представитель МИД Китая Мао Нин на очередной пресс-конференции 21 ноября среди прочего прокомментировала результаты президентских выборов в Казахстане. Дипломат поздравила Касыма-Жомарта Токаева с победой и подчеркнула, что КНР и Казахстан являются «дружественными соседями и постоянными всеобъемлющими стратегическими партнерами».

Казахстан строит дополнительные железнодорожные пути на границе с Китаем, об этом 23 ноября пишет агентство RailFreight. Второй путь на ветке Достык – Мойынты, который примыкает к пограничному переходу Алашанькоу на границе с КНР, должен «увеличить пропускную способность линии в 5 раз – с 12 до 60 пар поездов в сутки». Издание TransInfo в своей заметке дополняет: «строительство новой железнодорожной линии в рамках Национального проекта “Сильные регионы – драйвер развития страны” стартовало 17 ноября». На церемонии запуска строительства премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что «совокупный эффект от реализации проекта позволит дополнительно увеличить поступления в бюджет на 4,1 трлн тенге (прим. ред. 8,6 миллиарда евро) в течение 20 лет», а также добавил, что этот проект «полностью решит транспортные проблемы казахстанских экспортеров в этом направлении».

На 18-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России вице-премьер – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин рассказал, что страна «прорабатывает вопрос по открытию третьего железнодорожного перехода между Казахстаном (Бахты) и Китаем с дальнейшим строительством железнодорожной линии "Аягоз-Бахты" с терминалом пограничного перехода». В результате объем отправки грузов в КНР может вырасти до 20 миллионов тонн. Новость об этом опубликовал Sputnik.kz 28 ноября. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ранее говорил о планах по реализации обоих проектов на выступлении в предвыборном штабе 26 октября.

О путях активизации научно-технологического сотрудничества шла речь на встрече посла РК в Китае Шахрата Нурышева и заместителя министра науки и технологий КНР Чжана Гуанцзюня, об этом 23 ноября пишет пресс-служба казахстанского МИД. Чиновники обменялись программными заявлениями о взаимной поддержке, после чего углубились в обсуждение «вопроса о налаживании прямых контактов между ведущими научно-исследовательскими структурами Казахстана и Китая». Конкретных документов подписано не было, но стороны договорились поддерживать сотрудничество между своими ведомствами.

25 ноября пресс-служба генерального консульства Казахстана в Шанхае сообщила о встрече генконсула Рахымжана Рахимова с генеральным менеджером Торгово-выставочного центра импортных товаров «Хунцяо» Цай Цзюном. Участники говорили «о проведении совместных торгово-экономических и инвестиционных мероприятий в 2023 году».

Изданию LS в акимате Алматинской области рассказали о строительстве комплекса «по переработке и обогащению вольфрамовой руды», который спонсирует китайский инвестор. Объем вложений составил 94,5 миллиарда тенге. «Ожидается, что добывать и перерабатывать будут 3,3 млн тонн руды в год, из которой хотят получать 10 тыс. тонн концентрата в год. Будет создано 350 рабочих мест», – пишет издание в новости от 28 ноября. По словам акимата, реализовать строительство планируют до 2023 года.

Казахстан существенно нарастил производство и экспорт растительных масел за последний год, об этом пишет агентство «OilWorld.ru» 25 ноября. По данным издания, объем переработки семян подсолнечника вырос на 40% с октября 2021 по сентябрь 2022 года. Вместе с объемами производства возрос и экспорт – по подсолнечному маслу вдвое, а по рапсовому – на 38%. При этом КНР – главный потребитель казахстанского рапсового масла: туда поступило 24 тысячи тонн этого продукта за указанный период. А по экспорту подсолнечного масла КНР занимает второе место после Узбекистана с показателем в 59 тысяч тонн.

Air Astana отправила первый еженедельный рейс Алмата – Пекин – Алмата после ослабления ковидных ограничений. Региональный менеджер авиакомпании Ван Шу, заявил, что это стоило «долгих усилий». «Конечно, в нашем случае также стоит учитывать высокий уровень сотрудничества Казахстана и Китая. Мы вошли в первый поток тех международных маршрутов, которые могут летать напрямую в Пекин», – сказал он «Хабар 24» 22 ноября.

