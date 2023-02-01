Китай-Центральная Азия: новые проекты, новые возможности

Казахстан и Узбекистан, возможно, станут транзитными странами для российского газового экспорта в Китай. Казахстанская авиакомпания Air Astana развивает китайское направление, китайская торговая платформа Alibaba предоставила казахстанским компаниям выгодные условия, а китайский концерн Chery запускает в РК продажи новой марки. В Узбекистане официально зарегистрировали совместное китайско-узбекистанское предприятие по производству электромобилей, а президент РУ посетил с официальным визитом Кыргызстан, где главы государств отметили важность проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». В Кыргызстане МИД поручили активнее использовать «экономическую дипломатию» с КНР. Кроме того, в страну наконец доставили пожарные машины – подарок Китая. Таджикистан планирует строить дороги совместно с китайскими компаниями.

Казахстан

Китайская торговая площадка Alibaba даст 70 компаниям из Казахстана статус «Gold Supplier» на 1 год. «Статус особого поставщика открывает предпринимателям доступ к глобальной аудитории и позволяет повысить узнаваемость товаров за рубежом», – сообщило Министерство торговли и интеграции РК 23 января. Кроме этого, в рамках программ «Экспортная акселерация 2023» 110 компаниям из РК, обладающим «наибольшим экспортным потенциалом», будут помогать начать торговлю на Alibaba, включая тренинги, консультации и организуют встречи с опытными участниками рынка. Над программами работают представители министерства совместно с казахской компанией QazTrade.

В Казахстане появится еще одна марка китайских машин – Kaiyi, сообщило издание Motor 24 января. Модели Kaiyi X3 и X3 Pro «сертифицировали» в РК, что позволит продавать машины в стране. Дата начала продаж пока неизвестна. Марка Kaiyi входит в состав группы компаний Chery.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана (КГД МФ РК) 20 января рассказал о планах страны по внедрению системы электронной очереди (СЭО) на 12 КПП на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Система уже полностью или частично заработала на двух КПП на границе с КНР, а внедрение на остальных КПП планируется провести до середины 2023 года. «Целью создания системы электронной очереди является обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышение транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны», – сказано в новости КГД МФ РК.

Россия может начать экспорт газа через Казахстан в Узбекистан с целью «нарастить экспорт российского газа в Китай» по газопроводу «Центральная Азия – Центр», написал «КоммерсантЪ» 25 января. «“Дорожная карта”, подписанная между Узбекистаном и “Газпромом” 24 января, предусматривает транзит газа из России по газопроводу “Средняя Азия – Центр”, проходящему по территории Казахстана и Узбекистана», – написало издание со ссылкой на Министерство энергетики РФ. «КоммерсантЪ» также приводит мнение двух экспертов, которые считают, что «конечной целью реверса трубопровода “Средняя Азия - Центр” являются не поставки на рынки Узбекистана и Казахстана, а возможность нарастить экспорт российского газа в Китай либо напрямую, либо с помощью свопа».

Комитет гражданской авиации МИИР РК анонсировал дату первого полета авиакомпании Air Astana из Астаны в Пекин, которые были приостановлены из-за закрытия границ КНР в связи с пандемией коронавируса. С 25 марта компания три раза в неделю будет осуществлять перелеты по этому маршруту. Что касается рейсов из Алматы в Пекин, то с 13 февраля Air Astana планирует «постепенное увеличение полетов» с одного рейса в неделю до пяти, а весной-летом – до семи. «Увеличение рейсов между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурно-делового сотрудничества между двумя дружественными странами, а также способствует полноценному использованию введенного 14-дневного безвизового режима для граждан КНР», – говорится в сообщении ведомства 30 января.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов», было объявлено 24 января на официальном сайте президента. В рамках этого соглашения страны будут помогать потерпевшим крушение воздушным судам, проводить поисково-спасательные операции, учения и делиться опытом. Ранее закон одобрил сенат страны.

На прошлой неделе Новый год по лунному календарю отпраздновало Объединение выпускников вузов КНР, написал «Деловой Казахстан» 23 января. Президент объединения Джамиля Елеусизова заявила о возобновлении сотрудничества с КНР в обучении казахских студентов в связи со снятием части ковидных ограничений в Китае. Директор департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РК Ляззат Адилова рассказала о выделении 100 грантов для студентов из РК для обучения в КНР, о которых мы упоминали в прошлом дайджесте. В источнике той новости сообщалось о выделении 113 грантов.

Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью изданию «Деловой Казахстан» о китайско-казахских отношениях, в том числе дал прогнозы на 2023 год, рассказал о сотрудничестве в рамках «Пояса и пути» и отдельно – о гуманитарной сфере, а также влиянии 20-го Всекитайского съезда КПК на отношения со странами ЦА. Издание опубликовало материал 27 января.

Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26-27 января посетил с официальным визитом Кыргызстан, сообщила пресс-служба Главы РУ. На пресс-конференции, проведенной главами государств по итогам переговоров, среди прочего отмечалось, что стороны «договорились активизировать усилия по строительству железной дороги “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”». Цитату приводит агентство Darakchi.uz в материале от 27 января.

Официальному визиту предшествовало несколько встреч на высоком уровне. Так 24 января в Бишкеке прошла встреча министра инвестиций, промышленности и торговли РУ Лазиза Кудратова с замглавы Кабмина КР Бакытом Торобаевым и министром экономики КР Данияром Амангельдиевым, сообщила пресс-служба узбекистанского ведомства. Стороны обсудили возможности совместного инвестиционного сотрудничества, отдельно остановившись на обсуждении проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», по которому «достигнута договоренность о подписании пошаговой “Дорожной карты” с указанием конкретных сроков реализации каждого этапа проекта», говорится в сообщении.

Тема строительства железной дороги также поднималась и на бизнес-форуме «Кыргызстан – Узбекистан», прошедшем 26 января в столице Кыргызстана, упомянула пресс-служба Мининвестиций РУ. Так, в ходе обсуждения было подчеркнуто, что «активизация работ по данному стратегическому проекту обозначена в качестве приоритетного направления сотрудничества в сфере транспорта и логистики». Напомним, что в январе в Бишкеке был открыт совместный офис по координации проекта.

Китайский автопроизводитель BYD 23 января официально зарегистрировал в РУ совместное с UzAuto предприятие BYD Uzbekistan Factory, информация об этом размещена на государственном ресурсе Минюста Узбекистана. Компания стала первым для BYD предприятием вне КНР, сообщила Gazeta.uz 26 января. «Основным направлением деятельности совместного предприятия является сотрудничество по поставке, производству и реализации автомобилей BYD на новых источниках энергии в Узбекистане», – говорится в заметке. Также издание сообщает, что BYD Uzbekistan Factory сосредоточится на выпуске гибридных автомобилей и электрокаров. Напомним, что договоренность о строительстве завода была достигнута в августе 2022 года.

Кыргызстан

Председатель Кабинета министров КР Акылбек Жапаров на заседании коллегии Министерства иностранных дел поручил расширить экспорт кыргызской продукции в КНР, сообщила 28 января пресс-служба Кабмина. В своей речи Жапаров отметил необходимость применения «экономической дипломатии». «Очень важно усилить взаимодействие государственного органа и наших заграничных учреждений с министерствами и ведомствами, а также частным сектором по диверсификации двусторонних торгово-экономических отношений. Перед министерствами и ведомствами поставлена задача по наращиванию отечественного экспорта в Китайскую Народную Республику». Также чиновник напомнил о необходимости применения таких инструментов, как торговые представительства. Напомним, решение об открытии таких кыргызстанских представительств в Китае, Турции и Узбекистане было принято в середине декабря 2022 года.

Китайские пожарные машины доставили в кыргызскую столицу, сообщил 30 января «Вечерний Бишкек». Машины предоставлены Китаем на безвозмездной основе в рамках личных договоренностей лидеров КР и КНР Садыра Жапарова и Си Цзиньпина во время их встречи в рамках саммита ШОС в середине сентября 2022 года. Ранее в январе министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажиеев уже благодарил посла Ду Дэвэнь за поставку машин.

Таджикистан

Министр транспорта Таджикистана ​​Азим Ибрагим подписал соглашение с китайской компанией Nanjing Communication Engineering Co. Ltd и таджикистанским ЗАО «Заводи Асфалту Бетон» (Асфальтобетонный завод) о строительстве автомобильных дорог в Хатлонской области, сообщила 26 января пресс-служба таджикистанского Минтранса. Речь идет о двух дорогах: «Бохтар – Левакант» (длиной 9,72 км) и «Левакант — Лолазор» (30,28 км). В тексте новости также отмечается, что «проект является одним из пяти проектов, начало реализации которых назначено на 2023 год».