Кыргызстан

В Кыргызстане 23 ноября прошел Форум зеленых инвестиций, который был проведен организацией «Принципы зеленых инвестиций “Один пояс и один путь”», сообщает пресс-служба посольства КНР в Кыргызстане. Посол Китая в КР Ду Дэвэнь в своем выступлении на площадке говорила о важности экологического развития и сотрудничества в этой сфере между КНР, Кыргызстаном и другими странами в рамках инициативы «Пояс и путь», которая также включает в себя «зеленые» принципы.

Сроки по ключевым этапам реализации проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» обозначил 24 ноября на заседании Жогорку Кенеша глава Кабмина КР Акылбек Жапаров, его слова приводит агентство «Кабар». Жапаров вновь упомянул, что подготовка ТЭО проекта может закончиться в апреле следующего года. Eurasianet писал в прошлом дайджесте о таком же заявлении чиновника на одном из прошлых заседаний. На этот раз Жапаров добавил, что строительство дороги «может начаться осенью». За день до этого спикер парламента Турции Мустафа Шентопом выразил поддержку строительству железной дороги на встрече с главой Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым в рамках официального визита кыргызстанской делегации в Турецкую Республику, пишет Economist.kg.

25 ноября в Кыргызстане прошел Первый народный Курултай, на котором президент страны Садыр Жапаров говорил о достижениях страны, в том числе о строительстве железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Президент сказал, что магистраль даст «выход к морю», «экономические возможности для развития», создаст возможность для транзита, привлечения доходов и инвестиций. «На сегодняшний день из Китая прибыли инженеры-специалисты, которые проводят исследования в Нарынской и Джалал-Абадской областях», – добавил он.

Портал «Акчабар» 25 ноября опубликовал интервью директора Национального агентства по инвестициям Умбриэля Темиралиева, который рассказал о перспективах экспорта в Китай. По словам чиновника, продовольственная продукция может стать ключевой для отправки в КНР: «В Китае растет средний класс, который готов вкладываться в свое здоровье, покупать качественную еду и существенно переплачивать за нее. К такой востребованной на китайском рынке продовольственной продукции относится практически все, что произрастает в Кыргызстане, в частности фрукты и орехи, мед, вода, мясо, рыба». Он также добавил, что несмотря на ограниченность мощностей, страна может брать качеством и «производить дорогую, но вкусную и полезную органическую еду».

Узбекистан

Китай и Узбекистан 22 ноября обсудили «урегулирование афганского кризиса», сообщает МИД РУ. Спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Юэ Сяоюнь и спецпредставитель президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев, а также другие участники отметили действия обеих стран по «мирному урегулированию афганского кризиса, скорейшему оказанию стране гуманитарной и иной помощи». Стороны посчитали, что Афганистан важно привлекать к работе над «проектами в энергетической и транспортно-логистической сфере». Днем ранее делегация во главе с Юэ провела переговоры с Туркменистаном по той же тематике.

Туркменистан

Товарооборот Туркменистана с КНР увеличился в денежном выражении на 53,6% за первые 10 месяцев 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021-го. Показатель вырос за счет поставок трубопроводного газа в КНР, об этом 22 ноября пишет «Бизнес Туркменистан» со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая. Сумма взаимных поставок составила 8,97 миллиарда долларов, из которых 8,23 миллиарда – это доходы Туркменистана за поставки газа в Китай, который экспортировал в Туркменистан товаров на 691 миллион долларов. В прошлом дайджесте Eurasianet писал о том, что Туркменистан лидирует в экспорте трубопроводного газа в КНР.

Таджикистан

Четыре участка автомобильных дорог построит в Согдийской области китайская компания China Railway Wuju Group Corporation (CRWGC), об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Министерства транспорта Таджикистана. Соответствующий документ был подписан министром транспорта РТ Азимом Иброхимом и уполномоченным представителем CRWGC Чжаном Ляном 25 ноября. Контракт предполагает строительство 51,2 километров дорог, а также 11 новых мостов общей длиной 444,2 м. Участки прокладываются «в рамках проекта четвертой фазы программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии на сумму 56,6 миллиона долларов», – говорится в заметке.